Приглашаем вас на уникальную экскурсию по купеческому Архангельску, где каждый дом рассказывает свою историю. Вы узнаете, как жили и чем занимались архангельские купцы, какие традиции и обычаи были у них.
Мы
Мы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура деревянных особняков
- 📜 Интересные истории владельцев домов
- 🎉 Узнаете о купеческих традициях и праздниках
- 💼 Погружение в быт и дела купцов 19-20 веков
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
- 🔍 Возможность узнать о винокурении и пековарении
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии «Архангельск купеческий» - с мая по сентябрь. В это время года вы сможете насладиться комфортной поездкой и увидеть город во всей красе, а также услышать интересные истории о купцах и их жизни.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Дом лесопромышленника Чудинова
- Особняк Суркова
- Фотограф Лейцингер
- Владельцы пароходов и бань Макаров
- Купеческая семья Беляевских
Описание экскурсии
Вы оцените архитектурные решения на фасаде дома лесопромышленника Чудинова. Узнаете о вкладе в развитие города фотографа Лейцингера и прочитаете описание бала в особняке Суркова. Услышите о владельце пароходов и городских бань Макарове. И проникнетесь поворотами судьбы купеческой семьи Беляевских. А также мы поговорим о быте купцов и промышленников Архангельска на рубеже 19-20 веков. Я расскажу:
- Что их тревожило и радовало
- Какие праздники они любили и как их отмечали
- Как создавали свой капитал и к чему стремились
- Какие решения принимали для развития своего дела
- Что такое винокурение и пековарение
- Сколько лошадей могло быть у купца первой гильдии
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Kia Sportage. Транспорт включён в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В удобном вам месте в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 473 туристов
Я родилась и выросла в Архангельске. Жила и училась в других городах, много увидела, но вернулась на Русский Север. Я профессиональный гид, прошла государственную аттестацию на русском и английском языках.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Дата посещения: 19 сен 2025
Это была не просто экскурсия, а погружение в историю места, Архангельска, рассказы об интересных людях города. Мы узнали удивительные факты, которые будет невозможно забыть. И, конечно, все это было пронизано бесконечной любовью Натальи, нашего гида к своему городу. Благодаря ей, нам захотелось приехать сюда еще, чтобы насладиться всеми красотами. Огромнейшее спасибо за эту незабываемую прогулку!
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Т
Прогулка с Наталией превратилась в настоящий праздник. Архангельск расцвел и заискрился новыми гранями, как местные алмазы, о которых мы узнали в ходе прогулки. Гораздо интереснее гулять по городу, когда узнаешь,
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Спасибо Наталье за экскурсию по купеческому Архангельску, за интересное повествование о быте купечества, о том, что собой представлял Архангельск в конце 19- начале 20 века, о людях, много сделавших для города в своё время. Вспомнили мы добрым словом и тех, кто помог восстановить и сохранить эти удивительные дома до наших дней.
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Наталия очаровала нас собой и Архангельском😍 Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию, мне кажется, что узнавая город через истории людей, которые когда-то здесь жили, получаешь более многогранное представление о городе. Сопровождение старинными фото и выдержками из писем добавляет экскурсии глубины!
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Н
Отличная экскурсия, позволяет погрузиться в историю развития города, увидеть все самое интересное, открыть для себя Архангельск, нам очень понравилось!
Наталья прекрасный гид, мы очень ей признательны!
Наталья прекрасный гид, мы очень ей признательны!
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Наталия, отличный гид, знающий, увлеченный. Экскурсия прошла на одном дыхании, не хотелось расставаться. Огромное спасибо!
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