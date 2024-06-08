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Индивидуальная
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
6 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
11 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
18 000₽ за экскурсию
Групповая
2 часа
Расписание: Пятница в 11:00
от 1 900₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Пятница в 14:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
3 000₽ за экскурсию
Групповая
1 час
Расписание: Воскресенье в 10:30
от 950₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Суббота в 10:00
от 3 450₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «История и культура»
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