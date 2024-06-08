Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 8 экскурсий в категории «История и культура» в Архангельске, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Северный город Архангельск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Северный город Архангельск
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
6 000 за экскурсию
Деревянное зодчество Русского Севера
Индивидуальная
4 часа
Деревянное зодчество Русского Севера
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
11 000 за экскурсию
Холмогоры и родина Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
Холмогоры и родина Ломоносова
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
18 000 за экскурсию
Архангельск - России первый порт
Групповая
2 часа
Архангельск - России первый порт
Расписание: Пятница в 11:00
от 1 900 за человека
Деревянное зодчество Севера
Групповая
4 часа
Деревянное зодчество Севера
Расписание: Пятница в 14:30
3 000 за человека
Индивидуальная прогулка по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка по Архангельску
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
3 000 за экскурсию
Пешеходная прогулка по архангельскому Арбату - Чумбаровке
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Пешеходная прогулка по архангельскому Арбату - Чумбаровке
Расписание: Воскресенье в 10:30
от 950 за человека
Автобусная экскурсия в город у Белого моря - Северодвинск
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия в город у Белого моря - Северодвинск
Расписание: Суббота в 10:00
от 3 450 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Северный город Архангельск
  2. Деревянное зодчество Русского Севера
  3. Холмогоры и родина Ломоносова
  4. Архангельск - России первый порт
  5. Деревянное зодчество Севера
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  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
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