Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Но я подготовил для вас программу, которая сделает знакомство с Северодвинском увлекательным. Почему раньше это был закрытый город, а сейчас можно свободно приезжать и фотографировать? Что стало с Николо-Карельским монастырём и при чём здесь завод «Севмаш»? Отправляемся искать ответы на эти и другие вопросы.

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Описание

Что вас ожидает

Дорога из Архангельска до Северодвинска займёт около 40 минут, за это время я расскажу об особенностях жизни в пригороде — тогда и сейчас. А также покажу два подвесных пешеходных моста оригинальной конструкции.

По прибытии мы коснёмся истории города — хоть короткой, но сложной и весьма противоречивой. Обсудим:

Как строили город заключённые Ягринлага в 40–50-е гг.

Почему он долгое время был закрытой территорией, а потом перестал ей быть

Как так вышло, что излюбленное место отдыха горожан находится прямо на кладбище острова Ягры

Что происходит с Николо-Карельским монастырём, поглощённым заводом «Севмаш»

Почему Северодвинск так не похож на Архангельск, хотя расстояние между ними всего 35 км

Наш маршрут

Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Его визитной карточкой стал остров Ягры , который мы обязательно посетим. Там мы побродим по морским дюнам и подышим свежим морским воздухом. В зависимости от погоды и силы ветра нас, возможно, даже окатит солёной морской водой. А ещё мы попробуем покормить местных любопытных белок.

, который мы обязательно посетим. Там мы побродим по морским дюнам и подышим свежим морским воздухом. В зависимости от погоды и силы ветра нас, возможно, даже окатит солёной морской водой. А ещё мы попробуем покормить местных любопытных белок. Мы обязательно отдадим дань памяти павшим в ВОВ героям, блокадникам, ликвидаторам. Прогуляемся по набережной . Чтобы согреться, я возьму с собой термос с чаем.

. Чтобы согреться, я возьму с собой термос с чаем. На территорию предприятия «Севмаш» мы, конечно, не попадём — там высшая категория секретности — но фасады проходных и основные здания завода, где делают подводные лодки, увидим

мы, конечно, не попадём — там высшая категория секретности — но фасады проходных и основные здания завода, где делают подводные лодки, увидим Если захотите, заглянем в местный краеведческий музей

А на обратном пути у нас будет возможность посетить великолепную церковь Сретения Господня в Заостровье (важно успеть до 16:00)

Организационные детали