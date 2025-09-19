Приглашаем вас на уникальную экскурсию по купеческому Архангельску, где каждый дом рассказывает свою историю. Вы узнаете, как жили и чем занимались архангельские купцы, какие традиции и обычаи были у них.Мы

раскроем перед вами тайны архитектуры деревянных особняков, покажем, как стиль дома отражал характер его владельца. Экскурсия пройдет на комфортабельном автомобиле, что позволит с комфортом исследовать уголки Старого Архангельска, погружаясь в атмосферу прошлого века

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии «Архангельск купеческий» - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться комфортной поездкой и увидеть город во всей красе, а также услышать интересные истории о купцах и их жизни.

Сейчас август — это идеальное время.