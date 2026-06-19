О нашем крае столько всякой неправды да напраслины говорят… Расскажем все, как есть! О торжественных взлетах и оглушительных падениях, мифах и спорных фактах, темных и ярких моментах жизни на Севере.

О великих людях, которые влюблялись в Архангельск без памяти и разбивали ему сердце. И о самом городе, который для тысяч беспокойных душ и умов становился домом, приютом или яркой точкой на карте путешествий.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Must-see места Архангельска

В маршрут прогулки мы включили самые важные, живописные и интересные места. Мы посетим набережную Северной Двины — потому что это сердце и душа города. Именно она заставила Петра Первого прорубить через Архангельск «окно в Европу», а Александр Грин сочинил здесь знаменитые «Алые Паруса». Пройдемся по Поморской улице и Троцикому проспекту — и вы увидите современное лицо города, молодое, несмотря на его старину.

В административном центре и у главных путевых ориентиров поможем разобраться в устройстве города, чтобы вы могли гулять потом по нему самостоятельно, и раскроем, откуда стоит начать свой путь в Москву. А на проспекте Чумбарова-Лучинского вы сможете по-настоящему проникнуться духом Старого Архангельска, приобрести самые вкусные северные сувениры, расписать козулю, вырезать амулет из кости или принять участие в уличных театрах.

Музеи, кафе и рестораны, развлечения, магазины — расскажем все о досуге в Архангельске, посоветуем заведения с хорошей кухней и приятными ценами, подскажем секретные места и мероприятия, на которые стоит обратить внимание.

Организационные детали

Для вашего комфорта мы предлагаем как пешеходный формат экскурсий, так и путешествие по городу на авто