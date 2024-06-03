Экскурсии Архангельска об истории и архитектуре

Найдено 15 экскурсий в категории «История и архитектура» в Архангельске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Мини-группа
2 часа
23 отзыва
Кухня Севера в Архангельске: гастрономическое погружение для гурманов
Погрузитесь в мир северной кухни с экскурсией, где вас ждут уникальные блюда от лучшего шеф-повара Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 5 000 за человека
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500 за всё до 7 чел.
К Белому морю на остров Ягры
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
312 отзывов
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870 за всё до 3 чел.
В Холмогоры - на родину Ломоносова
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000 за всё до 7 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
49 отзывов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000 за человека
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Крепость Орлец: забытый страж Северной Двины
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Крепость Орлец: путешествие в историю Русского Севера в Архангельске
Погрузитесь в эпоху средневековья, исследуя крепость Орлец - забытый страж Северной Двины в Архангельске
Начало: В любой точке Архангельска
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 8 000 за всё до 7 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670 за всё до 3 чел.
Куртяево: в жерле древнего вулкана
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
20 отзывов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Северный город Архангельск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Северный город Архангельск
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
6 000 за экскурсию
Архангельск - России первый порт
Групповая
2 часа
Архангельск - России первый порт
Расписание: Пятница в 11:00
от 1 900 за человека
Деревянное зодчество Севера
Групповая
4 часа
Деревянное зодчество Севера
Расписание: Пятница в 14:30
3 000 за человека
Индивидуальная прогулка по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка по Архангельску
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
3 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня. Очень понравилось.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
    Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
  • Л
    Людмила
    31 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Всё отлично.
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
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    вернуться к прошедшей поездке и написать своё впечатление от неспешной экскурсии с Алексеем. Нам очень понравились необыкновенная палитра знаний экскурсовода, образность и интересная фактографичность путевой информации, его предупредительность к нашим предварительным и текущим пожеланиям, любопытные акцентировки наиболее важных объектов и открытые для нас удивительные природные локации. Мы получили неизгладимое впечатление от поездки и исчерпывающие ответы на все интересующие нас историко-культурные вопросы. Машина чрезвычайно комфортабельная и замечательно подходит для дальнего маршрута, позволяя оперативно добраться до нужных точек, а затем пешком посетить и непосредственно увидеть интересные артефакты. Крайне довольны остались экскурсией - запланированным во многом индивидуальным маршрутом, его визуальным и вербальным наполнением, содержательными акцентировками, умением гида неформально коммуницировать и предлагать необходимую помощь и поддержку, в частности выбирать красивые места для фотографирования и осуществлять собственно фотографирование. Приятной неожиданностью стало предложенное Алексеем вкусное чаепитие: настоянный на северных травах горячий домашний чай из термоса с ягодным мармеладом местного производства. Восхищены глубиной регионоведческих знаний и влюблённостью в Север этого экскурсовода, очень благодарны за проведённую многочасовую экскурсию и активно рекомендуем Алексея всем туристам как редкого по эрудиции и очень отзывчивого высококвалифицированного надёжного специалиста. Семейная пара из Москвы - Владимир Клюев и Марина Захаренко

  • В
    Валерия
    28 мая 2024
    В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
    Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное сИзумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Куртяево: в жерле древнего вулкана
    Планируя путешествие по Архангельской области, заранее забронировали экскурсию в Куртяево, и не пожалели. Прогулка по лесу, где в третьей декаде
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    мая еще лежит снег, а на деревьях еще не распустились почки, ярко синее голубое небо, запах проклюнувшегося вереска, а на гребне потухшего вулкана мы увидели это чудо постройки 1721 года. Отдельная благодарность нашему гиду Сергею, за интересную историю здешних мест, заботу о наших ногах. Экскурсия получилась увлекательной и запоминающейся.

    Планируя путешествие по Архангельской области, заранее забронировали экскурсию в Куртяево, и не пожалели. Прогулка по лесу
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Мы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За эти бескрайние дюны, вековые сосны, и Белое море! Надеюсь ещё увидимся!
    Мы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За этиМы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За эти
  • О
    Оксана
    21 мая 2024
    К Белому морю на остров Ягры
    Хотим сказать слова искренней благодарности замечательному гиду Сергею за увлекательную прогулку- поездку по весеннему Архангельску и незабываемое путешествие в Северодвинск
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    к ветренному, холодному Белому морю!!! Только благодаря предусмотрительному Сергею и непродуваемым плащам мы не замёрзли и с удовольствием гуляли по дюнам, любуясь красотами беломорья. Отдельное спасибо Сергею за его любовь к родному краю! Получили массу положительных эмоций и новых впечатлений от интересных рассказов, замечательной поездки на уютном автомобиле Сергея! Нам всё очень понравилось!!!

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Кухня Севера: гастрономическое погружение
    Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая каша с томленой олениной
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    (без преувеличений), и корюшка, и треска, и зубатка, отдельная хвала мороженому с пудрой из белых грибов. Спасибо организаторам за прекрасно проведенное время. Накормили, напоили, многому научили.

    Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловаяЭто настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «История и архитектура»

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  1. Архангельск - первое окно России в Европу
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  4. К Белому морю на остров Ягры
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  2. Северная Двина
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  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
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