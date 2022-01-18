Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара

Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты

Индивидуально
до 10 чел.
Эта экскурсия станет для вас настоящей экспедицией в мир северной кухни! Вдохновившись аутентичными рецептами и ингредиентами края, наш шеф-повар создал потрясающие блюда, которые вам предстоит попробовать.

В уютном ресторане вы оцените самые интересные специалитеты региона, откроете традиции местной кухни и, конечно, попробуете Русский Север на вкус.
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Кухня Севера: гастро-погружение в компании шеф-повара
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Кухня Севера глазами шеф-повара

Вашим проводником в мир северной кухни станет лучший шеф-повар Архангельска, который стажировался в мишленовских ресторанах Копенгагена и Риги, глубоко изучает локальную гастрономию Севера и преподносит традиционные блюда в новом ключе. Он подробно расскажет вам о каждом блюде из сета: истории рецептов, тонкости готовки и интересные факты об ингредиентах.

В гастрономический сет войдет 5 позиций: закуска, первое блюдо, горячее, десерт и напиток. Вы можете выбрать в каждой категории одно блюдо по вкусу. Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):

Закуски
капустный драник с толокном, икрой ряпушки и копченой сметаной
рассольная лепешка с холмогорскими груздями и печеным картофелем
скумбрия с кремом из печеной моркови, компрессионным огурцом и маринованным крыжовником

Первые блюда
крепкий сливочный бульон на сушье с беломорскими водорослями и белорыбицей
серые щи с квашеной капустой и щавелем
картофельный крем-суп с солониной и моченой брусникой

Основное горячее
филе трески с кремом из картофеля и корня сельдерея, лук конфи и сливочная пена
каша с копченой олениной и козьим сыром
томленый язык оленя с кремом из корня сельдерея, печеной свеклы и соусом демигляс с северной ягодой
палтус с кремом из корня сельдерея, маринованным крыжовником и луковой крошкой

Десерт: студень из ряженки с гранитой из черноплодной рябины

Напиток: сбитень, чай или кофе

Организационные детали

  • Сет из 5 позиций (закуска, первое блюдо, горячее, десерт, напиток) входит в стоимость
  • Участники могут заранее выбрать в каждой позиции одно блюдо по вкусу
  • Дети могут присутствовать на экскурсии, но специального детского меню не предусмотрено

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Новгородском проспекте
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Архангельска

🎩Индивидуальные🧒Можно с детьми🍤ГастрономическиеВ помещении

Еще несколько похожих предложений в Архангельске

Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
В группе
до 15 чел.
4.6
21
10ч
3 300
за 1 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
👣 Пешеходные
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
16 янв
17 янв
21 янв
ещё...
Теплое свидание с Архангельском
Индивидуально
для 6 чел.
5
2
2 900
за 1-6 чел.
Теплое свидание с Архангельском
👣 Пешеходные
Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья — и полюбить ее!
17 янв
18 янв
19 янв
ещё...
Знакомьтесь, Архангельск
Индивидуально
для 5 чел.
3 500
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место
По запросу
Архангельск - России первый порт
В группе
до 19 чел.
900
за 1 чел.
Архангельск - России первый порт
🚌 На автобусе
Вы первый раз в Архангельске
7 января, 12 июня, 1 июля с 11 до 13
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Индивидуально
для 3 чел.
5
4
4ч 30м
4 700
за 1-3 чел.
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
🚗 На машине
Посетить первую бастионную крепость страны и раскрыть военную историю Русского Севера
14 янв
15 янв
16 янв
ещё...
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Индивидуально
для 4 чел.
5
2
10 000
за 1-4 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
🚗 На машине
Влюбиться в пасторальные холмогорские деревни и посетить одну из самых значимых обителей Севера
16 янв
17 янв
18 янв
ещё...
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Индивидуально
для 10 чел.
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
👣 Пешеходные
Познакомьтесь с многовековым прошлым Архангельска в рамках обзорной экскурсии по его историческому центру
Ежедневно
Тур одного дня «Архангельск сказочный»
Индивидуально
для 3 чел.
7 900
за 1-3 чел.
Тур одного дня «Архангельск сказочный»
👣 Пешеходные
Этот тур познакомит вас с историей северного купечества в культурных традициях, с Архангельском прошлого
По договоренности
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
Индивидуально
для 10 чел.
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Архангельску на транспорте туриста
Экскурсия по Архангельску позволит вам погрузиться в атмосферу северного города
Ежедневно
В Новодвинскую крепость из Архангельска
Индивидуально
для 4 чел.
4.9
11
5ч 30м
4 800
за 1-4 чел.
В Новодвинскую крепость из Архангельска
🚗 На машине
Исследовать руины цитадели, углубиться в военную историю России и насладиться видами Северной Двины
17 янв
18 янв
19 янв
ещё...
Знакомьтесь, Архангельск!
Индивидуально
для 7 чел.
4.9
15
2 600
за 1-7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск!
👣 Пешеходные
Погулять по центру города и расшифровать его архитектуру на обзорной экскурсии
17 янв
18 янв
19 янв
ещё...
Архангельск — первое окно России в Европу
Индивидуально
для 3 чел.
5
90
2ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Архангельск — первое окно России в Европу
🚗 На машине
Осознать значимость города в торговой, военной и морской истории России на авто-пешеходной экскурсии
14 янв
15 янв
16 янв
ещё...
У нас ещё много экскурсий 😎 в Архангельске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Архангельске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ