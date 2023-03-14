ежедневно в 10:00 и 13:00

Пока Пётр I не прорубил «окно в Европу» через Балтийское море, Архангельск был первым и главным портом, принимающим иностранные торговые суда. Отсюда же отправлялись полярники — открывать новые земли и морские пути. А во время Великой Отечественной войны здесь принимали конвои от стран-союзников. На прогулке вы увидите, что роль Архангельска в истории России невозможно переоценить. И поймёте его особый характер, формировавшийся в морозных ветрах арктических широт.

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Описание

Что вас ожидает

Торговая жизнь старинного морского порта

Государственная казна в 17 веке щедро пополнялась сборами архангельского порта: ежегодно он пополнял три четвёртых российского бюджета. Город развивался быстрыми темпами: появилась морская пристань, центр, где торговали с иностранными купцами — гостиные дворы, сначала деревянные, позднее каменные. Зарубежные торговцы везли сюда сукно, бархат, кружева, вина, драгоценные камни, а на родину увозили пшеницу, свинину, сало, жир, смолу, пушнину и другие товары. На экскурсии мы перенесёмся в те времена и поговорим о главном торговом центре страны.

Архангельск — стартовая точка изучения Арктики

Более 300 полярных экспедиций отправились из нашего города. Некоторые из них открыли новые земли и острова, которыми «приросла» Россия. Столица Поморья стала первой точкой Северного морского пути. Вы узнаете о ярких учёных и мореплавателях: Ф. Литке, П. Пахтусове, В. Русанове, Г. Седове, В. Воронине и И. Папанине. Познакомитесь с историей ледокольного флота. И наглядно представите, что за освоением и исследованием Арктики стоит история огромного мужества.

Город воинской славы

Множество морских караванов пришли в Архангельск в годы Великой Отечественной войны. Город был центром приёма Арктических конвоев — по программе ленд-лиза союзники сюда доставляли стратегические грузы. Часть экскурсии я посвящу рассказу об этой героической и трагической главе в жизни Севера.

В нашей программе:

главная пристань, с которой уходили в Арктику полярные исследователи

ледовые пешеходные переправы (зимой)

памятник Петру I

стела «Город воинской славы» и мемориальная аллея

памятники Северным конвоям, Тюленю-спасителю и Соловецким юнгам

Помимо прошлого, я расскажу о важности нашего региона в наши дни и перспективах его развития.

Организационные детали