1 день

Встреча. Отправление в Каргополь

06:34 – Прибытие на станцию Няндома поездом № 10 С-Петербург – Архангельск.

10:27 – Прибытие на станцию Няндома поездом № 118 Москва – Архангельск.

10:30 – Встреча туристов у центрального входа на жд вокзал со стороны перрона.

Трансфер в Каргополь (78 км).

11:30 – Прибытие в Каргополь.

Обед в кафе.

Пешеходная обзорная экскурсия по самым замечательным и памятным местам города.

С любой точки открывается красивый вид, и в любой точке вы окажетесь на "перекрестке" истории.

Над широким разливом реки Онеги идет набережная.

В центре города русские мастера сложили высокую колокольню с триумфальной аркой в первом ярусе для встречи императрицы Екатерины Великой.

А если пройти под этой аркой, как раз выйдешь к собору времен Ивана Грозного.

Экскурсия на выставку «Каргополье с древнейших времён».

В экспозиции представлена история каргопольской крепости, предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра и т. п.

Посетителям представят уникальную икону "Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости", написанную "1700 года мая 1 дня" в память о чудесном спасении Каргополя от пожара, расскажут об осаде каргопольской крепости польско-литовскими отрядами в 1612 году и успехах каргопольцев.

Посещение сувенирного магазина.

Трансфер в Гостевой дом «Каргопольская слобода» в 12 км от Каргополя на берегу реки Онеги.

Размещение в номерах с удобствами.

Самостоятельное знакомство с городом (по желанию организуется групповой трансфер в Каргополь) По Каргополю можно просто гулять без всякой цели и получать удовольствие от всего увиденного. Другой воздух, другой ритм, другие мысли. Затейливые дома из разных эпох, кое-где дощатые тротуары, тихие провинциальные улочки.

По желанию, на выбор, самостоятельное посещение:

Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки;

Центр народных ремесел «Берегиня»;

Интерактивный эко-парк «Медвежий край».

Ужин самостоятельно.