2 день

Северодвинск, остров Ягры, «Поморский коч» и Северный морской музей

Завтрак в гостинице.

Автобусная обзорная экскурсия в г. Северодвинск, расположенный на берегу Белого моря.

Доступно только для граждан РФ (ВНЖ не принимается), для граждан других государств необходимо наличие у въезжающего письменного разрешения.

В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения. Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее. Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на южный берег Арктики – на остров Ягры. Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря. Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».

Возвращение в г. Архангельск.

Обед в кафе.

Экскурсия на верфь деревянного судостроения «Поморский коч». Соломбала – колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, остров, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» – промысловое поморское судно.

На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.

Экскурсия в Северный морской музей – единственный в России государственный морской музей научно-технического профиля. Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России, а также стран Баренцева Евро-Арктического региона.

В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории северного судостроения, полярных экспедиций, ледокольного флота и другие вехи развития арктического мореплавания. Особое место занимает история северных конвоев в годы Великой Отечественной войны.

А какой же морской музей без моделей судов! Их здесь более двух десятков – от моделей трехмачтовых парусников XVII века до знаменитого «Святого Фоки», на котором отправился к Северному полюсу Георгий Седов. В коллекции музея представлены поморские снасти, судовые устройства и приборы, морские карты, а также редкие издания, связанные с мореплаванием.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.