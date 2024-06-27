1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
7 авг в 13:00
8 авг в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
27 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 11 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
23 июля в 10:00
1 авг в 10:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по купеческому Архангельску: архитектура и истории
Познакомьтесь с купеческим Архангельском через истории и архитектуру особняков. Уникальный взгляд на жизнь города на рубеже веков
Начало: В удобном вам месте в центре города
9 июля в 13:00
9 авг в 10:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Архангельске: Деревянное зодчество Севера
Проведите время на свежем воздухе, наслаждаясь шедеврами деревянного зодчества. Посетите музей Малые Корелы и узнайте больше о народном искусстве
Начало: Центр города
Расписание: 14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
5 июля в 14:45
12 июля в 14:45
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий27 июня 2024Интересная познавательная экскурсия. Экскурсовод Ольга подробно рассказывала по теме экскурсии и не только, отвечала на все вопросы. Время прошло незаметно. Рекомендуем!
- ИИрина24 июня 2024Экскурсия интересная, познавательная и много красивых кадров! Ольга -не только профессиональный гид, но и прекрасный водитель, влюблённый в свой край
- ИИрина24 июня 2024Невероятно красивые места, интересная экскурсия, профессиональный гид. Очень рекомендуем Алексея: интересно, познавательно и ненавязчиво. Прекрасный водитель и легкий в общении человек!!! Алексей, спасибо Вам! Вы сумели передать нам любовь к Архангельской области и гордость за свой край!)
- ЮЮлия24 июня 2024Благодарим, Алексея. Эксскурия получилась очень интересная, познавательная,насыщенная и увлекательная! Алексей очень много нам рассказывал про Архангельск, Холмогоры и Северный край))))))
- ЭЭльвира23 июня 2024Экскурсия понравилась, большое спасибо за поездку, интересные места, рассказ!!
- ММария22 июня 2024Рекомендую Ольгу - отличная экскурсия, в которой сочетаются довольно большие переезды и прогулки по очень красивым местам. Ольга - интересный
- ААнна22 июня 2024Спасибо большое Татьяне за знакомство с Архангельском. Формат экскурсии позволил посмотреть все точки. Все подробно рассказали, ответили на все вопросы - я довольна!
- ИИрина21 июня 2024Отличная экскурсия. Очень приятный гид - организована, пунктуальна. Прекрасная подача материала, интересный собеседник. Аккуратный и внимательный водитель. Рекомендую!!!
- ААнастасия20 июня 2024Экскурсия состоялась 10.06.2024. Перенесли дату по нашей просьбе, так как в запланированный изначально день лил дождь и впечатление от города
- ККарина19 июня 2024Отличная экскурсия, познавательная и в комфортом темпе. Отлично подойдет для тех туристов, кто хочет послушать про историю города, быт и
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Из центра»
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