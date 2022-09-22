Архангельск на авто

Посетить главные достопримечательности города и узнать о нем интересные факты на обзорной экскурсии

Приглашаю вместе исследовать самые интересные и красивые места Архангельска! Вы увидите старинные храмы, полюбуетесь набережной Северной Двины и узнаете, где впервые был поднят русский флаг. В легком нескучном формате я раскрою историю города, сделав акцент на роли отдельных личностей. А еще поделюсь практическими советами: куда сходить и что еще посмотреть.
Архангельск на авто
Архангельск на авто
Архангельск на авто
Архангельск на авто
Архангельск на авто
Архангельск на авто
Архангельск на авто
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Знаковые места города

Мы побываем на центральной площади Ленина, прогуляемся по набережной вдоль Гостиных дворов и увидим памятник Петру I, изображенный на 500-рублевой купюре. Проедем мимо старинных храмов: лютеранской кирхи, Троицкой церкви, Соловецкого и Никольского подворий. А также посетим колоритный район Соломбала — колыбель русского флота. Кроме того, я покажу вам промышленную архитектуру 19 века: пивоваренный, сахарный и ликеро-водочный заводы.

Архангельск в лицах

Без «перегруза» я проведу вас по истории Архангельска от основания до наших дней. Расскажу о связанных с ним знаменитых людях: Иване Грозном, градоначальнике Якове Лейцингере, предпринимателях Брандте и Суркове. Раскрою, как ковался первый русский флот и как вышло, что в нашем северном городе стали производить тростниковый сахар. Поговорим мы и том, чем живет Архангельск сегодня. Я посоветую вам интересные музеи, уютные рестораны и красивые прогулочные места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате — с остановками и небольшими прогулками в самых интересных местах
  • Транспорт включен в стоимость
  • На экскурсию можно брать детей старше семи лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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