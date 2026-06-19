Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья - и полюбить ее
О нашем крае столько всякой неправды да напраслины говорят… Расскажем все, как есть! О торжественных взлетах и оглушительных падениях, мифах и спорных фактах, темных и ярких моментах жизни на Севере. читать дальшеуменьшить
О великих людях, которые влюблялись в Архангельск без памяти и разбивали ему сердце.
И о самом городе, который для тысяч беспокойных душ и умов становился домом, приютом или яркой точкой на карте путешествий.
В маршрут прогулки мы включили самые важные, живописные и интересные места. Мы посетим набережную Северной Двины — потому что это сердце и душа города. Именно она заставила Петра Первого прорубить через Архангельск «окно в Европу», а Александр Грин сочинил здесь знаменитые «Алые Паруса». Пройдемся по Поморской улице и Троцикому проспекту — и вы увидите современное лицо города, молодое, несмотря на его старину.
В административном центре и у главных путевых ориентиров поможем разобраться в устройстве города, чтобы вы могли гулять потом по нему самостоятельно, и раскроем, откуда стоит начать свой путь в Москву. А на проспекте Чумбарова-Лучинского вы сможете по-настоящему проникнуться духом Старого Архангельска, приобрести самые вкусные северные сувениры, расписать козулю, вырезать амулет из кости или принять участие в уличных театрах.
Музеи, кафе и рестораны, развлечения, магазины — расскажем все о досуге в Архангельске, посоветуем заведения с хорошей кухней и приятными ценами, подскажем секретные места и мероприятия, на которые стоит обратить внимание.
Организационные детали
Для вашего комфорта мы предлагаем как пешеходный формат экскурсий, так и путешествие по городу на авто
Стоимость пешеходной экскурсии для компании до 7 человек — 4300 ₽, участие в экскурсии каждого последующего путешественника — 600 ₽ за чел.
Стоимость автомобильно-прогулочной экскурсии для компании до 3 человек и для групп от 4 до 7 человек уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Перед поездкой расскажите о себе в переписке: вы путешествуете в компании детей, животных или тех, кто ограничен в передвижении. Мы рады каждому нашему гостю и хотим учесть все нюансы на стадии бронирования экскурсии для взаимного комфорта
Мы можем предложить другие маршруты по Архангельской области
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мыса Пур-Наволок
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 747 туристов
Друзья, здравствуйте! Меня зовут Дарья. Я — коренная архангелогородка, культуролог-краевед, опытный экскурсовод, а самое главное — обожатель своего родного края и дела. Вокруг себя я собрала команду ярких и энергичных читать дальшеуменьшить
профессионалов. Наша миссия — зародить в вас ту искорку любви к Северу, которая с рождения пылает в нас. Рассказывать об Архангельске и его окрестностях можно бесконечно долго. Мы стремимся не только дать самую интересную информацию, но и подарить яркие эмоции, сложить целостный образ столицы Севера. Будем рады принять вас со всем теплом в нашем северном городе!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 116 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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З
Зося
До чего же это была замечательная экскурсия! От первой и до последней минуты! Дарья- чудесный рассказчик, знающий множество интересных историй. Про экспедицию Седова, про памятник Петру(что на купюре в 500 читать дальшеуменьшить
рублей), про Александра Грина и Алые паруса, про Бориса Шергина(мультик «Волшебное кольцо» все знают), про Степана Писахова и еще, еще, еще (мыс, мыс, мыс - сходите с Дарьей на экскурсию- поймете к чему это). В общем, мы с сыном в восторге, а угодить 13- летнему подростку трудно! Идите гулять в Дашей по Архангельску- не пожалеете! P.S. Бонусом нам повезло увидеть колесный теплоход « Гоголь». И отличную погоду, хотя обещали дожди весь день! Дарья обеспечила, не иначе!
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Ю
Юлия
Великолепная экскурсия! Дарья - прекрасный рассказчик, узнали много интересного и полезного про Архангельск. Видно, что человек любит свой родной город всей душой и дарит частичку этой любви нам, туристам. Остались очень приятные впечатления и о городе, и о Дарье. Спасибо ей огромное! Обязательно приедем ещё раз и будем рекомендовать экскурсию всем,кто едет в этот чудесный северный город.
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Дмитрий
Отличная неторопливая пешеходная экскурсия. Понравилось, что Дарья не увлекалась сомнительными байками, как любят делать экскурсоводы, а давала именно исторические справки и всегда отмечала, если информация скорее анекдотичная. Сама экскурсия ненапряжная, без спешки. Кто с детьми - тоже рекомендую. Узнали что оказывается в Архангельске речной трамвай ходит по расписанию как общественный транспорт и побежали после экскурсии на рейс до Кегострова.
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Ирина
Мы прекрасно провели время, познакомились с городом и очень захотели вернуться! Даша прекрасно провела нам экскурсию! Огромное спасибо!
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А
Анна
Для первого знакомства с Архангельском мы выбрали эту экскурсию и не пожалели. Нашим экскурсоводом была Софья❤️ своим позитивом она зарядила нас) было интересно, познавательно, с легкостью и юмором. Мы чудесно провели время.
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Е
Елена
Экскурсия -восторг! Наша экскурсовод Дарья превратила обычную прогулку в настоящее путешествие. Два часа пролетели незаметно. Рекомендую экскурсию для знакомства со столицей Русского Севера.
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