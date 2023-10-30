Вас ждет увлекательное путешествие по Холмогорскому району Архангельской области.
На нашем пути будут древние деревни, деревянные храмы, старинный Сийский монастырь и незабываемая природа Подвинья.
На нашем пути будут древние деревни, деревянные храмы, старинный Сийский монастырь и незабываемая природа Подвинья.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Подвесные мосты
- Антониево-Сийский монастырь
- Поморские деревни на берегах Двины
- Обзорные площадки на Двине
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В рамках экскурсии вы увидите:
- Старинные деревни.
- Некоторые из поморских деревень, которые вы увидите, даже старее Москвы, первое их упоминание приходится на 1137-1138 гг. В деревнях сохранилась разнообразная архитектура: богатые особняки купцов и промышленников, дома-дворы, крохотные часовни и огромные храмы, бани по-черному, подвесные мосты.
- Побережье Северной Двины.
- Оно поразит вас своими белоснежными пляжами, берегами-каменными уступами.
- Антониево-Сийский монастырь.
- Ведет свою историю с 1520 года. Эта древняя обитель всегда привлекала паломников и туристов своими святынями, сохранившейся архитектурой и богатой историей.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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