Что вы можете увидеть 🤩

Что вас ожидает:

Пешеходная экскурсия «Архангельск исторический»

Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было своё имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. Один час экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Экскурсия «В гостях у Силантия Поморыча»

Обзорная экскурсия по купеческому дому Ананьиных в интерактивной форме познакомит с историей купеческой семьи. Хозяин расскажет о доме, покажет много диковинных вещей, споёт, станцует, и даже сыграет на пиле.

Мастер-класс по росписи козуль

На мастер-классе вы увидите, что росписи пряников может научиться любой, освоим сочетание самых популярных техник росписи — сеточка и ажурные завитки. Участники бесплатно получат небольшую козулю и пакетик с глазурью, смогут расписать на свой вкус пряник и отнести сладкий подарок домой или тут же съесть.

Важная информация: