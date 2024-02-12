Полюбоваться деревянными особняками и узнать о жизни их владельцев на автопешеходной экскурсии
Приглашаю в путешествие по тихим улочкам Старого Архангельска! Вы расшифруете особенности архитектуры деревянных особняков и постараетесь угадать характер владельца по стилю дома.
Кроме того, я поделюсь историями хозяев особняков, их семейными традициями и обычаями, мечтами и деталями повседневной жизни.
Кроме того, я поделюсь историями хозяев особняков, их семейными традициями и обычаями, мечтами и деталями повседневной жизни.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вы оцените архитектурные решения на фасаде дома лесопромышленника Чудинова. Узнаете о вкладе в развитие города фотографа Лейцингера и прочитаете описание бала в особняке Суркова. Услышите о владельце пароходов и городских бань Макарове. И проникнетесь поворотами судьбы купеческой семьи Беляевских. А также мы поговорим о быте купцов и промышленников Архангельска на рубеже 19-20 веков. Я расскажу:
- Что их тревожило и радовало
- Какие праздники они любили и как их отмечали
- Как создавали свой капитал и к чему стремились
- Какие решения принимали для развития своего дела
- Что такое винокурение и пековарение
- Сколько лошадей могло быть у купца первой гильдии
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Kia Sportage. Транспорт включён в стоимость.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в удобном вам месте в центре города
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Архангельске
Провела экскурсии для 146 туристов
Меня зовут Наталия, я родилась и выросла в Архангельске. Жила и училась в других городах, много посмотрела, но вернулась на Русский Север. Профессиональный гид, прошла государственную аттестацию на русском и английском языках. С радостью познакомлю вас с нашим краем!
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