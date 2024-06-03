Необычные экскурсии по Архангельску

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные» в Архангельске, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000 за всё до 3 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Архангельск купеческий
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Путешествие по купеческому Архангельску: архитектура и истории
Познакомьтесь с купеческим Архангельском через истории и архитектуру особняков. Уникальный взгляд на жизнь города на рубеже веков
Начало: В удобном вам месте в центре города
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200 за всё до 4 чел.
Деревянное зодчество Русского Севера
Индивидуальная
4 часа
Деревянное зодчество Русского Севера
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
11 000 за экскурсию
Холмогоры и родина Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры и родина Ломоносова
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
18 000 за экскурсию
Пешеходная прогулка по архангельскому Арбату - Чумбаровке
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Пешеходная прогулка по архангельскому Арбату - Чумбаровке
Расписание: Воскресенье в 10:30
от 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
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    Архангельск, рассказала как он рос и развивался. Мы познакомились с городом, посмотрели местные достопримечательности, затем поехали по правому берегу, посетив музей Писахова в деревне Уйма. Оттуда мимо местных деревень до деревни Лявля, там зашли в церковь. Вся наша поездка сопровождалась познавательным рассказом о жизни поморов. Понравилось, что в индивидуальной поездке в отличии от групповой всё внимание гида предоставлено нам, мы получили ответы на все вопросы, не спеша посмотрели много интересных мест. Все остались довольны, с хорошим настроением и красивыми фотографиями на память) Спасибо Любови за интересно проведённую экскурсию и подарочки! Желаем Вам здоровья и процветания!

  • Д
    Дмитрий
    26 мая 2024
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Отличная экскурсия, очень интересный рассказ и приятно было прогуляться!
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась, что скоро уезжать, а
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    свободное время, отпущенное мне в Архангельске, пропадает, только вечером в пятницу! Любовь быстро согласовала наш визит в музей и нас там в субботу уже ждали, как дорогих гостей) Любовь прекрасный аккуратный водитель и чудесная рассказчица, мне было жутко интересно, спасибо!

    Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватиласьБлагодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась
  • Е
    Екатерина
    23 мая 2024
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс не могу назвать "экскурсией",
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    это маленькое путешествие в прошлое с добрым знакомым, на одной волне. Масса положительных эмоций и полезной информации. Идеально чистый, комфортный автомобиль и заботливый, галантный гид. Стихи бесподобны!)) Всех благ🙌

    Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процессХочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процессХочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процессХочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс
  • С
    Светлана
    17 мая 2024
    Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
    Великолепную экскурсию провел для нас Алексей. И хотя мы попали на экскурсия прямо с самолета в 8 часов вечера, плюс
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    погода встретила нас сильнейшим ветром со снегом, это не помешало нам проникнуться историей развития города от Ивана Грозного до настоящего времени. Алексей показал нам все значимые здания и достопримечательности, рассказал о происходивших в Архангельске событиях о их связи с историей России, рассказал о великих людях, живших и работавших в Архангельске! Все следующие дни, проведенные в Архангельске, мы уже ходили по городу со знанием дела, вспоминая все, что узнали от Алексея. Также мы посетили все рекомендованные Алексеем музеи и рестораны. Эта экскурсия помогла о многом задуматься. Благодарю от всей души! Удачи во всех начинаниях и продолжениях! Развития этому великому городу! Безусловно рекомендую Алексея, как прекрасного и интересного рассказчика, собеседника, историка!

  • Т
    Татьяна
    6 мая 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Очень удивительный, интересный и трогательный одновременно получился у нас день. Посетив Русский Север однажды, уже не можешь перестать думать о
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    нем и не мечтать вернуться. Это было мое третье посещение Архангельска, но первое в качестве туриста, т. е. определенная база информации у меня была. Но наш гид рассказала так много нового и интересного, скучать времени точно не было. Отмечу, что сам маршрут не представлен больше ни у одного из гидов, программа выполнена целиком и даже больше: спонтанное посещение музея коровы, ответы на все наши вопросы по теме и нет и т. д. По возвращении в отель под впечатлением от увиденного и услышанного пересмотрели мультфильм про Перепелиху))) Рекомендую и гида, и экскурсию! Ps. В свободное время посетили рекомендованные Любовью музеи и кафе, мы в полном восторге.

  • В
    Вера
    20 апреля 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Поездка очень понравилась! Попали в настоящую снежную сказку в середине апреля!) Напились и "мертвой"и "живой" воды, омолодились, оздоровились, получили массу
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    интересной информации о родном крае. Загорелые и счастливые вернулись в город. Ольга, очень эрудированный человек и интересный рассказчик, слушать её одно удовольствие. Обязательно буду всем её рекомендовать, как экскурсовода! А мы уже планируем следующую поездку!)

  • А
    Алексей
    8 апреля 2024
    Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
    Поездка была объединена с Северодвинском. Очень удобно и не утомительно. Позволяет познакомиться с двумя недалеко расположенными локациями. Гид достаточно последовательно
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    излагает материал. Познания и рассказ о подводном флоте порадовали. В Куртяево приятная прогулка по лесу. Ну и церковь меня лично очень порадовала.

  • М
    Мария
    17 марта 2024
    Архангельск купеческий
    Наталия очаровала нас собой и Архангельском😍 Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, мне кажется, что узнавая город через истории
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    людей, которые когда-то здесь жили, получаешь более многогранное представление о городе. Сопровождение старинными фото и выдержками из писем добавляет экскурсии глубины!

    Наталия очаровала нас собой и Архангельском😍 Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, мне кажется, чтоНаталия очаровала нас собой и Архангельском😍 Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, мне кажется, чтоНаталия очаровала нас собой и Архангельском😍 Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, мне кажется, что
  • М
    Марина
    11 марта 2024
    Архангельск купеческий
    Очень интересно было

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Необычные»

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