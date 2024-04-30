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Авторский тур
8 дней
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
«Отправляемся в Кенозерье за интернет-детоксом, гармонией с природой и отдыхом от цивилизации в тиши северных лесов»
13 июля в 13:15
21 июля в 13:15
69 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
«Кому-то хочется просто посмотреть на удивительно красивое природное явление, кому-то сделать отличные фотографии»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
«Затем перенесёмся в прошлое, отправившись в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладислав30 апреля 2024Лучшее путешествие моей жизни
- ЕЕлена20 января 2024Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
- ТТатьяна16 января 2024Прекрасный тур. Все хорошо организовано и хорошая насыщенная программа. Единственное, что нам не повезло с северным сиянием, оно не просияло
- ДДмитрий14 января 2024Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску. Тур - супер. Жаль с сиянием не повезло. Значит в следующий раз повезет. Грамотные гиды, пунктуальные менеджеры, продуманный маршрут. Надо поработать над кухней в местах, где её предлагают. В целом - зачёт
- ВВиктория17 октября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
- ВВасилина20 августа 2023Очень понравилось путешествие. Небольшая группа, разнообразные активности, приятные гиды. Спасибо большое Роману и Ольгу за заботу.
- ККонстантин14 января 2022Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)"Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"
- ААлена5 января 2022Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)"Виктория, здравствуйте! Мы уже все вернулись в Москву. Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском. Нам всё Очень понравилось! Дети накатались с
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Природа и пейзажи»
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