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Северодвинск противоречивый

Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Город кораблестроителей не балует достопримечательностями. Но я подготовил для вас программу, которая сделает знакомство с Северодвинском увлекательным.

Почему раньше это был закрытый город, а сейчас можно свободно приезжать и фотографировать? Что стало с Николо-Карельским монастырём и при чём здесь завод «Севмаш»? За что мы благодарны местному молодежному сообществу «Тайбола»? Отправляемся искать ответы на эти и другие вопросы.
5
117 отзывов
Северодвинск противоречивый
Северодвинск противоречивый
Северодвинск противоречивый

Описание экскурсии

Дорога из Архангельска до Северодвинска займёт около 40 минут, за это время я расскажу об особенностях жизни в пригороде — тогда и сейчас. А также покажу подвесной пешеходный мост оригинальной конструкции.

По прибытии мы коснёмся истории города — хоть короткой, но сложной и весьма противоречивой. Обсудим:

  • Как строили город заключённые Ягринлага в 40–50-е гг.
  • Почему он долгое время был закрытой территорией, а потом перестал ей быть
  • Как так вышло, что излюбленное место отдыха горожан находится прямо на кладбище острова Ягры
  • Что происходит с Николо-Карельским монастырём, поглощённым заводом «Севмаш»
  • Почему Северодвинск так не похож на Архангельск, хотя расстояние между ними всего 35 км

Наш маршрут

  • В городе кораблестроителей нет изобилия достопримечательностей. Его визитной карточкой стал остров Ягры, который мы обязательно посетим. Там мы побродим по морским дюнам и подышим свежим морским воздухом. В зависимости от погоды и силы ветра нас, возможно, даже окатит солёной морской водой. А ещё мы попробуем покормить местных любопытных белок.
  • Мы обязательно отдадим дань памяти павшим в ВОВ героям, блокадникам, ликвидаторам. Прогуляемся по набережной. Чтобы согреться, я возьму с собой термос с чаем.
  • На территорию предприятия «Севмаш» мы, конечно, не попадём — там высшая категория секретности — но фасады проходных и основные здания завода, где делают подводные лодки, увидим
  • Отдельное внимание северодвинским муралам! В разных частях города разбросаны арт-объекты в виде огромных ярких картин на фасадах жилых зданий. От вида захватывает дух. Мы постараемся увидеть все.
  • Если захотите, заглянем в местный краеведческий музей
  • По пути туда или обратно у нас будет возможность посетить церковь Сретения Господня в Заостровье (в будни важно успеть до 14:00).

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым от 10 до 70 лет
  • Осенью, зимой и весной рекомендую теплее одеваться. На море почти всегда ветрено. Зонтики брать не нужно, они у меня есть
  • Поездка проходит на комфортабельном кроссовере. На борту всегда есть питьевая вода, термос, аптечка
  • Я заберу вас из удобного вам места в Архангельске и по окончании отвезу обратно
  • Посещение музея опционально, стоимость билета – 250 ₽ за чел. «Музейная субмарина» оплачивается отдельно. Режим работы летом: вторник-суббота с 10:00 до 17:00. Зимой: вторник-воскресенье с 10:00 до 17:00
  • Возможно посещение минерального источника в Куртяево. В таком случае продолжительность экскурсии увеличится на 2-2,5 часа. Стоимость — 4000 ₽ за группу. Любителям природы понравится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1352 туристов
Родился и вырос в Архангельске. Являюсь, как у нас говорят, носителем региональной экспертизы. У меня высшее техническое образование, я учился в бизнес-школе «Сколково». Cертифицированный HRBP, есть диплом переводчика технической литературы. Занимаюсь
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краеведением и изучаю историю Русского Севера. Объехал всю страну, несколько лет работал в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Ростове и ОАЭ, но сознательно вернулся на историческую родину. Идея проводить экскурсии появилась после написания серии книг. Сейчас я аттестованный гид, прошёл обучение в Академии экскурсоводов Архангельской региональной туристической ассоциации. Опытный рыбак и охотник.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 117 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
116
4
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3
2
1
Н
Съездили на экскурсию в Северодвинск и остались в полном восторге. Все было организовано на высшем уровне. Уже по дороге эксурсовод начал рассказывать интересные факты об Архангельской области ивремя в пути
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пролетело незаметно. Отдельная радость- прогулка по острову Ягры. Сосновый бор, берег Белого моря, песчаные дюны… Воздух там просто невероятный, а виды как с открытки. Экскурсия получилась познавательный и атмосферной. Однозначно рекомендую поездку тем, кто хочет поглубже прочувствовать Русский Север. Спасибо Алексею за приятную поездку!

Съездили на экскурсию в Северодвинск и остались в полном восторге. Все было организовано на высшем уровне.
Съездили на экскурсию в Северодвинск и остались в полном восторге. Все было организовано на высшем уровне.
Съездили на экскурсию в Северодвинск и остались в полном восторге. Все было организовано на высшем уровне.
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Н
Безмерно благодарны Алексею за восхитительную экскурсию! Долго думали своим ходом или брать экскурсию, однозначно брать экскурсию! Безопасное вождение, комфортная машина, в салоне есть питьевая вода. По дороге Алексей дал полную
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информацию и интересно ее преподнес, приятный собеседник, очень компетентный. Отдельное спасибо за чай с пирожками🫶🏼На обратном пути Алексей дал советы где что посмотреть, завез нас на хлебобулочный завод. Однозначно рекомендуем данного экскурсоводу и сами обязательно ещё обратимся.

Безмерно благодарны Алексею за восхитительную экскурсию! Долго думали своим ходом или брать экскурсию, однозначно брать экскурсию!
Безмерно благодарны Алексею за восхитительную экскурсию! Долго думали своим ходом или брать экскурсию, однозначно брать экскурсию!
Безмерно благодарны Алексею за восхитительную экскурсию! Долго думали своим ходом или брать экскурсию, однозначно брать экскурсию!
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Наталья, спасибо за положительный отзыв! Приезжайте снова, буду ждать вас! Надо обязательно посетить Ломоносово:)
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Соня
Очень интересная, познавательная и вкусная экскурсия! Пирожки с клюквой, вкусный травяной чай - прекрасное завершение насыщенной и интересной экскурсии! Алексей оказался очень разносторонне образованным человеком. Ответил на все вопросы. Рекомендую всем!
Очень интересная, познавательная и вкусная экскурсия! Пирожки с клюквой, вкусный травяной чай - прекрасное завершение насыщенной
Очень интересная, познавательная и вкусная экскурсия! Пирожки с клюквой, вкусный травяной чай - прекрасное завершение насыщенной
Очень интересная, познавательная и вкусная экскурсия! Пирожки с клюквой, вкусный травяной чай - прекрасное завершение насыщенной
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А
Было очень увлекательно! больше всего могу оценить гибкость в изменении маршрутов, готовность ответить на бесконечные вопросы! рекомендую
Было очень увлекательно! больше всего могу оценить гибкость в изменении маршрутов, готовность ответить на бесконечные вопросы! рекомендую
Было очень увлекательно! больше всего могу оценить гибкость в изменении маршрутов, готовность ответить на бесконечные вопросы! рекомендую
Было очень увлекательно! больше всего могу оценить гибкость в изменении маршрутов, готовность ответить на бесконечные вопросы! рекомендую
Было очень увлекательно! больше всего могу оценить гибкость в изменении маршрутов, готовность ответить на бесконечные вопросы! рекомендую
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Анна, добрый день! Благодарю вас за высокую оценку, я старался;) Приезжайте к нам снова!
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Марина
Были в конце января 2026.
Комфорт: машина вместительная, теплая, у Алексея запас грелок, чая (с пирожками, к которым прилагается анекдот про рецепт), он все время следил, чтобы мы не замёрзли.
Логистика: маршрут
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продуманный, причём по желанию гостей Алексей готов его корректировать. Если что-то не заслуживает внимания, так и скажет, но предложит альтернативу.
Информативность: зашкаливает. Во-первых, Алексей человек богатейшего опыта, и может поддержать, кажется, любую тему. Во-вторых, про родные места знает все, может и про историю, и про экономику, и про быт. В-третьих, не только дает факты, но и травит байки, в общем, красота. В-четвертых, честен и не пытается ретушировать плохое.
Я горячо рекомендую Алексея и желаю ему удачи.

Ремарка: кто-то писал в отзывах, что его ожидания от Белого моря не оправдались. Полагаю, не все понимают, куда едут, особенно когда пляж скрыт сугробами. (Я так не очень понимала.) Это скорее антропологическое погружение, чем увеселительная прогулка. А Белое море - белое поле, как Алексей сказал, поле-море, отсюда и Поморье:)

Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.+9
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
Были в конце января 2026.
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Е
Были с Алексеем в Северодвинске, очень понравилась экскурсия и то, какой именно Алексей рассказчик. Это не восторженные дифирамбы местности (как обычно ожидается), это интересный срез и взгляд и на местность, и на жизнь. Понравилась и прогулка по Яграм, и заезд в Куртяево. Спасибо!
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