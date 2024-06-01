Экскурсии по набережной Архангельска

Найдено 5 экскурсий в категории «Набережная» в Архангельске, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северодвинск противоречивый
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
18 отзывов
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 17:00
10 июня в 19:00
7 500 за всё до 4 чел.
Теплое свидание с Архангельском
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Теплое свидание с Архангельском: культурное погружение
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, его историю и культуру вместе с персональным гидом
Начало: У мыса Пур-Наволок
«Мы посетим набережную Северной Двины — потому что это сердце и душа города»
29 июня в 12:00
25 июля в 14:00
3 400 за всё до 5 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Пейзажи и памятники набережной»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
«Прогуляетесь по набережной Северной Двины, проедете по Троицкому проспекту и оцените старинные особняки Немецкой слободы»
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
«Набережная Северной Двины — здесь находятся туристические хиты города, в том числе памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    1 июня 2024
    Северодвинск противоречивый
    Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо за угощения - вкусный чай с выпечкой. Удачи и больше туристов!
    Рекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибоРекомендую, отличная экскурсия! Все прошло прекрасно! Комфортный автомобиль, интересные рассказы и очень красивые места. Отдельное спасибо
  • И
    Ирина
    27 мая 2024
    Северодвинск противоречивый
    Поездка удалась на все 150%. Было интересно, удобно и увлекательно. Узнали много нового и неожиданного. Алексей - прекрасный гид, много знает и, что очень немаловажно, умеет рассказывать. Так что, господа и дамы, очень рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Северодвинск противоречивый
    Всем рекомендую Очень интересно,насыщено, красиво Алексей очень интересно рассказывает, много знает, исторические события Особенно история про Пинежских икотниц Огонь 🔥 Очень комфортно Чай, пироги очень душевно Спасибо большое 😊
    Всем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендуюВсем рекомендую
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Все супер Ходишь как с подругой Весь город и все увидели
  • В
    Владимир
    16 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Побывали с супругой на экскурсии по Архангельску с Татьяной 9 мая этого года. Несмотря на сложности трансфера праздничного дня и
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    крайне неблагоприятные погодные условия (низкие температурные значения воздуха и сильный северный порывистый ветер!), Татьяна своевременно приехала на комфортабельной легковой машине с водителем в условленные время и место (к гостинице), а затем провела полномасштабную замечательную по содержанию и насыщенную фактами автомобильную экскурсию по городу - с выходом в наиболее интересных локациях и возможностью фотографироваться. Мы за предусмотренный этой обзорной экскурсией короткий отрезок времени смогли увидеть все основные достопримечательности Архангельска и узнали о нём много нового, интересного и необычного! Очень благодарны гиду и водителю за прекрасно выстроенный маршрут, дружескую атмосферу, полученные знания и впечатления! С полным основанием рекомендуем Татьяну как высококвалифицированного гида и компетентного краеведа. Семейная пара москвичей - Владимир Клюев (kluevvlad@yandex.ru) и Марина Захаренко (mar-zakharenko@yandex.ru).

  • Г
    Галина
    14 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Спасибо Дарье большое за рассказ! Экскурсия действительно получилась обзорной)! Даша интересный рассказчик, прекрасно держит внимание слушателей, в числе которых были
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    дети 11 и 15 лет. Всем всё понравилось, знание истории своего города и края и её подача, комфортно построенный маршрут! Первая наша встреча с Архангельском и, правда, оказалась теплой)! Рекомендуем!

  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Удвчнт, что экскурсия на авто: успели много посмотреть и не замерзнуть)
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Замечательная экскурсия! Внимательное отношение к экскурсантам. Татьяна прекрасно владеет хорошим литературным языком, очень интересно подает материал по истории города. Узнали много интересных фактов. Всем рекомендую!
  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Теплое свидание с Архангельском
    Не смотря на холодный пронзительный ветер, свидание с городом получилось действительно очень теплым! Дарья так увлеченно рассказывает истории Архангельска, что
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    не влюбиться в этот город нет никаких шансов! Замечательная речь, знание истории, лёгкость в общении и бесконечное обаяние- это то, что хочется особенно подчеркнуть, спасибо за это Дарье. И отдельное спасибо за то, что так мужественно преодолевали вместе с нами все сюрпризы погоды. Север сразу проверил нас на прочность, но мы не сдались, и за это город подарил нам много незабываемых эмоций.

  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2024
    Пешком по Архангельску
    Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила,
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    поинтересовалась, сообщила о погоде. Рассказ был интересным, содержательным. На все наши вопросы давала исчерпывающие ответы. Несмотря на метель и сугробы по колено, мы ломались очень довольны. Рекомендую.

    Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Набережная»

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  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Набережная" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 400 до 7 800. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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