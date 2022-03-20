Теплое свидание с Архангельском

Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья - и полюбить ее

5
4 отзыва
Индивидуальная
О нашем крае столько всякой неправды да напраслины говорят… Расскажу все, как есть! О торжественных взлетах и оглушительных падениях, мифах и спорных фактах, темных и ярких моментах жизни на Севере.

О великих людях, которые влюблялись в Архангельск без памяти и разбивали ему сердце.

И о самом городе, который для тысяч беспокойных душ и умов становился домом, приютом или тюрьмой.
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Теплое свидание с Архангельском
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Must-see места Архангельска

В маршрут прогулки я включила самые важные, живописные и интересные места. Мы посетим набережную Северной Двины — потому что это сердце и душа города. Именно она заставила Петра Первого прорубить через Архангельск «окно в Европу», а Александр Грин сочинил здесь знаменитые «Алые Паруса». Пройдемся по Поморской улице и Троцикому проспекту — и вы увидите современное лицо города, молодое, несмотря на его старину.

В административном центре и у главных путевых ориентиров я помогу разобраться в устройстве города, чтобы вы могли гулять потом по нему самостоятельно, и раскрою, откуда стоит начать свой путь в Москву. А на проспекте Чумбарова-Лучинского вы сможете по-настоящему проникнуться духом Старого Архангельска, приобрести самые вкусные северные сувениры, расписать козулю, вырезать амулет из кости или принять участие в уличных театрах.

Музеи, кафе и рестораны, развлечения, магазины — я расскажу все о досуге в Архангельске, посоветую заведения с хорошей кухней и приятными ценами, подскажу секретные места и мероприятия, на которые стоит обратить внимание.

Организационные детали

  • Друзья, я рекомендую вам пешеходный формат экскурсии, чтобы неспешно ознакомиться с центральной частью нашего города. Однако я могу организовать и экскурсию на авто. Для этого, пожалуйста, свяжитесь со мной — я сообщу о возможности арендовать комфортабельный транспорт для вашей компании на интересующую вас дату, а также стоимость программы (зависит от количества человек).
  • Также вы можете сообщить мне любые ваши пожелания: изменить место начала экскурсии/количество человек/адаптировать экскурсию под определенный возраст и тематику

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у мыса Пур-Наволок
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Е
20 мар 2022
Спасибо большое за экскурсию! Нам все понравилось.
Анастасия
8 фев 2022
Очень понравилась экскурсия. Самое крутое, когда есть живой интерес гидов к своему городу:) истории сразу более личные и интересные. При этом вся нужная информация ненапряжно встраивается в рассказ! Большое спасибо)
О
7 янв 2022
7 января 2022г. путешествовали с Дарьей по Архангельску. Очень довольны, увлекательный и познавательный рассказ о своем любимом городе и о Поморье. Наша прогулка соответствовала своему названию. Хотелось также отметить доброжелательность и желание влюбить в эти северные места гостей, чтобы нам захотелось ещё раз приехать и увидеть ещё много удивительного и интересного. Все прошло на "отлично".
Денис
5 янв 2022
Спасибо Дарье за такую замечательную экскурсию! Очень интересно, информативно и легко! Дарья очень приятный экскурсовод, который умеет заинтересовать историей. Мы очень довольны экскурсией, 2 часа пролетели как один миг! Мы узнали очень много интересных фактов про замечательный город Архангельск, для нас он открылся с новой стороны и всё благодаря чудесному экскурсоводу!

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