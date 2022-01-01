Тур одного дня «Архангельск сказочный»

Этот тур познакомит вас с историей северного купечества в культурных традициях, с Архангельском прошлого

Индивидуально
для 3 чел.
Этот тур познакомит вас с историей северного купечества в культурных традициях, с Архангельском прошлого и современности, культурной жизнью города в настоящем во всем её многообразии.
Тур одного дня «Архангельск сказочный»
Тур одного дня «Архангельск сказочный»
Тур одного дня «Архангельск сказочный»
Тур одного дня «Архангельск сказочный»
Тур одного дня «Архангельск сказочный»
Тур одного дня «Архангельск сказочный»

Что вы можете увидеть 🤩

  • проспект Чумбарова-Лучинского
  • Купеческий дом Ананьиных
  • Мастер-класс по росписи козуль
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает:

    Пешеходная экскурсия «Архангельск исторический»
    Прогулка по деревянному проспекту Чумбарова-Лучинского — это путешествие во времена, когда у каждого дома было своё имя, а не просто порядковый номер. Короткая старинная улочка встречает атмосферами лавочками, сувенирными магазинчиками, уютными кафе и ресторанами. Один час экскурсии — и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.
    Экскурсия «В гостях у Силантия Поморыча»
    Обзорная экскурсия по купеческому дому Ананьиных в интерактивной форме познакомит с историей купеческой семьи. Хозяин расскажет о доме, покажет много диковинных вещей, споёт, станцует, и даже сыграет на пиле.

    Мастер-класс по росписи козуль

    На мастер-классе вы увидите, что росписи пряников может научиться любой, освоим сочетание самых популярных техник росписи — сеточка и ажурные завитки. Участники бесплатно получат небольшую козулю и пакетик с глазурью, смогут расписать на свой вкус пряник и отнести сладкий подарок домой или тут же съесть.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • экскурсионное обслуживание
    • входные билеты по программе
    • мастер-класс
    Что не входит
    • личные расходы
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 6 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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