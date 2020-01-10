  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. В Холмогоры — на родину Ломоносова

Познакомиться с древним центром Поморья, побывать в доме-музее ученого и открыть тайны Святой рощи

Алексей
Задать вопрос
Алексей – ваш гид
Вы посетите бывшую столицу Русского Севера, услышите о ее насыщенной торговой жизни, приобщитесь к мастерству знаменитых холмогорских косторезов и осмотрите древние храмы.

В музее-усадьбе Ломоносова узнаете о детских годах ученого, а также откроете легенды о чуди в Куростровском ельнике и увидите последнюю мельницу-голландку в регионе.
От 8000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча в любой точке Архангельска
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова

Что вас ожидает

История, храмы и промыслы Холмогор
Вы узнаете о древнем городе, ведущем свою историю с середины 12 века. Я расскажу о важном центре торговли мехом и рыбой, а также о местных мастерах, которые прославили Холмогоры искусной резьбой по кости. На мастер-классе сможете попробовать себя в качестве косторезов. И, конечно, познакомитесь с историей древнейших каменных храмов Подвинья, где сохранилась удивительная атмосфера духовности, столь характерная для многих христианских построек Русского Севера.

Родина Ломоносова и легенды Куростровского ельника
Затем на пароме вы переправитесь на Куростров — остров напротив Холмогор, где находится историко-мемориальный музей Ломоносова. Здесь для вас проведут экскурсию сотрудники музея, расскажут о детских годах первого русского ученого-естествоиспытателя мирового значения и его знаменитом путешествии в Москву, где он начал свою выдающуюся карьеру. Также на острове вы посетите место, куда обычно не возят гостей нашего края — мистический Куростровский ельник, где услышите древние легенды о чуди, таинственном народе, населявшем огромную территорию, включая современную Финляндию, Прибалтику, Уральские горы, север и центр России.

В завершение я отвезу вас в село Ровдино, где покажу редкий уцелевший памятник — последнюю ветряную мельницу голландского типа в регионе.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Я встречу вас в любой точке Архангельска и после экскурсии отвезу обратно
  • Время в пути до Холмогор в одну сторону — 1 ч 20 мин
  • Возможен трансфер из Северодвинска или Новодвинска (за доп. плату)

Что включено в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит трансфер, паромная переправа, билеты в музей с экскурсией, мастер-класс
  • Дополнительные расходы — обед. Необходимо заказывать заранее, так как кафе работает не каждый день.
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова
В Холмогоры — на родину Ломоносова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любой точке Архангельска.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Алексей
Алексей
Привет! Меня зовут Алексей, живу в Архангельске. Работаю гидом с 2012 года и очень люблю рассказывать о поразительной истории Русского Севера, показывать красоты нашего края и удивлять легендами. Моя любимая экскурсия — Холмогоры и Ломоносово, и я с удовольствием проведу ее для вас. Приезжайте в гости!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 января 2020
Мы ездили с Алексеем в Холмогоры 5 января. Нам очень и очень понравилась экскурсия. Всё было организовано замечательно! Алексей забрал нас от дома, и мы отправились в путь. По дороге наш экскурсовод рассказывал нам об истории тех мест, которые мы проезжали, о местных промыслах и обычаях, показывал интересные объекты. Доехав до Холмогор, мы совершили живописнейшую пешую ледовую переправу через реку и добрались до места. Потом были экскурсия в музее, мастер-класс по резьбе по кости, прогулка до церкви. А потом замечательный обед прямо из русской печки! Наш гид очень заботливо относился к нам, чтобы поездка прошла максимально комфортно. Он обладает глубокими знаниями и мог ответить на любой наш вопрос. Под конец поездки мы стали друзьями. Я от души рекомендую эту экскурсию и Алексея как гида всем путешественникам! Спасибо большое!

Экскурсии по пригородам Архангельска

К Белому морю на остров ЯгрыК Белому морю на остров ЯгрыК Белому морю на остров Ягры
4550 за экскурсию
4.5 часов
73 отзыва
Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
У многих Архангельск ассоциируется с Белым морем, на самом же деле море — в 40 км от города — у Северодвинска. В черте Северодвинска, на острове Ягры, находится единственный в округе песчаный пляж с прекрасным сосновым бором и дюнами. Самостоятельно добраться до него непросто, к тому же по пути расположено множество интересных объектов, в том числе малоизвестных, которые путешественники обычно упускают из виду. В этом небольшом туре я не только помогу вам с комфортом доехать до Белого моря, но и познакомлю с историей Северодвинска и самыми примечательными местами на нашем пути.
Куртяево: в жерле древнего вулканаКуртяево: в жерле древнего вулканаКуртяево: в жерле древнего вулкана
5200 за экскурсию
4.5 часов
2 отзыва
Поездка к минеральным источникам и святым местам
Куртяево — уникальное место в 80 км от Архангельска, где когда-то был древний вулкан, а теперь из недр земли вырывается множество источников минерализованной воды. Вы прогуляетесь по берегу реки Верховки и сосновому лесу, попробуете целебную минеральную воду и окунётесь в источники. Увидите храм и часовню — памятники деревянного зодчества, узнаете легенды урочища и подышите свежим северным воздухом.
Пинежские пещеры — ледяные чертоги Русского СевераПинежские пещеры — ледяные чертоги Русского СевераПинежские пещеры — ледяные чертоги Русского Севера
1500 за человека
8 часов
Путешествие из Архангельска к подземным лабиринтам, заповедным лесам и северным легендам
Всего пара часов живописной дороги — и перед вами одно из самых масштабных, запутанных и впечатляющих природных подземелий России. Вместе со мной вы исследуете заповедные пещеры Пинежья, осмотрите древние гроты и ледяные галереи, холодные лабиринты и сколы доломитов, пройдете по сказочному лесу и откроете истории северного края.

Выбирайте и другие экскурсии в Архангельске

ВсеЗа городомИндивидуальныеОбзорныеНа автомобилеНеобычные маршрутыПешком