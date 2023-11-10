Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Но я подготовил для вас программу, которая сделает знакомство с Северодвинском увлекательным.
Почему раньше это был закрытый город, а сейчас можно свободно приезжать и фотографировать? Что стало с Николо-Карельским монастырём и при чём здесь завод «Севмаш»? Отправляемся искать ответы на эти и другие вопросы.
Почему раньше это был закрытый город, а сейчас можно свободно приезжать и фотографировать? Что стало с Николо-Карельским монастырём и при чём здесь завод «Севмаш»? Отправляемся искать ответы на эти и другие вопросы.
Ближайшие даты:
10
ноя
ноя
11
ноя
ноя
12
ноя
ноя
13
ноя
ноя
14
ноя
ноя
15
ноя
ноя
16
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Дорога из Архангельска до Северодвинска займёт около 40 минут, за это время я расскажу об особенностях жизни в пригороде — тогда и сейчас. А также покажу два подвесных пешеходных моста оригинальной конструкции.
По прибытии мы коснёмся истории города — хоть короткой, но сложной и весьма противоречивой. Обсудим:
- Как строили город заключённые Ягринлага в 40–50-е гг.
- Почему он долгое время был закрытой территорией, а потом перестал ей быть
- Как так вышло, что излюбленное место отдыха горожан находится прямо на кладбище острова Ягры
- Что происходит с Николо-Карельским монастырём, поглощённым заводом «Севмаш»
- Почему Северодвинск так не похож на Архангельск, хотя расстояние между ними всего 35 км
Наш маршрут
- Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Его визитной карточкой стал остров Ягры, который мы обязательно посетим. Там мы побродим по морским дюнам и подышим свежим морским воздухом. В зависимости от погоды и силы ветра нас, возможно, даже окатит солёной морской водой. А ещё мы попробуем покормить местных любопытных белок.
- Мы обязательно отдадим дань памяти павшим в ВОВ героям, блокадникам, ликвидаторам. Прогуляемся по набережной. Чтобы согреться, я возьму с собой термос с чаем.
- На территорию предприятия «Севмаш» мы, конечно, не попадём — там высшая категория секретности — но фасады проходных и основные здания завода, где делают подводные лодки, увидим
- Если захотите, заглянем в местный краеведческий музей
- А на обратном пути у нас будет возможность посетить великолепную церковь Сретения Господня в Заостровье (важно успеть до 16:00)
Организационные детали
- Осенью, зимой и весной рекомендую теплее одеваться. На море почти всегда ветрено. Зонтики брать не нужно, они у меня есть.
- Поездка проходит на комфортабельном кроссовере. На борту всегда есть питьевая вода, термос, аптечка.
- Я заберу вас из удобного вам места в Архангельске и по окончании отвезу обратно
- Посещение музея опционально, стоимость билета — 100–200 руб. /чел. Режим работы летом: вторник-суббота с 10:00 до 17:00. Зимой: вторник-воскресенье с 10:00 до 17:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Провёл экскурсии для 166 туристов
Родился и вырос в Архангельске. Имею высшее техническое образование, учился в бизнес-школе Сколково, также имею диплом переводчика технической литературы. Объехал всю страну, несколько лет работал в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове. Я гид-самоучка, это для меня скорее хобби и попытка творческой реализации себя. Идея проведения экскурсий родилась после написания автобиографической книги, которая готовится к изданию под рабочим названием «Снег».
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Святые места
Выездные
Монастыри, церкви, храмы
Набережная
Популярные места
Северная Двина
Северодвинск
Похожие туры из Архангельска
Индивидуальная
5 часов
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
от 7 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
К Белому морю на Розовый остров
Центр города Архангельска по вашему выбору
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
6 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Туристов забираем от гостиницы
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
7 800₽ за всё до 5 чел.