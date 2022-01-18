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Кухня Севера глазами шеф-повара

Вашим проводником в мир северной кухни станет лучший шеф-повар Архангельска, который стажировался в мишленовских ресторанах Копенгагена и Риги, глубоко изучает локальную гастрономию Севера и преподносит традиционные блюда в новом ключе. Он подробно расскажет вам о каждом блюде из сета: истории рецептов, тонкости готовки и интересные факты об ингредиентах.

В гастрономический сет войдет 5 позиций: закуска, первое блюдо, горячее, десерт и напиток. Вы можете выбрать в каждой категории одно блюдо по вкусу. Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):

Закуски

— капустный драник с толокном, икрой ряпушки и копченой сметаной

— рассольная лепешка с холмогорскими груздями и печеным картофелем

— скумбрия с кремом из печеной моркови, компрессионным огурцом и маринованным крыжовником

Первые блюда

— крепкий сливочный бульон на сушье с беломорскими водорослями и белорыбицей

— серые щи с квашеной капустой и щавелем

— картофельный крем-суп с солониной и моченой брусникой

Основное горячее

— филе трески с кремом из картофеля и корня сельдерея, лук конфи и сливочная пена

— каша с копченой олениной и козьим сыром

— томленый язык оленя с кремом из корня сельдерея, печеной свеклы и соусом демигляс с северной ягодой

— палтус с кремом из корня сельдерея, маринованным крыжовником и луковой крошкой

Десерт: студень из ряженки с гранитой из черноплодной рябины

Напиток: сбитень, чай или кофе

Организационные детали