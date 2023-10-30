Мифы и предания древнего Куртяево

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Несложный экологический маршрут по урочищу Куртяево, где причудливо переплелась геологическая, языческая и христианская история Русского Севера.
Мифы и предания древнего Куртяево
Мифы и предания древнего Куртяево
Мифы и предания древнего Куртяево
Мифы и предания древнего Куртяево
Мифы и предания древнего Куртяево
Мифы и предания древнего Куртяево
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
4
ноя
5
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
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даты

Что вас ожидает:

  • Древняя церковь Алексия Человека Божьего
  • Часовни
  • Минеральные источники
  • Геологические памятники
  • Кудемская узкоколейная дорога
  • Биоценоз урочища
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Мы прогуляемся по моренным грядам, поговорим о бывшем здесь древнем вулкане, заглянем в старинный деревянный храм XVIII века, попьем воды из минеральных источников и погрузимся в мир первобытных и средневековых верований.
Место, которое мы с вами посетим, долгое время особо почиталось богомольцами. Здесь есть несколько святынь, на которые точно стоит взглянуть – храм (XVIII века) и часовня во имя Алексия Человека Божия. Вы сможете осмотреть старинные архитектурные памятники, а также прогуляться в сосновом лесу и у реки.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Дождевики в плохую погоду
Что не входит
  • Травяной чай
Место начала и завершения?
Центр Архангельска, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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