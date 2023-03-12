Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком

Роль города в судьбе страны, «открыточные» виды, нетуристические уголки и северный колорит

5
12 отзывов
Описание
Фото
Отзывы
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Архангельск — первые морские ворота страны и порт, откуда исследователи Арктики отправлялись в экспедиции.

В авто-пешеходном путешествии мы поговорим о значении города и самых интересных событиях в его более чем 400-летней истории.

В нашей программе: район, где появились первые судоверфи государства, самый северный российский небоскрёб, истории о купцах, контрабандистах и полярниках, легенда об «Алых парусах» Грина и многое другое!
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа вы увидите «открыточные» виды Архангельска: памятники, старинную архитектуру, набережную Северной Двины, исторические кварталы и улицы. Кроме того, пройдём там, где обычно не бывают путешественники. Вы узнаете, где в Архангельске промышляли контрабандисты и чем именно они торговали. И всё это в атмосфере непередаваемого местного колорита, воспетого сказочником Степаном Писаховым.

В Архангельске берёт начало не только торговля с зарубежными купцами, но и освоение Арктики. Отсюда уходили экспедиции знаменитых полярников, таких как Седов и Русанов, подарившие миру открытия в самой северной части Земли. Как в 18 веке, так и в наши дни город играет важнейшую роль в организации научно-исследовательских экспедиций по изучению Арктики. Об этом и не только я буду рада вам рассказать при встрече.

В нашей программе:

  • старейшее здание города
  • ледовые пешеходные переправы (зимой)
  • деревянные тротуары и набережная (летом)
  • памятник Петру I, который изображён на 500-рублевой купюре
  • беседка, где сосланный в ссылку А. Грин вдохновился красотой северных закатов и в дальнейшем написал «Алые паруса»
  • памятник адмиралу флота Н. Г. Кузнецову
  • исторический район Соломбала, где когда-то появились первые судоверфи государства
  • самый северный российский небоскрёб
  • «Чумбаровка» (местный Арбат) — пешеходный проспект, на котором воссоздан облик купеческого Архангельска конца 19 — начала 20 веков
  • множество других достопримечательностей, в том числе расположенные в стороне от привычных туристических маршрутов

Организационные детали

  • Для комфорта путешественников и максимального охвата достопримечательностей, экскурсия сочетает пешеходные прогулки и перемещение на комфортабельном автомобиле бизнес-класса
  • Дополнительных расходов по пути не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на ул. Набережная Северной Двины
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Е
12 мар 2023
Экскурсия была интересная и содержательная. Видно, что Ольга любит город, хорошо ориентируется и знает материал. Все очень понравилось.
Сергей
12 мар 2023
Ольга - ваш лучший гид по Архангельску и области. Отличные знания истории России и Архангельского края в совокупности с крутым настроением и человеческими качествами - вот что заставит вас снова сюда вернуться благодаря трипу с ней. Вы точно узнаёте с ней то, чего нигде не узнаёте или не прочитаете. Отдельное спасибо - за совет о ресторанах!
Ольга - ваш лучший гид по Архангельску и области. Отличные знания истории России и Архангельского краяОльга - ваш лучший гид по Архангельску и области. Отличные знания истории России и Архангельского краяОльга - ваш лучший гид по Архангельску и области. Отличные знания истории России и Архангельского краяОльга - ваш лучший гид по Архангельску и области. Отличные знания истории России и Архангельского краяОльга - ваш лучший гид по Архангельску и области. Отличные знания истории России и Архангельского края
N
7 мар 2023
Спасибо Ольге, за экскурсию. Она была очень интересная и содержательная. Мы многое узнали об Архангельске. Она замечательный рассказчик. Вся экскурсия на одном дыхании. Маршрут нам понравился, были остановки для пеших прогулок не только в исторически интересных местах, но и в красивых и живописных. Надо отметить комфортный и чистый автомобиль, который не дал нам замёрзнуть.
Nadya
6 мар 2023
Лучшее решение! Я
познакомилась со столицей Поморья не самостоятельно, а в сопровождении человека, который знает и любит свой город. Мне очень понравилась эта экскурсия. Маршрут был интересным и неутомительным. Ольга ответила на все мои вопросы и учла все мои пожелания. Я с удовольствием рекомендую эту экскурсию. Все прошло на "отлично"
Лучшее решение! ЯЛучшее решение! ЯЛучшее решение! Я
Елена
4 мар 2023
Два с половиной часа экскурсии на комфортабельном автомобиле пролетели незаметно. Ольга умеет заинтересовать историей города и взглянуть по-новому на здания и памятники, которые мы видим каждый день. Будет интересно и взрослым, и подросткам.
О
4 мар 2023
Ольга - отличный экскурсовод, историк и водитель. Большое ей спасибо. Провела нас по самым живописным и запоминающимся местам Архангельска, погрузила в историю города, рассказала много интересных и неожиданных историй, связанных с городом. Ольга - историк с обширными познаниями, при этом увлекательный рассказчик с прекрасным чувством юмора
О
4 мар 2023
Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию. 2,5 часа пролетели на одном дыхании: Ольга - замечательный рассказчик с огромным багажом знаний о своём городе, и что примечательно, она влюблена в свой край и заставила нас полюбить его тоже😄. Я из Санкт-Петербурга и побывала на огромном количестве различных экскурсий, и могу смело заявить: Ольга может составить конкуренцию столичным экскурсоводам. Браво!
Кроме этого хотелось отметить комфортабельный, чистый автомобиль и уверенное вождение.
С
3 мар 2023
Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по нашему замечательному городу. Это был чудесный, насыщенный день, полный эмоций и впечатлений! Экскурсия позволила узнать много интересного, увлекательного, увидеть много потаённых уголков Архангельска и Соломбалы. 2.5 часа пролетели незаметно. Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Ольгой которая любит свой город и готова делится своей любовью. Р. S автомобильная часть экскурсии проходит в автомобиле премиум класса в котором очень чисто и будет комфортно компании из 4 человек. Еще раз спасибо за подаренные эмоции и настроение.
Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по нашему замечательному городу. Это был чудесный, насыщенный день,Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по нашему замечательному городу. Это был чудесный, насыщенный день,Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по нашему замечательному городу. Это был чудесный, насыщенный день,Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по нашему замечательному городу. Это был чудесный, насыщенный день,Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по нашему замечательному городу. Это был чудесный, насыщенный день,Хотелось бы поблагодарить Ольгу за прекрасную экскурсию по нашему замечательному городу. Это был чудесный, насыщенный день,
Алексей
2 мар 2023
Наилучшие рекомендации! Ольга вовремя нас забрала, провезла по всем местам, которые были заявлены в программе, на очень комфортном автомобиле, подробно рассказала о местах, куда мы едем, истории региона, ответила на все вопросы, которые у нас были. Узнав, что мы приехали в Архангельск не надолго-дала полезные рекомендации о том, что ещё посмотреть, сделать, куда сходить, чтобы за короткий срок лучше узнать город и получить от него хорошее впечатление! Особенная благодарность за заботу: мы не замёрзли и не заскучали. Есть повод снова вернуться сюда и посетить другие программы гида!
М
2 мар 2023
Всем здравствуйте! Хотите знать больше о родном городе? Я живу в Архангельске всего лишь 30 лет. Всегда хотелось что-то узнать об этом городе. Скажу честно-любовь к Архангельску проснулась через 20 лет проживания в нем. А тут эта экскурсия совсем за небольшие деньги. Повезло! С экскурсией и с гидом. За 2 с половиной часа получен такой об'ем информации! Причем очень доступным языком и с высоким профессионализмом. Эта экскусия будет интересна не только гостям Архангельска, но и жителям города. Поверьте: узнаете много нового о самых привычных зданиях города, об их истории.
И
1 мар 2023
Я,пенсионерка,архангелогородцев,появилось много свободного времени. И я решила узнать побольше о своей малой родине, заняться самообразованием. Я в восторге от проведенного времени, Ольга истинная северянка, любит и знает свой город. Экскурсия получилась захватывающая, познавательная, чувствовалось что наш гид тщательно готовилась. Она эрудирована, начитан, показала глубокие знания о родном крае, доброжелательна. Она отличный рассказчик, можно бесконечно слушать ее. Немного подвела погода, дул холодный ветер, но время пролетело незаметно. Советую всем гостям и жителям нашего города, заказать экскурсию именно с Ольгой. Я осталась очень довольна, спасибо Ольга, вы классная
E
1 мар 2023
Спасибо Ольге за чудесную экскурсию! Мне очень понравился и профессионализм, и пунктуальность и доброжелательность. И что особенно важно - любовь к родному городу! Экскурсия проводится частично пешком, частично на машине, что очень уместно, ведь на улице прохладно. После такой экскурсии хочется вернуться снова и снова! Было очень интересно и познавательно. Рекомендую!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Для пенсионеров
Вечерние
Водные развлечения
Ночные
Зимние
Летние
Остров Соломбала
Для студентов

Похожие туры из Архангельска

Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
2 часа
Мини-группа
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5 отзывов
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
на Новгородском проспекте
17 мар
18 мар
19 мар
20 мар
от 5 000 за человека
Архангельск - первое окно России в Европу
2.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Sergey
Sergey
134 отзыва
Архангельск - первое окно России в Европу
Осознать значимость города в торговой, военной и морской истории России на авто-пешеходной экскурсии
Завтра
16 мар
17 мар
19 мар
3 250 за всё до 3 чел.
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Организатор экскурсии Ольга
Ольга
Нет отзывов
Архангельск - ворота в Русскую Арктику: экскурсия в мини-группе
Познакомиться с торговой, исследовательской и военной историей великого города на Северной Двине
на ул. Набережная Северной Двины
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
1000800 за человека
У нас ещё много экскурсий в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Архангельске
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ