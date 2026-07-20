2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска. Здесь когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды. Вы прогуляетесь по берегу реки Верховки и дремучему лесу, попробуете целебную минеральную воду и сможете окунуться в источники. Увидите храм — памятник деревянного зодчества, узнаете легенды урочища и подышите целебным сосновым воздухом.

Описание экскурсии

История урочища

Вас ждёт поездка в настоящее место силы: вы увидите локации, которые до революции особенно почитались богомольцами — минеральные источники и храм «во имя Алексия человека Божия», построенный во времена Петра Великого. Я расскажу вам об истории Куртяево, о чудесах, происходивших здесь в разные времена, а также о языческих верованиях (некоторые объекты мы даже увидим и сможем к ним прикоснуться). Рассмотрим соединение христианского и языческого в северной культуре, феномен старообрядчества на Русском Севере.

Вы узнаете:

почему из-за этого места сорились 5 монастырей

чем уникальна церковь и как она перестраивалась в 19 веке

как здесь чуть не появился рок-монастырь

и многое другое

Минеральные источники

Вы насладитесь прогулкой по лесу, полюбуетесь видами реки, узнаете, почему ходите буквально по алмазам, а я расскажу вам о геологической истории Архангельской области, о природных памятниках, оставшихся с последнего оледенения, о первобытных людях, которые пришли сюда тысячелетия назад, и об освоении Русского Севера. Кроме того, вы сможете окунуться в расположенной на территории урочища купальне.

Организационные детали