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Описание

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем. Первые морские ворота страны. Родина отечественного судостроения. Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска. Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, Лютеранская кирха св. Екатерины, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные дома – все это не оставит Вас равнодушными.