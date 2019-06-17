2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Куртяево: в жерле древнего вулкана

Поездка к минеральным источникам и святым местам

Sergey
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Sergey – ваш гид
Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска, где когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды.

Вы прогуляетесь по берегу реки Верховки и сосновому лесу, попробуете целебную минеральную воду и окунётесь в источники.

Увидите храм и часовню — памятники деревянного зодчества, узнаете легенды урочища и подышите свежим северным воздухом.
5200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4.5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Куртяево: в жерле древнего вулкана
Куртяево: в жерле древнего вулкана

Что вас ожидает

История урочища
Вас ждёт поездка в интересный природно-исторический комплекс: вы увидите места, которые до революции особенно почитались богомольцами — надкладезную часовню и Храм «во имя Алексия человека Божия», построенный во времена Петра Великого, внутрь которого вы обязательно зайдёте. Я расскажу вам об истории Куртяево, о чудесах, происходивших здесь в разные времена, и о языческих верованиях.

Минеральные источники
Вы насладитесь прогулкой по лесу, полюбуетесь видами реки, узнаете, почему ходите буквально по алмазам, а я расскажу вам о геологической истории Архангельской области, о природных памятниках, оставшихся с последнего оледенения, о первобытных людях, которые пришли сюда тысячелетия назад, и об освоении Русского Севера. Кроме того, вы сможете окунуться в расположенные на территории урочища открытые и закрытые купальни с входами в колодцы-источники и с водой, обладающей лечебными свойствами.

Организационные детали

  • Транспорт включён в стоимость экскурсии.
  • Купание в минеральных источниках возможно по желанию и при предварительной договорённости.
  • Рекомендую совместить поезду с посещением Северодвинска и побережья Белого моря.
Куртяево: в жерле древнего вулкана
Куртяево: в жерле древнего вулкана
Куртяево: в жерле древнего вулкана
Куртяево: в жерле древнего вулкана
Куртяево: в жерле древнего вулкана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Sergey
Sergey
Добрый день! Я из Архангельска, до этого долгое время жил на Соловках. По образованию - историк. У меня более 10 лет опыта работы экскурсоводом (в т.ч. в музеях и на официальных туристических маршрутах), организации и проведении экспедиций и туров по Русскому Северу. Мой подход - показать уникальность своего края через повседневную историю и необычные достопримечательности.
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

17 июня 2019
Хочется выразить слова благодарности Сергею за организованную программу,интересный рассказ, внимание к организационным моментам, все было сделано на самом высоком уровне. Очень рекомендую эту экскурсию.
27 июня 2018
Шикарные места, очень приятно общаться с Сергеем. Очень интересно провели время.

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