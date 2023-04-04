Посетить святыни в жерле потухшего вулкана, испить минеральной воды из источников и поискать алмазы
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Ответы на вопросы
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов, «живая» и «мёртвая» вода, загадки древнего места силы и дары магматических разломов… Это не зачин сказки, а описание реальной точки на карте всего в 15 км от Белого моря.
В путешествии по урочищу вы откроете новую грань нашего волшебного края и познакомитесь со всеми куртяевскими чудесами.
Ближайшие даты:
9 апр
10 апр
11 апр
12 апр
14 апр
16 апр
17 апр
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Описание
Что вас ожидает
Святыни урочища
Вы посетите красивую Алексеевскую церковь, срубленную ещё в 1721 году и обновлённую в 19 веке. Рассмотрите старинные «подвесы», которые обычно можно встретить лишь в музейных коллекциях. Услышите историю явления чудотворной иконы и основания храма. Побываете в надкладезной часовне. А в один из святых источников вы сможете окунуться. Я расскажу, какие легенды ходят об этом загадочном месте. А ещё в течение дня покажу места, где находились старообрядческие скиты, в которых проживали трое старцев.
Минеральные источники
Церковь находится в магматическом разломе. В урочище магма залегает близко, вокруг голубая глина, а из земли бьют источники железистой минеральной воды. Продвигаясь дальше по сюжету русской народной сказки, мы выйдем к источникам «живой» и «мертвой» воды, где возможно не только исцеление от хворей, но и исполнение самых сокровенных желаний.
Благодаря тому, что вода проходит сквозь вулканическую породу, она обладает особой структурой и содержит ценный состав микроэлементов, которые благоприятно влияют на организм человека. Если захотите, мы даже проведем тестирование на содержание одного из важнейших микроэлементов без сдачи крови.
Волшебная природа края
Наш маршрут пройдёт по лесной тропе — вы полюбуетесь красивейшей северной чащей и её пушистыми обитателями. А также услышите «алмазную» историю Куртяева. Впервые о ценной породе здесь заговорили в середине 20 века после геологических изысканий. Что за это время удалось обнаружить, вы узнаете при встрече.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле бизнес-класса
По предварительной договоренности возможно купание в минеральных источниках
Если вы из тех, кто любит объять необъятное, и хотите путешествие на целый день, советую совместить поездку в урочище с экскурсией к Белому морю, в Северодвинск
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Архангельске
Провела 68 экскурсий для 121 туриста
Приветствую вас! Я коренная архангелогородка, северянка, влюблённая в свой родной город! Ещё в 14 веке мои предки пришли на поморскую землю. По образованию историк, прошла профессиональную переподготовку по программе гид/экскурсовод. Первую экскурсию провела в далёком 2006 году. С радостью показываю красоты и уникальность Русского Севера, знакомя с его богатейшей историей, достопримечательностями и огромными перспективами развития региона. В длительных путешествиях для вас подготовлены приятные сюрпризы, а все экскурсии проходят на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Я спланирую и проведу индивидуальную программу любой сложности, в том числе, катание по Северной Двине зимой на снегоходах, а летом на быстроходном катере!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
4 апр 2023
Очередная встреча с Ольгой принесла только позитивные эмоции. Мы посетили экскурсию а урочище Куртяево. Море впечатлений, а ещё столько нового узнали о нашей малой Родине. Все шесть часов пролетели как несколько минут. Рассказ Ольги начался сразу как только мы тронулись в путь и не прерывался ни на минутку. Несколько сюрпризов в поездке, особенно чай на свежем воздухе с выпечкой, мы и отдохнули и переварили увиденное и услышанное. Ольга профессионал своего дела, интересный рассказчик, с юмором. Мы даже не догадывались, что в лесу прячется настоящее чудо- Алексеевская церковь. Место где она находится нас поразило, рядом нет поселений, одни вековые сосны и вдруг как в сказке церковь. Паломники чтоб оказаться на Соловках, очищались в Куртяево, а полько потом допускались в путешествие на Соловки. Природные минеральные источники тоже поразили нас, так и хочется сказать - удивительное рядом. Мы так мало знаем о нашем крае, о том где мы живём. Ольга открыла нам новый мир. Приезжайте к нам на Север и вы увидите эту красоту. Если будет возможность бронируйте экскурсии у Ольги. Будете благодарны нам за совет и ей за прекрасно и познавательно проведенное время. Кстати нам очень повезло с погодой ещё больше с гидом. Ольга спасибо, спасибо,спасибо!!!!
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Сергей
31 мар 2023
Снова хочу выразить большую благодарность за чудесную и увлекательно познавательную экскурсию великолепному экскурсоводу Ольге. В очередной раз экскурсия прошла очень интересно и время пролетело очень быстро и незаметно за рассказами и интересными историями от Ольги. Не упустил возможность искупаться в купели, хотя было немного холодно но оно того стоило) а после был вкусный чай который сварила сама Ольга для нас, и сладкие угощения, это был приятный сюрприз от Ольги). Рекомендую именно эту экскурсию,так как после нее происходят такие перемены и события в жизни. Место интересное и таинственное. и думаю не зря через паломничество и очищения в Куртяево монахи допускались в поломничество в Соловецкий монастырь. Приезжайте испытайте на себя чудо мест и воды Куртяево. И еще раз огромное человеческое спасибо за экскурсию Ольге!!! Вы огроменный молодец и профессионал своего дела!!!
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