Это 140 000 гектаров первозданной природы, где шикарные леса и чистейшие озера соседствуют с уютными старинными деревнями.
Кроме пеших
июл
Программа тура по дням
Встреча в Плесецке, переезд в нацпарк
Встречаемся на ж/д вокзале города Плесецка, садимся в трансфер и едем в столицу Кенозерского национального парка — посёлок Вершинино.
В визит-центре нацпарка мы оставляем свои рюкзаки и налегке отправляемся на прогулку по поселку.
Вы увидите Никольскую часовню (символ Кенозерья), рухлядный амбар и церковь Успения Пресвятой Богородицы.
После прогулки зайдем в один из самых интересных музеев в нацпарке — «В начале было слово», где местная жительница проведёт для нас увлекательную экскурсию.
После плотного обеда ещё погуляем, заберем свои вещи и сядем на теплоход, который перевезет нас на другой конец Кенозера в деревню Ведягино.
Здесь мы разобьем наш лагерь, поужинаем, познакомимся поближе и начнем наслаждаться тишиной и умиротворением одного из самых живописных уголков Кенозерья.
- 3 часа в пути (170 км).
- 5 км без рюкзаков.
- 15 км на теплоходе.
- Ночь в палатке.
Переход из Ведягино до Порженского погоста
Сегодня начинается наш пеший маршрут по Транскенозерской тропе, которая соединяет Плесецкий и Каргопольский секторы национального парка. Переход несложный и очень живописный.
У Худых озер встанем на обед и отдых.
После обеда с новыми силами отправляемся к Порженскому погосту и красивому озеру, где встанем на ночёвку. Это удивительное место по своей силе притягивает людей уже несколько сотен лет.
К счастью, до Порженского погоста нельзя доехать на машине, поэтому он остается таким умиротворяющим и уникальным до сих пор.
Порженская деревянная церковь (1782 г) входит в пятёрку самых труднодоступных архитектурных памятников России.
Вечером нас ждут ужин, душевные посиделки и баня.
- 12 км под рюкзаком.
- Ночь в палатке.
- Нет связи и интернета.
Переход от Порженского погоста к деревне Думино
После завтрака отправляемся дальше по тропе.
Сегодня мы дойдем до деревни Думино, расположенной на холме в окружении трех озер: Долгого, Чёрного и Лобозера.
Мы остановимся на ночлег на берегу Чёрного озера на оборудованной туристической стоянке.
Перед ужином прогуляемся до деревни Ожегово, упоминание о которой датируется 1562 годом. К сожалению, сейчас в деревне уже никто не живет, но это придает этому месту особую таинственность.
После прогулки поужинаем и будем любоваться длинным северным закатом.
- 8 км под рюкзаком, 3 км без рюкзака.
- Нет связи и интернета.
- Ночь в палатке.
Переход из Думино в деревню Масельга
После завтрака прощаемся с деревней Думино и отправляемся в путь.
Переход совсем небольшой — к обеду будем уже в деревне Масельга, которая расположена в очень живописном месте. Здесь мы разбиваем наш лагерь и готовим обед.
После обеда прогуляемся по деревне и посетим архитектурный парк «Кенозерские бирюльки» — это уменьшенные копии памятников деревянного зодчества, выполненные по всем канонам плотницкого дела.
Вечером — баня, ужин и, конечно, посиделки у костра.
- 7 км под рюкзаком, 3 км без рюкзака.
- Ночёвка в палатке.
- Есть связь, нет интернета.
Водная прогулка на весельной лодке по озерам
Сегодня нет необходимости собирать лагерь — проведем ещё один день в Масельге.
После завтрака нас ждет короткий переход к берегу Вендозера. Здесь мы садимся в вёсельные лодки и отправляемся на водную прогулку по трём озерам, связанным естественными протоками и рукотворными каналами.
Уникальная водная система, созданная на рубеже XIX-XX веков, является ярким примером рационального и гармоничного сосуществования природы и человека. Любуемся окружающими красотами и наслаждаемся тишиной и уединением.
В конце путешествия вы увидите уникальный памятник промышленной архитектуры — восстановленную Гужовскую водяную мельницу. Это единственная мельница, которая сохранилась в этих местах, её восстановили в 2006 году.
На стоянке приготовим обед, немного отдохнем и отправимся в обратный путь.
На обратном пути заглянем в Хижгору, чтобы посмотреть небольшую, но очень красивую восстановленную деревянную церковь Александра Свирского.
К вечеру вернемся в наш лагерь в деревне Масельга. Ужин и посиделки у костра будут приятным завершением нашего увлекательного дня.
- 10 км на лодке.
- 4 км без рюкзаков.
- Ночь в палатке.
- Есть связь, нет интернета.
Переход из Масельги в деревню Морщихинская
Собираем лагерь и отправляемся в конечный пункт нашего маршрута — деревню Морщихинская.
Мы пройдем пешком буквально через водораздел двух океанов — Северного Ледовитого и Атлантического.
По пути посмотрим необычный ландшафтный театр-экспозицию «Северный экватор», где собраны оригинальные арт-объекты, которые выполнены художниками, скульпторами, архитекторами из разных стран и тонко вписаны в окружающее пространство.
К обеду приходим в деревню и заселяемся в красивые уютные домики на берегу Лёкшмозера, именуемые здесь Лесной дачей.
В нашем распоряжении будет небольшая кухня-гостиная с панорамными окнами, туалет, душ и две бани — «по-белому» и «по-чёрному».
После обеда пойдем гулять по деревне и окрестностям, здесь много всего интересного. А вечером можно и в баньку отправиться!
Ужин, завершающий вечер в парке.
- 7 км под рюкзаком, 5 км без рюкзака.
- Ночь на уютной даче.
- Есть связь и мобильный интернет.
- Есть возможность принять душ.
Посещение экофермы и радиальная прогулка к Наглимозеру. Переезд в Няндому
После завтрака собираем вещи и выселяемся из домиков.
Оставляем вещи в визит-центре и отправляемся знакомиться с обитателями экофермы «Мезенка». Здесь выращивают аборигенные породы животных. Например, мезенскую породу лошадей, которая прекрасно приспособлена к местному климату.
Далее отправимся на прогулку по очень красивому лесу к Наглимозеру, здесь перекусим и отдохнем.
Возвращаемся в деревню и отправляемся на традиционный ужин в Рукодельную избу.
Ещё немного времени проведем в деревне, погуляем и закупимся красивыми сувенирами на память о Кенозерье.
Пришло время прощаться с нацпарком. Садимся в трансфер и уезжаем в Няндому, где наш маршрут завершается.
По желанию можно продолжить путешествие и посетить маленький, но интересный город Каргополь.
- 2 часа в пути (80 км).
- 10 км без рюкзаков.
- Есть связь и мобильный интернет.
Проживание
На протяжении всего маршрута живем в палатках на обустроенных стоянках нацпарка.
Вы будете проживать в 3-4-местных палатках.
По желанию вы можете взять личную палатку, если она соответствует необходимым требованиям.
В последнюю ночь будете жить на уютной Лесной даче с кухней, душем, туалетом, баней и удобными кроватями (размещение по 4 человека в домике).
Варианты проживания
Палатка
Гостевой дом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы Плесецк - Вершинино и Морщихинская - Няндома
- Переезд на теплоходе Вершинино - Ведягино
- Питание, указанное в программе (трехразовое походное питание на маршруте), ужин в Рукодельной избе (на 7 день)
- Проживание на лесной даче (1 ночь)
- Кемпинговые сборы за стоянки на территории нацпарка
- Пропуск в Кенозерский нацпарк
- Посещение экофермы «Мезенка»
- Экскурсии по программе
- 2 жаркие баньки на маршруте
- Прогулка на весельных лодках по Вендозеру
- Услуги инструктора
- Групповая аптечка
- Прокат группового снаряжения (палатки, тент, газовые горелки, котлы и пр.)
- Страховка от несчастного случая
Что не входит в цену
- Ж/д билеты в Плесецк/из Няндомы или авиа в/из Архангельска
- Прокат личного снаряжения: рюкзак, спальник, пенка и т. д
- Сувениры и экскурсии не по программе
- Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 10-15 кг и занимать около 65% объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л — мужчины, 70 л — женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- накомарник.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- непромокаемые мешки;
- шапочка лёгкая;
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые палки;
- термос;
- фотоаппарат;
- палатка;
- пуховик тонкий;
- гермопакет для телефона/документов.
Будут ли связь и интернет на маршруте?
На территории нацпарка хорошо работает только МегаФон.
В отдаленных уголках парка связи не будет совсем.
Мобильный интернет почти нигде не ловит, кроме 1, 6 и 7 дней.
Какая ожидается погода?
Северное лето переменчиво, будьте готовы ко всему — от знойной жары до ледяного ветра и дождей.
В августе температура днем от +12 до +25, ночью от +5 до +13, температура воды +15 +17.
Чем мы будем питаться?
На маршруте предусмотрено трёхразовое походное питание, приготовленное на газовых горелках или на костре.
Готовят еду участники сами, для этого назначаются дежурные, всегда под чутким руководством инструктора.
В первый день маршрута вас ждет комплексный обед в кафе поселка Вершинино, а в последний день маршрута — вкусный ужин в Рукодельной избе в поселке Морщихинская.
Дополнительную еду с собой брать нет необходимости, только если какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость.
Будет ли возможность помыться?
На всем протяжении маршрута будет возможность купаться в озерах, а также по плану у нас две русские бани на дровах, которые входят в стоимость похода.
В предпоследний день тура живем на лесной даче, где можно будет принять душ.
Возможно ли взять с собой ребенка?
В походе могут принять участие дети от 10 лет, если ребенок и родитель готовы к заявленным нагрузкам.
Для детей до 12 лет предусмотрена скидка.
Если ваш ребенок с хорошим походным опытом и отличной физподготовкой — в индивидуальном порядке готовы рассмотреть участие детей младше.
Будут ли комары и другие насекомые?
Комаров в северных широтах довольно много, но в начале августа их обычно уже значительно меньше, чем в первой половине лета.
Клещи тоже присутствуют, но к началу августа их активность обычно значительно снижается.
Необходимо запастись репеллентами от комаров и клещей, на всякий случай можно захватить накомарник, а также средства, помогающие после укусов кровососущих насекомых.