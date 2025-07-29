Фотопрогулка
до 3 чел.
«Легенды Архангельского города» с фотосессией
Начало: Улица Наб. Северной Двины, 80
Расписание: Четверг в 18.00, воскресенье в 16.00
18 сен в 18:00
21 сен в 16:00
6600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Мифы и легенды города Ангела
Начало: Набережная Северной Двины, д. 88
«Город Ангела бережно хранит свои потаённые легенды, истории и предания и раскрывает их лишь тем, кто хочет их разглядеть»
Расписание: По субботам и воскресеньям в 12:00, 15:00 и 18:00.
4 окт в 12:00
5 окт в 12:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельские были и небылицы
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Начало: В центре города
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5300 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга29 июля 2025Прекрасный гид Екатерина интересно и подробно рассказала о городе! Все прошло отлично!
- ЕЕлена19 июня 2025К сожалению, фотограф не смогла присутствовать на экскурсии. Однако, пешеходная экскурсии, которую провел Алексей Владиленович очень понравилась!
- ВВысоцкая22 апреля 2025Экскурсия очень понравилась! Было познавательно и интересно
- ААнна6 октября 2024Потрясающе, великолепно, чудесно, восхитительно! Спасибо большое Екатерине, 2 часа пролетели незаметно несмотря на пронизывающий ветер, а впечатлений масса. Катя влюбила
- ООльга25 июня 2024Спасибо большое Екатерине! Было очень интересно, лаконично, время пролетело незаметно!
- ЮЮлий16 сентября 2023Екатерина потрясающий рассказчик и фанат своего города. Очень увлекательно рассказала об Архангельске и его тайнах и загадках. Нам с женой
- ГГалина16 июля 2023Приятный гид Екатерина встретила меня чётко по времени. Спросила пожелания по экскурсии. Предусмотрительно взяла для меня бутылочку воды. В процессе
- ССелезнева16 июля 2023Приятный гид Екатерина встретила меня чётко по времени. Спросила пожелания по экскурсии. Предусмотрительно взяла для меня бутылочку воды. В процессе
- ИИрина16 апреля 2023Замечательная экскурсия. По-другому Екатерина показала наш город, раскрыла архангельские легенды и мифы прошлого и современных дней. Оказывается, Архангельск и окрестности
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Мифы и легенды»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в сентябре 2025
Сейчас в Архангельске в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6600. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Наши экскурсии позволят вам познакомиться с мифами и легендами Архангельска в увлекательной атмосфере. Гиды проведут вас по историческим местам города и расскажут о тайнах региона. Закажите экскурсию и познакомьтесь с городом в 2025 году