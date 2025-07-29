Мои заказы

Откройте для себя мифы и легенды Архангельска с нашими экскурсиями

Найдено 3 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Архангельске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
«Легенды Архангельского города» с фотосессией
2 часа
2 отзыва
Фотопрогулка
до 3 чел.
«Легенды Архангельского города» с фотосессией
Начало: Улица Наб. Северной Двины, 80
Расписание: Четверг в 18.00, воскресенье в 16.00
18 сен в 18:00
21 сен в 16:00
6600 ₽ за всё до 3 чел.
Мифы и легенды города Ангела
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды города Ангела
Начало: Набережная Северной Двины, д. 88
«Город Ангела бережно хранит свои потаённые легенды, истории и предания и раскрывает их лишь тем, кто хочет их разглядеть»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 15:00 и 18:00.
4 окт в 12:00
5 окт в 12:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельские были и небылицы
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельские были и небылицы
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Начало: В центре города
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5300 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    29 июля 2025
    Мифы и легенды города Ангела
    Прекрасный гид Екатерина интересно и подробно рассказала о городе! Все прошло отлично!
  • Е
    Елена
    19 июня 2025
    «Легенды Архангельского города» с фотосессией
    К сожалению, фотограф не смогла присутствовать на экскурсии. Однако, пешеходная экскурсии, которую провел Алексей Владиленович очень понравилась!
  • В
    Высоцкая
    22 апреля 2025
    Мифы и легенды города Ангела
    Экскурсия очень понравилась! Было познавательно и интересно
  • А
    Анна
    6 октября 2024
    Мифы и легенды города Ангела
    Потрясающе, великолепно, чудесно, восхитительно! Спасибо большое Екатерине, 2 часа пролетели незаметно несмотря на пронизывающий ветер, а впечатлений масса. Катя влюбила
    читать дальше

    в город!
    Очень много узнали нового об истории города, о навигации, особенно в зимний период, о роли города в канве истории страны и проч.
    В восторге! Спасибо огромное!

  • О
    Ольга
    25 июня 2024
    Мифы и легенды города Ангела
    Спасибо большое Екатерине! Было очень интересно, лаконично, время пролетело незаметно!
  • Ю
    Юлий
    16 сентября 2023
    Мифы и легенды города Ангела
    Екатерина потрясающий рассказчик и фанат своего города. Очень увлекательно рассказала об Архангельске и его тайнах и загадках. Нам с женой
    читать дальше

    очень понравилась! Екатерина очень хорошо знает город и готова бесконечно о нем рассказывать.
    Все её рекомендации мы воплатили в жизнь, вместе было здорово!

  • Г
    Галина
    16 июля 2023
    Мифы и легенды города Ангела
    Приятный гид Екатерина встретила меня чётко по времени. Спросила пожелания по экскурсии. Предусмотрительно взяла для меня бутылочку воды. В процессе
    читать дальше

    экскурсии я узнала новые и интересные факты об Архангельске. По длительности у нас получилось на полчаса подольше, чему я даже рада, время пролетело незаметно. Рекомендую!

  • С
    Селезнева
    16 июля 2023
    Мифы и легенды города Ангела
    Приятный гид Екатерина встретила меня чётко по времени. Спросила пожелания по экскурсии. Предусмотрительно взяла для меня бутылочку воды. В процессе
    читать дальше

    экскурсии я узнала новые и интересные факты об Архангельске. По длительности у нас получилось на полчаса подольше, чему я даже рада, время пролетело незаметно. Рекомендую!

  • И
    Ирина
    16 апреля 2023
    Мифы и легенды города Ангела
    Замечательная экскурсия. По-другому Екатерина показала наш город, раскрыла архангельские легенды и мифы прошлого и современных дней. Оказывается, Архангельск и окрестности
    читать дальше

    до сих пор заповедный край, где есть источники с живой и мертвой водой… (и наш гид знает как туда добраться). К концу экскурсии мы подъехали к обычному архангельскому дворику. Оказалось, там живет Архангел (произведение известного скульптора), правда за забором. Но для нашего гида не было преград. Благодарим за экскурсию!!

