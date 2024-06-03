1 чел.
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Индивидуальная
4.5 часа
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
«А если захотите, познакомимся с экспозицией городского музея»
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
«Затем на пароме вы переправитесь на Куростров — остров напротив Холмогор, где находится историко-мемориальный музей Ломоносова»
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«У Северного морского музея раскроете любопытные факты об освоении Русского Севера, увлекательных открытиях и арктических экспедициях»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
«Музей народных промыслов, древние церкви и завораживающие виды»
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
«Наследие музея: материальное и духовное»
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
«После направимся в Краеведческий музей: на интерактивной экскурсии вы проследите по вехам развитие судостроения в России»
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
«В стоимость входит: проезд на комфортабельном автомобиле Kia Sportage, услуги гида, билеты в музей, мастер-класс с косторезом, переправа на пароме в летнее время»
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
«В деревенском музее местные жители расскажут о быте и истории края с древних времен до наших дней»
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Деревянное зодчество Поморья: Музей Малые Корелы и храмы
Путешествие в мир деревянного зодчества Поморья: уникальные храмы и Музей Малые Корелы ждут вас
Начало: По договоренности
«Музей Малые Корелы Это уникальное собрание памятников деревянного зодчества под открытым небом»
Расписание: По договоренности
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
«Мы посетим Северодвинский краеведческий музей»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
Индивидуальная экскурсия по Северодвинску: центр атомного судостроения, набережная острова Ягры и Краеведческий музей. Узнайте больше о городе у Белого моря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
«Что вас ожидает: Вас ждёт интерактивное занятие «Музейная субмарина» — создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки»
Расписание: в любой день, кроме субботы, воскресенья и понедельника
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Начало: По договоренности
«Малые Корелы — музей деревянного зодчества и народного искусства, предлагающий совершить увлекательное путешествие во времени и пространстве»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
4 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Деревянное зодчество Русского Севера
««Малые Корелы» - этот уникальный музей под открытым небом сохранил для потомков неповторимые творения народной архитектуры и показывает жизнь и быт русской северной деревни прошлого»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
11 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры и родина Ломоносова
«Туристы переправятся на Куростров в село Ломоносово, где посетят мемориальный музей Ломоносова»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
18 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
«Здесь на месте дома Ломоносова открыт музей имени талантливого помора»
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Расписание: Суббота в 10:00
от 3 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
- ЛЛюдмила31 мая 2024Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
- ВВладимир30 мая 2024Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
- ВВалерия28 мая 2024Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
- ООльга26 мая 2024Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась, что скоро уезжать, а
- ЭЭльвира7 мая 2024Добрый день! Нашим гидом была Ирина, замечательный гид! Очень хорошо и интересно рассказывала и о Малых Корелах, об истории, о местности. Также мв много узнали об Архангельском крае и самом городе. Обязательно приедем еще раз и посоветуем друзьям и знакомым.
- ТТатьяна6 мая 2024Очень удивительный, интересный и трогательный одновременно получился у нас день. Посетив Русский Север однажды, уже не можешь перестать думать о
- ААнна1 мая 2024Замечательная экскурсия! Запомнится надолго. И отдельное спасибо за оперативную помощь в поиске магазина с архангельской рыбой для подарка своим домашним.
- ААлександр9 апреля 2024Сергей настоящий профессионал, умело продумавший маршрут,знающий материал и умеющий интересно донести его до слушателей. У него комфортабельный автомобиль, Сергей приятный и интеллигентный молодой человек.
- ААлександр6 апреля 2024Экскурсия в "Малые Корелы" прошла на высоком уровне, если не считать сложных погодных условий. Сопровождавшая меня Ирина Владимировна в самом
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Музеи»
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