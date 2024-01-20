Гастротур. Попробуй Арктику на вкус

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Откройте для себя мир Русского Севера с нашим туром! Мы продегустируем поморские угощения, примем участие в мастер-классе по росписи пряников, исследуем старинные улочки Архангельска, прогуляемся по Малым Корелам и отправимся на берег Белого моря.
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Гастротур. Попробуй Арктику на вкус
Ближайшие даты:
23
фев
6
сен
13
сен
20
сен
27
сен
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11
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даты

Что вас ожидает:

Приключение в Малых Корелах
Приключение в Малых Корелах
Экскурсия по музею под открытым небом погрузит вас в атмосферу старинной России
Город трескоедов
Город трескоедов
Отправитесь в путешествие по истории и проникнитесь атмосферой старинного Архангельска
Интерактивные мастер-классы
Интерактивные мастер-классы
Пробудите творческую энергию и создадите маленькие съедобные шедевры
Красивые фотографии
Красивые фотографии
Проникнетесь местным колоритом и сделаете прекрасные фото
Ароматная северная кухня
Ароматная северная кухня
Теплая встреча с ягодными настойками, изысканный гастро-ужин с перфомансом, дегустация пива и сыров подарят вам волшебные впечатления и вкусные воспоминания

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужин

Прибытие в Архангельск, трансфер в гостиницу за доп. плату.

11:00 Встреча туристов в холле гостиницы с дегустационной доской. Обязательно угостим наших дорогих гостей поморскими вкусностями и ягодными настойками.

Обзорная экскурсия по городу «Город трескоедов».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте-основании Архангельска. В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкви, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом. Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Пешеходная экскурсия по «Немецкой слободе» – место поселения иноземных купцов и промышленников.

У вас появилась интереснейшая возможность прогуляться по местам, где всего лишь сто лет назад стояли утопавшие в зелени особняки, особняки иноземных купцов. Каждый дом здесь был особенно красив и все вместе они напоминали уютные поместья западноевропейского города. Архангельск того времени производил на путешественников впечатление «Города с немецкой физиономией».

Исторический обед иностранных архангелогородцев с дегустацией пива и сыров.

Обед будет атмосферным! Вокруг старинные карты, предметы быта Немецкой слободы и интерьеры купеческих домов дореволюционного Архангельска, а на столе горячий пивной суп с колбасками, копченая зубатка на можжевельнике и сладкий пивной пирог с корицей, черносливом и орехами.

Мастер-класс по росписи козули – архангельского пряника.

Заселение в гостиницу, свободное время, самостоятельный путь в ресторан в центре города.

19:00 Гастро-ужин «Знакомство с кухней Севера».

В уютном ресторане вы оцените самые интересные специалитеты региона, откроете традиции местной кухни и, конечно, попробуете Русский Север на вкус. Ужин сопровождается перфомансом от одного из членов команды ресторана с рассказом о традициях и локальных продуктах из этого меню.

Примерное меню (может меняться в зависимости от сезона):

  • домашний хлеб со взбитым маслом;
  • крепкий сливочный бульон на сушье с глазированным палтусом и рассольной лепёшкой с солониной;
  • каша с сыровяленой олениной и козьим сыром;
  • филе зубатки с икрой щуки, кремом из корня сельдерея и свежей зелени и сливочным соусом на основе крепкого куриного; бульона и вяленого ерша;
  • десерт локальной кухни.

Самостоятельный путь в гостиницу.

Обзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужинОбзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужинОбзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужинОбзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужинОбзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужинОбзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужинОбзорная экскурсия по городу "Город трескоедов", "Немецкая слобода", мастер-класс и гастро-ужин
2 день

Музей народных промыслов в д. Уйме, «Малые Корелы», мастер-класс по приготовлению северной выпечки

Завтрак в ресторане гостиницы.

День начинается с посещения музея народных промыслов и ремесел в деревне Уйме.

Музей гордится тем, что именно в Приморском районе жил Семён Михайлович Кривоногов, который стал прообразом героя писаховских сказок о Сене Малине. В музее Вы узнаете об этом замечательном крестьянине, рыбаке и охотнике, весельчаке и балагуре, сочинителе баек и небылиц.

Экскурсия завершится чаепитием с ягодными пирогами или с козулями, во время которого вам предоставится возможность посмотреть мультфильм по сказкам Степана Григорьевича Писахова.

Переезд в музей под открытым небом «Малые Корелы».

Побывайте в прошлом! «Малые Корелы» – это полноценный город, построенный в XVI – XIX веках. Отключив телефон, прогуляйтесь по улочкам и представьте, что вдруг перенеслись на 400 лет назад. Колокольные перезвоны, избушки на курьих ножках, завалинки, проносящиеся тройки – «Малые Колеры» киногеничны в любое время года.

Экскурсия по одному из секторов музея займет 1 час, далее свободное время на покупку сувениров и фотосессий.

Поморский обед в ресторане города.

Увлекательный мастер-класс по приготовлению северной выпечки.

В легкой и дружеской атмосфере вы научитесь фундаментальным основам и техникам приготовления вкуснейшей северной выпечки, узнаете необходимую теорию и «химию» процессов, а после, с удовольствием продегустируете.

Свободное время, ужин самостоятельно.

Дополнительно: В летний период рекомендуем двухчасовую прогулку (экскурсия) на пароходе-колеснике «Н. В. Гоголь» по реке Северная Двина (построен в 1911 г., включен в Книгу рекордов России) за дополнительную плату 2500 руб. Прогулку необходимо бронировать заранее не позднее, чем за 7 дней до начала тура.

Музей народных промыслов в д. Уйме, «Малые Корелы», мастер-класс по приготовлению северной выпечкиМузей народных промыслов в д. Уйме, «Малые Корелы», мастер-класс по приготовлению северной выпечкиМузей народных промыслов в д. Уйме, «Малые Корелы», мастер-класс по приготовлению северной выпечкиМузей народных промыслов в д. Уйме, «Малые Корелы», мастер-класс по приготовлению северной выпечкиМузей народных промыслов в д. Уйме, «Малые Корелы», мастер-класс по приготовлению северной выпечки
3 день

Северодвинск и интерактивная выставка «Музейная субмарина»

Завтрак в гостинице.

Отправление в Северодвинск, обзорная экскурсия по г. Северодвинску.

Эта поездка – возможность увидеть Белое море и… влюбиться в него навсегда! Также вы побываете в Северодвинске, городе-центре атомного судостроения и оборонной промышленности России, увидите точную модель атомной подводной лодки в уменьшенном масштабе, познакомитесь с ее конструктором.

Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.

Главный экспонат показа – конструктор в виде атомной подводной лодки.

Программа демонстрирует устройство атомной подводной лодки. Вы в деталях поймете, как происходит ее погружение под воду, запустим баллистическую ракету, а также испытаем на себе работу акустика.

Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры). Прогулка по набережной.

Обед в кафе города или пикник с поваром за городом за доп. плату (2500 руб. с человека при группе от 10 человек, при группе менее 10 человек – сумма обговаривается).

Описание пикника:

Это пикник мечты не просто по-русски – по-поморски. Расположившись в теплой панорамной беседке зимой или на берегу озера в уютной беседке летом, наш повар приготовит при вас настоящую копченую уху на костре, в то время как на столе аппетитно вас будут ждать северные яства.

Примерное меню (зависит от сезонности):

  • апперитив – настойка на северных ягодах;
  • закуски – сельдь, копчёное мясо, овощи;
  • соленья – огурцы свежепосоленые, черемша, чеснок;
  • салат – из ламинарии;
  • суп – сытная уха из 3 видов рыб;
  • второе – копчёная рыба нескольких видов;
  • гарнир – картофель;
  • хлеб – чёрный, белый;
  • варенье – по сезону;
  • выпечка – ягодные пироги;
  • чай из самовара – на травах.

16:00 Возвращение в Архангельск, окончание программы, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал (за доп. плату).

Северодвинск и интерактивная выставка «Музейная субмарина»Северодвинск и интерактивная выставка «Музейная субмарина»Северодвинск и интерактивная выставка «Музейная субмарина»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения в Архангельске, руб:

ГостиницаДвухместное*Доплата за 1-местное размещение
«Двина»545005000
«Столица Поморья»554005500
«Новотель»600006500

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, всего в 100 метрах от реки Двины и 5 минутах ходьбы от главной улицы города — Воскресенской. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и фитнес-центр.

В номерах гостиницы «Двина» есть спутниковое телевидение, бесплатный Wi-Fi, рабочий стол и холодильник. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

В ресторане Bazar подают блюда европейской кухни и сервируют завтрак «шведский стол». Желающие могут посетить местные рестораны, в 10 минутах ходьбы от отеля «Двина».

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Отель «Столица Поморья»

2 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.

Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»Отель «Столица Поморья»

Отель «Новотель»

2 ночи

Отель «Novotel Архангельск» расположен на территории бизнес-центра «ДЕЛЬТА», на берегу реки Северная Двина. К услугам гостей 2 конференц-зала, фитнес-центр, парковка и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств каждого номера отеля «Novotel Архангельск» — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, кондиционер и рабочий стол. В собственной ванной комнате имеются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Отель «Новотель»Отель «Новотель»Отель «Новотель»Отель «Новотель»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 гастроужин
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Входные билеты в музеи
  • Сопровождение по программе тура
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Трансфер из/в аэропорт или на ж/д вокзал
  • Питание (ужины)
  • Доплата за одноместное размещение
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
20 янв 2024
Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
Т
16 янв 2024
Организовано было все хорошо, транспортное обслуживание, питание, экскурсии. Рекомендую. Можно еще включить в программу Северный морской музей, там тоже интересно, его мы посещали самостоятельно.
Д
14 янв 2024
Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.
Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.Кто был на связи - молодцы. Мы не чувствовали себя брошенными. Это главное.

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