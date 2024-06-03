1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3.5 часа
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по купеческому Архангельску: архитектура и истории
Познакомьтесь с купеческим Архангельском через истории и архитектуру особняков. Уникальный взгляд на жизнь города на рубеже веков
Начало: В удобном вам месте в центре города
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
11 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
18 000₽ за экскурсию
Групповая
1 час
Расписание: Воскресенье в 10:30
от 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена3 июня 2024Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
- ДДмитрий26 мая 2024Отличная экскурсия, очень интересный рассказ и приятно было прогуляться!
- ООльга26 мая 2024Благодарю Любовь за отличную экскурсию! И за её оперативную организацию - я, закрутившись по работе, спохватилась, что скоро уезжать, а
- ЕЕкатерина23 мая 2024Хочу поблагодарить Алексея за прекрасно проведённое время, внимание, терпение и индивидуальный подход. Организация и сам процесс не могу назвать "экскурсией",
- ССветлана17 мая 2024Великолепную экскурсию провел для нас Алексей. И хотя мы попали на экскурсия прямо с самолета в 8 часов вечера, плюс
- ТТатьяна6 мая 2024Очень удивительный, интересный и трогательный одновременно получился у нас день. Посетив Русский Север однажды, уже не можешь перестать думать о
- ВВера20 апреля 2024Поездка очень понравилась! Попали в настоящую снежную сказку в середине апреля!) Напились и "мертвой"и "живой" воды, омолодились, оздоровились, получили массу
- ААлексей8 апреля 2024Поездка была объединена с Северодвинском. Очень удобно и не утомительно. Позволяет познакомиться с двумя недалеко расположенными локациями. Гид достаточно последовательно
- ММария17 марта 2024Наталия очаровала нас собой и Архангельском😍 Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, мне кажется, что узнавая город через истории
- ММарина11 марта 2024Очень интересно было
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Необычные»
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