Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов, «живая» и «мёртвая» вода, загадки древнего места силы и дары магматических разломов… Это не зачин сказки, а описание реальной точки на карте всего в 15 км от Белого моря. В путешествии по урочищу вы откроете новую грань нашего волшебного края и познакомитесь со всеми куртяевскими чудесами.

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Описание

Что вас ожидает

Святыни урочища

Вы посетите красивую Алексеевскую церковь, срубленную ещё в 1721 году и обновлённую в 19 веке. Рассмотрите старинные «подвесы», которые обычно можно встретить лишь в музейных коллекциях. Услышите историю явления чудотворной иконы и основания храма. Побываете в надкладезной часовне. А в один из святых источников вы сможете окунуться. Я расскажу, какие легенды ходят об этом загадочном месте. А ещё в течение дня покажу места, где находились старообрядческие скиты, в которых проживали трое старцев.

Минеральные источники

Церковь находится в магматическом разломе. В урочище магма залегает близко, вокруг голубая глина, а из земли бьют источники железистой минеральной воды. Продвигаясь дальше по сюжету русской народной сказки, мы выйдем к источникам «живой» и «мертвой» воды, где возможно не только исцеление от хворей, но и исполнение самых сокровенных желаний.

Благодаря тому, что вода проходит сквозь вулканическую породу, она обладает особой структурой и содержит ценный состав микроэлементов, которые благоприятно влияют на организм человека. Если захотите, мы даже проведем тестирование на содержание одного из важнейших микроэлементов без сдачи крови.

Волшебная природа края

Наш маршрут пройдёт по лесной тропе — вы полюбуетесь красивейшей северной чащей и её пушистыми обитателями. А также услышите «алмазную» историю Куртяева. Впервые о ценной породе здесь заговорили в середине 20 века после геологических изысканий. Что за это время удалось обнаружить, вы узнаете при встрече.

Организационные детали