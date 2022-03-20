Что вас ожидает

Must-see места Архангельска

В маршрут прогулки я включила самые важные, живописные и интересные места. Мы посетим набережную Северной Двины — потому что это сердце и душа города. Именно она заставила Петра Первого прорубить через Архангельск «окно в Европу», а Александр Грин сочинил здесь знаменитые «Алые Паруса». Пройдемся по Поморской улице и Троцикому проспекту — и вы увидите современное лицо города, молодое, несмотря на его старину.

В административном центре и у главных путевых ориентиров я помогу разобраться в устройстве города, чтобы вы могли гулять потом по нему самостоятельно, и раскрою, откуда стоит начать свой путь в Москву. А на проспекте Чумбарова-Лучинского вы сможете по-настоящему проникнуться духом Старого Архангельска, приобрести самые вкусные северные сувениры, расписать козулю, вырезать амулет из кости или принять участие в уличных театрах.

Музеи, кафе и рестораны, развлечения, магазины — я расскажу все о досуге в Архангельске, посоветую заведения с хорошей кухней и приятными ценами, подскажу секретные места и мероприятия, на которые стоит обратить внимание.

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