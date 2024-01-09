Приглашаем на обзорную экскурсию по Архангельску: узнайте все о столице Поморья
Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Архангельску. Вы познакомитесь с удивительной столицей Поморья на двухчасовой автомобильно-пешеходной прогулке.
Узнаете об истории Архангельска и его современной жизни, увидите значимые памятники и старинную архитектуру, прогуляетесь по широкой набережной Северной Двины.
Узнаете об истории Архангельска и его современной жизни, увидите значимые памятники и старинную архитектуру, прогуляетесь по широкой набережной Северной Двины.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Набережная Северной Двины
- Памятник Петру I
- Архангельские Гостиные дворы
- Мыс Пур-Наволок
- Памятник Тюленю
- Памятник адмиралу флота Н. Г. Кузнецову
- Множество других достопримечательностей
Описание
Архангельск:
- История, Культура и Красота Севера.
- Архангельск — первый морской торговый порт России с открытым северным характером, многовековыми традициями гостеприимства, интересной историей и культурой. Столица обширного лесного края, поморского мореходства и отправная точка знаменитых экспедиций в Арктику. Вот несколько мест, которые вы посетите во время экскурсии:• Вы прогуляетесь по Набережной Северной Двины — это благоустроенное рекреационное пространство на правом берегу реки, одна из популярных достопримечательностей города, излюбленное место проведения досуга горожан. Здесь проходят праздничные народные гуляния, Фестиваль уличных театров.
- Бронзовая статуя Петра I была установлена в Архангельске в 1914 году. Император представлен в момент Полтавской битвы в мундире офицера Преображенского полка. В левой руке Пётр держит подзорную трубу, правой — опирается на трость. Памятник изображен на банкноте Центрального банка Российской Федерации номиналом 500 рублей.
- Архангельские Гостиные дворы. Сейчас это старейшее строение Архангельска. От всего комплекса сохранилась лишь стена, идущая вдоль Северной Двины, одна из шести башен и построенный в конце 18 века биржевой зал. Сегодня жители и гости города могут посетить отреставрированные купеческие палаты 17 века и парадные залы 18 века. В Гостиных дворах располагается Архангельский краеведческий музей — один из старейших музеев России: в 2022 году ему исполнилось 185 лет.
- Мыс Пур-Наволок является одной из главных достопримечательностей Архангельска, ведь именно в этом месте в 1584 году по приказу царя Ивана IV Грозного была заложена крепость, от которой и начал впоследствии расстраиваться город Архангельск. На месте крепости установлен памятник, напоминаяющий морскую волну, неподалеку от памятника находится уцелевшая часть крепости.
- Памятник Тюленю. Тюлень лежит на белом граните, символизирующем льдину, на постаменте надпись: «О, сколько ты народа спас от голода и холода». История появления памятника тюленю связана с тяготами войны.
- Памятник адмиралу флота Н. Г. Кузнецову. Памятник Николаю Герасимовичу Кузнецову – адмиралу, выдающемуся военно-морскому деятелю, Герою Советского Союза.
Ежедневно с 09:00 до 18.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Посещение Архангельского краеведческого или Морского музей (за дополнительную плату)
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 09:00 до 18.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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