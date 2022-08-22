Зимний вояж по Архангельской области

Приглашаем вас в уникальное зимнее путешествие по Русскому Северу

5
3 отзыва
Приглашаем вас в уникальное зимнее путешествие по Русскому Северу, чтобы вы смогли воочию увидеть всю красоту Поморского края! Вы посетите три жемчужины Архангельской области! Каргополь – древнейший город Архангельской области, сокровищницу памятников каменной архитектуры XVI-XVIII вв., с шедеврами древнерусской иконописи и всемирно известной каргопольской игрушки.

Архангельск – первый морской порт России, прекрасный старинный город на берегу Северной Двины, который является не только культурно-исторической Столицей Поморья, но и воротами в Арктику.

А также Пинежье – край с нетронутой первозданной природой, заповедными лесами и уникальными северными пещерами.
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Зимний вояж по Архангельской области
Ближайшие даты:
20
дек
3
янв

Что вас ожидает 🤩

Таинство северного пряника
Таинство северного пряника
Мастер-класс по росписи северного пряника – «козули»
Берег Белого моря
Берег Белого моря
Это живописное побережье никого не оставляют равнодушным
Малые Корелы
Малые Корелы
Лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Отправление в Каргополь

06:34 – Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.

10:27 – Прибытие на станцию Няндома поездом № 118 Москва – Архангельск.

10:30 – Встреча туристов у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона.

Трансфер в Каргополь (78 км).

11:30 – Прибытие в Каргополь.

Обед в кафе.

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города.

С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории.

Над широким разливом реки Онеги идет набережная.

В центре города русские мастера сложили высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины Великой.

А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного.

Экскурсия на выставку «Каргополье с древнейших времён».

В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Посетителям представят уникальную икону "Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости", написанную "1700 года мая 1 дня" в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.

Посещение сувенирного магазина.

Трансфер в Гостевой дом «Каргопольская слобода» в 12 км от Каргополя на берегу реки Онеги.

Размещение в номерах с удобствами.

Самостоятельное знакомство с городом (по желанию организуется групповой трансфер в Каргополь) По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.

По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:

  • Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки;
  • Центр народных ремесел «Берегиня»;
  • Интерактивный эко-парк «Медвежий край».

Ужин самостоятельно.

Встреча. Отправление в КаргопольВстреча. Отправление в КаргопольВстреча. Отправление в Каргополь
2 день

Кенозерский национальный Парк. Большие Лядины

Завтрак в гостевом доме.

08:30 – Выезд в Кенозерский национальный Парк.

Автобусный маршрут 90 километров.

Эти места очень важны для понимания особенностей Русского Севера и получения удивительных впечатлений.

Это особо охраняемая природная территория, претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско.

Кенозерский парк – один из последних островков русского жизненного уклада, традиций, культуры.

Его частичка представлена в программе путешествия.

На маршруте встретится уникальный памятник природы дамба-водораздел Северного Ледовитого и Атлантического океанов.

Туристы поднимаются на Хижгору к церкви Александра Свирского.

Со звонницы храма открывается замечательный вид на обширную озерную систему.

Далее можно совершить прогулку по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки».

Здесь воссозданы памятники деревянного зодчества Кенозерья – часовни, избы, хозяйственные постройки в миниатюре.

Деревенский обед в «Рукодельной избе».

Продолжение маршрута – в село Большие Лядины (37 км).

Здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем.

Приятно прогуляться по деревне мимо старых воротных колодцев и других примет северного села, зайти в этнографический музей «Лядинское узорочье», где сошлись предметы крестьянского быта и льняного промысла.

При наличии проезжей дороги и с учетом продолжительности светового дня возможен заезд в бывшую деревню Красная Ляга, где на берегу ушедшего карстового озера сохранилась самая ранняя на Каргополье шатровая Сретено-Михайловская церковь (1655 г.).

Возвращение в Каргополь после 18-00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Кенозерский национальный Парк. Большие ЛядиныКенозерский национальный Парк. Большие Лядины
3 день

Село Ошевенское и Архангело

Завтрак в гостевом доме. Освобождение номеров.

08:30Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость».

Кроме села Ошевенское путь будет в деревни Саунино и Погост (50 км).

Это второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.

Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремёсла.

Село Ошевенское – выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера.

Жилая застройка в старинной планировке органично сосуществуют с часовнями, церквями, комплексом монастыря.

Но сохранились здесь и артефакты еще языческой культуры – обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни – следовики. И это удивительно!

В селе Саунино осмотр церкви Иоанна Златоуста (1665 г.).

Внутри храм перекрыт живописным потолком – «расписными небесами».

Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.

Ансамбли памятников деревянного зодчества ожидают и в деревне с замечательным названием Погост.

В древности это слово обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.

Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни.

Хлеб и пироги из русской печи – для кого-то забытый, а кому-то неведомый вкус.

Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба «по северному», разносолы да каша ошевенская.

После обеда едем в село Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня (1820 г.).

Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря.

Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой.

Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.

14:30 – Трансфер в Архангельск. Время в пути 6 часов, делаются остановки в пути.

Прибытие в Архангельск после 20-00. Заселение в гостиницу.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Село Ошевенское и АрхангелоСело Ошевенское и АрхангелоСело Ошевенское и АрхангелоСело Ошевенское и Архангело
4 день

Экскурсия по Северодвинску и Архангельску

Завтрак в отеле.

08:50 – Встреча с гидом в холле отеля.

Загородная экскурсия «Северодвинск – город у Белого моря».

Северодвинск – второй по величине город Архангельской области, город-труженик, промышленный и портовый гигант.

Особенные достопримечательности Северодвинска – деревянные дома, выполненные по индивидуальным проектам и не встречающиеся в других городах.

В отличие от северных городов с барачной деревянной застройкой середины XX века, Северодвинск имеет свое уникальное лицо!

Посещение Северодвинского краеведческого музея.

«Музейная субмарина» – комплексное занятие с интерактивными экспонатами «Лодка в чемодане», «Переменная плавучесть», «Залп!», «Глаза и уши».

Нам предстоит создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки проекта 971.

Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), вы получите популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, о внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Переезд на берег Белого моря на остров Ягры.

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

Вековые сосны на песчаных дюнах и ледяные торосы Белого моря никого не оставляют равнодушным.

Возвращение в Архангельск.

14:00Обед в кафе.

15:00Обзорная экскурсия «Архангельск – столица Поморья».

Архангельск – самый крупный торговый порт России, а Северная Двина – великолепная доминанта всего Архангельска.

Видимо, воды могучей красавицы уносят от города весь негатив и невзгоды, и все, кто бывал в Архангельске, отмечают особый покой и умиротворение города и его обитателей.

На набережной Северной Двины, сосредоточено множество интересных туристических объектов.

Здесь находятся туристические хиты Архангельска – памятник Петру I и тюленю-спасителю.

Интересна и Успенская церковь, построенная в начале нынешнего столетия – архитектура, убранство история этого храма вызывает живейший интерес у туристов.

С набережной Северной Двины открывается панорама островной части Архангельска, среди которой выделяется остров Соломбала – колыбель российского флота и база многих полярных экспедиций.

17:00Экскурсия «Таинство северного пряника» с мастер-классом по росписи северного пряника – «козули».

Много традиций хранится в Поморье с давних времён.

Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль».

В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников.

Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства.

Пешеходная прогулка по заповедной улице города.

Здесь сохранились уникальные поморские дома с резными наличниками, изящными крылечками, просторные купеческие усадьбы.

У каждого дома – своя уникальная история.

Вдоль по улице расположились памятники северным сказочникам и их героям.

Свободное время. Ужин самостоятельно

Экскурсия по Северодвинску и АрхангельскуЭкскурсия по Северодвинску и АрхангельскуЭкскурсия по Северодвинску и АрхангельскуЭкскурсия по Северодвинску и АрхангельскуЭкскурсия по Северодвинску и Архангельску
5 день

Красоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырь

Завтрак в отеле.

08:00Загородная экскурсия «Красоты Пинежья» – незабываемые впечатления на всю жизнь! (Время в пути в одну сторону 4 часа).

Мы отправляемся в заповедное Пинежье – край нереальной северной сказки, нетронутой первозданной природы, густых вековых лесов и уникальных северных пещер, скал, бурлящих кристальных рек и водопадов.

Пинежские пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Сумеречные залы и таинственные галереи, потолки гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками, фигурные сосульки и ледяные кристаллы с бриллиантовым блеском.

Кажется, что сам Дед Мороз взмахнул своим волшебным посохом и создал это ледяное великолепие…

Обед в кафе в середине программы.

Пешеходная прогулка по экологической тропе к незамерзающему водопаду «Святой источник» (примерно 1,5 км).

Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой!

Небольшой, но мощный водопад Святой источник назван так в связи тем, что его водами пользовались монахи Красногорского монастыря.

Экскурсия в Красногорский Богородицкий мужской монастырь (недействующий).

В названии горы слово «красная», то есть красивая, закрепилось неслучайно.

Перед посетителями Красной Горки разворачивается величественная, захватывающая дух панорама.

Осмотр места захоронения князя В. В. Голицына.

Возвращение в Архангельск (Время в пути в одну сторону 4 часа).

Прибытие в Архангельск после 19:00 часов.

Свободное время. Ужин самостоятельно

Красоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырьКрасоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырьКрасоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырьКрасоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырьКрасоты Пинежья. Красногорский Богородицкий мужской монастырь
6 день

Малые Корелы. Завершение программы

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:00 – Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы – лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII-XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы Каргополья, Мезени, Пинеги, Подвинья и тянущиеся к небу прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсионная программа «Святки в северной деревне».

Свободное время для самостоятельного осмотра и участия в традиционных новогодних гуляниях «Поморское новогодние».

Возвращение в Архангельск. Окончание экскурсионной программы после 14:00 часов.

Обед в кафе.

Свободное время. Ужин самостоятельно. Самостоятельный отъезд. Трансферы за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00

Малые Корелы. Завершение программыМалые Корелы. Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту следования.

Стоимость тура на 1 человека в руб:

Название гостиницыПри 2-х местном размещенииДоплата за 1-но местное размещение

Гостиница «Каргополь» или Гостевой дом «Каргопольская слобода», стандарт (2 ночи)

«Столица Поморья», стандарт (3 ночи)

55 50010 000

Варианты проживания

Гостевой Дом «Каргопольская слобода»

2 ночи

Гостевой Дом «Каргопольская слобода» – первый двухэтажный коттедж на территории будущего парка-отеля в 12 км от Каргополя на берегу реки Онеги (построен в 2021 году).

К услугам гостей 8 уютных номеров площадью 14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор) с односпальными кроватями. В одном номере имеется возможность организации двуспальной кровати путем соединения двух кроватей модели «бонприкс» (кровати – трансформеры). В двух номерах имеются дополнительные места (евро-раскладушки). На первом этаже гостевого дома располагается уютных холл-трапезная, где гостей смогут накормить сытными завтраками и ужинами.

На территории коттеджа имеется русская баня с парной, стоянка для автомашин. В свободное время можно взять напрокат пластиковые 3-х местные лодки «Армада» и покататься на веслах по реке Онеге, порыбачить.

Гостевой Дом «Каргопольская слобода»Гостевой Дом «Каргопольская слобода»

Гостиница «Каргополь»

2 ночи

Гостиница «Каргополь» расположен в центре города Каргополь, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.

Гостиница располагает богатым номерным фондом и готова удовлетворить пожелания любого клиента, в Гостинице Каргополь Вы можете забронировать как стандартные номера так и номера повышенного комфорта. В числе удобств каждого номера – телевизор с кабельными каналами и собственная ванная комната.

В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, банкомат и сувенирный магазин. Осуществляется доставка еды и напитков в номер.

Гостиница «Каргополь»Гостиница «Каргополь»Гостиница «Каргополь»Гостиница «Каргополь»Гостиница «Каргополь»Гостиница «Каргополь»Гостиница «Каргополь»Гостиница «Каргополь»Гостиница «Каргополь»

Отель «Столица Поморья6»

3 ночи

Этот отель расположен в центре Архангельска, на историческом мысе Пур-Наволок. К услугам гостей отеля "Столица Поморья" круглосуточная стойка регистрации и номера с бесплатным Wi-Fi.

Элегантные номера отеля оформлены в классическом стиле в теплых тонах. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Из некоторых номеров открывается вид на реку Северная Двина.

Автобусная остановка "Троицкий проспект" находится всего в 300 м от отеля "Столица Поморья". Центральный железнодорожный вокзал Архангельска находится в 10 минутах езды от отеля, а расстояние до аэропорта Архангельска составляет 13 км.

Отель «Столица Поморья6»Отель «Столица Поморья6»Отель «Столица Поморья6»Отель «Столица Поморья6»Отель «Столица Поморья6»Отель «Столица Поморья6»Отель «Столица Поморья6»Отель «Столица Поморья6»Отель «Столица Поморья6»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание по программе тура
  • Питание 2-х разовое (завтрак - обед)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит
  • Ж/д проезд до ст. Няндома
  • Авиа- и ж/д билеты из Архангельска
  • Питание
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Архангельская область, Няндома
Какое питание организовано в туре?

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможно ли организовать индивидуальный трансфер?

Да,стоимость индивидуального трансфера (легковой автомобиль до 3-х человек:

  • Ж/д вокзал – отель – 600 руб.;
  • станция «Исакогорка» – отель – 1500 руб.;
  • аэропорт – отель с 7-00 до 22-00 – 750 руб.;
  • аэропорт – отель с 22-00 до 07-00 – 1500 руб.
Как лучше одеваться?

Программа предполагает продолжительное (до 3-х часов) пребывание на открытом воздухе. Необходимо наличие теплой одежды и удобной теплой обуви для прогулок по зимнему лесу.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
22 авг 2022
Организация отличная: не возникло никаких проблем.
Н
17 авг 2022
Очень понравился тур, организация, экскурсоводы, все прекрасно, единственное, так как на Севере были первый раз, потрясла сила холодного ветра, если едете даже летом, необходима непродуваемая одежда.
Т
2 июля 2022
Организован тур отлично! Много интересной информации, гиды хорошие. Проживание, питание, переезды - претензий нет ни к чему.

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