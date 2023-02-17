Индивидуальная экскурсия по Северодвинску и побережью Белого моря
Вы побываете на живописном побережье Белого моря, прикоснетесь к военной советской истории Северодвинска.
Здесь сохранилась историческая застройка — здания и вывески советской эпохи, среди которых легко почувствовать себя в прошлом. Вы узнаете, как этот портовый город был построен, какое значение сыграл в морской истории России.
Здесь сохранилась историческая застройка — здания и вывески советской эпохи, среди которых легко почувствовать себя в прошлом. Вы узнаете, как этот портовый город был построен, какое значение сыграл в морской истории России.
Ближайшие даты:
25
июн
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27
июн
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Белое море
- Дюны
- Сосновый бор
- Архитектуру Северодвинска
- Подвесной мост
- Воинский мемориал
- Подводные лодки и корабли (если они в данный момент будут в Северодвинске)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Через Северодвинск на Розовый островПопасть на Ягры невозможно, не проехав через Северодвинск, который долгое время был закрытым военным городом. Здесь сохранилась историческая застройка — здания и вывески советской эпохи, среди которых легко почувствовать себя в прошлом. Вы узнаете, как этот портовый город был построен, какое значение сыграл в морской истории России, о местном производстве и выдающихся жителях, а также о современных оборонных предприятиях. Также в городе мы увидим здания древнего Николо-Корельского монастыря, его историю я тоже расскажу.
Кроме того, на пути к побережью Белого моря вы увидите:
- воинский морской мемориал;
- место высадки английской экспедиции Ричарда Ченслера, с которой пошла история торговых отношений Московии с Англией;
- подводные лодки и военные корабли;
- деревянный подвесной мост через реку;
- самый северный разводной мост в мире и другие объекты.
- Это путешествие не сезонное, зимой на море тоже стоит ехать — за морской свежестью, спокойствием, красотой ледяных торосов и единением с природой.
- В результате вы не только побываете на живописном побережье Белого моря, отдохнете от городской суеты и надышитесь морским воздухом, но также прикоснетесь к военной и советской истории Северодвинска, увидите редкие объекты еще недавно закрытого портового города и его окрестностей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Полезные гаджеты: бинокли, дозиметр, орехи для белок
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Центр города Архангельска по вашему выборуЗавершение: Архангельск, центр
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
17 фев 2023
Хотел увидеть зимой север. Сергей помог прекрасно провести время, с максимальным комфортом.
Благодарю и рекомендую!
Благодарю и рекомендую!
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