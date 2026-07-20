2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вас ждёт поездка в настоящее место силы: вы увидите локации, которые до революции особенно почитались богомольцами — минеральные источники и храм «во имя Алексия человека Божия», построенный во времена Петра Великого. Я расскажу вам об истории Куртяево, о чудесах, происходивших здесь в разные времена, а также о языческих верованиях (некоторые объекты мы даже увидим и сможем к ним прикоснуться). Рассмотрим соединение христианского и языческого в северной культуре, феномен старообрядчества на Русском Севере.
Вы узнаете:
почему из-за этого места сорились 5 монастырей
чем уникальна церковь и как она перестраивалась в 19 веке
как здесь чуть не появился рок-монастырь
и многое другое
Минеральные источники
Вы насладитесь прогулкой по лесу, полюбуетесь видами реки, узнаете, почему ходите буквально по алмазам, а я расскажу вам о геологической истории Архангельской области, о природных памятниках, оставшихся с последнего оледенения, о первобытных людях, которые пришли сюда тысячелетия назад, и об освоении Русского Севера. Кроме того, вы сможете окунуться в расположенной на территории урочища купальне.
Организационные детали
Транспорт включён в стоимость экскурсии
Купание в минеральных источниках возможно по желанию и при предварительной договорённости
Рекомендую совместить поездку с посещением Северодвинска и побережья Белого моря
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города по вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 5434 туристов
Добрый день! Я из Архангельска, долгое время жил на Соловках. По профессии — историк (участвовал в археологических и этнографических экспедициях, работаю с архивами, пишу статьи и книги), имею диплом о читать дальшеуменьшить
профессиональной переподготовке по программе гид/экскурсовод, а также государственную аттестацию по многим районам Архангельской области. С 2004 года (а первые экскурсии разрабатывал и проводил ещё в школе) официально работаю в туристической сфере, в т. ч. в музеях, на официальных туристических маршрутах. Организую и провожу экспедиции, туры по Русскому Северу. Самостоятельно разрабатываю новые экскурсий, автор нескольких путеводителей.
Мой подход — показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анна
Урочище Куртяево — место, которое точно стоит посетить, если вы любите сочетание природы и истории. Я бы описала наши впечатления так: здесь действительно особая атмосфера — будто переносишься в другой мир, где время замедляется. Хочется отметить профессионализм Сергея. Он обладает глубокими знаниями о теме экскурсии. Его рассказ был увлекательным и информативным, благодаря чему мы узнали много нового и интересного.
+3
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л
любовь
Дата посещения: 29 янв 2026
интересно. красиво. экскурсовод очень интересно всю дорогу давал информацию.
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Мария
Однозначно рекомендую экскурсии у Сергея👍 Он очень любит и хорошо знает свой край. Узнали много интересного о жизни архангелогородцев. Прогулка в Куртяево была комфортная и живописная 😃 Если бы знать заранее, то все экскурсии по Архангельску и области взяли у Сергея. Спасибо!
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо за доверие! А еще мы с вами были первопроходцами в Куртяево) это замечательно - сугробы и снегопады с деревьев)
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Т
Татьяна
Замечательная экскурсия! Не первый раз пользуемся услугами гида Сергея. Были и летом, и зимой. Сергей великолепный рассказчик, аккуратный водитель, подскажет, что где посмотреть в городе и на что обратить внимание.
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Ю
Юлия
Отличный экскурсовод, интересно рассказывает, ответил на все наши вопросы. В машине удобно, на задних сиденьях просторно. Всё продумано: от репеллента перед выходом в лес до травяного чая после пешей экскурсии. читать дальшеуменьшить
У нас оставалось время до самолёта - Сергей оперативно дополнил программу, и мы в итоге не теряли время до вылета. А кроме того, Сергей своими силами понемногу укрепляет тропинки и памятники культуры, за что отдельный респект
Сергей
Ответ организатора:
Спасибо. Места, как и люди, требуют особого внимания)
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Елена
Мы остались в полном восторге от экскурсии. Сергей великолепный рассказчик, знающий историю края. Прекрасная природа, получили огромное удовольствие от прогулки по лесу.
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