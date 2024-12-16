Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска

Архангельск - колыбель российского флота и культурная столица Русского Севера. Узнайте о первых судоверфях и знаменитых личностях края
Архангельск, известный как колыбель российского флота, приглашает на увлекательную пешую экскурсию.

Участники узнают о первых судоверфях и портах, увидят памятники Ломоносову и Кузнецову, а также познакомятся с историей города и его знаменитыми жителями.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Русского Севера и понять, почему Архангельск называют воротами в Арктику. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто интересуется историей и культурой
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть первые судоверфи
  • 🗿 Познакомиться с памятниками Ломоносову и Кузнецову
  • ⛪ Посетить Успенскую церковь и лютеранский храм
  • 🌉 Прогуляться по Красной пристани
  • 📜 Узнать об истории города
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Что можно увидеть

  • Первые судоверфи
  • Памятник Кузнецову
  • Памятный знак Ломоносову
  • Успенская церковь
  • Лютеранский храм
  • Гостиные дворы
  • Памятник тюленю
  • Красная пристань
  • Проспект Чумбарова-Лучинского
  • Пивзавод А.Ю. Суркова

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • первые судоверфи города.
  • памятник Кузнецову и памятный знак Ломоносову.
  • Успенскую церковь и лютеранский храм.
  • гостиные дворы и памятник тюленю.
  • Красную пристань и живописные причалы.
  • проспект Чумбарова-Лучинского.
  • пивзавод А. Ю. Суркова.

Мы поговорим:

  • об истории города с самых давних времён.
  • первом российском академике Михаиле Ломоносове.
  • славном адмирале Николае Кузнецове.
  • путешественнике Георгии Седове и его попытке покорить Северный полюс.
  • Иване Рябове — нашем местном Иване Сусанине.
  • жителях Немецкой слободы Архангельска.

Организационные детали

  • Можем организовать экскурсию для группы от 6 до 10 человек. Подробности обсудим в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе улицы Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
В
16 дек 2024
Екатерина - суперпрофессиональный гид. Она замечательный вдохновенный рассказчик, обладает невероятным объёмом знаний о событиях и людях, чувствуется, что очень любит свой край. Старается удовлетворить интерес экскурсантов и оперативно трансформирует повествование
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в запрашиваемую сторону. Ещё очень внимательная, перед экскурсией рекомендует как одеться, на чём добраться, напоминает о разных нюансах. После экскурсии советует где перекусить, что ещё посетить, какие блюда местной кухни попробовать. Отличные впечатления у нас остались от обзорки по Архангельску с Екатериной. Рекомендуем)

Константин
18 ноя 2024
Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город.
Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город.Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город.Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город.Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город.
Л
7 окт 2024
Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.
1) Екатерина прекрасно владеет материалом как по истории, так и по современному состоянию Архангельска.
2) Экскурсия была логично
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организована благодаря чему нам удалось посмотреть много достопримечательностей
3) Екатерина очень вежливый и доброжелательный гид, которая умеет не только интересно излагать материал, но и рассказывать познавательные факты и обсуждать их с туристами
4) Гид ответила на все заданные мной вопросы, рекомендовала музеи, магазины с местной продукцией
5) И самое главное… Екатерина - прекрасный человек, который любит не только свой город, но и своих туристов! Личная заинтересованность, индивидуальный подход, желание помочь, предложения к совместному участию - всё это сделало мою экскурсию такой как будто я побывала в гостях у давно знакомой подруги. Спасибо огромное, Екатерина! Спасибо Архангельск за тёплый приём. Теперь я могу точно сказать:"Архангельск это северный город с горячим сердцем!"

Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.

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