1 день

Экскурсия по Вологде. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. «Музей кружева». Трансфер в Вельск. Приветственный ужин

Самостоятельное прибытие в Вологду.

За доп. плату по предварительной заявке в первый тура в 07:15 возможна встреча на ж/д вокзале г. Вологды и завтрак. Стоимость — 600 руб. /чел.

09:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Вологды.

Обзорная экскурсия по Вологде с посещением действующего Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря.

Атмосфера тихого и уютного провинциального городка, его исторический центр, красота, неповторимое очарование улиц и площадей.

Рассказ о прошлом и настоящем губернской столицы: древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад».

Пешеходная прогулка по Кремлевской площади и территории Вологодского Кремля.

Переезд в Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь — один из самых древних и крупных монастырей Русского Севера.

Основанный в XIV веке в излучине реки Вологды учеником Сергия Радонежского святым Димитрием Прилуцким монастырь остается одной из самых почитаемых северных святынь.

Путевая информация о монастыре, прогулка по территории, свободное время.

Посещение «Музея кружева». Музей располагается в здании городской усадьбы XIX века.

Экскурсия по постоянной экспозиции посвящена традиционному художественному промыслу Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения начиная с XIX века.

Вас ждет знакомство с настоящей сокровищницей, включающей изделия мастеров Вологодской области, регионов России и зарубежных стран.

13:30 Свободное время для самостоятельного осмотра города.

По желанию самостоятельное посещение экспозиций Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Обед самостоятельно.

16:00 Трансфер в г. Вельск (в пути 3,5 часа, в пути делаются остановки).

Прибытие в Вельск. Заселение в гостиницу.

Приветственный ужин в ресторане.

Свободное время.