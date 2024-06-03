Музеи и искусство Архангельска

Найдено 16 экскурсий в категории «Музеи» в Архангельске, цены от 3 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«А если захотите, познакомимся с экспозицией городского музея»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
В Холмогоры - на родину Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
«Затем на пароме вы переправитесь на Куростров — остров напротив Холмогор, где находится историко-мемориальный музей Ломоносова»
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«У Северного морского музея раскроете любопытные факты об освоении Русского Севера, увлекательных открытиях и арктических экспедициях»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
«Музей народных промыслов, древние церкви и завораживающие виды»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000 за всё до 3 чел.
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
«Наследие музея: материальное и духовное»
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600 за всё до 5 чел.
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
«После направимся в Краеведческий музей: на интерактивной экскурсии вы проследите по вехам развитие судостроения в России»
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
«В стоимость входит: проезд на комфортабельном автомобиле Kia Sportage, услуги гида, билеты в музей, мастер-класс с косторезом, переправа на пароме в летнее время»
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
«В деревенском музее местные жители расскажут о быте и истории края с древних времен до наших дней»
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670 за всё до 3 чел.
Деревянное зодчество Поморья - Музей Малые Корелы и старинные храмы
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договоренности
«Музей Малые Корелы Это уникальное собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом»
Расписание: По договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 500 за всё до 5 чел.
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
«Мы посетим Северодвинский краеведческий музей»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800 за всё до 7 чел.
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
Индивидуальная экскурсия по Северодвинску: центр атомного судостроения, набережная острова Ягры и Краеведческий музей. Узнайте больше о городе у Белого моря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
«Что вас ожидает: Вас ждёт интерактивное занятие «Музейная субмарина» — создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки»
Расписание: в любой день, кроме субботы, воскресенья и понедельника
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Начало: По договоренности
«Малые Корелы — музей деревянного зодчества и народного искусства, предлагающий совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
4 600 за всё до 7 чел.
Деревянное зодчество Русского Севера
Индивидуальная
4 часа
Деревянное зодчество Русского Севера
««Малые Корелы» - этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
11 000 за экскурсию
Холмогоры и родина Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры и родина Ломоносова
«Туристы переправятся на Куростров в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
18 000 за экскурсию
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
«Здесь на месте дома Ломоносова открыт музей имени талантливого помора»
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600 за всё до 7 чел.
Автобусная экскурсия в город у Белого моря - Северодвинск
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия в город у Белого моря - Северодвинск
Расписание: Суббота в 10:00
от 3 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
    читать дальше

    Архангельск, рассказала как он рос и развивался. Мы познакомились с городом, посмотрели местные достопримечательности, затем поехали по правому берегу, посетив музей Писахова в деревне Уйма. Оттуда мимо местных деревень до деревни Лявля, там зашли в церковь. Вся наша поездка сопровождалась познавательным рассказом о жизни поморов. Понравилось, что в индивидуальной поездке в отличии от групповой всё внимание гида предоставлено нам, мы получили ответы на все вопросы, не спеша посмотрели много интересных мест. Все остались довольны, с хорошим настроением и красивыми фотографиями на память) Спасибо Любови за интересно проведённую экскурсию и подарочки! Желаем Вам здоровья и процветания!

  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
    читать дальше

    вернуться к прошедшей поездке и написать своё впечатление от неспешной экскурсии с Алексеем. Нам очень понравились необыкновенная палитра знаний экскурсовода, образность и интересная фактографичность путевой информации, его предупредительность к нашим предварительным и текущим пожеланиям, любопытные акцентировки наиболее важных объектов и открытые для нас удивительные природные локации. Мы получили неизгладимое впечатление от поездки и исчерпывающие ответы на все интересующие нас историко-культурные вопросы. Машина чрезвычайно комфортабельная и замечательно подходит для дальнего маршрута, позволяя оперативно добраться до нужных точек, а затем пешком посетить и непосредственно увидеть интересные артефакты. Крайне довольны остались экскурсией - запланированным во многом индивидуальным маршрутом, его визуальным и вербальным наполнением, содержательными акцентировками, умением гида неформально коммуницировать и предлагать необходимую помощь и поддержку, в частности выбирать красивые места для фотографирования и осуществлять собственно фотографирование. Приятной неожиданностью стало предложенное Алексеем вкусное чаепитие: настоянный на северных травах горячий домашний чай из термоса с ягодным мармеладом местного производства. Восхищены глубиной регионоведческих знаний и влюблённостью в Север этого экскурсовода, очень благодарны за проведённую многочасовую экскурсию и активно рекомендуем Алексея всем туристам как редкого по эрудиции и очень отзывчивого высококвалифицированного надёжного специалиста. Семейная пара из Москвы - Владимир Клюев и Марина Захаренко

  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась, что скоро уезжать, а
    читать дальше

    свободное время, отпущенное мне в Архангельске, пропадает, только вечером в пятницу! Любовь быстро согласовала наш визит в музей и нас там в субботу уже ждали, как дорогих гостей) Любовь прекрасный аккуратный водитель и чудесная рассказчица, мне было жутко интересно, спасибо!

    Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась
  • Э
    Эльвира
    7 мая 2024
    Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
    Добрый день! Нашим гидом была Ирина, замечательный гид! Очень хорошо и интересно рассказывала и о Малых Корелах, об истории, о местности. Также мв много узнали об Архангельском крае и самом городе. Обязательно приедем еще раз и посоветуем друзьям и знакомым.
  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Очень удивительный, интересный и трогательный одновременно получился у нас день. Посетив Русский Север однажды, уже не можешь перестать думать о
    читать дальше

    нем и не мечтать вернуться. Это было мое третье посещение Архангельска, но первое в качестве туриста, т. е. определенная база информации у меня была. Но наш гид рассказала так много нового и интересного, скучать времени точно не было. Отмечу, что сам маршрут не представлен больше ни у одного из гидов, программа выполнена целиком и даже больше: спонтанное посещение музея коровы, ответы на все наши вопросы по теме и нет и т. д. По возвращении в отель под впечатлением от увиденного и услышанного пересмотрели мультфильм про Перепелиху))) Рекомендую и гида, и экскурсию! Ps. В свободное время посетили рекомендованные Любовью музеи и кафе, мы в полном восторге.

  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
    Замечательная экскурсия! Запомнится надолго. И отдельное спасибо за оперативную помощь в поиске магазина с архангельской рыбой для подарка своим домашним.
  • А
    Александр
    9 апреля 2024
    Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
    Сергей настоящий профессионал, умело продумавший маршрут,знающий материал и умеющий интересно донести его до слушателей. У него комфортабельный автомобиль, Сергей приятный и интеллигентный молодой человек.
  • А
    Александр
    6 апреля 2024
    Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
    Экскурсия в "Малые Корелы" прошла на высоком уровне, если не считать сложных погодных условий. Сопровождавшая меня Ирина Владимировна в самом
    читать дальше

    музее экскурсию не проводила, но достойно доставила туда и оттуда. Человек она очень эрудированный и может дать ответ практически на любые вопросы в отношении пребывания в Архангельске, за что ей огромное спасибо. Посещение музея помогло лучше понять особенности жизни на русском Севере. Экскурсию рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
  2. В Холмогоры - на родину Ломоносова
  3. Пешком по Архангельску
  4. Архангельск и его удивительные окрестности
  5. Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Музеи" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 3 450 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 176 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Архангельске на 2024 год по теме «Музеи», 176 ⭐ отзывов, цены от 3450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам