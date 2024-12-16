Архангельск, известный как колыбель российского флота, приглашает на увлекательную пешую экскурсию.
Участники узнают о первых судоверфях и портах, увидят памятники Ломоносову и Кузнецову, а также познакомятся с историей города и его знаменитыми жителями.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Русского Севера и понять, почему Архангельск называют воротами в Арктику. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто интересуется историей и культурой
Участники узнают о первых судоверфях и портах, увидят памятники Ломоносову и Кузнецову, а также познакомятся с историей города и его знаменитыми жителями.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу Русского Севера и понять, почему Архангельск называют воротами в Арктику. Экскурсия станет отличным выбором для тех, кто интересуется историей и культурой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть первые судоверфи
- 🗿 Познакомиться с памятниками Ломоносову и Кузнецову
- ⛪ Посетить Успенскую церковь и лютеранский храм
- 🌉 Прогуляться по Красной пристани
- 📜 Узнать об истории города
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Первые судоверфи
- Памятник Кузнецову
- Памятный знак Ломоносову
- Успенская церковь
- Лютеранский храм
- Гостиные дворы
- Памятник тюленю
- Красная пристань
- Проспект Чумбарова-Лучинского
- Пивзавод А.Ю. Суркова
Описание экскурсии
Вы увидите:
- первые судоверфи города.
- памятник Кузнецову и памятный знак Ломоносову.
- Успенскую церковь и лютеранский храм.
- гостиные дворы и памятник тюленю.
- Красную пристань и живописные причалы.
- проспект Чумбарова-Лучинского.
- пивзавод А. Ю. Суркова.
Мы поговорим:
- об истории города с самых давних времён.
- первом российском академике Михаиле Ломоносове.
- славном адмирале Николае Кузнецове.
- путешественнике Георгии Седове и его попытке покорить Северный полюс.
- Иване Рябове — нашем местном Иване Сусанине.
- жителях Немецкой слободы Архангельска.
Организационные детали
- Можем организовать экскурсию для группы от 6 до 10 человек. Подробности обсудим в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Садовая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 15 туристов
Это с детства мой город, я люблю его и интересуюсь его историей, много читала о нем, рада знакомству с новыми людьми, ждем в гости, примем от души!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Валентина
16 дек 2024
Екатерина - суперпрофессиональный гид. Она замечательный вдохновенный рассказчик, обладает невероятным объёмом знаний о событиях и людях, чувствуется, что очень любит свой край. Старается удовлетворить интерес экскурсантов и оперативно трансформирует повествование
Константин
18 ноя 2024
Прекрасная экскурсионная программа с замечательным гидом! Приятно было общаться. Открыл для себя новый город.
Л
Любовь
7 окт 2024
Мне очень понравилась обзорная экскурсия по Архангельску, которую провела для меня профессиональный гид Екатерина.
1) Екатерина прекрасно владеет материалом как по истории, так и по современному состоянию Архангельска.
2) Экскурсия была логично
1) Екатерина прекрасно владеет материалом как по истории, так и по современному состоянию Архангельска.
2) Экскурсия была логично
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