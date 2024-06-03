1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Кухня Севера в Архангельске: гастрономическое погружение для гурманов
Погрузитесь в мир северной кухни с экскурсией, где вас ждут уникальные блюда от лучшего шеф-повара Архангельска
Начало: На Новгородском проспекте
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
от 5 000₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
В тренде
В Северодвинск из Архангельска: атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 5 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
К Белому морю на остров Ягры: путешествие через историю и природу
Откройте для себя красоту Белого моря и секреты Северодвинска в уникальной экскурсии на остров Ягры
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
1 июля в 17:30
2 июля в 17:30
5 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
В Холмогоры из Архангельска: история, природа и родина Ломоносова
Погрузитесь в историю Русского Севера, посетив Холмогоры - место рождения Ломоносова, с уникальными храмами и мастер-классом по косторезу
Начало: В любой точке в центре Архангельска
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
от 10 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Пинежье из Архангельска: пещеры, водопады и северные легенды
Приглашаем вас в путешествие по Пинежью, где вас ждут захватывающие пещеры, живописный водопад и настоящие северные легенды
Начало: В Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Крепость Орлец: путешествие в историю Русского Севера в Архангельске
Погрузитесь в эпоху средневековья, исследуя крепость Орлец - забытый страж Северной Двины в Архангельске
Начало: В любой точке Архангельска
24 июня в 15:00
28 июня в 15:00
от 8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь: вдоль берегов Северной Двины
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера, посетив живописные села и древний монастырь, хранящий историю и традиции
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
10 670₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Куртяево: путешествие к древнему вулкану и минеральным источникам
Погрузитесь в уникальный мир Куртяево: от древнего вулкана до целебных источников, исторических храмов и чудесной природы
Начало: В центре города по вашему выбору
19 авг в 08:00
21 авг в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
6 000₽ за экскурсию
Групповая
2 часа
Расписание: Пятница в 11:00
от 1 900₽ за человека
Групповая
4 часа
Расписание: Пятница в 14:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
3 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана3 июня 2024Необычная экскурсия по вкусам северных поморов. Интересная кухня, много новых и невиданных/непробованных продуктов. Завораживающая подача. Высокая кухня. Очень понравилось.
- ЕЕлена31 мая 2024Спасибо Сергею за замечательную экскурсию-прогулку в Северодвинск и Ягры!
- ЛЛюдмила31 мая 2024Северодвинск приятно удивил! Аккуратный промышленный городок! Очень красивый парк у побережья. Нам даже повезло наблюдать как над нами пролетали лебеди. Отдельное спасибо хочется сказать Алексею, очень внимательный и интересный экскурсовод. Спасибо за замечательную прогулку!
- ААлексей31 мая 2024Всё отлично.
- ВВладимир30 мая 2024Задержались с отзывом, поскольку после майского праздничного посещения Архангельска сразу же уехали в несколько командировок подряд, но вот теперь решили
- ВВалерия28 мая 2024Изумительная поездка в изумительной компании! Алексей был прекрасным экскурсовод, очень воспитан, внимателен, интересно и главное с любовью рассказывал историю города, про море, про морских и лесных обитателей. Спасибо большое 🙏
- ИИрина27 мая 2024Планируя путешествие по Архангельской области, заранее забронировали экскурсию в Куртяево, и не пожалели. Прогулка по лесу, где в третьей декаде
- ММария25 мая 2024Мы провели с Сергеем прекрасный день. Спасибо большое Сергею за внимание, за интересные рассказы. За эти бескрайние дюны, вековые сосны, и Белое море! Надеюсь ещё увидимся!
- ООксана21 мая 2024Хотим сказать слова искренней благодарности замечательному гиду Сергею за увлекательную прогулку- поездку по весеннему Архангельску и незабываемое путешествие в Северодвинск
- ИИрина19 мая 2024Это настоящее погружение в традиции и историю поморской кухни с необычной подачей. Вкуснейший хлеб, потрясающая перловая каша с томленой олениной
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «История и архитектура»
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