Деревянное зодчество Русского Севера

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О гиде
Ответы на вопросы
Автомобильная + посещение музея.
Деревянное зодчество Русского Севера
Деревянное зодчество Русского Севера
Деревянное зодчество Русского Севера
Деревянное зодчество Русского Севера
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Описание

«Малые Корелы» - этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого. Здесь собрана крупнейшая в мире коллекция объектов деревянной архитектуры. Рубленые избы, дома – шестистенки, древние храмы и колокольни, зерновые амбары на сваях, напоминающие сказочные «избушки на курьих ножках», и ветряные мельницы - весь мир поморского зодчества на одной территории.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида Входной билет в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
Музеи
История и культура

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