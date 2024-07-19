Встретим вас у аэропорта или ж. -д. вокзала с дегустационной доской, угостим поморскими блюдами и ягодными настойками. Затем отправимся гулять по Архангельску. Вы узнаете, почему его называют городом трескоедов, познакомитесь с историей освоения, прошлым и настоящим Русского Севера. Осмотрим главные достопримечательности вдоль набережной Северной Двины: памятник Петру I, Гостиные дворы, Успенскую церковь, мыс Пур-Наволок и остров Соломбала.

По завершении двухчасовой экскурсии доставим вас в загородный санаторий. Он расположен на берегу живописного озера и окружён хвойно-лиственным лесом.

Весь оставшийся день после размещения в номерах и обеда вы посвятите расслаблению и оздоровлению. Программа основана на процедурах с использованием уникальных водорослей Белого моря, которые благоприятно воздействуют на тонус кожи, дарят организму энергию и бодрость.

Вас ждёт ванна из пресной воды с добавлением экстрактов хвои, валерианы и эвкалипта. Затем будет время, чтобы поплавать в бассейне и попариться в кедровой бочке. Завершат программу первого дня обёртывание с ламинарией и водорослево-солевый пилинг тела. После ужина — самостоятельный отдых.