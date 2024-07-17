На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область

На Север за впечатлениями
Приглашаем в Архангельскую область за эмоциями с северным характером! Заповедные леса и труднодоступные территории, песчаные пляжи Белого моря и знакомство с городом Северодвинском, где строятся атомные подводные лодки.

Первый морской торговый порт России — Архангельск и родина Михаила Ломоносова, деревянное зодчество и ажурное искусство резьбы по кости. Приезжайте к нам на Север за настоящими впечатлениями!
4.67
3 отзыва
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
На Север за впечатлениями. Тур в Архангельскую область
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Архангельск. Северодвинск. Остров Ягры

Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.

10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.

Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».

Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.

Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.

Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина — хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.

С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.

Обед в кафе.

Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.

Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.

Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры.

Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.

Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».

Возвращение в Архангельск после 19:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Архангельск. Северодвинск. Остров ЯгрыАрхангельск. Северодвинск. Остров ЯгрыАрхангельск. Северодвинск. Остров ЯгрыАрхангельск. Северодвинск. Остров ЯгрыАрхангельск. Северодвинск. Остров ЯгрыАрхангельск. Северодвинск. Остров ЯгрыАрхангельск. Северодвинск. Остров ЯгрыАрхангельск. Северодвинск. Остров ЯгрыАрхангельск. Северодвинск. Остров Ягры
2 день

Холмогоры и родина Ломоносова

Завтрак в гостинице.

07:30 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».

Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.

Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры.

Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

Летом попасть на остров можно по паромной переправе.

В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.

На мастер-классе резьбы по кости создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Холмогоры и родина ЛомоносоваХолмогоры и родина Ломоносова
3 день

Красоты Пинежья

Завтрак в гостинице.

07:30 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья».

Время в пути в одну сторону 4 часа. Делаются остановки в пути.

Во время поездки Вы насладитесь прекрасными пейзажами природы в районе реки Пинега — одной из самых красивых рек Русского Севера.

Удивительно красивы её берега, то высокие красновато-кирпичные или белые алебастровые, покрытые корабельными лесами, то низкие с заливными лугами и песчаными отмелями.

Таежные тропы проведут Вас к водопаду «Святой ручей». Неповторимые пинежские пейзажи предстанут пред Вашим взором.

Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.

Обед в кафе в середине программы.

Выезд в Архангельск.

Время в пути в одну сторону 4 часа. Делаются остановки в пути.

Возвращение в г. Архангельск после 20:00.

Свободное время. Ужин самостоятельно.

Красоты ПинежьяКрасоты Пинежья
4 день

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.

09:00 Загородная экскурсия в музей «Малые Корелы» — крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.

На огромной территории среди леса расположились часовни, мельницы, амбары, собранные в музее со всей Архангельской области.

Здесь время будто замерло. Музей — это окно в далекое прошлое: в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.

«Малые Корелы» бережно хранят традиции и дают путешественникам возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию региона.

Экскурсия по одному из секторов музея.

Свободное время для самостоятельного осмотра музея в сопровождении гида.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Окончание экскурсионной программы после 15:00.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд.

Трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.

Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, номера стандарт.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

ГостиницаДвухместный номерДоплата за одноместное размещение
«Столица Поморья»32 3006 000
«Пур-Наволок Отель»34 3006 000

Размещение на доп. месте (раскладушка) — 31 300 руб.

Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.

Возможно бронирование других категорий номеров. Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за доп. плату. Стоимость уточнять при бронировании.

Варианты проживания

Гостиница «Столица Поморья»

3 ночи

Гостиница находится в Архангельске. Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей.

В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни.

В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время. Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»

Гостиница «Пур-Наволок Отель»

3 ночи

Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.

К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.

В ресторане отеля для постояльцев ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.

Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.

Гостиница «Пур-Наволок Отель»Гостиница «Пур-Наволок Отель»Гостиница «Пур-Наволок Отель»Гостиница «Пур-Наволок Отель»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле в стандартном 2-местном номере
  • Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака, 4 обеда
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Сопровождение гидом по программе тура
  • Входные билеты, мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
  • Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (до 3 человек):ж/д вокзал "Архангельск-Город" - отель - 600 руб. /машинаж/д станция "Исакогорка" - отель - 1500 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машинааэропорт "Васьково" - отель с 07:00 до 22:00 - 2500 руб. /машинааэропорт "Васьково" - отель с 22:00 до 07:00 - 3000 руб. /машина
  • Ж/д вокзал «Архангельск-Город» - отель - 600 руб. /машина
  • Ж/д станция «Исакогорка» - отель - 1500 руб. /машина
  • Аэропорт «Талаги» - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машина
  • Аэропорт «Талаги» - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
  • Аэропорт «Васьково» - отель с 07:00 до 22:00 - 2500 руб. /машина
  • Аэропорт «Васьково» - отель с 22:00 до 07:00 - 3000 руб. /машина
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Архангельск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание в туре?

В стоимость тура включено 3 завтрак, 4 обеда.

Предоставляется комплексное питание, изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Есть ли скидки для детей?

Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
17 июл 2024
Даже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошая гостиница и организация тура. Прекрасная природа, узнали много нового о нашей огромной стране.
Даже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошаяДаже дождливая погода не смогла испортить прекрасного впечатления от Архангельска и его окрестностей. Отличные экскурсоводы, хорошая
A
26 июн 2024
Архангельск замечателен летом

Отель ок

Гиды ок

Экскурсии ок кроме «Малые Корелы» (неудачно спланирована дата - были в понедельник - в этот день большинство музейных объектов закрыты - удалось посмотреть только снаружи)

Транспорт ок кроме поездки в Холмогоры

Питание уровень столовки (лучше бы что-то простое из местной кухни)

Организация транспорта и планирование дат экскурсий можно улучшить
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Анна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
А
7 авг 2024
Отдельно стоит отметить гида - Марина действительно знает о чем говорит, с любовью раскрыла перед нами страницы истории, фольклора, традиций и природы Архангельска и его окрестностей. С удовольствием поехала бы ещё раз в эти места.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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