Архангельск — первые морские ворота страны и порт, откуда исследователи Арктики отправлялись в экспедиции. В авто-пешеходном путешествии мы поговорим о значении города и самых интересных событиях в его более чем 400-летней истории. В нашей программе: район, где появились первые судоверфи государства, самый северный российский небоскрёб, истории о купцах, контрабандистах и полярниках, легенда об «Алых парусах» Грина и многое другое!

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Описание

Что вас ожидает

За 2,5 часа вы увидите «открыточные» виды Архангельска: памятники, старинную архитектуру, набережную Северной Двины, исторические кварталы и улицы. Кроме того, пройдём там, где обычно не бывают путешественники. Вы узнаете, где в Архангельске промышляли контрабандисты и чем именно они торговали. И всё это в атмосфере непередаваемого местного колорита, воспетого сказочником Степаном Писаховым.

В Архангельске берёт начало не только торговля с зарубежными купцами, но и освоение Арктики. Отсюда уходили экспедиции знаменитых полярников, таких как Седов и Русанов, подарившие миру открытия в самой северной части Земли. Как в 18 веке, так и в наши дни город играет важнейшую роль в организации научно-исследовательских экспедиций по изучению Арктики. Об этом и не только я буду рада вам рассказать при встрече.

В нашей программе:

старейшее здание города

ледовые пешеходные переправы (зимой)

деревянные тротуары и набережная (летом)

памятник Петру I, который изображён на 500-рублевой купюре

беседка, где сосланный в ссылку А. Грин вдохновился красотой северных закатов и в дальнейшем написал «Алые паруса»

памятник адмиралу флота Н. Г. Кузнецову

исторический район Соломбала, где когда-то появились первые судоверфи государства

самый северный российский небоскрёб

«Чумбаровка» (местный Арбат) — пешеходный проспект, на котором воссоздан облик купеческого Архангельска конца 19 — начала 20 веков

множество других достопримечательностей, в том числе расположенные в стороне от привычных туристических маршрутов

Организационные детали