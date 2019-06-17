2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История урочища

Вас ждёт поездка в интересный природно-исторический комплекс: вы увидите места, которые до революции особенно почитались богомольцами — надкладезную часовню и Храм «во имя Алексия человека Божия», построенный во времена Петра Великого, внутрь которого вы обязательно зайдёте. Я расскажу вам об истории Куртяево, о чудесах, происходивших здесь в разные времена, и о языческих верованиях.

Минеральные источники

Вы насладитесь прогулкой по лесу, полюбуетесь видами реки, узнаете, почему ходите буквально по алмазам, а я расскажу вам о геологической истории Архангельской области, о природных памятниках, оставшихся с последнего оледенения, о первобытных людях, которые пришли сюда тысячелетия назад, и об освоении Русского Севера. Кроме того, вы сможете окунуться в расположенные на территории урочища открытые и закрытые купальни с входами в колодцы-источники и с водой, обладающей лечебными свойствами.