читать дальше

свой край. Старается удовлетворить интерес экскурсантов и оперативно трансформирует повествование в запрашиваемую сторону. Ещё очень внимательная, перед экскурсией рекомендует как одеться, на чём добраться, напоминает о разных нюансах. После экскурсии советует где перекусить, что ещё посетить, какие блюда местной кухни попробовать. Отличные впечатления у нас остались от обзорки по Архангельску с Екатериной. Рекомендуем)