Несложный экологический маршрут по урочищу Куртяево, где причудливо переплелась геологическая, языческая и христианская история Русского Севера.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Древняя церковь Алексия Человека Божьего
- Часовни
- Минеральные источники
- Геологические памятники
- Кудемская узкоколейная дорога
- Биоценоз урочища
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Мы прогуляемся по моренным грядам, поговорим о бывшем здесь древнем вулкане, заглянем в старинный деревянный храм XVIII века, попьем воды из минеральных источников и погрузимся в мир первобытных и средневековых верований.
Место, которое мы с вами посетим, долгое время особо почиталось богомольцами. Здесь есть несколько святынь, на которые точно стоит взглянуть – храм (XVIII века) и часовня во имя Алексия Человека Божия. Вы сможете осмотреть старинные архитектурные памятники, а также прогуляться в сосновом лесу и у реки.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Дождевики в плохую погоду
- Что не входит
- Травяной чай
- Место начала и завершения?
- Центр Архангельска, по договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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