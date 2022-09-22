Мы побываем на центральной площади Ленина, прогуляемся по набережной вдоль Гостиных дворов и увидим памятник Петру I, изображенный на 500-рублевой купюре. Проедем мимо старинных храмов: лютеранской кирхи, Троицкой церкви, Соловецкого и Никольского подворий. А также посетим колоритный район Соломбала — колыбель русского флота. Кроме того, я покажу вам промышленную архитектуру 19 века: пивоваренный, сахарный и ликеро-водочный заводы.
Без «перегруза» я проведу вас по истории Архангельска от основания до наших дней. Расскажу о связанных с ним знаменитых людях: Иване Грозном, градоначальнике Якове Лейцингере, предпринимателях Брандте и Суркове. Раскрою, как ковался первый русский флот и как вышло, что в нашем северном городе стали производить тростниковый сахар. Поговорим мы и том, чем живет Архангельск сегодня. Я посоветую вам интересные музеи, уютные рестораны и красивые прогулочные места.