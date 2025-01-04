2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешая экскурсия по Архангельску
Архангельск - колыбель российского флота и культурная столица Русского Севера. Узнайте о первых судоверфях и знаменитых личностях края
Начало: В районе улицы Садовая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4750₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с торговой, исследовательской и военной историей великого города на Северной Двине
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
Расписание: в будние дни в 09:00
3 мар в 09:00
5 мар в 09:00
1000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина4 января 2025Несмотря на то, что рейс на самолет был задержан, и мы прилетели намного позже, Екатерина все равно провела для нас замечательную экскурсию. Для первого впечатления, первого знакомства с городом информации предостаточно. Благодарны! ☺️
- ЯЯна4 января 2025Отличная, познавательная экскурсия. Экскурсовод с богатыми знаниями и отличной коммуникацией. Спасибо.
- ВВалентина16 декабря 2024Екатерина - суперпрофессиональный гид. Она замечательный вдохновенный рассказчик, обладает невероятным объёмом знаний о событиях и людях, чувствуется, что очень любит
- ААлла20 ноября 2024Расскажу, что не понравилось! Долгие остановки у объектов, можно было бы предложить присесть и отдохнуть!
- ККонстантин18 ноября 2024Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город.
- ИИгорь25 августа 2024Познавательная экскурсия, позволившая полностью составить впечатление об истории и современной жизни Архангельска в частности и края в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Памятник тюленю»
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