Архангельск - город с богатой морской историей, которая начинается с 16 века. Экскурсия по Соломбале позволит вам увидеть ключевые места, связанные с кораблестроением и деятельностью Архангельского Адмиралтейства. Участники узнают о технологиях строительства поморских кораблей и о том, как росла военно-морская мощь России. Посетите Красную Пристань, Набережную Северной Двины и Свято-Троицкую церковь, чтобы ощутить дух времени и погрузиться в атмосферу прошлого

Описание экскурсии

Эта экскурсия отлично подойдет тем, кто уже был на обзорной экскурсии и хочет увидеть тихий, спокойный, нетуристический Архангельск. Мы посетим места, связанные с кораблестроением и деятельностью Архангельского адмиралтейства.

На нашем маршруте:

Красная Пристань и памятник Петру I с купюры 500 рублей — открыточные виды Архангельска, хороши при любой погоде

Набережная Северной Двины в районе реки Кузнечиха. Посмотрим на Соломбалу через реку, увидим что сейчас стоит на ремонте в сухих доках судоремонтного завода

Причалы частных яхт и катеров современных поморов

Усадьба Макарова — знаменитого соломбальского купца и промышленника

Кемский поселок — место, где компактно селились труженики Соломбальской судоверфи

Остров, куда ведёт несколько пешеходных подвесных мостиков и только один автомобильный

Белокаменный Спасо-Преображенский собор, воссозданный на месте Морского собора, куда ходили на службу целыми экипажами

Никольский сквер и Белый сквер — современные зоны отдыха, устроенные на исторических местах, где дети вдоволь нагуляются

Ледовая переправа Соломбала-Хабарка, по которой в зимнее время можно перейти через форватор Северной Двины, а также увидеть уникальную перехватывающую парковку на льду, порт и корабли с реки

Ледовая переправа на остров Бревенник — действующий причал, современный терминал порта

Вы узнаете:

Как возник и развивался Архангельск — первый морской город-порт

Как Пётр I основал первую судоверфь в Соломбале

Как протекала жизнь солобальцев и что значит приговорка «дел как у соломбалки»

Как комплектовались экипажи Балтийского и Черноморского флотов и какие будущие адмиралы начинали свой путь в Архангельске

Как развивался лесопромышленный комплекс Архангельской области, что значила Маймакса для СССР и сейчас

Проект «Поморский коч»

Мы увидим, как энтузиасты — потомки поморов — строят современный коч, на котором выйдут в полярные моря и найдут свою Мангазею. Посетим мастер-класс по плотницкому делу и попробуем освоить рубанок. Заодно поговорим о судостроении в допетровскую эпоху: почему лодки шили (а не строили), как на кочах ходили за морским зверем и осваивали Сибирь.

Организационные детали