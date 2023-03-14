ежедневно в 10:00 и 13:00

Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе

Познакомиться с торговой, исследовательской и военной историей великого города на Северной Двине

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Пока Пётр I не прорубил «окно в Европу» через Балтийское море, Архангельск был первым и главным портом, принимающим иностранные торговые суда. Отсюда же отправлялись полярники — открывать новые земли и морские пути. А во время Великой Отечественной войны здесь принимали конвои от стран-союзников. На прогулке вы увидите, что роль Архангельска в истории России невозможно переоценить. И поймёте его особый характер, формировавшийся в морозных ветрах арктических широт.
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Торговая жизнь старинного морского порта

Государственная казна в 17 веке щедро пополнялась сборами архангельского порта: ежегодно он пополнял три четвёртых российского бюджета. Город развивался быстрыми темпами: появилась морская пристань, центр, где торговали с иностранными купцами — гостиные дворы, сначала деревянные, позднее каменные. Зарубежные торговцы везли сюда сукно, бархат, кружева, вина, драгоценные камни, а на родину увозили пшеницу, свинину, сало, жир, смолу, пушнину и другие товары. На экскурсии мы перенесёмся в те времена и поговорим о главном торговом центре страны.

Архангельск — стартовая точка изучения Арктики

Более 300 полярных экспедиций отправились из нашего города. Некоторые из них открыли новые земли и острова, которыми «приросла» Россия. Столица Поморья стала первой точкой Северного морского пути. Вы узнаете о ярких учёных и мореплавателях: Ф. Литке, П. Пахтусове, В. Русанове, Г. Седове, В. Воронине и И. Папанине. Познакомитесь с историей ледокольного флота. И наглядно представите, что за освоением и исследованием Арктики стоит история огромного мужества.

Город воинской славы

Множество морских караванов пришли в Архангельск в годы Великой Отечественной войны. Город был центром приёма Арктических конвоев — по программе ленд-лиза союзники сюда доставляли стратегические грузы. Часть экскурсии я посвящу рассказу об этой героической и трагической главе в жизни Севера.

В нашей программе:

  • главная пристань, с которой уходили в Арктику полярные исследователи
  • ледовые пешеходные переправы (зимой)
  • памятник Петру I
  • стела «Город воинской славы» и мемориальная аллея
  • памятники Северным конвоям, Тюленю-спасителю и Соловецким юнгам

Помимо прошлого, я расскажу о важности нашего региона в наши дни и перспективах его развития.

Организационные детали

  • Близость моря и Арктики влияют на погоду, она здесь может меняться по несколько раз в день. И помните, северянин не тот, кто не боится холода, а тот, кто тепло одевается, поэтому даже летом не помешает ветровка и зонтик, а зимой обязательны самая тёплая куртка, рукавички, шарфик и шапочка!
  • Протяженность маршрута 1,5 километра

ежедневно в 10:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Набережная Северной Двины
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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