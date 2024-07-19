Отдохните от повседневных забот в загородном санатории, расположенном на берегу живописного озера в окружении векового хвойно-лиственного леса. Здесь для вас запланирован SPA-комплекс
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. Двухместное размещение в санатории «Беломорье», одноместное — за доплату.
Питание. В стоимость тура включено пятиразовое питание в санатории, дегустационная доска в первый день и обед в третий.
Программа тура по дням
Прогулки по Архангельску, начало SPA-программы
Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Затем отправимся гулять по Архангельску. Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера. Осмотрим главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины: памятник Петру I, Гостиные дворы, Успенскую церковь, мыс Пур-Наволок и остров Соломбала.
По завершении двухчасовой экскурсии доставим вас в загородный санаторий. Он расположен на берегу живописного озера и окружён хвойно-лиственным лесом.
Весь оставшийся день после размещения в номерах и обеда вы посвятите расслаблению и оздоровлению. Программа основана на процедурах с использованием уникальных водорослей Белого моря, которые благоприятно воздействуют на тонус кожи, дарят организму энергию и бодрость.
Вас ждёт ванна из пресной воды с добавлением экстрактов хвои, валерианы и эвкалипта. Затем будет время, чтобы поплавать в бассейне и попариться в кедровой бочке. Завершат программу первого дня обёртывание с ламинарией и водорослево-солевый пилинг тела. После ужина — самостоятельный отдых.
День релакса
После завтрака вы продолжите наслаждаться SPA-процедурами. Этот день начнётся с массажа лица, затем косметолог сделает вам водорослевые маски для лица и рук. Далее — перерыв на обед и фитоароматерапия с эфирными маслами для укрепления иммунитета и нервной системы. Приятным завершением этого сеанса станет чашечка чая с цветами и травами, обладающего общетонизирующим эффектом. После полдника — свободное время, ужин.
Поездка в «Малые Корелы»
Утром после завтрака — освобождение номеров. Затем вы словно перенесётесь в прошлое, отправившись в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы». Погуляем среди избушек и амбаров, послушаем колокольные перезвоны. Будет время на покупку сувениров и фотосессии.
На обратном пути в Архангельск посетим фирменный магазин водорослевого комбината. Это единственное в России предприятие, которое добывает и перерабатывает арктические водоросли Белого моря, используемые в косметологии, медицине и кулинарии. После обеда в ресторане —трансфер к аэропорту или ж. -д. вокзалу.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Трансферы по маршруту на легковом авто или минивэне, в зависимости от количества участников
- Проживание
- Питание
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- SPA-процедуры
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты в Архангельск и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 2000₽ в сутки
- Организация тура возможна в любые удобные вам даты (при участии более двух человек)