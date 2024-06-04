Пешие экскурсии-прогулки в Архангельске с экскурсоводом

Найдено 8 экскурсий в категории «Пешеходные» в Архангельске, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Деревянное зодчество Севера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
4 отзыва
Экскурсия в Архангельске: Деревянное зодчество Севера
Проведите время на свежем воздухе, наслаждаясь шедеврами деревянного зодчества. Посетите музей Малые Корелы и узнайте больше о народном искусстве
Начало: Центр города
Расписание: 14 октября, 4 ноября с 14:30 до 19:00
14 июня в 14:45
21 июня в 14:45
3 000 за человека
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Музей «Малые Корелы»: сказка из дерева
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 13:00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
4 600 за всё до 7 чел.
Индивидуальная прогулка по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка по Архангельску
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
3 000 за экскурсию
Пешеходная прогулка по архангельскому Арбату - Чумбаровке
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Пешеходная прогулка по архангельскому Арбату - Чумбаровке
Расписание: Воскресенье в 10:30
от 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Архангельск - первая встреча
    Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
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    ветрено). Очень интересное погружение в историю, отвечала на все вопросы, я узнала много не самых распространенных исторических фактов. Рекомендую данную экскурсию, для тех кто впервые в Архангельске.

  • Н
    Нина
    11 мая 2024
    Архангельск - первая встреча
    Были на экскурсии с Ольгой. Хотим выразить своё восхищение её знаниями, манерой преподнести материал (всё понятно и доступно), и вообще отношением к своим туристам. Обязательно порекомендуем как экскурсию так и саму Ольгу. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав очень интересный человек, болеющий
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    душой за свой город. Мы всю экскурсию прослушали рассказ, именно рассказ архангелогородца, а не лекцию учителя истории. Владислав затронул тему не только о прекрасах Архангельска, но и обратную сторону медали, что показалось очень любопытным. Маршрут построен грамотно, обошли все ключевые точки Архангельска. Спасибо!

    Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! ВладиславЭкскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав
  • С
    Софья
    29 апреля 2024
    Архангельск - первая встреча
    Все супер! Спасибо большое!
  • К
    Ксения
    29 февраля 2024
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Заказывали данную экскурсию для семьи: 2 взрослых+2 детей (8 и 5,5 лет). Информации много, интересная, маршрут-классная прогулка по городу и
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    знаковым местам. Дети, конечно, подустали, но родители остались довольны😁 Правда название «сказочный Архангельск» не совсем оправдано))) из сказочного было не так много информации, в самом начале экскурсии. Но мы не расстроились совсем🤗 все было супер! Софья владеет информацией, отвечала на доп. вопросы. Советуем данную экскурсию и Софью, как экскурсовода!

  • Е
    Екатерина
    23 февраля 2024
    Пешком по Архангельску
    Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная девушка. С вечера позвонила,
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    поинтересовалась, сообщила о погоде. Рассказ был интересным, содержательным. На все наши вопросы давала исчерпывающие ответы. Несмотря на метель и сугробы по колено, мы ломались очень довольны. Рекомендую.

    Были на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотнаяБыли на экскурсии 18 февраля, взрослые и 4 детей. Проводила экскурсию Олеся. Очень вежливая, пунктуальная, грамотная
  • А
    Алевтина
    21 февраля 2024
    Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
    Спасибо большое Софье за компанию! Очень душевно о любимом городе, с интересными фактами, интерактивно! Захотелось ещё не раз вернуться в Архангельск!
    Спасибо большое Софье за компанию! Очень душевно о любимом городе, с интересными фактами, интерактивно! Захотелось ещё не раз вернуться в Архангельск!Спасибо большое Софье за компанию! Очень душевно о любимом городе, с интересными фактами, интерактивно! Захотелось ещё не раз вернуться в Архангельск!Спасибо большое Софье за компанию! Очень душевно о любимом городе, с интересными фактами, интерактивно! Захотелось ещё не раз вернуться в Архангельск!
  • А
    Александра
    13 января 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Владислав, спасибо вам! Отличный гид, краевед, по-настоящему любит свой город, патриот. Лёгкий, контактный, открытый к диалогу и вопросам, гибкий по маршруту и запросам Удачи вам! А путешественникам - рекомендация однозначная!
  • Л
    Людмила
    8 января 2024
    Пешком по Архангельску
    Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023 года. Елена сразу нас
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    сориентировала что, как, куда и сколько. Чтобы не замёрзли, зашли в кафе выпить чайку, но экскурсия и рассказ продолжились и там. Информацию о городе получили. Маршрут не обременительный. Нам все понравилось. Спасибо большое ❤️

    Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023Нашим гидом по Архангельску была Елена. С погодкой нам повезло - 24 в последнее утро 2023

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Архангельске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Архангельск - первая встреча
  2. Знакомьтесь, Архангельск
  3. Пешком по Архангельску
  4. Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
  5. Деревянное зодчество Севера
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Северная Двина
  3. Остров Ягры
  4. Гостиный Двор
  5. Холмогоры
  6. Набережная
  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Пешеходные" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 950 до 4 670. Туристы уже оставили гидам 118 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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