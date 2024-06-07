Белое море – экскурсии в Архангельске

Найдено 7 экскурсий в категории «Белое море» в Архангельске, цены от 3 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
91 отзыв
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500 за всё до 3 чел.
Северодвинск, подлодки и Белое море
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
98 отзывов
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
9 отзывов
Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
Погрузитесь в мир атомных подводных лодок и откройте для себя живописные пейзажи острова Ягры. Узнайте, как строятся и ремонтируются суда
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
Расписание: 11.06.2022, 02.07.2022 в 09:00
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
3 450 за человека
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800 за всё до 7 чел.
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Северодвинск - город у Белого моря. С музеем
Индивидуальная экскурсия по Северодвинску: центр атомного судостроения, набережная острова Ягры и Краеведческий музей. Узнайте больше о городе у Белого моря
Начало: Набережная Северной Двины 88, отель Пур-Наволок
Расписание: в любой день, кроме субботы, воскресенья и понедельника
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
от 12 000 за всё до 3 чел.
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
Погрузитесь в историю Архангельска и Северодвинска, узнайте о развитии русского флота и посетите уникальные места
Начало: Туристов забираем от гостиницы
Расписание: в любой день, в любое время
11 июня в 11:00
13 июня в 09:00
от 9 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadia
    7 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Сердечно благодарим Дмитрия за интересную, познавательную и комфортную экскурсию, красивые фотографии. Благодаря Дмитрию увидели самые интересные места в Архангельске и
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    Северодвинске, вспомнили историю и знаменитых людей этой прекрасной северной земли. Наша группа осталась очень довольна, с удовольствием приедем к Дмитрию на новую экскурсию.

  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
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    в голове уложилось много информации. Нас было много, мы были шумные, но условия были созданы превосходные - и трансфер и остановки. Буду рекомендовать его от всей души.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
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    оторваться от сюжета, тебя словно погружают в прошедшую эпоху и ты уже наблюдаешь, как проходила жизнь и различные события того времени, ты словно заглядываешь в прошлое через окно и погружаешься в эти события. Сопереживаешь и одновременно испытываешь чувство гордости 🤍💙❤️ Всё это было бы просто невозможно ощутить и узнать, без высокого профессионализма Ольги и конечно её любви с своему городу, она очень вдохновенно и интересно рассказывает, гид профессионально подготовленный, обширные и при этом глубокие знания в различных областях дают возможность увидеть картину более объёмно и с разных сторон. Программы экскурсий продуманы и проработаны до мелочей (которые совсем не мелочи))! Поэтому два дня экскурсий по Северодвинску и Архангельску прошли на одном дыхании! ☀️ Уже договорились о новой встрече и экскурсиях, уже и для детей!!! Мои самые наилучшие рекомендации! Моё мнение, что Ольга лучший гид!

    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
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    по пляжу Белого моря. Очень довольны! Всё, как мы любим - без примитива и воды, очень много информации об истории региона, людях и судьбах, ещё и до мелочей продуман маршрут! 5,5 часов увлекательного рассказа и беседы! Спасибо Дмитрию! Уезжаем с чувством гордости за наших северян и страну - и сами города, и люди тут просто прекрасные!

    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день
  • М
    Мераб
    2 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
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    Но…. В части подачи материала это некий диктат. Не приветствуются вопросы во время экскурсии, не очень воспринимается чужая точка зрения. Возможно, сказывается предыдущее место работы. Но такой метод подачи материала хорош для профессора в институте, в отношении гид - турист лучше подходит более дружественный стиль. Поэтому по всем пунктам 5, а общая оценка 4.

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Экскурсия прошла на высочайшем уровне, сделать замечание невозможно даже при желании. Ольга исключительно эрудирована по вопросам экскурсии, комуникабельна и доброжелательна. К своей работе относится ответственно и с душой. Обязательно порекомендуем знакомым и надеемся приехать еще. Прекрасный автомобиль и уверенный водитель.
  • В
    Вероника
    21 мая 2024
    Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
    Бронировала индивидуальную экскурсию по Архангельску и Северодвинску. Хочу отметить работу экскурсовода Андрея. Грамотный и позитивный молодой человек, с большой любовью
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    и трепетом относится к своей Родине. Это очень приятно. Водитель Олег также рассказывал интересные факты об истории города. Экскурсию рекомендую. Единственный минус - машина на которой мы ездили - давно не мылась/не чистилась внутри. Хотелось бы обратить на это внимание руководства ТА.

  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
    Замечательная экскурсия! Запомнится надолго. И отдельное спасибо за оперативную помощь в поиске магазина с архангельской рыбой для подарка своим домашним.
  • М
    Мария
    19 февраля 2024
    Архангельск и Северодвинск - от коча до субмарины
    Гид Марина и водитель Анна - чудеснейшие девушки, очень познавательный рассказ, с юмором и любопытными деталями! 5 часов пролетели на одном дыхании. Вернемся еще!
  • Н
    Наталья
    5 января 2024
    Экскурсия в город подлодок у Белого моря - Северодвинск
    Музей Северодвинска понравился, гид отлично рассказывала,интересно. Переезд на море-ок. Нам было маловато времени на море, получилось, что нам выделили только
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    30 мин. Прям бегом. Хотелось погулять там подольше, даже несмотря на сильный мороз. Сопровождающий гид-в общем неплохо, но хотелось бы побольше услышать от нее, прям совсем скромненько.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Белое море»

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  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
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  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Белое море" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 3 450 до 15 200. Туристы уже оставили гидам 212 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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