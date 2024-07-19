К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря

Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Проведите выходные на Русском Севере с заботой о себе.

Отдохните от повседневных забот в загородном санатории, расположенном на берегу живописного озера в окружении векового хвойно-лиственного леса. Здесь для вас запланирован SPA-комплекс
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на основе водорослей, добытых со дна Белого моря. Это ценный источник полезных веществ, необходимых для красоты и здоровья. Программа включает обёртывание, пилинг, маски, фитоароматерапию и другие процедуры.

Впечатления от этой умиротворяющей поездки дополнят неспешные прогулки по Архангельску и музею-заповеднику деревянного зодчества «Малые Корелы».

К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. Двухместное размещение в санатории «Беломорье», одноместное — за доплату.

Питание. В стоимость тура включено пятиразовое питание в санатории, дегустационная доска в первый день и обед в третий.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Архангельску, начало SPA-программы

Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Затем отправимся гулять по Архангельску. Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера. Осмотрим главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины: памятник Петру I, Гостиные дворы, Успенскую церковь, мыс Пур-Наволок и остров Соломбала.

По завершении двухчасовой экскурсии доставим вас в загородный санаторий. Он расположен на берегу живописного озера и окружён хвойно-лиственным лесом.

Весь оставшийся день после размещения в номерах и обеда вы посвятите расслаблению и оздоровлению. Программа основана на процедурах с использованием уникальных водорослей Белого моря, которые благоприятно воздействуют на тонус кожи, дарят организму энергию и бодрость.

Вас ждёт ванна из пресной воды с добавлением экстрактов хвои, валерианы и эвкалипта. Затем будет время, чтобы поплавать в бассейне и попариться в кедровой бочке. Завершат программу первого дня обёртывание с ламинарией и водорослево-солевый пилинг тела. После ужина — самостоятельный отдых.

Прогулки по Архангельску, начало SPA-программыПрогулки по Архангельску, начало SPA-программыПрогулки по Архангельску, начало SPA-программыПрогулки по Архангельску, начало SPA-программыПрогулки по Архангельску, начало SPA-программыПрогулки по Архангельску, начало SPA-программы
2 день

День релакса

После завтрака вы продолжите наслаждаться SPA-процедурами. Этот день начнётся с массажа лица, затем косметолог сделает вам водорослевые маски для лица и рук. Далее — перерыв на обед и фитоароматерапия с эфирными маслами для укрепления иммунитета и нервной системы. Приятным завершением этого сеанса станет чашечка чая с цветами и травами, обладающего общетонизирующим эффектом. После полдника — свободное время, ужин.

День релаксаДень релаксаДень релаксаДень релаксаДень релаксаДень релакса
3 день

Поездка в «Малые Корелы»

Утром после завтрака — освобождение номеров. Затем вы словно перенесётесь в прошлое, отправившись в музей-заповедник деревянного зодчества «Малые Корелы». Погуляем среди избушек и амбаров, послушаем колокольные перезвоны. Будет время на покупку сувениров и фотосессии.

На обратном пути в Архангельск посетим фирменный магазин водорослевого комбината. Это единственное в России предприятие, которое добывает и перерабатывает арктические водоросли Белого моря, используемые в косметологии, медицине и кулинарии. После обеда в ресторане —трансфер к аэропорту или ж. -д. вокзалу.

Поездка в «Малые Корелы»Поездка в «Малые Корелы»Поездка в «Малые Корелы»Поездка в «Малые Корелы»

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Трансферы по маршруту на легковом авто или минивэне, в зависимости от количества участников
  • Проживание
  • Питание
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • SPA-процедуры
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты в Архангельск и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 2000₽ в сутки
  • Организация тура возможна в любые удобные вам даты (при участии более двух человек)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, вторая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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