Экскурсии из центра Архангельска

Найдено 10 экскурсий в категории «Из центра» в Архангельске, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северодвинск, подлодки и Белое море
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
101 отзыв
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
7 авг в 13:00
8 авг в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
В Холмогоры - на родину Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
44 отзыва
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
27 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от 11 000 за всё до 7 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
21 отзыв
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
8 авг в 08:00
9 авг в 08:00
7 500 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 000 за всё до 3 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
23 июля в 10:00
1 авг в 10:00
7 200 за всё до 3 чел.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Архангельск купеческий
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Путешествие по купеческому Архангельску: архитектура и истории
Познакомьтесь с купеческим Архангельском через истории и архитектуру особняков. Уникальный взгляд на жизнь города на рубеже веков
Начало: В удобном вам месте в центре города
9 июля в 13:00
9 авг в 10:00
4 200 за всё до 4 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
10 670 за всё до 3 чел.
Куртяево: в жерле древнего вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
20 отзывов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
26 авг в 08:00
27 авг в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Деревянное зодчество Севера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Архангельске: Деревянное зодчество Севера
Проведите время на свежем воздухе, наслаждаясь шедеврами деревянного зодчества. Посетите музей Малые Корелы и узнайте больше о народном искусстве
Начало: Центр города
Расписание: 14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
5 июля в 14:45
12 июля в 14:45
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    27 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Интересная познавательная экскурсия. Экскурсовод Ольга подробно рассказывала по теме экскурсии и не только, отвечала на все вопросы. Время прошло незаметно. Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Экскурсия интересная, познавательная и много красивых кадров! Ольга -не только профессиональный гид, но и прекрасный водитель, влюблённый в свой край
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    человек! Спасибо Вам за организацию маршрута, Вы показали нам те уголки природы, что сам не увидишь! Весело, увлекательно и ненавязчиво! Рекомендуем

  • И
    Ирина
    24 июня 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Невероятно красивые места, интересная экскурсия, профессиональный гид. Очень рекомендуем Алексея: интересно, познавательно и ненавязчиво. Прекрасный водитель и легкий в общении человек!!! Алексей, спасибо Вам! Вы сумели передать нам любовь к Архангельской области и гордость за свой край!)
  • Ю
    Юлия
    24 июня 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Благодарим, Алексея. Эксскурия получилась очень интересная, познавательная,насыщенная и увлекательная! Алексей очень много нам рассказывал про Архангельск, Холмогоры и Северный край))))))
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    Приятным бонусом было чаепитие в беседке с вкусняшками. Переправа через реку на пароме - это было для нас целым приключением. Алексей мастер своего дела! Обязательно приедем в город снова и экскурсии только С Вами)))) Передвижение на машине с Алексеем было очень комфортное. (Как водитель со стажем- ехала спокойной) Мастер- класс резьба по кости классный!!!!

    Благодарим, Алексея. Эксскурия получилась очень интересная, познавательная,насыщенная и увлекательная! Алексей очень много нам рассказывал про АрхангельскБлагодарим, Алексея. Эксскурия получилась очень интересная, познавательная,насыщенная и увлекательная! Алексей очень много нам рассказывал про АрхангельскБлагодарим, Алексея. Эксскурия получилась очень интересная, познавательная,насыщенная и увлекательная! Алексей очень много нам рассказывал про АрхангельскБлагодарим, Алексея. Эксскурия получилась очень интересная, познавательная,насыщенная и увлекательная! Алексей очень много нам рассказывал про АрхангельскБлагодарим, Алексея. Эксскурия получилась очень интересная, познавательная,насыщенная и увлекательная! Алексей очень много нам рассказывал про АрхангельскБлагодарим, Алексея. Эксскурия получилась очень интересная, познавательная,насыщенная и увлекательная! Алексей очень много нам рассказывал про Архангельск
  • Э
    Эльвира
    23 июня 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия понравилась, большое спасибо за поездку, интересные места, рассказ!!
  • М
    Мария
    22 июня 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Рекомендую Ольгу - отличная экскурсия, в которой сочетаются довольно большие переезды и прогулки по очень красивым местам. Ольга - интересный
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    рассказчик, внимательный гид! Все было хорошо от и до, хотя я немного волновалась - все-таки нам предстояло провести полный день с незнакомым человеком. Но Ольга совершенно очаровательный человек и отличный профессионал, в итоге мы остались очень довольны!

  • А
    Анна
    22 июня 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Спасибо большое Татьяне за знакомство с Архангельском. Формат экскурсии позволил посмотреть все точки. Все подробно рассказали, ответили на все вопросы - я довольна!
  • И
    Ирина
    21 июня 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Отличная экскурсия. Очень приятный гид - организована, пунктуальна. Прекрасная подача материала, интересный собеседник. Аккуратный и внимательный водитель. Рекомендую!!!
  • А
    Анастасия
    20 июня 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Экскурсия состоялась 10.06.2024. Перенесли дату по нашей просьбе, так как в запланированный изначально день лил дождь и впечатление от города
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    было бы другим. Очень благодарна Татьяне, за то, что пошла на встречу и подобрала другое время. В отличие от продающего тут на Трипстере свои экскурсии под названием Архангельск противоречивый, Алексея. Когда попросили Алексея сдвинуть время экскурсии из-за погоды, нарвались на хамство и отмену экскурсии в последний момент, в одностороннем порядке. Порадовались, что не поехали с Алексеем в Северодвинск, иначе был риск нарваться на его плохое настроение и быть высаженными из машины без предупреждения где-то на берегу Белого моря. Татьяна проводит экскурсии на машине. С нами был водитель. Поэтому мы втроем с ребенком были сзади. В целом удобно, просто надо иметь в виду, что для экскурсантов только заднее сиденье остается. Татьяна хорошо знает историю города и умеет интересно и живо преподнести информацию. Еще раз благодарим за содержательную. экскурсию! Рекомендуем.

  • К
    Карина
    19 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Отличная экскурсия, познавательная и в комфортом темпе. Отлично подойдет для тех туристов, кто хочет послушать про историю города, быт и
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    природу края, при этом наслаждаясь видами и оставаясь в своей комфортной зоне мыслей. У Ольги очень прикольный юмор. В общем и целом, рекомендую! PS. Ольга отличный водитель, мы ехали в Северодвинск и обратно в сильный дождь, при этом чувствуя себя очень комфортно.

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Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Северодвинск, подлодки и Белое море
  2. В Холмогоры - на родину Ломоносова
  3. Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
  4. Архангельск - столица Поморья
  5. Архангельск и его удивительные окрестности
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
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  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Холмогоры
  5. Гостиный Двор
  6. Набережная
  7. Мыс Пур-Наволок
  8. Свято-Никольский храм
  9. Проспект Чумбарова-Лучинского
  10. Музей Малые Корелы
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июле 2024
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