Вашим проводником в мир северной кухни станет лучший шеф-повар Архангельска, который стажировался в мишленовских ресторанах Копенгагена и Риги, глубоко изучает локальную гастрономию Севера и преподносит традиционные блюда в новом ключе. Он подробно расскажет вам о каждом блюде из сета: истории рецептов, тонкости готовки и интересные факты об ингредиентах.
В гастрономический сет войдет 5 позиций: закуска, первое блюдо, горячее, десерт и напиток. Вы можете выбрать в каждой категории одно блюдо по вкусу. Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):
Закуски
— капустный драник с толокном, икрой ряпушки и копченой сметаной
— рассольная лепешка с холмогорскими груздями и печеным картофелем
— скумбрия с кремом из печеной моркови, компрессионным огурцом и маринованным крыжовником
Первые блюда
— крепкий сливочный бульон на сушье с беломорскими водорослями и белорыбицей
— серые щи с квашеной капустой и щавелем
— картофельный крем-суп с солониной и моченой брусникой
Основное горячее
— филе трески с кремом из картофеля и корня сельдерея, лук конфи и сливочная пена
— каша с копченой олениной и козьим сыром
— томленый язык оленя с кремом из корня сельдерея, печеной свеклы и соусом демигляс с северной ягодой
— палтус с кремом из корня сельдерея, маринованным крыжовником и луковой крошкой
Десерт: студень из ряженки с гранитой из черноплодной рябины
Напиток: сбитень, чай или кофе