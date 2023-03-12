За 2,5 часа вы увидите «открыточные» виды Архангельска: памятники, старинную архитектуру, набережную Северной Двины, исторические кварталы и улицы. Кроме того, пройдём там, где обычно не бывают путешественники. Вы узнаете, где в Архангельске промышляли контрабандисты и чем именно они торговали. И всё это в атмосфере непередаваемого местного колорита, воспетого сказочником Степаном Писаховым.
В Архангельске берёт начало не только торговля с зарубежными купцами, но и освоение Арктики. Отсюда уходили экспедиции знаменитых полярников, таких как Седов и Русанов, подарившие миру открытия в самой северной части Земли. Как в 18 веке, так и в наши дни город играет важнейшую роль в организации научно-исследовательских экспедиций по изучению Арктики. Об этом и не только я буду рада вам рассказать при встрече.