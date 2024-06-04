1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
5 часов
Экскурсия в Архангельске: Деревянное зодчество Севера
Проведите время на свежем воздухе, наслаждаясь шедеврами деревянного зодчества. Посетите музей Малые Корелы и узнайте больше о народном искусстве
Начало: Центр города
Расписание: 14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
14 июня в 14:45
21 июня в 14:45
3 000₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
4 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
3 000₽ за экскурсию
Групповая
1 час
Расписание: Воскресенье в 10:30
от 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
- ААнна21 мая 2024Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
- ННина11 мая 2024Были на экскурсии с Ольгой. Хотим выразить своё восхищение её знаниями, манерой преподнести материал (всё понятно и доступно), и вообще отношением к своим туристам. Обязательно порекомендуем как экскурсию так и саму Ольгу. Большое спасибо!
- ННаталья9 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав очень интересный человек, болеющий
- ССофья29 апреля 2024Все супер! Спасибо большое!
- ККсения29 февраля 2024Заказывали данную экскурсию для семьи: 2 взрослых+2 детей (8 и 5,5 лет). Информации много, интересная, маршрут-классная прогулка по городу и
- ЕЕкатерина23 февраля 2024Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила,
- ААлевтина21 февраля 2024Спасибо большое Софье за компанию! Очень душевно о любимом городе, с интересными фактами, интерактивно! Захотелось ещё не раз вернуться в Архангельск!
- ААлександра13 января 2024Владислав, спасибо вам! Отличный гид, краевед, по-настоящему любит свой город, патриот. Лёгкий, контактный, открытый к диалогу и вопросам, гибкий по маршруту и запросам Удачи вам! А путешественникам - рекомендация однозначная!
- ЛЛюдмила8 января 2024Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023 года. Елена сразу нас
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Пешеходные»
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