Чудеса Русского Севера. Поход по Кенозерскому национальному парку

Чудеса Русского Севера
Мы приготовили для вас путешествие в Кенозерский национальный парк — сердце Русского Севера.

Это 140 000 гектаров первозданной природы, где шикарные леса и чистейшие озера соседствуют с уютными старинными деревнями.

Кроме пеших
переходов вас ждет прогулка на лодках по озерам, переезд на теплоходе по самому живописному озеру Кенозерья, необычная экскурсия в музее от местного жителя, знакомство с животными на экоферме, купание в озерах, рыбалка для желающих и парение в настоящей русской бане.

На маршруте несложные переходы с рюкзаками, прогулки налегке и проживание на обустроенных стоянках в палатках. Последняя ночёвка — на уютной даче, где можно помыться и как следует отдохнуть. Питание будет разнообразным и вкусным, готовить будем самостоятельно на костре и газу. Этот поход подходит всем — и новичкам, и опытным туристам, неравнодушным к северной природеСкидка на первые 4 места — 4 000 ₽. Наличие уточняйте при бронировании. Детям 10–12 лет — цена 44 900 ₽. Не суммируется с другими скидками.

Чудеса Русского Севера. Поход по Кенозерскому национальному паркуФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
5
июл

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Плесецке, переезд в нацпарк

Встречаемся на ж/д вокзале города Плесецка, садимся в трансфер и едем в столицу Кенозерского национального парка — посёлок Вершинино.

В визит-центре нацпарка мы оставляем свои рюкзаки и налегке отправляемся на прогулку по поселку.

Вы увидите Никольскую часовню (символ Кенозерья), рухлядный амбар и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

После прогулки зайдем в один из самых интересных музеев в нацпарке — «В начале было слово», где местная жительница проведёт для нас увлекательную экскурсию.

После плотного обеда ещё погуляем, заберем свои вещи и сядем на теплоход, который перевезет нас на другой конец Кенозера в деревню Ведягино.

Здесь мы разобьем наш лагерь, поужинаем, познакомимся поближе и начнем наслаждаться тишиной и умиротворением одного из самых живописных уголков Кенозерья.

  • 3 часа в пути (170 км).
  • 5 км без рюкзаков.
  • 15 км на теплоходе.
  • Ночь в палатке.
Встреча в Плесецке, переезд в нацпарк
2 день

Переход из Ведягино до Порженского погоста

Сегодня начинается наш пеший маршрут по Транскенозерской тропе, которая соединяет Плесецкий и Каргопольский секторы национального парка. Переход несложный и очень живописный.

У Худых озер встанем на обед и отдых.

После обеда с новыми силами отправляемся к Порженскому погосту и красивому озеру, где встанем на ночёвку. Это удивительное место по своей силе притягивает людей уже несколько сотен лет.

К счастью, до Порженского погоста нельзя доехать на машине, поэтому он остается таким умиротворяющим и уникальным до сих пор.

Порженская деревянная церковь (1782 г) входит в пятёрку самых труднодоступных архитектурных памятников России.

Вечером нас ждут ужин, душевные посиделки и баня.

  • 12 км под рюкзаком.
  • Ночь в палатке.
  • Нет связи и интернета.
Переход из Ведягино до Порженского погоста
3 день

Переход от Порженского погоста к деревне Думино

После завтрака отправляемся дальше по тропе.

Сегодня мы дойдем до деревни Думино, расположенной на холме в окружении трех озер: Долгого, Чёрного и Лобозера.

Мы остановимся на ночлег на берегу Чёрного озера на оборудованной туристической стоянке.

Перед ужином прогуляемся до деревни Ожегово, упоминание о которой датируется 1562 годом. К сожалению, сейчас в деревне уже никто не живет, но это придает этому месту особую таинственность.

После прогулки поужинаем и будем любоваться длинным северным закатом.

  • 8 км под рюкзаком, 3 км без рюкзака.
  • Нет связи и интернета.
  • Ночь в палатке.
Переход от Порженского погоста к деревне Думино
4 день

Переход из Думино в деревню Масельга

После завтрака прощаемся с деревней Думино и отправляемся в путь.

Переход совсем небольшой — к обеду будем уже в деревне Масельга, которая расположена в очень живописном месте. Здесь мы разбиваем наш лагерь и готовим обед.

После обеда прогуляемся по деревне и посетим архитектурный парк «Кенозерские бирюльки» — это уменьшенные копии памятников деревянного зодчества, выполненные по всем канонам плотницкого дела.

Вечером — баня, ужин и, конечно, посиделки у костра.

  • 7 км под рюкзаком, 3 км без рюкзака.
  • Ночёвка в палатке.
  • Есть связь, нет интернета.
Переход из Думино в деревню Масельга
5 день

Водная прогулка на весельной лодке по озерам

Сегодня нет необходимости собирать лагерь — проведем ещё один день в Масельге.

После завтрака нас ждет короткий переход к берегу Вендозера. Здесь мы садимся в вёсельные лодки и отправляемся на водную прогулку по трём озерам, связанным естественными протоками и рукотворными каналами.

Уникальная водная система, созданная на рубеже XIX-XX веков, является ярким примером рационального и гармоничного сосуществования природы и человека. Любуемся окружающими красотами и наслаждаемся тишиной и уединением.

В конце путешествия вы увидите уникальный памятник промышленной архитектуры — восстановленную Гужовскую водяную мельницу. Это единственная мельница, которая сохранилась в этих местах, её восстановили в 2006 году.

На стоянке приготовим обед, немного отдохнем и отправимся в обратный путь.

На обратном пути заглянем в Хижгору, чтобы посмотреть небольшую, но очень красивую восстановленную деревянную церковь Александра Свирского.

К вечеру вернемся в наш лагерь в деревне Масельга. Ужин и посиделки у костра будут приятным завершением нашего увлекательного дня.

  • 10 км на лодке.
  • 4 км без рюкзаков.
  • Ночь в палатке.
  • Есть связь, нет интернета.
Водная прогулка на весельной лодке по озерам
6 день

Переход из Масельги в деревню Морщихинская

Собираем лагерь и отправляемся в конечный пункт нашего маршрута — деревню Морщихинская.

Мы пройдем пешком буквально через водораздел двух океанов — Северного Ледовитого и Атлантического.

По пути посмотрим необычный ландшафтный театр-экспозицию «Северный экватор», где собраны оригинальные арт-объекты, которые выполнены художниками, скульпторами, архитекторами из разных стран и тонко вписаны в окружающее пространство.

К обеду приходим в деревню и заселяемся в красивые уютные домики на берегу Лёкшмозера, именуемые здесь Лесной дачей.

В нашем распоряжении будет небольшая кухня-гостиная с панорамными окнами, туалет, душ и две бани — «по-белому» и «по-чёрному».

После обеда пойдем гулять по деревне и окрестностям, здесь много всего интересного. А вечером можно и в баньку отправиться!

Ужин, завершающий вечер в парке.

  • 7 км под рюкзаком, 5 км без рюкзака.
  • Ночь на уютной даче.
  • Есть связь и мобильный интернет.
  • Есть возможность принять душ.
Переход из Масельги в деревню Морщихинская
7 день

Посещение экофермы и радиальная прогулка к Наглимозеру. Переезд в Няндому

После завтрака собираем вещи и выселяемся из домиков.

Оставляем вещи в визит-центре и отправляемся знакомиться с обитателями экофермы «Мезенка». Здесь выращивают аборигенные породы животных. Например, мезенскую породу лошадей, которая прекрасно приспособлена к местному климату.

Далее отправимся на прогулку по очень красивому лесу к Наглимозеру, здесь перекусим и отдохнем.

Возвращаемся в деревню и отправляемся на традиционный ужин в Рукодельную избу.

Ещё немного времени проведем в деревне, погуляем и закупимся красивыми сувенирами на память о Кенозерье.

Пришло время прощаться с нацпарком. Садимся в трансфер и уезжаем в Няндому, где наш маршрут завершается.

По желанию можно продолжить путешествие и посетить маленький, но интересный город Каргополь.

  • 2 часа в пути (80 км).
  • 10 км без рюкзаков.
  • Есть связь и мобильный интернет.
Посещение экофермы и радиальная прогулка к Наглимозеру. Переезд в Няндому
Проживание

На протяжении всего маршрута живем в палатках на обустроенных стоянках нацпарка.

Вы будете проживать в 3-4-местных палатках.

По желанию вы можете взять личную палатку, если она соответствует необходимым требованиям.

В последнюю ночь будете жить на уютной Лесной даче с кухней, душем, туалетом, баней и удобными кроватями (размещение по 4 человека в домике).

Варианты проживания

Палатка

5 ночей

Гостевой дом

1 ночь

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы Плесецк - Вершинино и Морщихинская - Няндома
  • Переезд на теплоходе Вершинино - Ведягино
  • Питание, указанное в программе (трехразовое походное питание на маршруте), ужин в Рукодельной избе (на 7 день)
  • Проживание на лесной даче (1 ночь)
  • Кемпинговые сборы за стоянки на территории нацпарка
  • Пропуск в Кенозерский нацпарк
  • Посещение экофермы «Мезенка»
  • Экскурсии по программе
  • 2 жаркие баньки на маршруте
  • Прогулка на весельных лодках по Вендозеру
  • Услуги инструктора
  • Групповая аптечка
  • Прокат группового снаряжения (палатки, тент, газовые горелки, котлы и пр.)
  • Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты в Плесецк/из Няндомы или авиа в/из Архангельска
  • Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
  • Сувениры и экскурсии не по программе
  • Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Архангельская область, рабочий посёлок Плесецк
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.

Личное снаряжение должно весить не больше 10-15 кг и занимать около 65% объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • рюкзак для длительного похода (90 л — мужчины, 70 л — женщины) с поясом;
  • накидка на рюкзак;
  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • накомарник.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • лёгкая кофта (тельник, термо);
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • банное;
  • очки солнцезащитные;
  • средство от комаров;
  • средство от клещей;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • непромокаемые мешки;
  • шапочка лёгкая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые палки;
  • термос;
  • фотоаппарат;
  • палатка;
  • пуховик тонкий;
  • гермопакет для телефона/документов.
Будут ли связь и интернет на маршруте?

На территории нацпарка хорошо работает только МегаФон.

В отдаленных уголках парка связи не будет совсем.

Мобильный интернет почти нигде не ловит, кроме 1, 6 и 7 дней.

Какая ожидается погода?

Северное лето переменчиво, будьте готовы ко всему — от знойной жары до ледяного ветра и дождей.

В августе температура днем от +12 до +25, ночью от +5 до +13, температура воды +15 +17.

Чем мы будем питаться?

На маршруте предусмотрено трёхразовое походное питание, приготовленное на газовых горелках или на костре.

Готовят еду участники сами, для этого назначаются дежурные, всегда под чутким руководством инструктора.

В первый день маршрута вас ждет комплексный обед в кафе поселка Вершинино, а в последний день маршрута — вкусный ужин в Рукодельной избе в поселке Морщихинская.

Дополнительную еду с собой брать нет необходимости, только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость.

Будет ли возможность помыться?

На всем протяжении маршрута будет возможность купаться в озерах, а также по плану у нас две русские бани на дровах, которые входят в стоимость похода.

В предпоследний день тура живем на лесной даче, где можно будет принять душ.

Возможно ли взять с собой ребенка?

В походе могут принять участие дети от 10 лет, если ребенок и родитель готовы к заявленным нагрузкам.

Для детей до 12 лет предусмотрена скидка.

Если ваш ребенок с хорошим походным опытом и отличной физподготовкой — в индивидуальном порядке готовы рассмотреть участие детей младше.

Будут ли комары и другие насекомые?

Комаров в северных широтах довольно много, но в начале августа их обычно уже значительно меньше, чем в первой половине лета.

Клещи тоже присутствуют, но к началу августа их активность обычно значительно снижается.

Необходимо запастись репеллентами от комаров и клещей, на всякий случай можно захватить накомарник, а также средства, помогающие после укусов кровососущих насекомых.

