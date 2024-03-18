Холмогоры – экскурсии в Архангельске

Найдено 5 экскурсий в категории «Холмогоры» в Архангельске, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Холмогоры - на родину Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Отправляйтесь в село Холмогоры и остров Куростров, чтобы узнать об истории и жизни великого учёного М.В. Ломоносова
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
13 июня в 07:30
1 июля в 07:30
10 200 за всё до 7 чел.
Холмогоры - родина Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры - родина Ломоносова
Начало: Туристов забираем от гостиницы
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Подвинью
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Подвинью: древние деревни и храмы Архангельска
Погрузитесь в уникальную атмосферу Подвинья, где каждый уголок хранит свою историю. Откройте для себя красоту и тайны древних мест
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
1 июля в 18:00
2 июля в 17:00
10 500 за всё до 3 чел.
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • o
    olga
    18 марта 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Большое спасибо Алексею, индивидуальный подход однозначно, мы хотели увидеть невероятные виды и заброшенные объекты мы это получили, полноценное приключение:-)
  • Н
    Надежда
    20 февраля 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Прекрасно провели день в сопровождении Алексея. Объемный рассказ, море впечатлений)
    Прекрасно провели день в сопровождении Алексея. Объемный рассказ, море впечатлений)
  • П
    Полина
    6 февраля 2024
    В Холмогоры - на родину Ломоносова
    Советую побывать на этой экскурсии тем, кто хочет больше узнать про Архангельскую область. Алексей всё интересно рассказывал и без проблем
    читать дальше

    отвечал на некоторые возникающие вопросы. Музей в Ломоносово хороший, одна его часть посвящена учёному, вторая-резьбе по кости. В целом экскурсию рекомендую.

    Советую побывать на этой экскурсии тем, кто хочет больше узнать про Архангельскую область. Алексей всё интересно
  • M
    Makarann
    16 августа 2022
    Загородная поездка на родину Ломоносова и в село Холмогоры
    Все очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Холмогоры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. В Холмогоры - на родину Ломоносова
  2. Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
  3. Холмогоры - родина Ломоносова
  4. Большое путешествие по Подвинью
  5. Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Холмогоры" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 10 000 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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