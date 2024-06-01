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крайне неблагоприятные погодные условия (низкие температурные значения воздуха и сильный северный порывистый ветер!), Татьяна своевременно приехала на комфортабельной легковой машине с водителем в условленные время и место (к гостинице), а затем провела полномасштабную замечательную по содержанию и насыщенную фактами автомобильную экскурсию по городу - с выходом в наиболее интересных локациях и возможностью фотографироваться. Мы за предусмотренный этой обзорной экскурсией короткий отрезок времени смогли увидеть все основные достопримечательности Архангельска и узнали о нём много нового, интересного и необычного! Очень благодарны гиду и водителю за прекрасно выстроенный маршрут, дружескую атмосферу, полученные знания и впечатления! С полным основанием рекомендуем Татьяну как высококвалифицированного гида и компетентного краеведа. Семейная пара москвичей - Владимир Клюев (kluevvlad@yandex.ru) и Марина Захаренко (mar-zakharenko@yandex.ru).