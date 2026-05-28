Лучшие месяцы для посещения урочища Куртяево - с июня по сентябрь. В это время природа Севера наиболее красива, а погода позволяет комфортно исследовать все достопримечательности.

В урочище Куртяево вас ждёт уникальное путешествие по местам силы Севера.Посетите старинную Алексеевскую церковь, узнайте историю явления чудотворной иконы и окунитесь в святые источники.Исследуйте минеральные источники, расположенные в магматическом разломе,

и узнайте о легендах, связанных с "живой" и "мёртвой" водой. Прогуляйтесь по лесной тропе и полюбуйтесь северной природой. Экскурсия включает трансфер на автомобиле бизнес-класса и возможность купания в минеральных источниках по предварительной договоренности

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Святыни урочища

Вы посетите красивую Алексеевскую церковь, срубленную ещё в 1721 году и обновлённую в 19 веке. Рассмотрите старинные «подвесы», которые обычно можно встретить лишь в музейных коллекциях. Услышите историю явления чудотворной иконы и основания храма. Побываете в надкладезной часовне. А в один из святых источников вы сможете окунуться. Я расскажу, какие легенды ходят об этом загадочном месте. А ещё в течение дня покажу места, где находились старообрядческие скиты, в которых проживали трое старцев.

Минеральные источники

Церковь находится в магматическом разломе. В урочище магма залегает близко, вокруг голубая глина, а из земли бьют источники железистой минеральной воды. Продвигаясь дальше по сюжету русской народной сказки, мы выйдем к источникам «живой» и «мертвой» воды, где возможно не только исцеление от хворей, но и исполнение самых сокровенных желаний.

Благодаря тому, что вода проходит сквозь вулканическую породу, она обладает особой структурой и содержит ценный состав микроэлементов, которые благоприятно влияют на организм человека. Если захотите, мы даже проведем тестирование на содержание одного из важнейших микроэлементов без сдачи крови.

Волшебная природа края

Наш маршрут пройдёт по лесной тропе — вы полюбуетесь красивейшей северной чащей и её пушистыми обитателями. А также услышите «алмазную» историю Куртяева. Впервые о ценной породе здесь заговорили в середине 20 века после геологических изысканий. Что за это время удалось обнаружить, вы узнаете при встрече.

Организационные детали