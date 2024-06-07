1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200₽ за всё до 7 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
Индивидуальная экскурсия по Северодвинску: центр атомного судостроения, набережная острова Ягры и Краеведческий музей. Узнайте больше о городе у Белого моря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
Расписание: в любой день, кроме субботы, воскресенья и понедельника
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Погрузитесь в историю Архангельска и Северодвинска, узнайте о развитии русского флота и посетите уникальные места
Начало: Туристов забираем от гостиницы
Расписание: в любой день, в любое время
11 июня в 11:00
13 июня в 09:00
от 9 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- NNadia7 июня 2024Сердечно благодарим Дмитрия за интересную, познавательную и комфортную экскурсию, красивые фотографии. Благодаря Дмитрию увидели самые интересные места в Архангельске и
- ЕЕлизавета4 июня 2024Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
- ААлександра4 июня 2024Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
- ООльга4 июня 2024Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
- ММераб2 июня 2024Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
- ССветлана31 мая 2024Экскурсия прошла на высочайшем уровне, сделать замечание невозможно даже при желании. Ольга исключительно эрудирована по вопросам экскурсии, комуникабельна и доброжелательна. К своей работе относится ответственно и с душой. Обязательно порекомендуем знакомым и надеемся приехать еще. Прекрасный автомобиль и уверенный водитель.
- ВВероника21 мая 2024Бронировала индивидуальную экскурсию по Архангельску и Северодвинску. Хочу отметить работу экскурсовода Андрея. Грамотный и позитивный молодой человек, с большой любовью
- ААнна1 мая 2024Замечательная экскурсия! Запомнится надолго. И отдельное спасибо за оперативную помощь в поиске магазина с архангельской рыбой для подарка своим домашним.
- ММария19 февраля 2024Гид Марина и водитель Анна - чудеснейшие девушки, очень познавательный рассказ, с юмором и любопытными деталями! 5 часов пролетели на одном дыхании. Вернемся еще!
- ННаталья5 января 2024Музей Северодвинска понравился, гид отлично рассказывала,интересно. Переезд на море-ок. Нам было маловато времени на море, получилось, что нам выделили только
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Белое море»
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