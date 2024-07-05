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Авторский тур
3 дня
К себе нежно: выходные в загородном санатории со SPA-процедурами на основе водорослей Белого моря
Погулять по Архангельску и «Малым Корелам» и отдохнуть душой и телом благодаря дарам Беломорья
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
28 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
В Поморье за вкусами и впечатлениями: северная кухня, деревянное зодчество и мастер-классы
Испечь наливные шаньги, перепробовать блюда из рыбы и дичи и спуститься в Пинежскую пещеру
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Архангельска, утро
Завтра в 10:00
8 июля в 10:00
50 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Морская рыбалка и первозданная северная природа вблизи Архангельска
Поуправлять моторной лодкой, поймать рыбу в открытом Белом море и посетить остров смерти
Начало: Яхт-клуб у гостиницы «Меридиан» (Архангельск), утр...
26 июля в 10:00
16 авг в 10:00
52 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Северная Двина»
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