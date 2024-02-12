Архангельск купеческий

Индивидуальная экскурсия в Архангельске

Полюбоваться деревянными особняками и узнать о жизни их владельцев на автопешеходной экскурсии

Приглашаю в путешествие по тихим улочкам Старого Архангельска! Вы расшифруете особенности архитектуры деревянных особняков и постараетесь угадать характер владельца по стилю дома.

Кроме того, я поделюсь историями хозяев особняков, их семейными традициями и обычаями, мечтами и деталями повседневной жизни.
Архангельск купеческий
Архангельск купеческий
Архангельск купеческий
Архангельск купеческий
Архангельск купеческий
Архангельск купеческий
Архангельск купеческий
Ближайшие даты:
12
фев
13
фев
14
фев
15
фев
16
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даты

Описание

Что вас ожидает

Вы оцените архитектурные решения на фасаде дома лесопромышленника Чудинова. Узнаете о вкладе в развитие города фотографа Лейцингера и прочитаете описание бала в особняке Суркова. Услышите о владельце пароходов и городских бань Макарове. И проникнетесь поворотами судьбы купеческой семьи Беляевских. А также мы поговорим о быте купцов и промышленников Архангельска на рубеже 19-20 веков. Я расскажу:

  • Что их тревожило и радовало
  • Какие праздники они любили и как их отмечали
  • Как создавали свой капитал и к чему стремились
  • Какие решения принимали для развития своего дела
  • Что такое винокурение и пековарение
  • Сколько лошадей могло быть у купца первой гильдии

И многое другое!

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Kia Sportage. Транспорт включён в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в удобном вам месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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