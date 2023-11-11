Смешаная: автомобильная и пешеходная.
Что вас ожидает:
- Гостиные дворы
- Соловецкое и Сурское подворье
- Лютеранская кирха св. Екатерины
- Памятник Ломоносову
- Памятник Петру Первому
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем. Первые морские ворота страны. Родина отечественного судостроения. Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска. Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, Лютеранская кирха св. Екатерины, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные дома – все это не оставит Вас равнодушными.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание Услуги гида
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Архангельске
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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