1 день

Встреча в Плесецке, переезд в нацпарк

Встречаемся на ж/д вокзале города Плесецка, садимся в трансфер и едем в столицу Кенозерского национального парка — посёлок Вершинино.

В визит-центре нацпарка мы оставляем свои рюкзаки и налегке отправляемся на прогулку по поселку.

Вы увидите Никольскую часовню (символ Кенозерья), рухлядный амбар и церковь Успения Пресвятой Богородицы.

После прогулки зайдем в один из самых интересных музеев в нацпарке — «В начале было слово», где местная жительница проведёт для нас увлекательную экскурсию.

После плотного обеда ещё погуляем, заберем свои вещи и сядем на теплоход, который перевезет нас на другой конец Кенозера в деревню Ведягино.

Здесь мы разобьем наш лагерь, поужинаем, познакомимся поближе и начнем наслаждаться тишиной и умиротворением одного из самых живописных уголков Кенозерья.

3 часа в пути (170 км).

5 км без рюкзаков.

15 км на теплоходе.

Ночь в палатке.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160