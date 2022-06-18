В чем очарование Русского Севера, отчего сюда хочется возвращаться снова и снова? Север – он такой разный: в своей непредсказуемости красок и величественном спокойствии бытия. Он доступен каждому, кто идет к нему с открытым сердцем. К нему привязываешься сразу и запоминаешь навсегда. В него не возможно не влюбиться. Откройте свой Север – многообразный, необъятный, неповторимый, но очень душевный и гостеприимный.

Поучаствуем в мастер-классе по росписи северного пряника – "козули"

Побываем в уникальном музее деревянного зодчества под открытым небом

Примем участие в мастер-классе, где научимся печь знаменитые пинежские шанежки

Побываем в городе на берегу Белого моря, где сможем узнать об атомных подводных лодках

Посетим подземные карстовые гроты и системы, самые большие и многочисленные в Европейской части России

Программа тура по дням

1 день Прибытие, Архангельск, музей "Малые Корелы"

Прибытие в Архангельск. Возможно самостоятельное раннее заселение в гостиницу. Встреча с гидом в отеле 10:30 – 11:00. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия «Архангельск – столица Поморья», которая знакомит с историей города, многообразной жизнью современного Архангельска, его основными достопримечательностями. Во время прогулки по заповедной улице туристов ждет захватывающий рассказ о быте и укладе жизни северян. Вас не покинет то особенное чувство, когда присутствуешь при встрече прошлого с настоящим. Обед в кафе. Автобусная экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера». Вы посетите музей деревянного зодчества и народной культуры «Малые Корелы», где собрана крупнейшая в мире коллекция деревянного зодчества. Едва ступив на территорию заповедника, попадаешь в далекое прошлое, в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев. Этот музей под открытым небом, оберегающий уникальную культуру, сохранил неповторимые творения народной архитектуры. Возвращение в Архангельск. Свободное время. (вкл. питание: обед).

2 день Северодвинск, краеведческий музей, Белое море, мастер-класс

Завтрак. Экскурсия в город Северодвинск «Город у Белого моря». Вы познакомитесь с городом, который является центром атомного судостроения. Краеведческий музей Северодвинска. Экспозиция «Лодка в чемодане» – создание интерактивной сборной модели атомной подводной лодки. Собирая «конструктор» (размер готовой модели около метра), его пользователи получат популярные представления о многих технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок на городских предприятиях. Прогулка по набережной острова Ягры, откуда открываются прекрасные виды на Белое море. Посещение мемориала в честь погибших моряков. Возвращение в Архангельск. Обед в кафе. Мастер-класс по росписи северного пряника – «козули». Много традиций хранится в Поморье с давних времён. Одна из таких старинных традиций, пришедших к нам из глубокой древности, является выпечка наших северных пряников – «козуль». В трансформированном виде древний праздничный обряд сохраняется и живет в наши дни в искусстве мастеров-пряничников. Традиционный архангельский пряник – «козуля», богато украшенный сахарной поливой, со временем приобрел большое разнообразие сюжетов и изысканность форм декоративного убранства. Свободное время. (вкл. питание: завтрак, обед).

3 день Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря»

Завтрак. Экскурсия «Сокровища Антониево-Сийского монастыря». В Архангельской области до наших дней сохранились места, где время как бы замедляет свой ход. Попав туда, ощущаешь связь поколений, и понимаешь, что осталось на земле еще что-то святое, светлое и незыблемое. К числу таких мест относится Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь, который является не только памятником отечественной истории и культуры, но одним из самых древних монастырей Поморского Севера, хранителем вековых христианских традиций. Обед в пути. Возвращение в Архангельск. Свободное время. (вкл. питание: завтрак, обед).

4 день Музей, пос. Пинега

Завтрак. Посещение одного из музеев: Северный морской музей. Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания»;

Экспозиция «Тысячелетие северного мореплавания»; Музей художественного освоения Арктики имени А.А. Борисова, где представлены картины Александра Борисова – первого художника Арктики. Трансфер в пос. Пинега (4 часа). Пинежье – хранитель обычаев, традиций и примет, где прошлое и нынешнее затейливо переплетается. Это край, где до сих пор сами деревни являются музеями под открытым небом. Размещение в туристическом комплексе. Лесной отель «Голубино» – это удивительное место для настоящих ценителей русской природы, желающих получить незабываемые впечатления от соприкосновения с первозданной красотой северных лесов, насладиться таинственным и загадочным миром древних карстовых пещер, вкусить свежий воздух спокойствия и умиротворения. Свободное время. Русская баня (доп. плата). Ужин самостоятельно.

5 день Пинежские пещеры, мастер-класс

Завтрак. Экскурсия в карстовую пещеру. Северные пещеры – уникальное природное явление: подземные карстовые гроты и системы, самые протяженные и многочисленные в Европейской части России. Это сказочное царство льда, скрытое от человеческих глаз глубоко под землей. Вас ждут застывшие потоки воды, фигурные сосульки и тоннели и своды гротов, покрытые мягкими и хрупкими снежинками. Обед. Мастер-класс «Печём пироги да шаньги» – все желающие смогут научиться печь знаменитые пинежские шанежки. Отдых на природе. Свободное время. Русская баня (доп. плата). (вкл. питание: завтрак, обед).

6 день Водопад «Святой источник», отъезд