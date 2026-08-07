Лучшее время для экскурсии в Холмогоры - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, паромная переправа работает, а зелень и цветущие растения создают особую атмосферу. Май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. В остальное время года экскурсия возможна, но следует быть готовым к холодам и возможным ограничениям в передвижении.

Предлагаем незабываемое путешествие в Холмогоры - бывшую столицу Русского Севера, где вы не только узнаете о насыщенной торговой жизни города и приобщитесь к мастерству знаменитых холмогорских косторезов, но и осмотрите

древние храмы, наполненные удивительной атмосферой духовности. В музее-усадьбе Ломоносова откроются страницы детства великого ученого. Также вас ждет посещение мистического Куростровского ельника с его древними легендами и последняя мельница-голландка в регионе, сохранившаяся до наших дней

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

История, храмы и промыслы Холмогор

Вы узнаете о древнем городе, ведущем свою историю с середины 12 века. Я расскажу о важном центре торговли мехом и рыбой, а также о местных мастерах, которые прославили Холмогоры искусной резьбой по кости. На мастер-классе сможете попробовать себя в качестве косторезов. И, конечно, познакомитесь с историей древнейших каменных храмов Подвинья, где сохранилась удивительная атмосфера духовности, столь характерная для многих христианских построек Русского Севера.

Родина Ломоносова и легенды Куростровского ельника

Затем на пароме вы переправитесь на Куростров — остров напротив Холмогор, где находится историко-мемориальный музей Ломоносова. Здесь для вас проведут экскурсию сотрудники музея, расскажут о детских годах первого русского ученого-естествоиспытателя мирового значения и его знаменитом путешествии в Москву, где он начал свою выдающуюся карьеру. Также на острове вы посетите место, куда обычно не возят гостей нашего края — мистический Куростровский ельник, где услышите древние легенды о чуди, таинственном народе, населявшем огромную территорию, включая современную Финляндию, Прибалтику, Уральские горы, север и центр России.

В завершение я отвезу вас в село Ровдино, где покажу редкий уцелевший памятник — последнюю ветряную мельницу голландского типа в регионе.

Организационные детали

Провести экскурсию можно почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы. Подробности необходимо уточнить в переписке с гидом.

Как проходит экскурсия

Я встречу вас в центре Архангельска и после экскурсии отвезу обратно

Время в пути до Холмогор в одну сторону — около 1,5 часов

Что включено в стоимость, а что — нет