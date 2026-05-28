Лучшие месяцы для посещения урочища Куртяево - с июня по сентябрь. В это время природа Севера наиболее красива, а погода позволяет комфортно исследовать все достопримечательности.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Алексеевская церковь
Надкладезная часовня
Святые источники
Минеральные источники
Описание экскурсии
Святыни урочища
Вы посетите красивую Алексеевскую церковь, срубленную ещё в 1721 году и обновлённую в 19 веке. Рассмотрите старинные «подвесы», которые обычно можно встретить лишь в музейных коллекциях. Услышите историю явления чудотворной иконы и основания храма. Побываете в надкладезной часовне. А в один из святых источников вы сможете окунуться. Я расскажу, какие легенды ходят об этом загадочном месте. А ещё в течение дня покажу места, где находились старообрядческие скиты, в которых проживали трое старцев.
Минеральные источники
Церковь находится в магматическом разломе. В урочище магма залегает близко, вокруг голубая глина, а из земли бьют источники железистой минеральной воды. Продвигаясь дальше по сюжету русской народной сказки, мы выйдем к источникам «живой» и «мертвой» воды, где возможно не только исцеление от хворей, но и исполнение самых сокровенных желаний.
Благодаря тому, что вода проходит сквозь вулканическую породу, она обладает особой структурой и содержит ценный состав микроэлементов, которые благоприятно влияют на организм человека. Если захотите, мы даже проведем тестирование на содержание одного из важнейших микроэлементов без сдачи крови.
Волшебная природа края
Наш маршрут пройдёт по лесной тропе — вы полюбуетесь красивейшей северной чащей и её пушистыми обитателями. А также услышите «алмазную» историю Куртяева. Впервые о ценной породе здесь заговорили в середине 20 века после геологических изысканий. Что за это время удалось обнаружить, вы узнаете при встрече.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на автомобиле бизнес-класса
По предварительной договоренности возможно купание в минеральных источниках
Если вы из тех, кто любит объять необъятное, и хотите путешествие на целый день, советую совместить поездку в урочище с экскурсией к Белому морю, в Северодвинск
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1863 туристов
Приветствую вас! Я коренная архангелогородка, северянка, влюблённая в свой родной город! Ещё в 14 веке мои предки пришли на поморскую землю. По образованию историк, прошла профессиональную переподготовку по программе гид/экскурсовод. читать дальшеуменьшить
Первую экскурсию провела в далёком 2006 году. С радостью показываю красоты и уникальность Русского Севера, знакомя с его богатейшей историей, достопримечательностями и огромными перспективами развития региона. В длительных путешествиях для вас подготовлены приятные сюрпризы, а все экскурсии проходят на комфортабельном автомобиле бизнес-класса. Я спланирую и проведу индивидуальную программу любой сложности, в том числе, катание по Северной Двине зимой на снегоходах, а летом на быстроходном катере!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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Светлана
В восторге от экскурсии! Место удивительное, красивая природа, узнали много нового! Ольга замечательный гид! Столько информации и главное она так преподнесена, что все запомнилось, было очень интересно! Даже мокрая погода читать дальшеуменьшить
+7 никак не помешала насладиться красотами северной природы, главное правильная одежда и обувь, резиновые сапоги были очень кстати) Кроме того, Ольга отличный водитель, авто комфортный, чистый. С удовольствием снова воспользуемся услугами Ольги как гида, рекомендую однозначно! Огромное спасибо за эту прогулку!
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Анастасия
Были на экскурсии в Урочище Куртяево 8 апреля, изначально вообще не ставили на эту поездку многое, но как же ошибались… Экскурсия настолько великолепна и по содержанию, и по маршруту, и читать дальшеуменьшить
по рассказчику, что это приключение стало самым впечатляющим за всю поездку в Архангельск. Ольга - прекрасный дипломированный гид: и рассказала, и показала, и объяснила, и сфотографировала, и накормила! Рекомендуем данного специалиста к выбору всем путешественникам.
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И
Ирина
Экскурсия нам понравилась прежде всего своей оригинальной структурой. Это не просто прогулка по лесу, а постепенное погружение в загадочный мир природы Севера. И вишенкой на торте, безусловно, стала церковь Алексия. читать дальшеуменьшить
Здесь все: уникальность появления и безалаберность современников наших, душа северных людей и дикость природы. Подкупило и теплое отношение Ольги к нам: черничный чай собственного приготовления, красивые фото, сделанные специально для нас, ответы на любые вопросы
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Н
Никита
Ольга невероятно чудесный экскурсовод! Рассказала всё и даже больше. Крайне информативно и увлекательно. Узнали для себя много нового. Несмотря на продолжительность, совершенно не почувствовали усталости. Отдельная благородность за угощение в пути! Также Ольга посоветовала нам, что ещё посмотреть самостоятельно и к кому ещё можно обратиться за экскурсией. Настоятельно рекомендуем!
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Р
Родион
Отличная индивидуальная экскурсия! Всё понравилось. Экскурсовод очень интересно рассказывал, накормил, напоил и комфортно довез. Также дал полезные наставления на дальнейшее пребывание в Архангельске. Рекомендую!
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Игорь
Замечательная экскурсия по окрестностям Архангельской области. Да ещё с погодой повезло. Дорога не очень близкая побольше часа, но экскурсовод Ольга так интересно рассказывала о тех местах, где мы проезжали и читать дальшеуменьшить
о самом урочище, что время пролетело незаметно. Видно, что четырехкилометровый маршрут Ольге знаком до мелочей, вплоть до того, на каком повороте тропинки растет краснокнижная орхидея, где какой затёс топором сделан на деревянной церквушке, где секретно припрятан артефакт от, иногда, увы, жуликоватых туристов). Даже гостинчики из местных специалитетов были припасены для гостей Архангельской области. И дефицит бензина не помешал. Всегда считали себя людьми образованными, но узнали так много нового, огромное спасибо.
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