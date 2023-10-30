Мы прогуляемся по моренным грядам, поговорим о бывшем здесь древнем вулкане, заглянем в старинный деревянный храм XVIII века, попьем воды из минеральных источников и погрузимся в мир первобытных и средневековых верований.

Место, которое мы с вами посетим, долгое время особо почиталось богомольцами. Здесь есть несколько святынь, на которые точно стоит взглянуть – храм (XVIII века) и часовня во имя Алексия Человека Божия. Вы сможете осмотреть старинные архитектурные памятники, а также прогуляться в сосновом лесу и у реки.