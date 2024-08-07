Программа тура по дням
Экскурсия по Вологде. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. «Музей кружева». Трансфер в Вельск. Приветственный ужин
Самостоятельное прибытие в Вологду.
За доп. плату по предварительной заявке в первый тура в 07:15 возможна встреча на ж/д вокзале г. Вологды и завтрак. Стоимость — 600 руб. /чел.
09:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Вологды.
Обзорная экскурсия по Вологде с посещением действующего Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря.
Атмосфера тихого и уютного провинциального городка, его исторический центр, красота, неповторимое очарование улиц и площадей.
Рассказ о прошлом и настоящем губернской столицы: древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад».
Пешеходная прогулка по Кремлевской площади и территории Вологодского Кремля.
Переезд в Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь — один из самых древних и крупных монастырей Русского Севера.
Основанный в XIV веке в излучине реки Вологды учеником Сергия Радонежского святым Димитрием Прилуцким монастырь остается одной из самых почитаемых северных святынь.
Путевая информация о монастыре, прогулка по территории, свободное время.
Посещение «Музея кружева». Музей располагается в здании городской усадьбы XIX века.
Экскурсия по постоянной экспозиции посвящена традиционному художественному промыслу Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения начиная с XIX века.
Вас ждет знакомство с настоящей сокровищницей, включающей изделия мастеров Вологодской области, регионов России и зарубежных стран.
13:30 Свободное время для самостоятельного осмотра города.
По желанию самостоятельное посещение экспозиций Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Обед самостоятельно.
16:00 Трансфер в г. Вельск (в пути 3,5 часа, в пути делаются остановки).
Прибытие в Вельск. Заселение в гостиницу.
Приветственный ужин в ресторане.
Свободное время.
Экскурсия "Вельск: непридуманные истории". Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия "Заручевские кружева"
Завтрак в гостинице.
09:00 Обзорная пешеходная экскурсия «Вельск: непридуманные истории».
Экскурсия в Музей домовых росписей Поважья.
Расписной дом с росписями, которым более 100 лет, история возникновения и распространения «домовых росписей» в Поважье, рассказ о внутреннем устройстве традиционного крестьянского дома.
Посещение Центра традиционной народной культуры «Берендей».
Мастер-класс по свободно-кистевым росписям «Узорочье Поважья» (создание сувенира в стилистике росписей).
Обед в кафе города
«Здесь русский дух» — экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс: посещение музея коневодства, конюшен племенных орловских рысаков, катание верхом или в бричках по дорожкам ипподрома.
Экскурсия «Заручевские кружева»: прогулка по деревне с образцами деревянного домостроения VIII–XXI века, посещение храма Иоанна Предтечи, Владимирской церкви, прогулка на подвесной мост «Любви и удачи».
Возвращение в Вельск.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру города
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
09:00 Трансфер в Антониево-Сийский монастырь (4,5 часа, в пути делаются остановки).
Обед самостоятельно.
13:30 Посещение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.
Монастырь, основанный в 1520 году, известен тем, что именно сюда Борис Годунов отправил в ссылку Федора Никитича Романова (будущего патриарха Филарета), отца первого царя из династии Романовых.
В наши дни монастырь активно возрождается и реставрируется, создана музейная экспозиция.
Трансфер в Архангельск (2 часа, в пути делаются остановки).
Прибытие в Архангельск. Заселение в гостиницу.
18:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Архангельска. Знакомство с основными достопримечательностями города.
На пешеходном проспекте в самом сердце Архангельска, который архангелогородцы по-родному называют «Чумбаровка», собраны деревянные дома постройки конца XIX – начала XX века.
Пешеходная улица — это не только рассказ о том, как строили дома на русском севере об их жителях, специфике и особенностях, это место, любимое горожанами и гостями за удивительные скульптуры знаменитым северным сказочникам и героям их произведений, гармонично дополняющим атмосферу пешеходной улицы.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Верфь деревянного судостроения «Поморский коч». Экскурсия по Северодвинску. Остров Ягры. Северный морской музей
Завтрак в гостинице.
09:00 Экскурсия на верфь деревянного судостроения «Поморский коч».
Соломбала — колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, остров, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» — промысловое поморское судно.
На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.
Экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до современного Центра атомного судостроения.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.
В экспозиции «Музейная субмарина» вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры. Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря, которые завораживают в любое время года.
Обед в кафе.
Возвращение в г. Архангельск.
Экскурсия в Северный морской музей.
Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России.
В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории судостроения и полярных экспедиций, о развитии арктического мореплавания.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Музей изобразительных искусств
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.
09:00 Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» с посещением музея-заповедника по открытым небом «Малые Корелы».
Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII–XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы, приземистые часовни, ветряные мельницы и амбары в окружении северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.
Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.
14:00 Возвращение в г. Архангельск.
Обед в кафе.
15:00 Экскурсия в Музей изобразительных искусств.
Знакомство с одной из интереснейших экспозиций Архангельского Музейного объединения — ремеслами, распространенными на территории Архангельского края в середине XIX – начале ХХ века: народный костюм Русского Севера, праздничные женские головные уборы, золотошвейное искусство, шитье жемчугом и бисером, вышивка и резьба по дереву.
Коллекция северорусских прялок, в которой представлены все основные центры росписи и резьбы Русского Севера. Неповторимая красота и самобытность народных традиций Русского Севера.
17:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время. Самостоятельный отъезд из отеля.
Трансферы на ж/д вокзал и в аэропорт за доп. плату. Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- Вельск —гостиница «Юрьево подворье» 3* или аналогичная (номера с удобствами, стандарт).
- Архангельск —гостиница «Столица Поморья» или аналогичная (номера с удобствами, стандарт).
Стоимость тура при двухместном размещении — 64 500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом «Юрьево подворье» 3
Гостиница «Юрьево Подворье» находится в городе Вельске Архангельской области, в 0,1 км от музея «Дом Карпеченко». К услугам туристов бесплатный wi-fi и пользование библиотекой.
Во всех номерах, независимо от стоимости и вместимости, имеется все необходимое для комфортного проживания и досуга гостей.
На территории гостиницы работает одноименное кафе. Кондитерская «Сельменьга хлеб» находится в 0,2 км. Продуктовый магазин «Пятёрочка» открыт в 0,1 км.
Бар «Kvartal Lounge» отдален на 0,2 км. Достопримечательность «Дом 1887 год» принимает посетителей через 0,3 км. Городской парк расположен в 0,5 км. Протяженность пути до аэропорта Великий Устюг составляет 226,5 км, до железнодорожного вокзала Вельска добираться 2,1 км.
Гостиница «Столица Поморья» 3
Гостиница находится в Архангельске. Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей.
В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни.
В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время. Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе тура
- Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно из Архангельска
- Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (до 3 человек):ж/д вокзал "Архангельск-Город" - отель - 600 руб. /машинаж/д станция "Исакогорка" - отель - 1500 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
- Ж/д вокзал «Архангельск-Город» - отель - 600 руб. /машина
- Ж/д станция «Исакогорка» - отель - 1500 руб. /машина
- Аэропорт «Талаги» - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машина
- Аэропорт «Талаги» - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на поезд/самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре?
В стоимость тура включено питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин.
По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.