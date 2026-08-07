Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Предлагаем незабываемое путешествие в Холмогоры - бывшую столицу Русского Севера, где вы не только узнаете о насыщенной торговой жизни города и приобщитесь к мастерству знаменитых холмогорских косторезов, но и осмотрите читать дальшеуменьшить
древние храмы, наполненные удивительной атмосферой духовности. В музее-усадьбе Ломоносова откроются страницы детства великого ученого.
Также вас ждет посещение мистического Куростровского ельника с его древними легендами и последняя мельница-голландка в регионе, сохранившаяся до наших дней
🌟 Уникальная возможность посетить родину Ломоносова
🕍 Осмотр древних храмов и памятников архитектуры
🎨 Участие в мастер-классе по косторезному ремеслу
🛶 Переправа на пароме и экскурсия по Курострову
🌲 Узнаете легенды о чуди в Куростровском ельнике
🌾 Посещение последней мельницы-голландки в регионе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии в Холмогоры - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, паромная переправа работает, а зелень и цветущие растения создают особую атмосферу. Май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать возможные дожди и прохладную погоду. В остальное время года экскурсия возможна, но следует быть готовым к холодам и возможным ограничениям в передвижении.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Историко-мемориальный музей Ломоносова
Древние каменные храмы Подвинья
Куростровский ельник
Последняя ветряная мельница голландского типа
Описание экскурсии
История, храмы и промыслы Холмогор
Вы узнаете о древнем городе, ведущем свою историю с середины 12 века. Я расскажу о важном центре торговли мехом и рыбой, а также о местных мастерах, которые прославили Холмогоры искусной резьбой по кости. На мастер-классе сможете попробовать себя в качестве косторезов. И, конечно, познакомитесь с историей древнейших каменных храмов Подвинья, где сохранилась удивительная атмосфера духовности, столь характерная для многих христианских построек Русского Севера.
Родина Ломоносова и легенды Куростровского ельника
Затем на пароме вы переправитесь на Куростров — остров напротив Холмогор, где находится историко-мемориальный музей Ломоносова. Здесь для вас проведут экскурсию сотрудники музея, расскажут о детских годах первого русского ученого-естествоиспытателя мирового значения и его знаменитом путешествии в Москву, где он начал свою выдающуюся карьеру. Также на острове вы посетите место, куда обычно не возят гостей нашего края — мистический Куростровский ельник, где услышите древние легенды о чуди, таинственном народе, населявшем огромную территорию, включая современную Финляндию, Прибалтику, Уральские горы, север и центр России.
В завершение я отвезу вас в село Ровдино, где покажу редкий уцелевший памятник — последнюю ветряную мельницу голландского типа в регионе.
Организационные детали
Провести экскурсию можно почти круглый год, за исключением весенней и осенней распутицы. Подробности необходимо уточнить в переписке с гидом.
Как проходит экскурсия
Я встречу вас в центре Архангельска и после экскурсии отвезу обратно
Время в пути до Холмогор в одну сторону — около 1,5 часов
Что включено в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер на минивэне (до 7 пассажиров) либо на внедорожнике (до 6 пассажиров), экскурсия по с. Холмогоры и с. Ломоносово, путевая информация
Дополнительные расходы: паромная переправа (с мая по октябрь) — от 1600 ₽, билеты в музей Ломоносова — 200 ₽/взрослые (для льготных категорий есть скидки), мастер-класс по косторезному ремеслу — 250 ₽ за чел. (допускаются участники от 10 лет)
Возможен трансфер из Северодвинска или Новодвинска (за доплату)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой точке в центре Архангельска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провёл экскурсии для 1766 туристов
Привет! Меня зовут Алексей, родился и живу в Архангельске. По образованию — регионовед, специалист по странам Северной Европы. Много лет работаю индивидуальным гидом, разрабатываю авторские маршруты и организую туры по читать дальшеуменьшить
области. Аттестованный гид-переводчик по нескольким районам региона.
Больше всего люблю автомобильные загородные экскурсии, в ходе которых туристы могут прочувствовать Север: к Белому морю, природным достопримечательностям, деревянным храмам и часовням. Увлекаюсь фольклором, деревянной архитектурой, историей и генеалогией.
Приезжайте в гости!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 66 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
63
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Ольга
Алексей - приятнейший гид: интеллигентный, внимательный к туристам, улыбчивый, много знающий. Приятным сюрпризом было чаепитие из термоса в беседке у музея с пирожками:) В этой экскурсии есть нюансы, связанные с зависимостью читать дальшеуменьшить
от парома и его расписания, но мы с ними справились) Немного жалко, что не успели доехать до мельницы (вижу по отзывам, что некоторые туристы успевают), но это жизнь) Всегда что-то не успеваешь) Отдельно отмечу (для меня это важно, вдруг для кого-то тоже), что Алексей рассказывает без лишнего пафоса и общих хвалебных фраз - такой, я бы сказала, честный туризм. Спасибо за отличную поездку:)
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Альберт
Прекрасная поездка на родину Ломоносова. Алексей поразил глубиной знаний, при этом рассказывает легко и интересно и тогда, когда это действительно нужно. Полностью подстроился под пожелания к экскурсии. Очень удобный транспорт, все четко подгадано по времени. Отдельное спасибо за бесплатные угощения:) Знакомство с родиной Ломоносова получилось потрясающим с гидом Алексеем.
+2
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Оксана
Прекрасная экскурсия! Отличный маршрут, очень комфортная машина, прекрасный водитель, собеседник и великолепный экскурсовод Алексей! Все продумано до мелочей! История на целый день, но пролетает на одном дыхании! Очень колоритное место сам Куростров. Нам понравилось абсолютно все! Очень рекомендую к посещению! Не пожалеете денег и времени. Оно того совершенно точно стоит!!! Алексей, спасибо 🫶
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Е
Елена
потрясающая экскурсия, получили огромное удовольствие, Алексей - гид, который влюблен в свой край и передает это чувство окружающим, он - кладезь знаний. Спасибо большое
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А
Алиса
Как же хорошо, что мы нашли такого замечательного гида! Ну ведь может туризм быть не только насыщенным в информационном плане, но и комфортным! На родину Ломоносова - только на шикарном читать дальшеуменьшить
автомобиле с уверенным водителем, чтобы никакие ледовые переправы были не страшны, а неблизкий путь показался легким и увлекательным за интересной беседой! Алексей - прекрасный гид, знает маршрут, все организовано по времени, удобно спланировано. Нас везде ждали и встречали! В Музее Ломоносова экскурсию провела экскурсовод музея, затем мы отправились на Холмогорскую косторезную фабрику - там гостеприимно предложили чай с пряниками, и мы сами освоили процесс резьбы по кости. Перед тем, как жужжать приборчиками, мы прослушали интереснейший рассказ директора фабрики о развитии этого промысла. А потом попробовали сами - незабываемо! Далее по маршруту вернулись по переправе и погуляли в Холмогорах. Там же и перекусили - Алексей подсказал кафе, где время (и цены;) остановилось! Поели и кулебяки, и шаньги, и уху и зубатку. Очень вкусно и почти бесплатно) Еще и с собой прихватили. В Архангельск вернулись вовремя,"усталые, но довольные". Спасибо Алексею за поездку! Все было отлично!!!
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Наталья
Замечательная экскурсия с прекрасным гидом Алексеем. Продуманный маршрут, очень интересный рассказ. Получили полное представление об особенностях края; насладились красотой природы во время паромной переправы; посетили интересный музей Ломоносова, где увидели читать дальшеуменьшить
предметы быта, монеты, которые использовал Ломоносов, природные минералы, генеологическое древо Ломоносова (удивительно, сколько потомков, скольких из них мы могли встретить в ходе экскурсии и даже не знать об этом); почувствовали себя на месте косторезов на Холмогорской фабрике художественной резьбы по кости и забрали с собой самодельный сувенир; посетили место, где прожил в беззвестности и забытьи Иван Антонович (Иван VI "железная маска") и мн. др. Вся экскурсия сопровождалась историческими справками, фактами. Очень понравилась манера подачи материала (экскурсия была давно, а в памяти сохранились все ее детали), чуткостью к каждому члену экскурсии. Отдельное спасибо за вкусный чай и перекус в беседке у музея Ломоносова. Даже слепни и комары не испортили общее впечатление от экскурсии. Спасибо Алексею за прекрасный день в хорошей компании!
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