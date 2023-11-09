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Описание

«Малые Корелы» - этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого. Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция объектов деревянной архитектуры. Рубленые избы, дома – шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», и ветряные мельницы - весь мир поморского зодчества на одной территории.