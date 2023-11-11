Северный город Архангельск

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешаная: автомобильная и пешеходная.
Северный город Архангельск
Северный город Архангельск
Северный город Архангельск
Северный город Архангельск
Северный город Архангельск

Что вас ожидает:

  • Гостиные дворы
  • Соловецкое и Сурское подворье
  • Лютеранская кирха св. Екатерины
  • Памятник Ломоносову
  • Памятник Петру Первому
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

В семье городов российских Архангельск занимает достойное место. Город рожден морем, и жизнь его на протяжении четырех веков связана с морем. Первые морские ворота страны. Родина отечественного судостроения. Экскурсия знакомит с четырехвековой историей города, многообразной жизнью современного Архангельска. Гостиные дворы, Соловецкое и Сурское подворье, Лютеранская кирха св. Екатерины, памятники Ломоносову и Петру Первому, старинные дома – все это не оставит Вас равнодушными.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание Услуги гида
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
История и архитектура
История и культура

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