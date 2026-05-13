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Архангельск на авто

Познакомьтесь с историей Архангельска, посетив его знаковые места. Вас ждут старинные храмы, набережная и памятник Петру I. Увлекательное путешествие по городу
Экскурсия «Архангельск на авто» предлагает уникальную возможность познакомиться с городом, его историей и культурой. Посетители увидят центральную площадь Ленина, набережную Северной Двины и памятник Петру I. Путешествие включает осмотр старинных
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храмов и промышленной архитектуры XIX века.

Узнайте о знаменитых личностях, связанных с Архангельском, и получите советы по посещению музеев и ресторанов. Это идеальный способ провести время в Архангельске, погрузившись в его атмосферу

5
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Удобный авто-пешеходный формат
  • 🏛️ Посещение знаковых мест
  • 📜 История без перегруза
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🗺️ Практические советы по городу

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии по Архангельску - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время город радует тёплой погодой и минимальной загруженностью туристами, что делает прогулки особенно комфортными. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода может быть прохладнее, но они всё же остаются хорошими периодами для посещения, особенно если вы предпочитаете меньшее количество туристов. Зимой, с ноября по апрель, прогулки по городу возможны, но стоит учитывать холодный климат и снег, что может усложнить передвижение.
Сейчас август — это идеальное время.
Архангельск на авто
Архангельск на авто
Архангельск на авто

Что можно увидеть

  • Центральная площадь Ленина
  • Набережная Северной Двины
  • Памятник Петру I
  • Лютеранская кирха
  • Троицкая церковь
  • Соловецкое подворье
  • Никольское подворье
  • Район Соломбала

Описание экскурсии

Знаковые места города

Мы побываем на центральной площади Ленина, прогуляемся по набережной вдоль Гостиных дворов и увидим памятник Петру I, изображенный на 500-рублевой купюре. Проедем мимо старинных храмов: лютеранской кирхи, Троицкой церкви, Соловецкого и Никольского подворий. А также посетим колоритный район Соломбала — колыбель русского флота. Кроме того, я покажу вам промышленную архитектуру 19 века: пивоваренный, сахарный и ликеро-водочный заводы.

Архангельск в лицах

Без «перегруза» я проведу вас по истории Архангельска от основания до наших дней. Расскажу о связанных с ним знаменитых людях: Иване Грозном, градоначальнике Якове Лейцингере, предпринимателях Брандте и Суркове. Раскрою, как ковался первый русский флот и как вышло, что в нашем северном городе стали производить тростниковый сахар. Поговорим мы и том, чем живет Архангельск сегодня. Я посоветую вам интересные музеи, уютные рестораны и красивые прогулочные места.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате — с остановками и небольшими прогулками в самых интересных местах
  • Транспорт включен в стоимость
  • На экскурсию можно брать детей старше семи лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1289 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий, я и моя команда проводим авторские экскурсии по Русскому Северу. Архангельск — мой родной город, я несколько лет занимаюсь изучением его истории и культуры. Моя команда — такие же молодые, энергичные и влюблённые в свой край люди, хорошо знающие Архангельскую область. Мы с удовольствием поделимся с вами своими знаниями, покажем самые красивые и необычные места.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
26
4
3
2
1
А
Дата посещения: 13 мая 2026
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
Лично Дмитрию Мы с супругой ставим 100 баллов.
Благодарим !!! Посоветуем друзьям Обязательно .
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
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И
16 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного, не только об истории Архангельска. Как водитель Дмитрий аккуратен. Спасибо за экскурсию, будем советовать вас как гида друзьям.
16 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного,
16 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного,
16 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного,
16 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного,
16 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного,
16 октября побывали на экскурсии по Архангельску с Дмитрием, маршрут хороший, узнали много нового и интересного,
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И
Нам, очень понравилось. Информативно и понятно. Дмитрий отличный экскурсовод
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О
На экскурсию ездила не я, но человек, который посетил её, остался всем доволен.
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Константин
Дмитрий провёл для нас прекрасную экскурсию. Формат автомобильный с небольшими пешими выходами для Архангельска оптимален. Рассказ гида сопровождался демонстрацией фотографий, очень понравился стиль изложения. Отдельно хочу отметить Дмитрия как аккурратного водителя и приятного собеседника. При следующем визите обязательно закажем одну из его экскурсий. Гида рекомендую!
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Татьяна
Архангельск - однозначно очень красивый атмосферный город.
Но до этой экскурсии мы были как слепые котята - прогулка радует, но не особо вдохновляет и ничему не учит.
После экскурсии на город взглянула
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другими глазами.
Тем, кто сомневается - нужен гид или нет, однозначный совет - нужен 💯 Вы потеряете очень много, если будете гулять просто самостоятельно там, где Яндекс показал)
А теперь непосредственно об экскурсии. Понравилось абсолютно все:
1) по времени экскурсия занимает около 2 часов, но часы пролетает незаметно. Все грамотно и чётко структурировано, продумано, есть постоянная перемена деятельности и даже наглядность в виде старых фото Архангельска, карт и т. д.
Получается очень качественный и интенсивный урок истории родного края;
2) материал ненавязчиво охватывает весь период существования Архангельска от появления до наших дней. Включаются истории не только про архитектуру сохранившихся (и нет) зданий и построек, но и истории людей, которые с ними связаны: Иван Грозный, Петр Первый, Иван Седунов (больше всего про него меня поразила история), Бранд, Сурков, Адмирал Кузнецов и другие.
3) Гид Дмитрий очень эрудирован, с юмором и любовью отзывается о своём городе и знает про него буквально все. Что бы мы не спросили дополнительно - про памятник Петру, про дом Киселева, про архангельский асфальт 😁 - Дмитрий все сразу же рассказывал очень доходчиво и подробно.
Плюс более прозаичные советы про то, куда сходить, где поесть, что посмотреть, где и как купить морошку 😂 мне очень нужно)
Экскурсию и именно Дмитрия рекомендуем однозначно! Мой муж, обычно относящийся к истории прохладно, после экскурсии с горящими глазами ещё долго все вспоминал. Детей-подростков и взрослых увлечёт 💯 После этой экскурсии поймёте, что это была лучшая инвестиция в ваше самообразование.
Браво, Дмитрий! Очень благодарны, Александр и Татьяна 🤍

Архангельск - однозначно очень красивый атмосферный город.
Архангельск - однозначно очень красивый атмосферный город.
Архангельск - однозначно очень красивый атмосферный город.
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