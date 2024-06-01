1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 17:00
10 июня в 19:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
«Мы посетим набережную Северной Двины — потому что это сердце и душа города»
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Пейзажи и памятники набережной»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
«Прогуляетесь по набережной Северной Двины, проедете по Троицкому проспекту и оцените старинные особняки Немецкой слободы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
«Набережная Северной Двины — здесь находятся туристические хиты города, в том числе памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga1 июня 2024Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо за угощения - вкусный чай с выпечкой. Удачи и больше туристов!
- ИИрина27 мая 2024Поездка удалась на все 150%. Было интересно, удобно и увлекательно. Узнали много нового и неожиданного. Алексей - прекрасный гид, много знает и, что очень немаловажно, умеет рассказывать. Так что, господа и дамы, очень рекомендую!
- ЮЮлия25 мая 2024Всем рекомендую Очень интересно,насыщено, красиво Алексей очень интересно рассказывает, много знает, исторические события Особенно история про Пинежских икотниц Огонь 🔥 Очень комфортно Чай, пироги очень душевно Спасибо большое 😊
- ЮЮлия24 мая 2024Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
- ВВладимир16 мая 2024Побывали с супругой на экскурсии по Архангельску с Татьяной 9 мая этого года. Несмотря на сложности трансфера праздничного дня и
- ГГалина14 мая 2024Спасибо Дарье большое за рассказ! Экскурсия действительно получилась обзорной)! Даша интересный рассказчик, прекрасно держит внимание слушателей, в числе которых были
- ААнастасия14 мая 2024Удвчнт, что экскурсия на авто: успели много посмотреть и не замерзнуть)
- ММарина12 мая 2024Замечательная экскурсия! Внимательное отношение к экскурсантам. Татьяна прекрасно владеет хорошим литературным языком, очень интересно подает материал по истории города. Узнали много интересных фактов. Всем рекомендую!
- ИИрина10 мая 2024Не смотря на холодный пронзительный ветер, свидание с городом получилось действительно очень теплым! Дарья так увлеченно рассказывает истории Архангельска, что
- ЕЕкатерина23 февраля 2024Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила,
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 400 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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