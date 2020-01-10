Что вас ожидает

История, храмы и промыслы Холмогор

Вы узнаете о древнем городе, ведущем свою историю с середины 12 века. Я расскажу о важном центре торговли мехом и рыбой, а также о местных мастерах, которые прославили Холмогоры искусной резьбой по кости. На мастер-классе сможете попробовать себя в качестве косторезов. И, конечно, познакомитесь с историей древнейших каменных храмов Подвинья, где сохранилась удивительная атмосфера духовности, столь характерная для многих христианских построек Русского Севера.

Родина Ломоносова и легенды Куростровского ельника

Затем на пароме вы переправитесь на Куростров — остров напротив Холмогор, где находится историко-мемориальный музей Ломоносова. Здесь для вас проведут экскурсию сотрудники музея, расскажут о детских годах первого русского ученого-естествоиспытателя мирового значения и его знаменитом путешествии в Москву, где он начал свою выдающуюся карьеру. Также на острове вы посетите место, куда обычно не возят гостей нашего края — мистический Куростровский ельник, где услышите древние легенды о чуди, таинственном народе, населявшем огромную территорию, включая современную Финляндию, Прибалтику, Уральские горы, север и центр России.

В завершение я отвезу вас в село Ровдино, где покажу редкий уцелевший памятник — последнюю ветряную мельницу голландского типа в регионе.