Обзорные и познавательные экскурсии Архангельска

Найдено 16 экскурсий в категории «Обзорные» в Архангельске, цены от 1 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Архангельск - первое окно России в Европу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
159 отзывов
Архангельск: путешествие через века в первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
«На двухчасовой обзорной экскурсии вы узнаете, какую значимую роль Архангельск сыграл в освоении новых территорий, международных отношениях, внутренней и внешней торговле нашей страны, увидите присущие только этому городу памятники и места»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:00
3 870 за всё до 3 чел.
Архангельск - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архангельск - первая встреча: путешествие по историческим местам
Приглашаем на увлекательную прогулку по Архангельску, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У гостиницы «Двина»
«Вы погрузитесь в богатое прошлое города и увидите его главные достопримечательности: Кафедральный собор, Гостиный двор, разводной мост, Красную пристань и другие»
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
2 900 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
60 отзывов
Знакомьтесь, Архангельск: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
«Познакомитесь с городскими трансформациями, проследите смену политических и экономических эпох»
26 июня в 08:30
27 июня в 08:30
4 670 за всё до 7 чел.
Пешком по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
22 отзыва
Пешком по Архангельску: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с уникальным торговым прошлым Архангельска на нашей индивидуальной экскурсии
«Знакомство с торговой историей продолжится на Соловецком подворье: его старые хозяйственные постройки некогда принадлежали Соловецкому монастырю»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 650 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Архангельск
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Добро пожаловать в Архангельск: от первого порта до современности
Знакомство с Архангельском через его историю, архитектуру и культуру. Путешествие, которое оставит незабываемые впечатления
Начало: Гостиница Пур-Наволок
«Нескучное знакомство с Архангельском»
1 июля в 12:00
9 июля в 13:00
4 200 за всё до 4 чел.
Архангельск - столица Поморья
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Архангельск - столица Поморья: обзорная экскурсия на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
«Приглашаю на комфортную обзорную экскурсию по Архангельску»
Сегодня в 14:00
Завтра в 17:00
4 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
7 800 за всё до 3 чел.
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Сказочный Архангельск: историческое путешествие для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
«За небольшой промежуток времени вы узнаете главное об Архангельском городе, послушаете интересные истории и попробуете разглядеть необычное»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Архангельск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Архангельск на авто: путешествие по историческим местам города
Приглашаем на увлекательное путешествие по Архангельску. Исследуйте уникальные исторические места города в комфортном авто-пешеходном формате
Завтра в 15:00
19 июня в 09:00
5 000 за всё до 3 чел.
Знакомство с Архангельском: обзорная прогулка по городу
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Знакомство с Архангельском: обзорная прогулка по городу
Начало: По договоренности
«Приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию по Архангельску»
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 18.00
13 июня в 09:00
1 июля в 09:00
3 300 за всё до 7 чел.
Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Увлекательная экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
Отправьтесь в Северодвинск, центр атомного судостроения России. Узнайте историю города и посетите музей подводных лодок, завершив день прогулкой по Белому морю
Начало: По договоренности
«К Белому морю в город Северодвинск — на родину беломорских корабелов мы приглашаем вас на увлекательную обзорную экскурсию»
Расписание: Ежедневно в 09:00 (кроме понедельника и воскресенья)
13 июня в 09:00
16 июля в 09:00
7 800 за всё до 7 чел.
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Путешествие на родину великого учёного М.В. Ломоносова
Отправляйтесь в село Холмогоры и остров Куростров, чтобы узнать об истории и жизни великого учёного М.В. Ломоносова
Начало: По договоренности
«В дороге вы узнаете об истории заселения Архангельской области и крестьянском быте того времени, а в Холмогорах - познакомитесь с историей Спасо-Преображенского собора, где содержалось в XVIII веке в заточении «брауншвейгское семейство»»
Расписание: Ежедневно в 07:30 (летом), в 09.00 (зимой)
13 июня в 07:30
1 июля в 07:30
10 200 за всё до 7 чел.
Архангельск - России первый порт
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
6 отзывов
Архангельск - России первый порт: групповая экскурсия
Впервые в Архангельске? Погрузитесь в историю и современность города. Прогулка по набережной, памятники и Соломбала ждут вас
Начало: Пр. Троицкий, 52, в холле гостиницы «Двина»
«Что вас ожидает: Туристические хиты города Знакомство с городом начинается на мысе Пур-Наволок, где по указу Ивану Грозному был основан город»
Расписание: 2 сентября, 16 сентября, 14 октября, 4 ноября с 11 до 13
14 июня в 11:00
21 июня в 11:00
1 900 за человека
Архангельск - России первый порт
Групповая
2 часа
Архангельск - России первый порт
«Тогда эта обзорная экскурсия для вас»
Расписание: Пятница в 11:00
от 1 900 за человека
Индивидуальная прогулка по Архангельску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная прогулка по Архангельску
«В ходе пешеходной экскурсии по историческому центру Архангельска вы познакомитесь с основными достопримечательностями города»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 11:00
3 000 за экскурсию
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Из аэропорта в Архангельск - трансфер с гидом и интересными рассказами
Комфортно и познавательно добраться до отеля
«Предлагаю начать знакомство с городом уже по пути из аэропорта Талаги до вашего места назначения»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:00
2 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести. Конечно, ориентировались на предыдущие
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    отзывы и не прогадали. Мне кажется, всё было даже еще лучше, чем мы могли ожидать по отзывам. Владислав прекрасный рассказчик. Легко и понятно говорит о сложном и для нас неизвестном, не теряет общий вектор рассказа, хотя при этом успевает охватить и прошлое, и настоящее и даже будущее города. Всё очень интересно. Я сама историк, но при этом для было познавательно всё, узнала очень много нового. Мы очень много ходили пешком, и это было здорово. Заглядывали в такие уголки, куда обычный гость города вряд ли забредет сам. Бронируйте, не прогадаете. Но готовьтесь к насыщенной прогулке)

    Так получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провестиТак получилось, что экскурсию мы бронировали почти накануне. Были очень рады, что Владислав мог ее провести
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Архангельск - первая встреча
    Прекрасная экскурсия! Ольга замечательный гид, очень интересно и доступно подаёт информацию, заботливая (постоянно переживала не замёрзла ли я, было очень
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    ветрено). Очень интересное погружение в историю, отвечала на все вопросы, я узнала много не самых распространенных исторических фактов. Рекомендую данную экскурсию, для тех кто впервые в Архангельске.

  • В
    Владимир
    16 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Побывали с супругой на экскурсии по Архангельску с Татьяной 9 мая этого года. Несмотря на сложности трансфера праздничного дня и
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    крайне неблагоприятные погодные условия (низкие температурные значения воздуха и сильный северный порывистый ветер!), Татьяна своевременно приехала на комфортабельной легковой машине с водителем в условленные время и место (к гостинице), а затем провела полномасштабную замечательную по содержанию и насыщенную фактами автомобильную экскурсию по городу - с выходом в наиболее интересных локациях и возможностью фотографироваться. Мы за предусмотренный этой обзорной экскурсией короткий отрезок времени смогли увидеть все основные достопримечательности Архангельска и узнали о нём много нового, интересного и необычного! Очень благодарны гиду и водителю за прекрасно выстроенный маршрут, дружескую атмосферу, полученные знания и впечатления! С полным основанием рекомендуем Татьяну как высококвалифицированного гида и компетентного краеведа. Семейная пара москвичей - Владимир Клюев (kluevvlad@yandex.ru) и Марина Захаренко (mar-zakharenko@yandex.ru).

  • А
    Анастасия
    14 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Удвчнт, что экскурсия на авто: успели много посмотреть и не замерзнуть)
  • М
    Марина
    12 мая 2024
    Архангельск - столица Поморья
    Замечательная экскурсия! Внимательное отношение к экскурсантам. Татьяна прекрасно владеет хорошим литературным языком, очень интересно подает материал по истории города. Узнали много интересных фактов. Всем рекомендую!
  • Н
    Нина
    11 мая 2024
    Архангельск - первая встреча
    Были на экскурсии с Ольгой. Хотим выразить своё восхищение её знаниями, манерой преподнести материал (всё понятно и доступно), и вообще отношением к своим туристам. Обязательно порекомендуем как экскурсию так и саму Ольгу. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    9 мая 2024
    Знакомьтесь, Архангельск
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав очень интересный человек, болеющий
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    душой за свой город. Мы всю экскурсию прослушали рассказ, именно рассказ архангелогородца, а не лекцию учителя истории. Владислав затронул тему не только о прекрасах Архангельска, но и обратную сторону медали, что показалось очень любопытным. Маршрут построен грамотно, обошли все ключевые точки Архангельска. Спасибо!

    Экскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! ВладиславЭкскурсия прошла на одном дыхании! Время пролетело незаметно, несмотря на ужасную погоду, метель и вьюгу! Владислав
  • Р
    Роман
    5 мая 2024
    Добро пожаловать в Архангельск
    Первые впечатления от Архангельска сложились благодаря нашему гиду. Посетили Архангельск 8 марта. Эрудированный и образованный человек рассказала об истории этого
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    замечательного края. Чувствуется, что гид любит свой город. Гостеприимная и внимательная. Было холодно, но это не помешало Натальи провести полноценную экскурсию. Считаем, что с гидом нам очень повезло! Спасибо еще раз большое!

  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Экскурсия «Северодвинск и Белое море» с посещением музея
    Замечательная экскурсия! Запомнится надолго. И отдельное спасибо за оперативную помощь в поиске магазина с архангельской рыбой для подарка своим домашним.
  • Л
    Людмила
    29 апреля 2024
    Архангельск - первое окно России в Европу
    Огромная благодарность, Сергею, за знакомство с Архангельском. Экскурсия была пешеходно-автомобильная. Помимо запланированного, Сергей, ответил на все наши вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Обзорные»

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  7. Музей Малые Корелы
  8. Свято-Никольский храм
  9. Мыс Пур-Наволок
  10. Проспект Чумбарова-Лучинского
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Обзорные" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 1 900 до 10 200. Туристы уже оставили гидам 334 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Архангельска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Архангельске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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