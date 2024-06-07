Экскурсии по Архангельску на машине с гидом

Найдено 28 экскурсий в категории «На машине» в Архангельске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северодвинск противоречивый
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 17:00
10 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
91 отзыв
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Полюбоваться природой Русского Севера и раскрыть историю его городов на авто-пешеходной экскурсии
19 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 500 за всё до 3 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
36 отзывов
Авторская прогулка по Архангельску: путешествие во времени «Архангельск 80-х»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску, где вы узнаете о жизни города в 80-е годы через рассказы и уникальные детали
Сегодня в 17:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
Северодвинск, подлодки и Белое море
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
98 отзывов
Популярное предложение
Северодвинск: морские просторы, подлодки и история судостроения
Исследуйте берега Белого моря и секреты судостроения в Северодвинске в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: Любое место в центре Архангельска
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
6 000 за всё до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
312 отзывов
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870 за всё до 3 чел.
В Холмогоры - на родину Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Добро пожаловать в Архангельск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
87 отзывов
Индивидуальная экскурсия с историком по Архангельску
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
5 июля в 08:00
18 июля в 12:00
4 000 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Автопешеходная экскурсия «Архангельск for kids»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Автопешеходная экскурсия для детей «Архангельск for kids»: история, приключения и мармелад
Увлекательная автопешеходная экскурсия по Архангельску для детей и родителей. Узнайте, как город отмечал своё 400-летие и многое другое
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 4 чел.
Архангельск и его удивительные окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
5 отзывов
Архангельск и его удивительные окрестности: путешествие вдоль Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив исторические места Архангельска и его окрестностей на комфортабельном автомобиле
Начало: В центре города
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
6 000 за всё до 3 чел.
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Музей «Малые Корелы» в Архангельске: культурное наследие Русского Севера
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив музей под открытым небом «Малые Корелы». История, архитектура и природа ждут вас
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
9 600 за всё до 5 чел.
Самоварное чаепитие на Белом море
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
14 отзывов
Самоварное чаепитие на Белом море: погружение в душу Русского Севера
Почувствуйте себя частью Русского Севера, наслаждаясь чаем из самовара на берегу Белого моря среди живописных дюн
Начало: В центральной части города по вашему выбору
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
6 750 за всё до 4 чел.
Архангельск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
Древнее урочище Куртяево
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Древнее урочище Куртяево, Архангельск
Погрузитесь в атмосферу древнего Куртяево, где история и природа переплетаются в уникальном танце времён
22 июня в 09:00
23 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Крепость Орлец: путешествие в историю Русского Севера в Архангельске
Погрузитесь в эпоху средневековья, исследуя крепость Орлец - забытый страж Северной Двины в Архангельске
Начало: В любой точке Архангельска
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 8 000 за всё до 7 чел.
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
7 отзывов
Из Архангельска - к Северодвинску и Белому морю
Отправляемся к Белому морю, где живет и развивается город-центр атомного судостроения. Услышите о предприятиях, увидите подлодки и насладитесь природой
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
15 200 за всё до 7 чел.
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
Урочище Куртяево - ещё одно чудо Севера
Явление чудотворной иконы, старинная деревянная церковь и следы старообрядческих скитов. Это не сказка, а реальная точка на карте всего в 15 км от Белого моря
Начало: В центре Архангельска
28 июля в 08:00
30 июля в 13:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Архангельска - на родину Михайло Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Путешествие на родину Ломоносова: от Архангельска до Холмогоров
Загляните в удивительный мир Русского Севера и познакомьтесь с историей великого ученого Михайло Ломоносова, его родиной и традициями
Начало: В центре города
1 июля в 12:00
9 авг в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Архангельск купеческий
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Путешествие по купеческому Архангельску: архитектура и истории
Познакомьтесь с купеческим Архангельском через истории и архитектуру особняков. Уникальный взгляд на жизнь города на рубеже веков
Начало: В удобном вам месте в центре города
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200 за всё до 4 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670 за всё до 3 чел.
Куртяево: в жерле древнего вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
20 отзывов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Северный город Архангельск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Северный город Архангельск
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
6 000 за экскурсию
Туда, где родился Ломоносов. В Холмогоры
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Мастер-класс в Холмогорах: от родины Ломоносова до резьбы по кости
Погрузитесь в атмосферу старины, посетив Холмогоры - землю, где началась история великого Ломоносова, и попробуйте себя в искусстве резьбы по кости
Начало: в удобном вам месте в Архангельске
1 сен в 07:00
2 сен в 07:00
16 600 за всё до 7 чел.
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • N
    Nadia
    7 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Сердечно благодарим Дмитрия за интересную, познавательную и комфортную экскурсию, красивые фотографии. Благодаря Дмитрию увидели самые интересные места в Архангельске и
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    Северодвинске, вспомнили историю и знаменитых людей этой прекрасной северной земли. Наша группа осталась очень довольна, с удовольствием приедем к Дмитрию на новую экскурсию.

  • А
    Алексей
    4 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Отличная экскурсия. Не смотря на то, что погода внесла свои коррективы, благодаря тому, что во время экскурсии передвигались на автомобиле экскурсоводаэ, гроза и сильный ливень не испортили впечатления об экскурсии и замечательном городе Архангельске.
  • Е
    Елизавета
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Спасибо Дмитрию за шикарную экскурсию, очень интересно, увлекательно. Дал кучу полезных рекомендаций. Рассказал все очень живенько, четко и по делу,
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    в голове уложилось много информации. Нас было много, мы были шумные, но условия были созданы превосходные - и трансфер и остановки. Буду рекомендовать его от всей души.

  • А
    Александра
    4 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼 Ощущение, что ты смотришь фильм и не можешь
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    оторваться от сюжета, тебя словно погружают в прошедшую эпоху и ты уже наблюдаешь, как проходила жизнь и различные события того времени, ты словно заглядываешь в прошлое через окно и погружаешься в эти события. Сопереживаешь и одновременно испытываешь чувство гордости 🤍💙❤️ Всё это было бы просто невозможно ощутить и узнать, без высокого профессионализма Ольги и конечно её любви с своему городу, она очень вдохновенно и интересно рассказывает, гид профессионально подготовленный, обширные и при этом глубокие знания в различных областях дают возможность увидеть картину более объёмно и с разных сторон. Программы экскурсий продуманы и проработаны до мелочей (которые совсем не мелочи))! Поэтому два дня экскурсий по Северодвинску и Архангельску прошли на одном дыхании! ☀️ Уже договорились о новой встрече и экскурсиях, уже и для детей!!! Мои самые наилучшие рекомендации! Моё мнение, что Ольга лучший гид!

    Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼Буду откровенна, считаю очень большой удачей, что моим гидом была именно Ольга! 🌼
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день и ещё раз пройтись
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    по пляжу Белого моря. Очень довольны! Всё, как мы любим - без примитива и воды, очень много информации об истории региона, людях и судьбах, ещё и до мелочей продуман маршрут! 5,5 часов увлекательного рассказа и беседы! Спасибо Дмитрию! Уезжаем с чувством гордости за наших северян и страну - и сами города, и люди тут просто прекрасные!

    Самостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 деньСамостоятельно съездив на Ягры погулять, заказали автомобильно-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с обоими городами за 1 день
  • А
    Алена
    3 июня 2024
    Архангельск и его удивительные окрестности
    Экскурсия «Архангельск сквозь века» очень понравилась! Особенно нашим гостям с Екатеринбурга. Проводилась экскурсия на автомобиле, наш гид Любовь показала нам
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    Архангельск, рассказала как он рос и развивался. Мы познакомились с городом, посмотрели местные достопримечательности, затем поехали по правому берегу, посетив музей Писахова в деревне Уйма. Оттуда мимо местных деревень до деревни Лявля, там зашли в церковь. Вся наша поездка сопровождалась познавательным рассказом о жизни поморов. Понравилось, что в индивидуальной поездке в отличии от групповой всё внимание гида предоставлено нам, мы получили ответы на все вопросы, не спеша посмотрели много интересных мест. Все остались довольны, с хорошим настроением и красивыми фотографиями на память) Спасибо Любови за интересно проведённую экскурсию и подарочки! Желаем Вам здоровья и процветания!

  • М
    Мераб
    2 июня 2024
    Северодвинск, подлодки и Белое море
    Ольга, весьма грамотный и подготовленный гид. Я долго сомневался ставить 4 или 5, так как по всем параметрам супер профессионально.
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    Но…. В части подачи материала это некий диктат. Не приветствуются вопросы во время экскурсии, не очень воспринимается чужая точка зрения. Возможно, сказывается предыдущее место работы. Но такой метод подачи материала хорош для профессора в институте, в отношении гид - турист лучше подходит более дружественный стиль. Поэтому по всем пунктам 5, а общая оценка 4.

  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и доступно преподносит историю родного
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    города, к которому испытывает искреннюю любовь, невольно передавая ее своим гостям. Переплетение мировых событий, судеб известных людей, романтических легенд, семейных историй заинтересовывает с первых минут и не отпускает до конца экскурсии. Классно построен маршрут, согласованы автомобильная и пешеходная части, все логично и взаимосвязано. Удивительный старинный город благодаря такому знакомству предстал с новой стороны 👍 По совету Ольги съездили на водную прогулку к Кегострову, полюбовались Архангельском с воды. Все очень понравилось, рекомендуем от всей души. Отдельно хочется отметить комфортабельный и чистый авто, аккуратное вождение. Желаем процветания и Ольге, и ее родному Архангельску. Обязательно еще вернёмся 🌹

    Замечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко иЗамечательная экскурсия, очень ёмкая и содержательная, в то же время не утомительная. Ольга очень легко и
  • O
    Olga
    1 июня 2024
    Северодвинск противоречивый
    Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо за угощения - вкусный чай с выпечкой. Удачи и больше туристов!
    Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28
  1. Северодвинск противоречивый
  2. Архангельск - первое окно России в Европу
  3. Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
  4. Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
  5. В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Какие места ещё посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "На машине" можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 2 500 до 16 600. Туристы уже оставили гидам 1058 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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