1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Отправляйтесь в село Холмогоры и остров Куростров, чтобы узнать об истории и жизни великого учёного М.В. Ломоносова
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
13 июня в 07:30
1 июля в 07:30
10 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры - родина Ломоносова
Начало: Туристов забираем от гостиницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Подвинью: древние деревни и храмы Архангельска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Подвинья, где каждый уголок хранит свою историю. Откройте для себя красоту и тайны древних мест
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июля в 18:00
2 июля в 17:00
10 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- oolga18 марта 2024Большое спасибо Алексею, индивидуальный подход однозначно, мы хотели увидеть невероятные виды и заброшенные объекты мы это получили, полноценное приключение:-)
- ННадежда20 февраля 2024Прекрасно провели день в сопровождении Алексея. Объемный рассказ, море впечатлений)
- ППолина6 февраля 2024Советую побывать на этой экскурсии тем, кто хочет больше узнать про Архангельскую область. Алексей всё интересно рассказывал и без проблем
- MMakarann16 августа 2022Загородная поездка на родину Ломоносова и в село ХолмогорыВсе очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Холмогоры»
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