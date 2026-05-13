5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Удобный авто-пешеходный формат
- 🏛️ Посещение знаковых мест
- 📜 История без перегруза
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🗺️ Практические советы по городу
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Центральная площадь Ленина
- Набережная Северной Двины
- Памятник Петру I
- Лютеранская кирха
- Троицкая церковь
- Соловецкое подворье
- Никольское подворье
- Район Соломбала
Описание экскурсии
Знаковые места города
Мы побываем на центральной площади Ленина, прогуляемся по набережной вдоль Гостиных дворов и увидим памятник Петру I, изображенный на 500-рублевой купюре. Проедем мимо старинных храмов: лютеранской кирхи, Троицкой церкви, Соловецкого и Никольского подворий. А также посетим колоритный район Соломбала — колыбель русского флота. Кроме того, я покажу вам промышленную архитектуру 19 века: пивоваренный, сахарный и ликеро-водочный заводы.
Архангельск в лицах
Без «перегруза» я проведу вас по истории Архангельска от основания до наших дней. Расскажу о связанных с ним знаменитых людях: Иване Грозном, градоначальнике Якове Лейцингере, предпринимателях Брандте и Суркове. Раскрою, как ковался первый русский флот и как вышло, что в нашем северном городе стали производить тростниковый сахар. Поговорим мы и том, чем живет Архангельск сегодня. Я посоветую вам интересные музеи, уютные рестораны и красивые прогулочные места.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате — с остановками и небольшими прогулками в самых интересных местах
- Транспорт включен в стоимость
- На экскурсию можно брать детей старше семи лет
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Лично Дмитрию Мы с супругой ставим 100 баллов.
Благодарим !!! Посоветуем друзьям Обязательно .
Но до этой экскурсии мы были как слепые котята - прогулка радует, но не особо вдохновляет и ничему не учит.
После экскурсии на город взглянула