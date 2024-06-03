Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости

Начало: в удобном вам месте в Архангельске

«Здесь на месте дома Ломоносова открыт музей имени талантливого помора»