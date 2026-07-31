Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Но я подготовил для вас программу, которая сделает знакомство с Северодвинском увлекательным.
Почему раньше это был закрытый город, а сейчас можно свободно приезжать и фотографировать? Что стало с Николо-Карельским монастырём и при чём здесь завод «Севмаш»? За что мы благодарны местному молодежному сообществу «Тайбола»? Отправляемся искать ответы на эти и другие вопросы.
Почему раньше это был закрытый город, а сейчас можно свободно приезжать и фотографировать? Что стало с Николо-Карельским монастырём и при чём здесь завод «Севмаш»? За что мы благодарны местному молодежному сообществу «Тайбола»? Отправляемся искать ответы на эти и другие вопросы.
Описание экскурсии
Дорога из Архангельска до Северодвинска займёт около 40 минут, за это время я расскажу об особенностях жизни в пригороде — тогда и сейчас. А также покажу подвесной пешеходный мост оригинальной конструкции.
По прибытии мы коснёмся истории города — хоть короткой, но сложной и весьма противоречивой. Обсудим:
- Как строили город заключённые Ягринлага в 40–50-е гг.
- Почему он долгое время был закрытой территорией, а потом перестал ей быть
- Как так вышло, что излюбленное место отдыха горожан находится прямо на кладбище острова Ягры
- Что происходит с Николо-Карельским монастырём, поглощённым заводом «Севмаш»
- Почему Северодвинск так не похож на Архангельск, хотя расстояние между ними всего 35 км
Наш маршрут
- В городе кораблестроителей нет изобилия достопримечательностей. Его визитной карточкой стал остров Ягры, который мы обязательно посетим. Там мы побродим по морским дюнам и подышим свежим морским воздухом. В зависимости от погоды и силы ветра нас, возможно, даже окатит солёной морской водой. А ещё мы попробуем покормить местных любопытных белок.
- Мы обязательно отдадим дань памяти павшим в ВОВ героям, блокадникам, ликвидаторам. Прогуляемся по набережной. Чтобы согреться, я возьму с собой термос с чаем.
- На территорию предприятия «Севмаш» мы, конечно, не попадём — там высшая категория секретности — но фасады проходных и основные здания завода, где делают подводные лодки, увидим
- Отдельное внимание северодвинским муралам! В разных частях города разбросаны арт-объекты в виде огромных ярких картин на фасадах жилых зданий. От вида захватывает дух. Мы постараемся увидеть все.
- Если захотите, заглянем в местный краеведческий музей
- По пути туда или обратно у нас будет возможность посетить церковь Сретения Господня в Заостровье (в будни важно успеть до 14:00).
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт взрослым от 10 до 70 лет
- Осенью, зимой и весной рекомендую теплее одеваться. На море почти всегда ветрено. Зонтики брать не нужно, они у меня есть
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере. На борту всегда есть питьевая вода, термос, аптечка
- Я заберу вас из удобного вам места в Архангельске и по окончании отвезу обратно
- Посещение музея опционально, стоимость билета – 250 ₽ за чел. «Музейная субмарина» оплачивается отдельно. Режим работы летом: вторник-суббота с 10:00 до 17:00. Зимой: вторник-воскресенье с 10:00 до 17:00
- Возможно посещение минерального источника в Куртяево. В таком случае продолжительность экскурсии увеличится на 2-2,5 часа. Стоимость — 4000 ₽ за группу. Любителям природы понравится
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1352 туристов
Родился и вырос в Архангельске. Являюсь, как у нас говорят, носителем региональной экспертизы. У меня высшее техническое образование, я учился в бизнес-школе «Сколково». Cертифицированный HRBP, есть диплом переводчика технической литературы. Занимаюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 117 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Съездили на экскурсию в Северодвинск и остались в полном восторге. Все было организовано на высшем уровне. Уже по дороге эксурсовод начал рассказывать интересные факты об Архангельской области ивремя в пути
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Н
Безмерно благодарны Алексею за восхитительную экскурсию! Долго думали своим ходом или брать экскурсию, однозначно брать экскурсию! Безопасное вождение, комфортная машина, в салоне есть питьевая вода. По дороге Алексей дал полную
Алексей
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за положительный отзыв! Приезжайте снова, буду ждать вас! Надо обязательно посетить Ломоносово:)
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Очень интересная, познавательная и вкусная экскурсия! Пирожки с клюквой, вкусный травяной чай - прекрасное завершение насыщенной и интересной экскурсии! Алексей оказался очень разносторонне образованным человеком. Ответил на все вопросы. Рекомендую всем!
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А
Было очень увлекательно! больше всего могу оценить гибкость в изменении маршрутов, готовность ответить на бесконечные вопросы! рекомендую
Алексей
Ответ организатора:
Анна, добрый день! Благодарю вас за высокую оценку, я старался;) Приезжайте к нам снова!
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Были в конце января 2026.
Комфорт: машина вместительная, теплая, у Алексея запас грелок, чая (с пирожками, к которым прилагается анекдот про рецепт), он все время следил, чтобы мы не замёрзли.
Логистика: маршрут
Комфорт: машина вместительная, теплая, у Алексея запас грелок, чая (с пирожками, к которым прилагается анекдот про рецепт), он все время следил, чтобы мы не замёрзли.
Логистика: маршрут
+9
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Е
Были с Алексеем в Северодвинске, очень понравилась экскурсия и то, какой именно Алексей рассказчик. Это не восторженные дифирамбы местности (как обычно ожидается), это интересный срез и взгляд и на местность, и на жизнь. Понравилась и прогулка по Яграм, и заезд в Куртяево. Спасибо!
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