Познавательные туры на природе в Архангельске

Найдено 3 тура в категории «Природа и пейзажи» в Архангельске, цены от 33 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
🛥 На яхте
Авторский тур
8 дней
2 отзыва
Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
Научиться управлять парусным судном, исследовать старинные часовни и попариться в бане
Начало: Плесецк, 20:35 (время прибытия поезда 116Щ Поморье...
«Отправляемся в Кенозерье за интернет-детоксом, гармонией с природой и отдыхом от цивилизации в тиши северных лесов»
13 июля в 13:15
21 июля в 13:15
69 000 за человека
За северным сиянием в Архангельск
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
За северным сиянием в Архангельск
Начало: г. Архангельск
«Кому-то хочется просто посмотреть на удивительно красивое природное явление, кому-то сделать отличные фотографии»
1 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 33 500 за человека
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
В мир вкусов Русского Севера: гастротур с дегустациями и мастер-классами
Познакомиться с поморской кухней, погулять по городу трескоедов и расписать пряник
Начало: отель в Архангельске, утро
«Затем перенесёмся в прошлое, отправившись в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы»»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
54 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Владислав
    30 апреля 2024
    Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
    Лучшее путешествие моей жизни
    Лучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизниЛучшее путешествие моей жизни
  • Е
    Елена
    20 января 2024
    За северным сиянием в Архангельск
    Как всегда всё чëтко! Своевременное информирование, по всем вопросам на связи в любое время. Большое спасибо за замечательно организованный отдых!
  • Т
    Татьяна
    16 января 2024
    За северным сиянием в Архангельск
    Прекрасный тур. Все хорошо организовано и хорошая насыщенная программа. Единственное, что нам не повезло с северным сиянием, оно не просияло
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    нам, но в целом нам все понравилось. Организация хорошая, питание отличное, размещение тоже. Экскурсоводы были прекрасные. Архангельск сам прекрасный город с богатой историей.

  • Д
    Дмитрий
    14 января 2024
    За северным сиянием в Архангельск
    Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску. Тур - супер. Жаль с сиянием не повезло. Значит в следующий раз повезет. Грамотные гиды, пунктуальные менеджеры, продуманный маршрут. Надо поработать над кухней в местах, где её предлагают. В целом - зачёт
    Мы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и АрхангельскуМы влюбились в Север. Благодаря Териберке и Архангельску
  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост
  • В
    Василина
    20 августа 2023
    Большое путешествие в Кенозерье под парусом: наедине с природой и историей
    Очень понравилось путешествие. Небольшая группа, разнообразные активности, приятные гиды. Спасибо большое Роману и Ольгу за заботу.
  • К
    Константин
    14 января 2022
    Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)
    "Съездили хорошо, экскурсовод ОТЛИЧНЫЙ! И водитель молодец, возил аккуратно. Программа тоже понравилась! Было интересно и весело! В целом всё прошло на отлично, Вам спасибо! Особенно хотелось отметить вашу оперативность при решении наших пожеланий. Спасибо!"
  • А
    Алена
    5 января 2022
    Охота за северным сиянием (3 дня/2 ночи)
    "Виктория, здравствуйте! Мы уже все вернулись в Москву. Спасибо за чудесное знакомство с вашим городом - Архангельском. Нам всё Очень понравилось! Дети накатались с
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    ледяной горки, мы вспомнили - какой должна быть зима, а когда увидели северное сияние, то стало однозначно ясно, зачем мы приехали:)"

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 тура от 33 500 до 69 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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