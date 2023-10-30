Путешествие в Холмогоры и на Куростров: на родину М.В. Ломоносова и в древнюю столицу Поморья

Путешествие в Холмогоры и на Куростров

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В этом путешествии мы побываем на родине легендарного ученого М. В. Ломоносова, посетим мемориальный музей и даже попробуем изготовить своими руками сувенир в технике знаменитой холмогорской резьбы по кости.
Путешествие в Холмогоры и на Куростров: на родину М.В. Ломоносова и в древнюю столицу Поморья
Путешествие в Холмогоры и на Куростров: на родину М.В. Ломоносова и в древнюю столицу Поморья
Путешествие в Холмогоры и на Куростров: на родину М.В. Ломоносова и в древнюю столицу Поморья
Путешествие в Холмогоры и на Куростров: на родину М.В. Ломоносова и в древнюю столицу Поморья
Путешествие в Холмогоры и на Куростров: на родину М.В. Ломоносова и в древнюю столицу Поморья
Путешествие в Холмогоры и на Куростров: на родину М.В. Ломоносова и в древнюю столицу Поморья
Ближайшие даты:
30
окт
31
окт
4
ноя
5
ноя
8
ноя
9
ноя
10
ноя
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Что вас ожидает:

  • Музей Ломоносова
  • Дмитриевская церковь
  • Спасо-Преображенский собор
  • Пляжи Северной Двины
  • Въездная стела «Холмогоры»
  • Въездная стела «Ломоносово»
  • Смотровые площадки с видами на Двину
  • Воскресенская церковь в селе Матигоры
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что еще вас ожидает

Представим историю древней столицы Русского Севера — Холмогор, увидим старинные архиерейские палаты, где были в ссылке российский император Иоанна XVI и Брауншвейгское семейство. Полюбуемся двинскими просторами с лучших видовых точек.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Мастер-класс резьбы по кости
Что не входит
  • Обед
  • Паром на остров
  • Билеты в музей
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Я вас встречу в любом месте в центре города. Я свяжусь с вами
  • Чтобы обговорить место встречи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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