читать дальше

до сих пор заповедный край, где есть источники с живой и мертвой водой… (и наш гид знает как туда добраться). К концу экскурсии мы подъехали к обычному архангельскому дворику. Оказалось, там живет Архангел (произведение известного скульптора), правда за забором. Но для нашего гида не было преград. Благодарим за экскурсию!!