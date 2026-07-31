Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Но я подготовил для вас программу, которая сделает знакомство с Северодвинском увлекательным. Почему раньше это был закрытый город, а сейчас можно свободно приезжать и фотографировать? Что стало с Николо-Карельским монастырём и при чём здесь завод «Севмаш»? За что мы благодарны местному молодежному сообществу «Тайбола»? Отправляемся искать ответы на эти и другие вопросы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога из Архангельска до Северодвинска займёт около 40 минут, за это время я расскажу об особенностях жизни в пригороде — тогда и сейчас. А также покажу подвесной пешеходный мост оригинальной конструкции.

По прибытии мы коснёмся истории города — хоть короткой, но сложной и весьма противоречивой. Обсудим:

Как строили город заключённые Ягринлага в 40–50-е гг.

Почему он долгое время был закрытой территорией, а потом перестал ей быть

Как так вышло, что излюбленное место отдыха горожан находится прямо на кладбище острова Ягры

Что происходит с Николо-Карельским монастырём, поглощённым заводом «Севмаш»

Почему Северодвинск так не похож на Архангельск, хотя расстояние между ними всего 35 км

Наш маршрут

В городе кораблестроителей нет изобилия достопримечательностей. Его визитной карточкой стал остров Ягры , который мы обязательно посетим. Там мы побродим по морским дюнам и подышим свежим морским воздухом. В зависимости от погоды и силы ветра нас, возможно, даже окатит солёной морской водой. А ещё мы попробуем покормить местных любопытных белок.

, который мы обязательно посетим. Там мы побродим по морским дюнам и подышим свежим морским воздухом. В зависимости от погоды и силы ветра нас, возможно, даже окатит солёной морской водой. А ещё мы попробуем покормить местных любопытных белок. Мы обязательно отдадим дань памяти павшим в ВОВ героям, блокадникам, ликвидаторам. Прогуляемся по набережной . Чтобы согреться, я возьму с собой термос с чаем.

. Чтобы согреться, я возьму с собой термос с чаем. На территорию предприятия «Севмаш» мы, конечно, не попадём — там высшая категория секретности — но фасады проходных и основные здания завода, где делают подводные лодки, увидим

мы, конечно, не попадём — там высшая категория секретности — но фасады проходных и основные здания завода, где делают подводные лодки, увидим Отдельное внимание северодвинским муралам! В разных частях города разбросаны арт-объекты в виде огромных ярких картин на фасадах жилых зданий. От вида захватывает дух. Мы постараемся увидеть все.

Если захотите, заглянем в местный краеведческий музей

По пути туда или обратно у нас будет возможность посетить церковь Сретения Господня в Заостровье (в будни важно успеть до 14:00).

Организационные детали