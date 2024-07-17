Первый морской торговый порт России — Архангельск и родина Михаила Ломоносова, деревянное зодчество и ажурное искусство резьбы по кости. Приезжайте к нам на Север за настоящими впечатлениями!
Программа тура по дням
Архангельск. Северодвинск. Остров Ягры
Прибытие в Архангельск. Самостоятельное заселение в гостиницу.
10:45 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00 Обзорная автобусная экскурсия «России первый порт» это знакомство с историей Архангельска и его основными достопримечательностями.
Знакомство с городом начинается на мысе с таинственным названием «Пур-Наволок».
Рассказ о месте, где был основан Архангельск и Гостиных Дворах — памятнике архитектуры XVII века с величественной башней и мощными стенами будто переносящими во времени и повествующими о том, что когда-то Архангельск был городом, где была сосредоточена торговля с иноземными купцами и городом, ставшим первым морским торговым портом России.
Величественная река Северная Двина и протянувшаяся вдоль нее набережная — любимое место для прогулок, как архангелогородцев, так и гостей города.
Памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и беседка Грина — хороша набережная, как в летние дни, так и зимой, когда цепочка фонарей пересекает скованную льдом Северную Двину.
С набережной Северной Двины открывается панорама на островную часть Архангельска — на остров Соломбала, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.
Обед в кафе.
Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».
В ходе экскурсии вы услышите историю основания и становления города со времен Николо-Корельского монастыря до грандиозной стройки Молотовска, именно такое название когда-то носил Северодвинск, Центр атомного судостроения.
Знакомство с историей развития подводного флота России продолжится в Северодвинском краеведческом музее.
Вам предстоит создать интерактивную сборную модель атомной подводной лодки. Собирая «конструктор», вы узнаете о технических решениях в области конструирования и технологии строительства атомных подводных лодок, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.
Выезд на южный берег Арктики — на остров Ягры.
Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря и ледяных торосов.
Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».
Возвращение в Архангельск после 19:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Холмогоры и родина Ломоносова
Завтрак в гостинице.
07:30 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».
Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.
Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры.
Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.
Летом попасть на остров можно по паромной переправе.
В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.
На мастер-классе резьбы по кости создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.
Обед в кафе в середине программы.
Возвращение в Архангельск после 17:00.
Свободное время.
Ужин самостоятельно.
Красоты Пинежья
Завтрак в гостинице.
07:30 Загородная экскурсия «Красоты Пинежья».
Время в пути в одну сторону 4 часа. Делаются остановки в пути.
Во время поездки Вы насладитесь прекрасными пейзажами природы в районе реки Пинега — одной из самых красивых рек Русского Севера.
Удивительно красивы её берега, то высокие красновато-кирпичные или белые алебастровые, покрытые корабельными лесами, то низкие с заливными лугами и песчаными отмелями.
Таежные тропы проведут Вас к водопаду «Святой ручей». Неповторимые пинежские пейзажи предстанут пред Вашим взором.
Вам откроется удивительный мир пещер, где вечный холод и мрак хранят тайны ушедших веков.
Обед в кафе в середине программы.
Выезд в Архангельск.
Время в пути в одну сторону 4 часа. Делаются остановки в пути.
Возвращение в г. Архангельск после 20:00.
Свободное время. Ужин самостоятельно.
Музей деревянного зодчества «Малые Корелы»
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения отеля.
09:00 Загородная экскурсия в музей «Малые Корелы» — крупнейший в России музей-заповедник деревянного зодчества под открытым небом.
На огромной территории среди леса расположились часовни, мельницы, амбары, собранные в музее со всей Архангельской области.
Здесь время будто замерло. Музей — это окно в далекое прошлое: в мир отважных поморов, охотников, лесорубов, землепашцев.
«Малые Корелы» бережно хранят традиции и дают путешественникам возможность прикоснуться к богатейшему культурному наследию региона.
Экскурсия по одному из секторов музея.
Свободное время для самостоятельного осмотра музея в сопровождении гида.
Возвращение в Архангельск.
Обед в кафе.
Окончание экскурсионной программы после 15:00.
Свободное время.
Самостоятельный отъезд.
Трансферы в аэропорт и на ж/д вокзал за доп. плату.
Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, номера стандарт.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Гостиница
|Двухместный номер
|Доплата за одноместное размещение
|«Столица Поморья»
|32 300
|6 000
|«Пур-Наволок Отель»
|34 300
|6 000
Размещение на доп. месте (раскладушка) — 31 300 руб.
Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.
Возможно бронирование других категорий номеров. Услуга «ранний заезд» и «поздний выезд» за доп. плату. Стоимость уточнять при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Столица Поморья»
Гостиница находится в Архангельске. Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей.
В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.
На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни.
В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время. Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.
Гостиница «Пур-Наволок Отель»
Современный отель «Пур-Наволок» обладает высоким уровнем качества обслуживания и гостеприимства. Отель расположен на территории одноименной достопримечательности города.
К услугам гостей 164 комфортабельных номера различных категорий, каждый из которых оснащен всем необходимым для уютного проживания и отдыха. Здесь есть удобная мебель, современная техника, беспроводной доступ к сети Интернет.
В ресторане отеля для постояльцев ежедневно готовятся вкуснейшие блюда как русской, так и европейской кухни. А в баре доступен широкий выбор напитков на любой вкус и предпочтение. Также для отдыхающих круглосуточно осуществляет работу лобби-бар.
Комплекс располагает удобным месторасположением, так как находится в шаговой доступности от развитой инфраструктуры и известных памятников архитектуры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле в стандартном 2-местном номере
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака, 4 обеда
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Сопровождение гидом по программе тура
- Входные билеты, мастер-классы по программе тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Архангельска и обратно
- Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (до 3 человек):ж/д вокзал "Архангельск-Город" - отель - 600 руб. /машинаж/д станция "Исакогорка" - отель - 1500 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машинааэропорт "Васьково" - отель с 07:00 до 22:00 - 2500 руб. /машинааэропорт "Васьково" - отель с 22:00 до 07:00 - 3000 руб. /машина
- Ж/д вокзал «Архангельск-Город» - отель - 600 руб. /машина
- Ж/д станция «Исакогорка» - отель - 1500 руб. /машина
- Аэропорт «Талаги» - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машина
- Аэропорт «Талаги» - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
- Аэропорт «Васьково» - отель с 07:00 до 22:00 - 2500 руб. /машина
- Аэропорт «Васьково» - отель с 22:00 до 07:00 - 3000 руб. /машина
- Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какое питание в туре?
В стоимость тура включено 3 завтрак, 4 обеда.
Предоставляется комплексное питание, изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.
Возможны ли изменения в программе тура?
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.
Есть ли скидки для детей?
Скидка для детей до 14 лет — 500 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отель ок
Гиды ок
Экскурсии ок кроме «Малые Корелы» (неудачно спланирована дата - были в понедельник - в этот день большинство музейных объектов закрыты - удалось посмотреть только снаружи)
Транспорт ок кроме поездки в Холмогоры
Питание уровень столовки (лучше бы что-то простое из местной кухни)
Организация транспорта и планирование дат экскурсий можно улучшить
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!