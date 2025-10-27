Архангельск - город с богатой морской историей, которая начинается с 16 века.
Экскурсия по Соломбале позволит вам увидеть ключевые места, связанные с кораблестроением и деятельностью Архангельского Адмиралтейства.
Участники узнают о технологиях строительства поморских кораблей и о том, как росла военно-морская мощь России.
Посетите Красную Пристань, Набережную Северной Двины и Свято-Троицкую церковь, чтобы ощутить дух времени и погрузиться в атмосферу прошлого
5 причин купить эту экскурсию
- 🛳 Уникальная морская история
- 🏛 Посещение исторических мест
- 🛠 Мастер-класс по плотницкому делу
- 🚶♂️ Авто-пешеходный формат
- 📚 Интересные факты о кораблестроении
Что можно увидеть
- Красная Пристань
- Набережная Северной Двины
- Свято-Троицкая церковь
- Усадьба Макарова
- Белокаменный Спасо-Преображенский собор
- Никольский сквер
- Белый сквер
Описание экскурсии
Эта экскурсия отлично подойдет тем, кто уже был на обзорной экскурсии и хочет увидеть тихий, спокойный, нетуристический Архангельск. Мы посетим места, связанные с кораблестроением и деятельностью Архангельского адмиралтейства.
На нашем маршруте:
- Красная Пристань и памятник Петру I с купюры 500 рублей — открыточные виды Архангельска, хороши при любой погоде
- Набережная Северной Двины в районе реки Кузнечиха. Посмотрим на Соломбалу через реку, увидим что сейчас стоит на ремонте в сухих доках судоремонтного завода
- Причалы частных яхт и катеров современных поморов
- Усадьба Макарова — знаменитого соломбальского купца и промышленника
- Кемский поселок — место, где компактно селились труженики Соломбальской судоверфи
- Остров, куда ведёт несколько пешеходных подвесных мостиков и только один автомобильный
- Белокаменный Спасо-Преображенский собор, воссозданный на месте Морского собора, куда ходили на службу целыми экипажами
- Никольский сквер и Белый сквер — современные зоны отдыха, устроенные на исторических местах, где дети вдоволь нагуляются
- Ледовая переправа Соломбала-Хабарка, по которой в зимнее время можно перейти через форватер Северной Двины, а также увидеть уникальную перехватывающую парковку на льду, порт и корабли с реки
- Ледовая переправа на остров Бревенник — действующий причал, современный терминал порта
Вы узнаете:
- Как возник и развивался Архангельск — первый морской город-порт
- Как Пётр I основал первую судоверфь в Соломбале
- Как протекала жизнь солобальцев и что значит приговорка «дел как у соломбалки»
- Как комплектовались экипажи Балтийского и Черноморского флотов и какие будущие адмиралы начинали свой путь в Архангельске
- Как развивался лесопромышленный комплекс Архангельской области, что значила Маймакса для СССР и сейчас
Проект «Поморский коч»
Мы увидим, как энтузиасты — потомки поморов — строят современный коч, на котором выйдут в полярные моря и найдут свою Мангазею. Посетим мастер-класс по плотницкому делу и попробуем освоить рубанок. Заодно поговорим о судостроении в допетровскую эпоху: почему лодки шили (а не строили), как на кочах ходили за морским зверем и осваивали Сибирь.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы будем передвигаться в автопешеходном формате: на Renault Sandero и пешком по ключевым локациям
- Экскурсия на «Поморский коч» оплачивается отдельно. Стоимость 3000 ₽ за группу до 5 человек
Арина — ваша команда гидов в Архангельске
Провели экскурсии для 430 туристов
Я родилась и живу в Архангельске, коренная поморка по убеждениям и по дедушкам-бабушкам. Окончила Российский государственный гуманитарный университет, прошла переподготовку как гид-экскурсовод. Очень люблю Архангельск и окрестности, готова поделиться своими знаниями и любовью. Экскурсии провожу со своими коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
27 окт 2025
Очень интересная экскурсия, спасибо замечательному экскурсоводу Арине! Так все интересно, с юмором. И как всегда даже погода нас не испугала. По ее советам посетили еще несколько интересных мест самостоятельно. Рекомендуем!!!
Ю
Юлия
26 окт 2025
Хотела бы поблагодарить Арину за возможность погрузиться в историю, умиротворяющую, самобытную и колоритную атмосферу старинного района - Соломбалы.
Антон
5 окт 2025
Все было максимально интересно и очень-очень комфортно! Рекомендую!
Вадим
21 авг 2025
Очень довольны экскурсией по Соломбале, проведённой Ариной. Экскурсия хорошо подготовлена, проходит в приятной атмосфере, насыщена интересными локациями и информацией, большое спасибо! С удовольствием рекомендуем!
Ольга
10 авг 2025
Замечательная экскурсия на Поморский Коч! Посмотрели, как строят настоящий корабль, для детей был проведён мастер-класс. Весь последующий день дети делали маленькие кораблики из всего, что видят. Понравилось!)
Татьяна
18 июн 2025
Экскурсия понравилась. Арина скорректировала экскурсию под наши запросы. Побывали в необычном историческом районе Архангельска. По нашему мнению, недооцененному туристами. Так как наша семья связана с кораблестроением было особенно интересно. Посмотрели
М
Максим
9 июн 2025
Погода была брррр… … Северная. -20 с чем то, ветерок. Ноги, несмотря на одежду, окоченели к концу экскурсии. Как держалась экскурсовод? 5 за знания и за стойкость)
А
Андрей
25 фев 2025
Искренне рекомендую)
Отлично подготовленный материал, маршрут и отзывчивый гид.
Спасибо, Арина!
Иван
14 фев 2025
Возможность увидеть и не парадный Архангельск, погрузиться в местную жизнь, связанную рукавами Двины, островами и особым, связанным с этим укладом. Мы были зимой: переправы по льду поражают весьма, большие корабли, белое, синее, голубое, романтика. Арина молодец, взялась показывать не очень презентабельную, но по-своему привлекательную часть города. Главное, что историй и всякого интересного предостаточно:)
А
Анастасия
6 янв 2025
Очень понравилась экскурсия. Нам показали необычный Архангельск, ответили на все наши вопросы, подробно рассказывали в том числе по дороге в машине, нам повезло, и во время экскурсии мы увидели как
