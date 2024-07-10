Богатейшая история Русского Севера и
Программа тура по дням
Архангельск и «Малые Корелы»
Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу. Размещение вещей в камеру хранения гостиницы.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок». Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах – памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная – любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города. Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина – хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину. С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска – на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль
Обед в кафе.
Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска), в котором среди живописного леса расположены более ста памятников деревянного зодчества, собранных со всей Архангельской области (церкви, часовни, мельницы, амбары, жилые постройки).
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время. Посещение фирменного магазина Архангельского водорослевого комбината.
Возвращение в Архангельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Северодвинск, остров Ягры, «Поморский коч» и Северный морской музей
Завтрак в гостинице.
Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.
Доступно только для граждан РФ (ВНЖ не принимается), для граждан других государств необходимо наличие у въезжающего письменного разрешения.
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения. Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее. Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики – на остров Ягры. Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря. Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
Экскурсия на верфь деревянного судостроения «Поморский коч». Соломбала – колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, остров, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» – промысловое поморское судно.
На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.
Экскурсия в Северный морской музей – единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля. Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.
В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания. Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.
А какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков – от моделей трехмачтовых парусников XVII века до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов. В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» и Музей художественного освоения Арктики
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров (вещи в камеру хранения гостиницы).
Пешеходная экскурсия «Заповедная улица» по проспекту Чумбарова-Лучинского. Прогулка по центральной пешеходной улице города, которую архангелогородцы называют «Чумбаровка». Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками и эркерами, просторные купеческие усадьбы. У каждого дома своя уникальная история!
Экскурсия в Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова. Музей – это таинственный мир Арктики с мерцающими звездами и северным сиянием, вьюгой и старинные картами, арктическими этюдами и пейзажами, погружающими в атмосферу настоящего Севера при помощи современного дизайна и видео инсталляций.
Обед в кафе.
15:00 Окончание программы.
Свободное время. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00
Проживание
Стоимость тура без проживания — 16 400 руб.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница/Размещение
|Двухместное*
|Доплата за одноместное
|Доп. место (раскладушка)
|«Столица Поморья» 3*
|18 800
|4 500
|«Пур-Наволок» 4*
|20 800
|4 500
|18 800
Скидка на детей до 14 лет – 500 руб.
Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за дополнительную плату. Стоимость уточняйте при бронировании.
*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Столица Поморья» 3
Отель «Столица Поморья» расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля «Столица Поморья» круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.
Элегантные номера отеля классически оформлены в теплых тонах. В числе удобств собственная ванная комната и телевизор с плоским экраном. Из некоторых номеров открывается вид на Северную Двину.
В ресторане «Бароло» на 1 этаже подают блюда европейской кухни. По субботам для гостей сервируется завтрак с игристым вином.
Отель находится в 450 метрах Гостиного двора XVII века и в 400 метрах от площади Ленина.
Отель «Столица Поморья» находится всего в 300 метрах от автобусной остановки «Троицкий проспект». Поездка до центрального железнодорожного вокзала Архангельска займет 10 минут, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.
«Пур-Наволок» 4
Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.
К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.
В ресторане отеля для постояльцев ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.
Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле 2 ночи (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
- Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (подробнее в разделе «Важно знать»)
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
- Доплата за одноместное размещение - 4 500 руб
- Услуга "ранний заезд" и "поздний выезд"
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Какие сувениры можно привезти из Архангельска?
Традиционные сувениры Архангельской области:
- щепная птица счастья;
- каргопольская глиняная игрушка;
- резные изделия из дерева, бересты;
- изделия из холмогорской резной кости;
- украшения с архангельскими бриллиантами;
- косметические наборы из водорослей.
Гастрономические сувениры из Архангельской области:
- рыба;
- северные ягоды (клюква, морошка, брусника, черника и др.);
- оленина;
- мармелад на основе агар-агара;
- традиционный расписной пряник козуля.
Какая стоимость индивидуального трансфера?
Стоимость индивидуального трансфера на легковом автомобиле до 3 человек:
- Трансфер ж/д вокзал «Архангельск-Город» — отель — 600 руб. /машина.
- Трансфер ж/д станция «Исакогорка» — отель — 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 07:00 до 22:00 — 750 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Талаги» — отель с 22:00 до 07:00 — 1500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 07:00 до 22:00 — 2500 руб. /машина.
- Трансфер аэропорт «Васьково» — отель с 22:00 до 07:00 — 3000 руб. /машина.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какое питание в туре?
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Есть ли скидки?
Скидка предоставляется для детей до 14 лет – 500 руб.