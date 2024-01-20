1 день

Обзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужин

Прибытие в Архангельск, трансфер в гостиницу за доп. плату.

11:00 Встреча туристов в холле гостиницы с дегустационной доской. Обязательно угостим наших дорогих гостей поморскими вкусностями и ягодными настойками.

Обзорная экскурсия по городу «Город трескоедов».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Пешеходная экскурсия по «Немецкой слободе» – место поселения иноземных купцов и промышленников.

У вас появилась интереснейшая возможность прогуляться по местам, где всего лишь сто лет назад стояли утопавшие в зелени особняки, особняки иноземных купцов. Каждый дом здесь был особенно красив и все вместе они напоминали уютные поместья западноевропейского города. Архангельск того времени производил на путешественников впечатление «Города с немецкой физиономией».

Исторический обед иностранных архангелогородцев с дегустацией пива и сыров.

Обед будет атмосферным! Вокруг старинные карты, предметы быта Немецкой слободы и интерьеры купеческих домов дореволюционного Архангельска, а на столе горячий пивной суп с колбасками, копченая зубатка на можжевельнике и сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и орехами.

Мастер-класс по росписи козули – архангельского пряника.

Заселение в гостиницу, свободное время, самостоятельный путь в ресторан в центре города.

19:00 Гастро-ужин «Знакомство с кухней Севера».

В уютном ресторане вы оцените самые интересные специалитеты региона, откроете традиции местной кухни и, конечно, попробуете Русский Север на вкус. Ужин сопровождается перфомансом от одного из членов команды ресторана с рассказом о традициях и локальных продуктах из этого меню.

Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):

домашний хлеб со взбитым маслом;

крепкий сливочный бульон на сушье с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной;

каша с сыровяленой олениной и козьим сыром;

филе зубатки с икрой щуки, кремом из корня сельдерея и свежей зелени и сливочным соусом на основе крепкого куриного; бульона и вяленого ерша;

десерт локальной кухни.

Самостоятельный путь в гостиницу.