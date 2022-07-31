За северным сиянием в Архангельск

Северное сияние - одно из самых захватывающих явлений на Земле. Увидеть его собственными глазами мечтают многие. А самые

Северное сияние – одно из самых захватывающих явлений на Земле. Увидеть его собственными глазами мечтают многие. А самые пытливые отправляются на «охоту» за ним на Север – в Архангельск.

Кому-то хочется просто посмотреть на удивительно красивое природное явление, кому -то сделать отличные фотографии. И мы поможем Вам осуществить это желание.

Тур проводится только под запрос для групп от 2 до 19 человек в любые даты с конца сентября по середину марта, цена зависит от количества участников (уточнить у менеджера).
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
За северным сиянием в Архангельск
Ближайшие даты:
30
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Программа тура по дням

1 день
Архангельск, Малые Корелы

Встреча на ж/д вокзале или в аэропорту г. Архангельска.

Трансфер в гостиницу(за доп.плату).

Обзорная автомобильно-пешеходная «Добро пожаловать в Архангельск».

Самым привлекательным местом города считается набережная Северной Двины, где находятся туристические хиты Архангельска: например, памятник Петру I, однажды задумавшему основать здесь адмиралтейство.

Вы побываете на мысе Пур-Наволок – месте-основании Архангельска.

В Гостиных Дворах, по мощным стенам которых и сегодня можно представить, как три века назад за ними шумела торговля.

Экскурсовод покажет и расскажет об Успенской церкови, острове Соломбала – колыбели российского флота и многом другом.

Два часа экскурсии – и множество новых впечатлений, знаний об истории России и освоении Русского Севера, о современной жизни и прошлом Архангельска.

Традиционный северный обед в кафе города.

Загородная автобусная экскурсия в крупнейший в России музей под открытым небом – музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы» (25 км от г. Архангельска).

Природа Севера неповторима, здесь мы наблюдаем ее во всем разнообразии.

Величественные ели и сосны, нежные травы, дремучие леса и поляны, холмы и низины, широкий горизонт и манящая даль.

И на этом фоне деревянная архитектура Севера, простота натуральных материалов и строгость форм.

После шумного и пыльного города здесь легко дышится, глаз радуется природным и архитектурным формам, тишина умиротворяет.

Возвращение в Архангельск.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

Архангельск, Малые КорелыАрхангельск, Малые КорелыАрхангельск, Малые КорелыАрхангельск, Малые Корелы
2 день
Северодвинск, берег Белого моря, наблюдение за северным сиянием

Завтрак в гостинице.

Автомобильно-пешеходная обзорная экскурсия по г. Северодвинску.

Город Северодвинск является сухопутной Арктической территорией Российской Федерации.

Северодвинск относительно молод, он был построен в 1938 году в эпоху грандиозных строек для укрепления государства на севере страны.

Сегодня главная задача Северодвинска – строительство и ремонт подводных лодок.

С историей подводного флота России туристы знакомятся в ходе автобусной экскурсии по городу, а также в городском краеведческом музее во время интерактивного занятия «Музейная субмарина» с экспонатом «Сборная модель атомной подводной лодки «Лодка в чемодане».

Экскурсия по уникальной интерактивной выставке «Музейная субмарина» в Северодвинском краеведческом музее.

Вы сможете увидеть как выглядит подводная лодка, где ее строят, какие звуки слышат подводники.

Вас ждет знакомство с особенностями строения, управления и технологией постройки атомных подводных лодок.

Поморский обед в кафе города.

Переезд на берег Белого моря (10 км, остров Ягры).

Прогулка по набережной.

Возвращение в Архангельск.

Ужин самостоятельно.

Свободное время.

20:00 Выезд из отеля на автомобиле с фотографом и оборудованием в места для наблюдения за северным сиянием (5-6 часов).

В наш сервис входит обязательное сопровождение туристов, теплые пледы для комфортной «Охоты за северным сиянием», а также горячий чай и вкусная поморская выпечка в дорогу.

И не забываем про эксклюзивную фотосессию на память об этом удивительном явлении.

Чтобы увидеть северное сияние во всей красе и сделать незабываемые фотоснимки, мы отправимся за город.

Надо отъехать на некоторое расстояние от города, чтобы не было видно городского света.

Северодвинск, берег Белого моря, наблюдение за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, наблюдение за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, наблюдение за северным сияниемСеверодвинск, берег Белого моря, наблюдение за северным сиянием
3 день
Музей художественного освоения Арктики, отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

Посещение музея художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова.

Приглашает посетить таинственный мир Арктики с мерцающими звездами, северным сиянием, вьюгой, увидеть старинные карты и арктические этюды.

Ощущение причастности к происходящему и полное погружение в атмосферу Крайнего Севера создаётся при помощи современного дизайна и впечатляющих видео-инсталляций.

Трансфер в Архангельск на ж/д вокзал или аэропорт (за доп.плату).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Архангельск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения:

Гостиница«Двина 3*»«Новотель 4*»
двухместное размещение29 00032 000

доплата за одноместное размещение

в двухместном номере

5 0006 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда)
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение по программе тура представителем туроператора
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Архангельска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Услуги с указанием «за доп. плату»
Место начала и завершения?
г. Архангельск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Программа предполагает продолжительное пребывание на открытом воздухе. С собой необходима теплая одежда для длительного пребывания на свежем воздухе!

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Организаторы тура рассчитывают появление Северного сияния и прогноз погоды на специальных ресурсах, чтобы обеспечить успешную «охоту», тем не менее, мы не можем дать 100% гарантию, как и на любой охоте, но сделаем всё возможное, для того, чтобы получить нужный результат и туристы остались с положительными впечатлениями от поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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