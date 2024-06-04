1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
«На двухчасовой обзорной экскурсии вы узнаете, какую значимую роль Архангельск сыграл в освоении новых территорий, международных отношениях, внутренней и внешней торговле нашей страны, увидите присущие только этому городу памятники и места»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
«Вы погрузитесь в богатое прошлое города и увидите его главные достопримечательности: Кафедральный собор, Гостиный двор, разводной мост, Красную пристань и другие»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
«Познакомитесь с городскими трансформациями, проследите смену политических и экономических эпох»
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Знакомство с торговой историей продолжится на Соловецком подворье: его старые хозяйственные постройки некогда принадлежали Соловецкому монастырю»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
«Нескучное знакомство с Архангельском»
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
«Приглашаю на комфортную обзорную экскурсию по Архангельску»
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
«За небольшой промежуток времени вы узнаете главное об Архангельском городе, послушаете интересные истории и попробуете разглядеть необычное»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Архангельском: обзорная прогулка по городу
Начало: По договоренности
«Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Архангельску»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 18.00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
3 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
6 часов
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
«К Белому морю в город Северодвинск — на родину беломорских корабелов мы приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Отправляйтесь в село Холмогоры и остров Куростров, чтобы узнать об истории и жизни великого учёного М.В. Ломоносова
Начало: По договоренности
«В дороге вы узнаете об истории заселения Архангельской области и крестьянском быте того времени, а в Холмогорах - познакомитесь с историей Спасо-Преображенского собора, где содержалось в XVIII веке в заточении «брауншвейгское семейство»»
Расписание: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
13 июня в 07:30
1 июля в 07:30
10 200₽ за всё до 7 чел.
Групповая
3 часа
Архангельск - России первый порт: групповая экскурсия
Впервые в Архангельске? Погрузитесь в историю и современность города. Прогулка по набережной, памятники и Соломбала ждут вас
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
«Что вас ожидает: Туристические хиты города Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где по указу Ивану Грозному был основан город»
Расписание: 2 сентября, 16 сентября, 14 октября, 4 ноября с 11 до 13
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
1 900₽ за человека
Групповая
2 часа
Архангельск - России первый порт
«Тогда эта обзорная экскурсия для вас»
Расписание: Пятница в 11:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка по Архангельску
«В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру Архангельска вы познакомитесь с основными достопримечательностями города»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
3 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
«Предлагаю начать знакомство с городом уже по пути из аэропорта Талаги до вашего места назначения»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
- ААнна21 мая 2024Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
- ВВладимир16 мая 2024Побывали с супругой на экскурсии по Архангельску с Татьяной 9 мая этого года. Несмотря на сложности трансфера праздничного дня и
- ААнастасия14 мая 2024Удвчнт, что экскурсия на авто: успели много посмотреть и не замерзнуть)
- ММарина12 мая 2024Замечательная экскурсия! Внимательное отношение к экскурсантам. Татьяна прекрасно владеет хорошим литературным языком, очень интересно подает материал по истории города. Узнали много интересных фактов. Всем рекомендую!
- ННина11 мая 2024Были на экскурсии с Ольгой. Хотим выразить своё восхищение её знаниями, манерой преподнести материал (всё понятно и доступно), и вообще отношением к своим туристам. Обязательно порекомендуем как экскурсию так и саму Ольгу. Большое спасибо!
- ННаталья9 мая 2024Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав очень интересный человек, болеющий
- РРоман5 мая 2024Первые впечатления от Архангельска сложились благодаря нашему гиду. Посетили Архангельск 8 марта. Эрудированный и образованный человек рассказала об истории этого
- ААнна1 мая 2024Замечательная экскурсия! Запомнится надолго. И отдельное спасибо за оперативную помощь в поиске магазина с архангельской рыбой для подарка своим домашним.
- ЛЛюдмила29 апреля 2024Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Обзорные»
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