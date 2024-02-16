Архангельск - ворота Арктики
Вы узнаете историю первого российского порта и острова Соломбала, поучитесь росписи традиционной поморской козули, увидите своеобразный музей с деревянными домами архангелогородцев и скульптурами, посвящёнными северным сказочникам и познакомитесь с промыслом и ремёслами арктических земель.
А ещё вы побываете в Северодвинске и даже сами соберёте атомную подводную лодку на интерактивном занятии.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Историко-архитектурный комплекс «Архангельские Гостиные Дворы»
Прибытие в Архангельск.
Трансфер самостоятельно.
Размещение в номерах с 14:00.
14:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
15:00 Посещение историко-архитектурного комплекса «Архангельские Гостиные Дворы».
Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.
Экскурсия «Знакомьтесь — Гостиный двор!» — это путешествие в прошлое, открывающее страницы истории Архангельска и более чем трехсотлетнюю историю Архангельских Гостиных дворов.
В купеческих палатах Русского Гостиного двора XVII века и парадных залах XVIII века располагаются выставки и экспозиции.
Архитектурная доминанта, исторически формирующая силуэт города, как и много столетий назад Гостиные дворы по-прежнему являются символом города.
Обзорная экскурсия "России первый порт". Музей-заповедник "Малые Корелы"
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» — это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».
Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.
Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина — хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.
С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль
Обед в кафе.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом — музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.
Посещение фирменного магазина Архангельского водорослевого комбината.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Обзорная экскурсия по Северодвинску. Остров Ягры. Верфь деревянного судостроения. Северный морской музей
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.
Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки.
Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры.
Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.
Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
Экскурсия на верфь деревянного судостроения «Поморский коч».
Соломбала — колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, остров, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» — промысловое поморское судно.
На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.
Экскурсия в Северный морской музей — единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля.
Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.
В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания.
Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.
А какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков — от моделей трехмачтовых парусников XVII века до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов.
В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсия «Наследие земли Холмогорской»
Завтрак в гостинице.
Экскурсия «Наследие земли Холмогорской».
Экскурсия знакомит с историей Холмогорской земли — прекрасной и древней, бывшей некогда административным, культурным и религиозным центром Двинских земель.
Посещение действующего Свято-Троицкого Антониево-Сийский мужского монастыря, одного из самых известных и значимых монастырей Русского Севера, история которого насчитывает более 500 лет.
Монастырь известен тем, что именно сюда был сослан Борисом Годуновым Феодор Никитич Романов (Филарет), отец первого царя из династии Романовых.
Знакомство с селом Емецк и деревней Зачачье, в которой находятся два уникальных старинных храма: деревянный, в честь святителя Николая Чудотворца (1687 г.), и каменный с колокольней (1895г.), во имя великомученика Димитрия Солунского.
Село Холмогоры: рассказ о селе и его былом величии.
История строительства Спасо-Преображенского собора и колокольни, построенных в конце XVII в. Архиепископом Афанасием, храмов и архиерейских палат, известных тем, что в середине XVIII именно здесь отбывала ссылку семья императора Иоанна VI («Брауншвейгское семейство»).
Обед самостоятельно. Предусмотрены остановки у кафе.
Возвращение в г. Архангельск после 19:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Экскурсии "Заповедная улица". Экскурсия "Таинство северного пряника" с мастер-классом. Музей художественного освоения Арктики
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» по проспекту Чумбарова-Лучинского.
Прогулка по центральной пешеходной улице города, которую архангелогородцы называют «Чумбаровка». Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история!
Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи традиционного северного пряника — «козули».
Посещение Музея художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова.
Музей — это таинственный мир Арктики с мерцающими звездами и северным сиянием, вьюгой и старинные картами, арктическими этюдами, погружающими в атмосферу настоящего Севера при помощи современного дизайна и видеоинсталляций.
Обед в кафе.
15:00 Окончание программы.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
Трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице «Пул-Наволок Отель» в номерах стандарт.
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 35 800 руб. /чел.;
- доп. место (раскладушка) — 31 800 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 6 000 руб.
Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.
Возможно бронирование других категорий номеров и других отелей в Архангельске.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за доп. плату (стоимость уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Отель «Пур-Наволок»
Отель «Пур-Наволок» находится в центре Архангельска, в 5 минутах ходьбы от торгового центра «Панорама». В отеле предусмотрен целый ряд условий для расслабляющего отдыха: работают оздоровительный и спа-центр, паровая баня, массажный кабинет и сауна.
В ресторане на территории отеля можно отведать блюда европейской и русской кухни.
Классические номера отеля располагают телевизором с плоским экраном и кабельными каналами, мини-баром, электрическим чайником и собственной ванной комнатой с ванной и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
В числе прочих удобств бесплатный WiFi, фитнес-центр, бизнес-центр и помещение для проведения конференций/банкетный зал.
За 5 минут можно дойти до музейно-выставочного комплекса «Гостиный двор», за 7 минут — до Архангельского областного краеведческого музея, а за 10 минут — до здания мэрии города.
Расстояние от отеля «Пур-Наволок» до железнодорожного вокзала Архангельска составляет 3,5 км, а до аэропорта Талаги — 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле в стандартном двухместном номере
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Сопровождение гидом по программе тура
- Входные билеты, мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Индивидуальный трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли в страховка в стоимость?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какой транспорт используется в туре?
Транспорт используется в зависимости от количества участников от л/а до автобусов до 50 мест.
Какое питание в туре и возможны ли изменения?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Какова стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:
- трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина;
- трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1 500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1 500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2 500 руб. /машина;
- трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3 000 руб. /машина.
Стоимость трансфера на минивэне для групп до 6 человек уточнять при бронировании.
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Отзывы и рейтинг
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.