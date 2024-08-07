Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск

Погрузитесь в атмосферу настоящего Русского Севера! Вас ждет знакомство с северными монастырями и деревянной архитектурой, традициями и историей, суровыми характерами и душевными людьми, белыми ночами и удивительной северной природой! Труднодоступные когда-то территории, их аскетичная красота и самобытность, откроются перед вами в своей неповторимой эстетике.
5
3 отзыва
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Дорога на Русский Север - из Вологды в Архангельск
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Вологде. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. «Музей кружева». Трансфер в Вельск. Приветственный ужин

Самостоятельное прибытие в Вологду.

За доп. плату по предварительной заявке в первый тура в 07:15 возможна встреча на ж/д вокзале г. Вологды и завтрак. Стоимость — 600 руб. /чел.

09:00 Встреча с гидом на ж/д вокзале г. Вологды.

Обзорная экскурсия по Вологде с посещением действующего Спасо-Прилуцкого Димитриева мужского монастыря.

Атмосфера тихого и уютного провинциального городка, его исторический центр, красота, неповторимое очарование улиц и площадей.

Рассказ о прошлом и настоящем губернской столицы: древние храмы, живописные набережные реки Вологды, ансамбли деревянных особняков и «резной палисад».

Пешеходная прогулка по Кремлевской площади и территории Вологодского Кремля.

Переезд в Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь — один из самых древних и крупных монастырей Русского Севера.

Основанный в XIV веке в излучине реки Вологды учеником Сергия Радонежского святым Димитрием Прилуцким монастырь остается одной из самых почитаемых северных святынь.

Путевая информация о монастыре, прогулка по территории, свободное время.

Посещение «Музея кружева». Музей располагается в здании городской усадьбы XIX века.

Экскурсия по постоянной экспозиции посвящена традиционному художественному промыслу Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения начиная с XIX века.

Вас ждет знакомство с настоящей сокровищницей, включающей изделия мастеров Вологодской области, регионов России и зарубежных стран.

13:30 Свободное время для самостоятельного осмотра города.

По желанию самостоятельное посещение экспозиций Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Обед самостоятельно.

16:00 Трансфер в г. Вельск (в пути 3,5 часа, в пути делаются остановки).

Прибытие в Вельск. Заселение в гостиницу.

Приветственный ужин в ресторане.

Свободное время.

Экскурсия по Вологде. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. «Музей кружева». Трансфер в Вельск. Приветственный ужинЭкскурсия по Вологде. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. «Музей кружева». Трансфер в Вельск. Приветственный ужинЭкскурсия по Вологде. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. «Музей кружева». Трансфер в Вельск. Приветственный ужинЭкскурсия по Вологде. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. «Музей кружева». Трансфер в Вельск. Приветственный ужинЭкскурсия по Вологде. Спасо-Прилуцкий Димитриев монастырь. «Музей кружева». Трансфер в Вельск. Приветственный ужин
2 день

Экскурсия "Вельск: непридуманные истории". Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия "Заручевские кружева"

Завтрак в гостинице.

09:00 Обзорная пешеходная экскурсия «Вельск: непридуманные истории».

Экскурсия в Музей домовых росписей Поважья.

Расписной дом с росписями, которым более 100 лет, история возникновения и распространения «домовых росписей» в Поважье, рассказ о внутреннем устройстве традиционного крестьянского дома.

Посещение Центра традиционной народной культуры «Берендей».

Мастер-класс по свободно-кистевым росписям «Узорочье Поважья» (создание сувенира в стилистике росписей).

Обед в кафе города

«Здесь русский дух» — экскурсия на Хорошевский коневодческий комплекс: посещение музея коневодства, конюшен племенных орловских рысаков, катание верхом или в бричках по дорожкам ипподрома.

Экскурсия «Заручевские кружева»: прогулка по деревне с образцами деревянного домостроения VIII–XXI века, посещение храма Иоанна Предтечи, Владимирской церкви, прогулка на подвесной мост «Любви и удачи».

Возвращение в Вельск.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Экскурсия "Вельск: непридуманные истории". Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия "Заручевские кружева"Экскурсия "Вельск: непридуманные истории". Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия "Заручевские кружева"Экскурсия "Вельск: непридуманные истории". Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия "Заручевские кружева"Экскурсия "Вельск: непридуманные истории". Хорошевский коневодческий комплекс. Экскурсия "Заручевские кружева"
3 день

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру города

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

09:00 Трансфер в Антониево-Сийский монастырь (4,5 часа, в пути делаются остановки).

Обед самостоятельно.

13:30 Посещение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

Монастырь, основанный в 1520 году, известен тем, что именно сюда Борис Годунов отправил в ссылку Федора Никитича Романова (будущего патриарха Филарета), отца первого царя из династии Романовых.

В наши дни монастырь активно возрождается и реставрируется, создана музейная экспозиция.

Трансфер в Архангельск (2 часа, в пути делаются остановки).

Прибытие в Архангельск. Заселение в гостиницу.

18:00 Пешеходная экскурсия по историческому центру Архангельска. Знакомство с основными достопримечательностями города.

На пешеходном проспекте в самом сердце Архангельска, который архангелогородцы по-родному называют «Чумбаровка», собраны деревянные дома постройки конца XIX – начала XX века.

Пешеходная улица — это не только рассказ о том, как строили дома на русском севере об их жителях, специфике и особенностях, это место, любимое горожанами и гостями за удивительные скульптуры знаменитым северным сказочникам и героям их произведений, гармонично дополняющим атмосферу пешеходной улицы.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру городаСвято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру городаСвято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру городаСвято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру городаСвято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру городаСвято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру городаСвято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь. Трансфер в Архангельск. Экскурсия по историческому центру города
4 день

Верфь деревянного судостроения «Поморский коч». Экскурсия по Северодвинску. Остров Ягры. Северный морской музей

Завтрак в гостинице.

09:00 Экскурсия на верфь деревянного судостроения «Поморский коч».

Соломбала — колыбель российского флота, излюбленное место Петра I, история адмиралтейской слободы, остров, где возрождаются традиции деревянного судостроения и строится «Поморский коч» — промысловое поморское судно.

На верфи вы собственными глазами увидите, как современные мастера, используя приемы деревянного судостроения, воссоздают судно допетровской эпохи! Именно на этих деревянных судах были описаны и закреплены государственные границы России в Арктике.

Экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до современного Центра атомного судостроения.

Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.

В экспозиции «Музейная субмарина» вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры. Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря, которые завораживают в любое время года.

Обед в кафе.

Возвращение в г. Архангельск.

Экскурсия в Северный морской музей.

Музей является хранителем материальных и духовных ценностей, связанных с морской культурой не только Русского Севера, но и всей России.

В экспозиции «Тысячелетие северного мореплавания» вам расскажут об истории судостроения и полярных экспедиций, о развитии арктического мореплавания.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Верфь деревянного судостроения «Поморский коч». Экскурсия по Северодвинску. Остров Ягры. Северный морской музейВерфь деревянного судостроения «Поморский коч». Экскурсия по Северодвинску. Остров Ягры. Северный морской музей
5 день

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Музей изобразительных искусств

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:00 Экскурсия «Деревянное зодчество Русского Севера» с посещением музея-заповедника по открытым небом «Малые Корелы».

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в северной деревне XVIII–XIX веков: крестьянские избы, стройные шатровые храмы, приземистые часовни, ветряные мельницы и амбары в окружении северного леса создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея, свободное время.

14:00 Возвращение в г. Архангельск.

Обед в кафе.

15:00 Экскурсия в Музей изобразительных искусств.

Знакомство с одной из интереснейших экспозиций Архангельского Музейного объединения — ремеслами, распространенными на территории Архангельского края в середине XIX – начале ХХ века: народный костюм Русского Севера, праздничные женские головные уборы, золотошвейное искусство, шитье жемчугом и бисером, вышивка и резьба по дереву.

Коллекция северорусских прялок, в которой представлены все основные центры росписи и резьбы Русского Севера. Неповторимая красота и самобытность народных традиций Русского Севера.

17:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время. Самостоятельный отъезд из отеля.

Трансферы на ж/д вокзал и в аэропорт за доп. плату. Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 19:00.

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы». Музей изобразительных искусствМузей деревянного зодчества «Малые Корелы». Музей изобразительных искусствМузей деревянного зодчества «Малые Корелы». Музей изобразительных искусствМузей деревянного зодчества «Малые Корелы». Музей изобразительных искусств

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах:

  • Вельск —гостиница «Юрьево подворье» 3* или аналогичная (номера с удобствами, стандарт).
  • Архангельск —гостиница «Столица Поморья» или аналогичная (номера с удобствами, стандарт).

Стоимость тура при двухместном размещении — 64 500 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 7 500 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом «Юрьево подворье» 3

2 ночи

Гостиница «Юрьево Подворье» находится в городе Вельске Архангельской области, в 0,1 км от музея «Дом Карпеченко». К услугам туристов бесплатный wi-fi и пользование библиотекой.

Во всех номерах, независимо от стоимости и вместимости, имеется все необходимое для комфортного проживания и досуга гостей.

На территории гостиницы работает одноименное кафе. Кондитерская «Сельменьга хлеб» находится в 0,2 км. Продуктовый магазин «Пятёрочка» открыт в 0,1 км.

Бар «Kvartal Lounge» отдален на 0,2 км. Достопримечательность «Дом 1887 год» принимает посетителей через 0,3 км. Городской парк расположен в 0,5 км. Протяженность пути до аэропорта Великий Устюг составляет 226,5 км, до железнодорожного вокзала Вельска добираться 2,1 км.

Гостевой дом «Юрьево подворье» 3Гостевой дом «Юрьево подворье» 3Гостевой дом «Юрьево подворье» 3Гостевой дом «Юрьево подворье» 3Гостевой дом «Юрьево подворье» 3Гостевой дом «Юрьево подворье» 3

Гостиница «Столица Поморья» 3

2 ночи

Гостиница находится в Архангельске. Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей.

В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни.

В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время. Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Гостиница «Столица Поморья» 3Гостиница «Столица Поморья» 3Гостиница «Столица Поморья» 3Гостиница «Столица Поморья» 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе тура
  • Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно из Архангельска
  • Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (до 3 человек):ж/д вокзал "Архангельск-Город" - отель - 600 руб. /машинаж/д станция "Исакогорка" - отель - 1500 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
  • Ж/д вокзал «Архангельск-Город» - отель - 600 руб. /машина
  • Ж/д станция «Исакогорка» - отель - 1500 руб. /машина
  • Аэропорт «Талаги» - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машина
  • Аэропорт «Талаги» - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на поезд/самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание в туре?

В стоимость тура включено питание: 4 завтрака, 3 обеда, 1 ужин.

По туру предоставляется комплексное питание. Изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
7 авг 2024
Отдельно стоит отметить гида - Марина действительно знает о чем говорит, с любовью раскрыла перед нами страницы истории, фольклора, традиций и природы Архангельска и его окрестностей. С удовольствием поехала бы ещё раз в эти места.
А
29 июл 2024
Особенная благодарность экскурсоводу Марине из Архагельска
К
18 июл 2024
Спасибо, все прекрасно организовано, без нареканий

Тур входит в следующие категории Архангельска

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