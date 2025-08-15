Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы «Первый порт России», «Ворота в Арктику», «Город воинской славы», «Жемчужина Севера»… это всё об одном городе.



Городе с более чем 400-летней историей, городе труженике, городе воине, городе моряков, рыбаков, корабелов, стивидоров… Славном городе Архангельске! Экскурсию проводит историк, краевед Алексей Коноплев.



Человек, досконально знающий историю родного края. Кроме того, профессиональный фотограф Татьяна Луговская проведет для Вас фотосессию, и на память у Вас останутся прекрасные снимки. 5 2 отзыва

Описание фото-прогулки «Первый порт России», «Ворота в Арктику», «Город воинской славы», «Жемчужина Севера»… это всё об одном городе. Городе с более чем 400-летней историей, городе труженике, городе воине, городе моряков, рыбаков, корабелов, стивидоров… Славном городе Архангельске! Экскурсию проводит историк, краевед Алексей Коноплев. Человек, досконально знающий историю родного края. Кроме того, профессиональный фотограф Татьяна Луговская проведет для Вас фотосессию, и на память у Вас останутся прекрасные снимки. Итак, известно ли вам что… История Архангельска намного древнее, чем принято считать! Мы расскажем где было обнаружено поселение человека позднего неолита, которое появилось более 4 тысяч лет назад. Именно в сражении за Архангельск была одержана первая в истории нашей России военно-морская победа. Архангельск, задолго до Одессы, был центром российской контрабанды. Адмирал флота Советского Союза, встретивший гитлеровское нападение на страну во всеоружии, впервые увидел море и принял боевое крещение именно в Архангельске. Именно Архангельск стал родиной знаменитой на весь мир «русской голубой» кошки, которую и назвали «архангельской». А также расскажем и покажем какую церковь моряки называли «Падающим маяком», кто из государей России принял роковые для города решения, почему в центре Архангельска стоит лютеранская церковь, как город поменялся после визита Александра I, с какого причала отправлялись в путешествие покорители Арктики, какое отношение имеет Робинзон Крузо к Архангельску, где установлен памятник Петру I c 500- рублевой купюры, и где варили необыкновенное северное пиво из… мха! Важная информация: О ярких и интересных страницах из истории Архангельска расскажет экскурсовод с 30-летним стажем Алексей Коноплев, а профессиональный фотограф Татьяна Луговская проведет для Вас фотосессию в ходе экскурсии.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? 1. Кузнечевский мост (1956 год), возле которого обнаружены следы поселения человека позднего неолита

2. Памятник адмиралу флота СССР Н.Г. Кузнецову (2010 год)

3. Успенская церковь (восстановлена в 2000-х гг.), а также памятник Петру и Февронии (2009 год)

4. Пивоваренный завод (восстановлен в 2024 году) и дом его бывшего владельца А.Ю. Суркова (1851 год)

5. Памятник Соловецким юнгам (1993 год)

6. Лютеранская церковь Святой Екатерины (1768 год)

7. Площадь Мира с монументом Победы (1969 год), памятником участникам Северных конвоев (2015 год) и памятником тюленю (2010 год)

8. Здание проектных организаций или «Высотка» (1984 год)

9. Памятник Владимиру Ленину (1988) на площади Ленина

10. Обелиск Севера, который был установлен в 1930 году в честь создания Северного края

11. Гостиные дворы (1668-1684 гг.)

12. Обелиск на мысе Пур-Наволок (1984 год), установленный к 400-летнему юбилею основания Архангельска

13. Памятник Петру I (1911 г.), изображённый на банкноте в 500 рублей

14. Беседка Александра Грина (восстановлена в 2020 году)

15. Памятник Жертвам интервенции (1949 год)

16. Театр драмы им. Ломоносова (1932 год)

17. Красная пристань, на которой в 2020 году появилась деревянная скульптурная группа, посвящённая экспедиции Георгия Седова

18. Здание казначейства (1953 год)

19. Церковь Зосимы, Савватия и Германа Соловецких (1898 год)

20. Подворье Николо-Корельского монастыря со Свято-Никольским храмом (1904 год)

21. Подворье Сурского монастыря (1905-1907 гг.)

22. Памятник Защитникам советского Севера в 1918-1920 гг. (1985 год)

23. Михаило-Архангельский кафедральный собор (2022 год)

24. Морской речной вокзал (1972 год)

25. Памятник М.В. Ломоносову (1832 год)

Где начинаем и завершаем? Начало: Улица Наб. Северной Двины, 80 Завершение: Улица Наб. Северной Двины, д. 112 Когда и сколько длится? Когда: Четверг в 18.00, воскресенье в 16.00 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.