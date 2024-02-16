Большое путешествие по Архангельской области

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Большое путешествие по Архангельской области — это погружение в историю, знакомство с культурным наследием, природой и людьми удивительного Северного края.

Старинный город Каргополь с белокаменными каменными храмами, знаменитой каргопольской глиняной игрушкой, самобытные деревни, удивительное сочетание природных пейзажей, деревянного зодчества и народные традиции.

Архангельск — история поморов и арктических экспедиций, первый морской торговый порт и культурная столица региона.

Древние Холмогоры и село Ломоносово — родина знаменитого ученого Михаила Васильевича Ломоносова и ажурного косторезного промысла. И всегда вдохновляющее Белое море.
Большое путешествие по Архангельской области
Большое путешествие по Архангельской области
Большое путешествие по Архангельской области
Ближайшие даты:
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июн
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20
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Что вас ожидает:

На родину М. В. Ломоносова
На родину М. В. Ломоносова
В музее имени Ломоносова познакомимся с историей и открытиями великого ученого, а также бытом того времени
Столица Поморья
Столица Поморья
Отправимся на обзорную экскурсию по Архангельску и увидим множество интересных объектов на набережной Северной Двины
Кенозерский парк
Кенозерский парк
Посетим национальный парк, в котором сохранились настоящий северный уклад жизни, традиции и культура

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Каргополю

Прибытие на станцию Няндома:

  • 06:34 поездом № 10 Санкт-Петербург — Архангельск.
  • 10:02 поездом № 118 Москва — Архангельск.

10:15 Встреча туристов у центрального входа на ж/д вокзал со стороны перрона.

Трансфер в Каргополь (78 км).

Размещение в Гостевом доме «Каргопольская слобода» в номерах с удобствами.

Обед.

Трансфер в Каргополь (12 км) на экскурсионную программу.

Обзорная пешеходная экскурсия по Каргополю — прогулка по уютной набережной и старинным кварталам.

Храмовые комплексы поражают своим великолепием, а местные предания и легенды погружают в далёкое прошлое славного северного города.

Каргополь, в прошлом, известный торговый город древнерусского государства, расположенный у самого истока реки Онеги, берущей своё начало из озера Лаче.

Земли уезда простирались вдоль реки Онеги до самого Белого моря. Прохождение через Каргополь транзитного соляного пути из Поморья и монополия на торговлю солью, пожалованная Иваном Грозным, способствовала экономическому развитию города.

Экскурсия по выставке «Каргополье с древнейших времен».

Экспозиция посвящена истории каргопольской крепости, здесь представлены предметы раскопок XVII века, в том числе оружие, пушки, ядра.

Гости увидят уникальную икону «Борис и Глеб на фоне горящей каргопольской крепости», написанную в память о чудесном спасении Каргополя от пожара.

Посещение сувенирного магазина.

По желанию самостоятельное посещение:

  • «Частный музей мастеров Шевелевых и каргопольский глиняной игрушки».
  • «Интерактивный Эко-парк «Медвежий край».

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Русская баня (по желанию, за доп. плату).

Обзорная экскурсия по КаргополюОбзорная экскурсия по КаргополюОбзорная экскурсия по КаргополюОбзорная экскурсия по Каргополю
2 день

Кенозерский национальный парк. Большие Лядины

Завтрак.

08:30 Выезд в Кенозерский национальный парк (в пути 2,5 часа).

Кенозерье — место очень важное для понимания особенностей Русского Севера и получения удивительных впечатлений.

Парк — это особо охраняемая природная территория, претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско.

Особенность Кенозерского парка в том, что именно здесь культурное и природное наследие сохранилось здесь наиболее полно и многогранно.

Это один из островков настоящего северного жизненного уклада, традиций, культуры.

На маршруте встретится уникальный памятник природы — фрагмент континентального водораздела двух океанов — Северного Ледовитого и Атлантического.

Гряда, оставленная ледником, разделила два соседних озера. Одно из них имеет сток в Балтийское море, а другое — в студеное Белое.

Туристы поднимутся на Хижгору к церкви Александра Свирского, со звонницы которой открывается замечательный вид.

По желанию прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», где воссозданы в миниатюре памятники деревянного зодчества Кенозерья: часовни, избы, хозяйственные постройки.

Деревенский обед в «Рукодельной избе».

Продолжение маршрута в селе Большие Лядины (37 км).

Здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем.

Прогулка по деревне, старые воротные колодцы и другие особенности северного села, посещение этнографического музея «Лядинское узорочье», где собраны предметы крестьянского быта и льняного промысла.

При условии транспортной доступности и с учетом продолжительности светового дня возможен заезд в бывшую деревню Красная Ляга, где на берегу ушедшего карстового озера сохранилась самая ранняя на Каргополье шатровая одностолпная Сретено-Михайловская церковь 1655 г. постройки (самостоятельный осмотр).

Возвращение в Каргополь и отдых после 18:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Русская баня (по желанию, за доп. плату).

Кенозерский национальный парк. Большие ЛядиныКенозерский национальный парк. Большие ЛядиныКенозерский национальный парк. Большие ЛядиныКенозерский национальный парк. Большие Лядины
3 день

Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Трансфер в Архангельск

Завтрак.

Освобождение номеров.

08:30 Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость».

Посещение деревень: Саунино и Погост (50 км). Второе по значению место в Каргополье, где непременно следует побывать.

Здесь одновременно сосуществуют старинный возрождающийся монастырь, деревянное зодчество и традиционные для Русского севера ремесла.

Село Ошевенское — выдающийся историко-ландшафтный памятник Русского Севера. Жилая застройка в старинной планировке органично соседствует с часовнями, церквями, комплексом монастыря.

Здесь же сохранились артефакты еще языческой культуры: обетные кресты, святая роща, культовые поклонные камни-следовики. И это удивительно!

В селе Саунино церковь Иоанна Златоуста — шатровый храм 1665 года. Внутри храм перекрыт живописным потолком — «расписными небесами».

Шестигранная колокольня XVIII века придает всему ансамблю законченный неповторимый облик.

Деревня с замечательным названием Погост, где сохранились ансамбли памятников деревянного зодчества. В древности слово «погост» обозначало не только кладбище, но и некое общее место близких поселений.

Поселения сохранились не все, а вот деревня Погост сохранилась и входит в Ассоциацию самых красивых деревень России. Потому и едут сюда люди из разных земель — ближних и очень дальних.

Деревенский обед из блюд каргопольской кухни. Хлеб и пироги из русской печи — для кого-то забытый, а кому-то неведомый ранее вкус. Простая и вкусная еда: наваристый суп и рыба «по-северному», разносолы да каша ошевенская.

После обеда посещение села Архангело, где на левом берегу реки Онеги стоят две деревянные церкви — Архангела Михаила (1715 г.) и Сретения Господня(около 1820 г.).

Первая уникальна тем, что завершена кубоватой кровлей, известной только в Поонежье и на прионежском берегу Белого моря. На кубе стоит традиционное пятиглавие. Апсида перекрыта бочкой.

Сретенская церковь имеет шлемовидную кровлю с завершением главкой. Храм Сретения Господня относится к типу ярусных храмов.

14:00 Трансфер в Архангельск на автобусе. Время в пути 5 часов, делаются остановки в пути.

Прибытие в Архангельск после 19:00.

Заселение в гостиницу.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Автобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Трансфер в АрхангельскАвтобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Трансфер в АрхангельскАвтобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Трансфер в АрхангельскАвтобусно-пешеходная экспедиция в «Ошевенскую волость». Трансфер в Архангельск
4 день

Обзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров Ягры

Завтрак в отеле.

08:50 Встреча с гидом в холле отеля.

09:00 Обзорная экскурсия «Архангельск столица Поморья».

Архангельск — областной центр, первый морской порт России и ворота в Арктик, великолепной доминантой которого является величественная река — Северная Двина.

На набережной Северной Двины сосредоточено множество интересных объектов: памятник Петру I и тюленю-спасителю, Успенская церковь и подворье соловецкого монастыря, памятник северным конвоям и «окно в Арктику».

С набережной Северной Двины открывается прекрасный вид на островную часть Архангельска и остров Соломбалу — место, где по указу Петра I была заложена первая государственная судостроительная казенная верфь и спущен на воду первый торговый корабль.

Обед в кафе.

Загородная экскурсия «Северодвинск — город у Белого моря».

Северодвинск — второй по величине город Архангельской области, промышленный и портовый гигант, центр атомного судостроения.

Экскурсия по городу познакомит с историей города Северодвинска и подводного флота России.

Посещение краеведческого музея и специальная интерактивная программа-рассказ, посвященная устройству атомной подводной лодки.

Собирая «лодку-конструктор», можно узнать о технических решениях, о том, как строятся атомные подводные лодки, об их внутреннем устройстве и оборудовании помещений.

Выезд на южный берег Арктики на остров Ягры.

Прогулка по набережной и потрясающие виды Белого моря.

Здесь же на границе соснового бора и морского побережья находится воинский мемориальный комплекс и памятный знак в честь моряков атомной подводной лодки «Курск».

В наши дни это живописное побережье является излюбленным местом отдыха.

Возвращение в Архангельск после 19:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Обзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров ЯгрыОбзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров ЯгрыОбзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров ЯгрыОбзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров ЯгрыОбзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров ЯгрыОбзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров ЯгрыОбзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров ЯгрыОбзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров ЯгрыОбзорная экскурсия «Архангельск - столица Поморья». Северодвинск. Остров Ягры
5 день

Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»

Завтрак в отеле.

07:30 Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова».

Гостей ждет незабываемая поездка на родину Михаила Васильевич Ломоносова.

Село Ломоносово расположено на Курострове недалеко от села Холмогоры.

Это земля с богатейшей историей и культурой — территория древних крепостей, монастырей и храмов, первой торговой судоверфи и искусной кружевной резьбы по кости.

Летом попасть на остров можно по паромной переправе, а зимой по ледовой дороге (зимнику).

В музее имени Ломоносова, здание которого расположено на месте, где предположительно находился дом Ломоносовых, гости познакомятся с историей и открытиями великого ученого, а также узнают о быте того времени.

На мастер-классе резьбы по кости создадут сувенир на память, а после прогуляются по селу до белокаменного храма Дмитрия Солунского.

Обед в кафе в середине программы.

Возвращение в Архангельск после 17:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

В период межсезонья (ноябрь – декабрь и апрель – май) возможна замена экскурсии на «Наследие земли Холмогорской»: посещение Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря и села Холмогоры.

Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»Загородная экскурсия «Холмогоры и родина Ломоносова»
6 день

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров. Вещи в камеру хранения.

09:00 Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы».

Малые Корелы — лучший в России музей деревянного зодчества под открытым небом и главная достопримечательность Архангельска.

Попав в Малые Корелы, вы окажетесь в России XVIII–XIX веков: крестьянские избы, стройные деревянные храмы Каргополья, Пинежья, Подвинья и, тянущиеся к небу, прекрасные северные сосны создают ощущение патриархальности и необыкновенного умиротворения.

Экскурсия по одному сектору музея.

Свободное время для самостоятельной прогулки по территории музея.

Возвращение в Архангельск.

Обед в кафе.

Окончание программы после 14:00 часов.

Свободное время.

Самостоятельный отъезд из отеля.

Трансферы на ж/д вокзал и в аэропорт за доп. плату.

Рекомендуемый отъезд из Архангельска после 16:00.

Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»Загородная экскурсия в музей деревянного зодчества «Малые Корелы»

Проживание

Тур предусматривает проживание в номерах стандарт с удобствами.

Стоимость тура при двухместном размещении — 63 000 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение — 9 000 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом «Каргопольская слобода»

2 ночи

«Каргопольская слобода» — двухэтажный гостевой дом из круглого соснового в 12 км от Каргополя на самом берегу реки Онеги.

Состоит из 8 уютных домашних комнат площадью 12–14 кв. метров со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор).

На первом этаже коттеджа располагается уютный холл, где гости могут собраться дружной компанией и попить чай.

Курение и размещение с животными категорически запрещено.

Гостевой дом «Каргопольская слобода»Гостевой дом «Каргопольская слобода»Гостевой дом «Каргопольская слобода»Гостевой дом «Каргопольская слобода»

Гостиница «Столица Поморья»

3 ночи

Гостиница находится в Архангельске. Для размещения представлен разнообразный номерной фонд, который обустроен всем самым необходимым для комфортного отдыха и продуман до мелочей.

В ванной комнате установлен стандартный набор сантехники, прилагается комплект полотенец и гигиенические принадлежности.

На территории имеется ресторан, где подают блюда европейской кухни.

В непосредственной близости расположены продуктовые магазины и места общественного питания, где можно не только вкусно перекусить, но и отлично провести свое время. Расстояние до международного аэропорта Талаги составляет 14 км.

Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»Гостиница «Столица Поморья»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе тура
  • Питание 2-разовое (завтраки и обеды)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Ж/д проезд до ст. Няндома, проезд из Архангельска
  • Индивидуальный трансфер на легковом автомобиле (до 3 человек):ж/д вокзал "Архангельск-Город" - отель - 600 руб. /машинаж/д станция "Исакогорка" - отель - 1500 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машинааэропорт "Талаги" - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
  • Ж/д вокзал «Архангельск-Город» - отель - 600 руб. /машина
  • Ж/д станция «Исакогорка» - отель - 1500 руб. /машина
  • Аэропорт «Талаги» - отель с 07:00 до 22:00 - 750 руб. /машина
  • Аэропорт «Талаги» - отель с 22:00 до 07:00 - 1500 руб. /машина
  • Питание, экскурсии и услуги, указанные как "самостоятельно" или "за дополнительную плату"
Место начала и завершения?
Архангельская область, Няндома
Входят ли билеты на поезд/самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка не включена в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание в туре?

В стоимость тура включено 2-разовое питание (завтраки и обеды).

Предоставляется комплексное питание, изменение комплекса блюд возможно только по предварительному согласованию и за доп. плату.

Возможны ли изменения в программе тура?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Последовательность экскурсий может быть изменена без уменьшения объема обслуживания.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
16 фев 2024
Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
Б
5 фев 2024
Организаторы приготовили этот тур безупречно.
Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
О
18 янв 2024
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.

Тур входит в следующие категории Архангельска

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