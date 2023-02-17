К Белому морю на Розовый остров

Индивидуальная экскурсия по Северодвинску и побережью Белого моря

5
1 отзыв
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Вы побываете на живописном побережье Белого моря, прикоснетесь к военной советской истории Северодвинска.

Здесь сохранилась историческая застройка — здания и вывески советской эпохи, среди которых легко почувствовать себя в прошлом. Вы узнаете, как этот портовый город был построен, какое значение сыграл в морской истории России.
К Белому морю на Розовый остров
К Белому морю на Розовый остров
К Белому морю на Розовый остров
К Белому морю на Розовый остров
К Белому морю на Розовый остров
К Белому морю на Розовый остров
К Белому морю на Розовый остров
Ближайшие даты:
25
июн
27
июн
30
июн
2
июл
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июл
8
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даты

Что вас ожидает:

  • Белое море
  • Дюны
  • Сосновый бор
  • Архитектуру Северодвинска
  • Подвесной мост
  • Воинский мемориал
  • Подводные лодки и корабли (если они в данный момент будут в Северодвинске)
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Через Северодвинск на Розовый островПопасть на Ягры невозможно, не проехав через Северодвинск, который долгое время был закрытым военным городом. Здесь сохранилась историческая застройка — здания и вывески советской эпохи, среди которых легко почувствовать себя в прошлом. Вы узнаете, как этот портовый город был построен, какое значение сыграл в морской истории России, о местном производстве и выдающихся жителях, а также о современных оборонных предприятиях. Также в городе мы увидим здания древнего Николо-Корельского монастыря, его историю я тоже расскажу.

Кроме того, на пути к побережью Белого моря вы увидите:

  • воинский морской мемориал;
  • место высадки английской экспедиции Ричарда Ченслера, с которой пошла история торговых отношений Московии с Англией;
  • подводные лодки и военные корабли;
  • деревянный подвесной мост через реку;
  • самый северный разводной мост в мире и другие объекты.
  • Это путешествие не сезонное, зимой на море тоже стоит ехать — за морской свежестью, спокойствием, красотой ледяных торосов и единением с природой.
  • В результате вы не только побываете на живописном побережье Белого моря, отдохнете от городской суеты и надышитесь морским воздухом, но также прикоснетесь к военной и советской истории Северодвинска, увидите редкие объекты еще недавно закрытого портового города и его окрестностей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Полезные гаджеты: бинокли, дозиметр, орехи для белок
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центр города Архангельска по вашему выбору
Завершение: Архангельск, центр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
17 фев 2023
Хотел увидеть зимой север. Сергей помог прекрасно провести время, с максимальным комфортом.
Благодарю и рекомендую!

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