Памятник тюленю – экскурсии в Архангельске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник тюленю» в Архангельске, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешая экскурсия по Архангельску
Архангельск - колыбель российского флота и культурная столица Русского Севера. Узнайте о первых судоверфях и знаменитых личностях края
Начало: В районе улицы Садовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000 за всё до 5 чел.
Пешком по Архангельску
Пешая
31 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4750 за всё до 5 чел.
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Пешая
2 отзыва
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с торговой, исследовательской и военной историей великого города на Северной Двине
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
Расписание: в будние дни в 09:00
3 мар в 09:00
5 мар в 09:00
1000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 января 2025
    Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
    Несмотря на то, что рейс на самолет был задержан, и мы прилетели намного позже, Екатерина все равно провела для нас замечательную экскурсию. Для первого впечатления, первого знакомства с городом информации предостаточно. Благодарны! ☺️
    Несмотря на то, что рейс на самолет был задержан, и мы прилетели намного позже, Екатерина всеНесмотря на то, что рейс на самолет был задержан, и мы прилетели намного позже, Екатерина всеНесмотря на то, что рейс на самолет был задержан, и мы прилетели намного позже, Екатерина всеНесмотря на то, что рейс на самолет был задержан, и мы прилетели намного позже, Екатерина всеНесмотря на то, что рейс на самолет был задержан, и мы прилетели намного позже, Екатерина все
  • Я
    Яна
    4 января 2025
    Пешком по Архангельску
    Отличная, познавательная экскурсия. Экскурсовод с богатыми знаниями и отличной коммуникацией. Спасибо.
  • В
    Валентина
    16 декабря 2024
    Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
    Екатерина - суперпрофессиональный гид. Она замечательный вдохновенный рассказчик, обладает невероятным объёмом знаний о событиях и людях, чувствуется, что очень любит
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    свой край. Старается удовлетворить интерес экскурсантов и оперативно трансформирует повествование в запрашиваемую сторону. Ещё очень внимательная, перед экскурсией рекомендует как одеться, на чём добраться, напоминает о разных нюансах. После экскурсии советует где перекусить, что ещё посетить, какие блюда местной кухни попробовать. Отличные впечатления у нас остались от обзорки по Архангельску с Екатериной. Рекомендуем)

  • А
    Алла
    20 ноября 2024
    Пешком по Архангельску
    Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!
    Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!
  • К
    Константин
    18 ноября 2024
    Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
    Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город.
    Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый городПрекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый городПрекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый городПрекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город
  • И
    Игорь
    25 августа 2024
    Пешком по Архангельску
    Познавательная экскурсия, позволившая полностью составить впечатление об истории и современной жизни Архангельска в частности и края в целом.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Памятник тюленю»

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  3. Набережная
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  7. Проспект Чумбарова-Лучинского
  8. Успенский Собор
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Музей Малые Корелы
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в марте 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Памятник тюленю" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4750. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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