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В Холмогоры - на родину Ломоносова

Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Предлагаем незабываемое путешествие в Холмогоры - бывшую столицу Русского Севера, где вы не только узнаете о насыщенной торговой жизни города и приобщитесь к мастерству знаменитых холмогорских косторезов, но и осмотрите
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древние храмы, наполненные удивительной атмосферой духовности. В музее-усадьбе Ломоносова откроются страницы детства великого ученого.

Также вас ждет посещение мистического Куростровского ельника с его древними легендами и последняя мельница-голландка в регионе, сохранившаяся до наших дней

5
66 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная возможность посетить родину Ломоносова
  • 🕍 Осмотр древних храмов и памятников архитектуры
  • 🎨 Участие в мастер-классе по косторезному ремеслу
  • 🛶 Переправа на пароме и экскурсия по Курострову
  • 🌲 Узнаете легенды о чуди в Куростровском ельнике
  • 🌾 Посещение последней мельницы-голландки в регионе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Холмогоры - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, паромная переправа работает, а зелень и цветущие растения создают особую атмосферу. Май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. В остальное время года экскурсия возможна, но следует быть готовым к холодам и возможным ограничениям в передвижении.
Сейчас август — это идеальное время.
В Холмогоры - на родину Ломоносова
В Холмогоры - на родину Ломоносова
В Холмогоры - на родину Ломоносова

Что можно увидеть

  • Историко-мемориальный музей Ломоносова
  • Древние каменные храмы Подвинья
  • Куростровский ельник
  • Последняя ветряная мельница голландского типа

Описание экскурсии

История, храмы и промыслы Холмогор

Вы узнаете о древнем городе, ведущем свою историю с середины 12 века. Я расскажу о важном центре торговли мехом и рыбой, а также о местных мастерах, которые прославили Холмогоры искусной резьбой по кости. На мастер-классе сможете попробовать себя в качестве косторезов. И, конечно, познакомитесь с историей древнейших каменных храмов Подвинья, где сохранилась удивительная атмосфера духовности, столь характерная для многих христианских построек Русского Севера.

Родина Ломоносова и легенды Куростровского ельника

Затем на пароме вы переправитесь на Куростров — остров напротив Холмогор, где находится историко-мемориальный музей Ломоносова. Здесь для вас проведут экскурсию сотрудники музея, расскажут о детских годах первого русского ученого-естествоиспытателя мирового значения и его знаменитом путешествии в Москву, где он начал свою выдающуюся карьеру. Также на острове вы посетите место, куда обычно не возят гостей нашего края — мистический Куростровский ельник, где услышите древние легенды о чуди, таинственном народе, населявшем огромную территорию, включая современную Финляндию, Прибалтику, Уральские горы, север и центр России.

В завершение я отвезу вас в село Ровдино, где покажу редкий уцелевший памятник — последнюю ветряную мельницу голландского типа в регионе.

Организационные детали

Провести экскурсию можно почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы. Подробности необходимо уточнить в переписке с гидом.

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас в центре Архангельска и после экскурсии отвезу обратно
  • Время в пути до Холмогор в одну сторону — около 1,5 часов

Что включено в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на минивэне (до 7 пассажиров) либо на внедорожнике (до 6 пассажиров), экскурсия по с. Холмогоры и с. Ломоносово, путевая информация
  • Дополнительные расходы: паромная переправа (с мая по октябрь) — от 1600 ₽, билеты в музей Ломоносова — 200 ₽/взрослые (для льготных категорий есть скидки), мастер-класс по косторезному ремеслу — 250 ₽ за чел. (допускаются участники от 10 лет)
  • Возможен трансфер из Северодвинска или Новодвинска (за доплату)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке в центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1766 туристов
Привет! Меня зовут Алексей, родился и живу в Архангельске. По образованию — регионовед, специалист по странам Северной Европы. Много лет работаю индивидуальным гидом, разрабатываю авторские маршруты и организую туры по
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области. Аттестованный гид-переводчик по нескольким районам региона. Больше всего люблю автомобильные загородные экскурсии, в ходе которых туристы могут прочувствовать Север: к Белому морю, природным достопримечательностям, деревянным храмам и часовням. Увлекаюсь фольклором, деревянной архитектурой, историей и генеалогией. Приезжайте в гости!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
4
2
3
1
2
1
Ольга
Алексей - приятнейший гид: интеллигентный, внимательный к туристам, улыбчивый, много знающий. Приятным сюрпризом было чаепитие из термоса в беседке у музея с пирожками:)
В этой экскурсии есть нюансы, связанные с зависимостью
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от парома и его расписания, но мы с ними справились) Немного жалко, что не успели доехать до мельницы (вижу по отзывам, что некоторые туристы успевают), но это жизнь) Всегда что-то не успеваешь)
Отдельно отмечу (для меня это важно, вдруг для кого-то тоже), что Алексей рассказывает без лишнего пафоса и общих хвалебных фраз - такой, я бы сказала, честный туризм.
Спасибо за отличную поездку:)

Алексей - приятнейший гид: интеллигентный, внимательный к туристам, улыбчивый, много знающий. Приятным сюрпризом было чаепитие из
Алексей - приятнейший гид: интеллигентный, внимательный к туристам, улыбчивый, много знающий. Приятным сюрпризом было чаепитие из
Алексей - приятнейший гид: интеллигентный, внимательный к туристам, улыбчивый, много знающий. Приятным сюрпризом было чаепитие из
Алексей - приятнейший гид: интеллигентный, внимательный к туристам, улыбчивый, много знающий. Приятным сюрпризом было чаепитие из
Алексей - приятнейший гид: интеллигентный, внимательный к туристам, улыбчивый, много знающий. Приятным сюрпризом было чаепитие из
Алексей - приятнейший гид: интеллигентный, внимательный к туристам, улыбчивый, много знающий. Приятным сюрпризом было чаепитие из
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Альберт
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и тогда, когда это действительно нужно. Полностью подстроился под пожелания к экскурсии. Очень удобный транспорт, все четко подгадано по времени. Отдельное спасибо за бесплатные угощения:) Знакомство с родиной Ломоносова получилось потрясающим с гидом Алексеем.
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и+2
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и
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Оксана
Прекрасная экскурсия! Отличный маршрут, очень комфортная машина, прекрасный водитель, собеседник и великолепный экскурсовод Алексей! Все продумано до мелочей! История на целый день, но пролетает на одном дыхании! Очень колоритное место сам Куростров. Нам понравилось абсолютно все! Очень рекомендую к посещению! Не пожалеете денег и времени. Оно того совершенно точно стоит!!! Алексей, спасибо 🫶
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Е
потрясающая экскурсия, получили огромное удовольствие, Алексей - гид, который влюблен в свой край и передает это чувство окружающим, он - кладезь знаний. Спасибо большое
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А
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только насыщенным в информационном плане, но и комфортным! На родину Ломоносова - только на шикарном
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автомобиле с уверенным водителем, чтобы никакие ледовые переправы были не страшны, а неблизкий путь показался легким и увлекательным за интересной беседой!
Алексей - прекрасный гид, знает маршрут, все организовано по времени, удобно спланировано. Нас везде ждали и встречали! В Музее Ломоносова экскурсию провела экскурсовод музея, затем мы отправились на Холмогорскую косторезную фабрику - там гостеприимно предложили чай с пряниками, и мы сами освоили процесс резьбы по кости. Перед тем, как жужжать приборчиками, мы прослушали интереснейший рассказ директора фабрики о развитии этого промысла. А потом попробовали сами - незабываемо! Далее по маршруту вернулись по переправе и погуляли в Холмогорах. Там же и перекусили - Алексей подсказал кафе, где время (и цены;) остановилось! Поели и кулебяки, и шаньги, и уху и зубатку. Очень вкусно и почти бесплатно) Еще и с собой прихватили. В Архангельск вернулись вовремя,"усталые, но довольные". Спасибо Алексею за поездку! Все было отлично!!!

Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только
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Наталья
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Алексеем. Продуманный маршрут, очень интересный рассказ. Получили полное представление об особенностях края; насладились красотой природы во время паромной переправы; посетили интересный музей Ломоносова, где увидели
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предметы быта, монеты, которые использовал Ломоносов, природные минералы, генеологическое древо Ломоносова (удивительно, сколько потомков, скольких из них мы могли встретить в ходе экскурсии и даже не знать об этом); почувствовали себя на месте косторезов на Холмогорской фабрике художественной резьбы по кости и забрали с собой самодельный сувенир; посетили место, где прожил в беззвестности и забытьи Иван Антонович (Иван VI "железная маска") и мн. др.
Вся экскурсия сопровождалась историческими справками, фактами.
Очень понравилась манера подачи материала (экскурсия была давно, а в памяти сохранились все ее детали), чуткостью к каждому члену экскурсии. Отдельное спасибо за вкусный чай и перекус в беседке у музея Ломоносова. Даже слепни и комары не испортили общее впечатление от экскурсии.
Спасибо Алексею за прекрасный день в хорошей компании!

Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Алексеем. Продуманный маршрут, очень интересный рассказ. Получили полное представление об особенностях
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Алексеем. Продуманный маршрут, очень интересный рассказ. Получили полное представление об особенностях
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Алексеем. Продуманный маршрут, очень интересный рассказ. Получили полное представление об особенностях
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Алексеем. Продуманный маршрут, очень интересный рассказ. Получили полное представление об особенностях
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Алексеем. Продуманный маршрут, очень интересный рассказ. Получили полное представление об особенностях
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Алексеем. Продуманный маршрут, очень интересный рассказ. Получили полное представление об особенностях
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