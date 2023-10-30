Путешествие в Холмогоры и на Куростров
В этом путешествии мы побываем на родине легендарного ученого М. В. Ломоносова, посетим мемориальный музей и даже попробуем изготовить своими руками сувенир в технике знаменитой холмогорской резьбы по кости.
Ближайшие даты:
30
окт
окт
31
окт
окт
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
8
ноя
ноя
9
ноя
ноя
10
ноя
ноя
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Музей Ломоносова
- Дмитриевская церковь
- Спасо-Преображенский собор
- Пляжи Северной Двины
- Въездная стела «Холмогоры»
- Въездная стела «Ломоносово»
- Смотровые площадки с видами на Двину
- Воскресенская церковь в селе Матигоры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что еще вас ожидаетПредставим историю древней столицы Русского Севера — Холмогор, увидим старинные архиерейские палаты, где были в ссылке российский император Иоанна XVI и Брауншвейгское семейство. Полюбуемся двинскими просторами с лучших видовых точек.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Мастер-класс резьбы по кости
- Что не входит
- Обед
- Паром на остров
- Билеты в музей
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Я вас встречу в любом месте в центре города. Я свяжусь с вами
- Чтобы обговорить место встречи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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