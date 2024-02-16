2 день

Кенозерский национальный парк. Большие Лядины

Завтрак.

08:30 Выезд в Кенозерский национальный парк (в пути 2,5 часа).

Кенозерье — место очень важное для понимания особенностей Русского Севера и получения удивительных впечатлений.

Парк — это особо охраняемая природная территория, претендующая на включение в мировой список Всемирного наследия Юнеско.

Особенность Кенозерского парка в том, что именно здесь культурное и природное наследие сохранилось здесь наиболее полно и многогранно.

Это один из островков настоящего северного жизненного уклада, традиций, культуры.

На маршруте встретится уникальный памятник природы — фрагмент континентального водораздела двух океанов — Северного Ледовитого и Атлантического.

Гряда, оставленная ледником, разделила два соседних озера. Одно из них имеет сток в Балтийское море, а другое — в студеное Белое.

Туристы поднимутся на Хижгору к церкви Александра Свирского, со звонницы которой открывается замечательный вид.

По желанию прогулка по архитектурному парку «Кенозерские бирюльки», где воссозданы в миниатюре памятники деревянного зодчества Кенозерья: часовни, избы, хозяйственные постройки.

Деревенский обед в «Рукодельной избе».

Продолжение маршрута в селе Большие Лядины (37 км).

Здесь стоит многоглавая Богоявленская церковь с затейливым и не встречающимся более нигде полукруглым крыльцом-гульбищем.

Прогулка по деревне, старые воротные колодцы и другие особенности северного села, посещение этнографического музея «Лядинское узорочье», где собраны предметы крестьянского быта и льняного промысла.

При условии транспортной доступности и с учетом продолжительности светового дня возможен заезд в бывшую деревню Красная Ляга, где на берегу ушедшего карстового озера сохранилась самая ранняя на Каргополье шатровая одностолпная Сретено-Михайловская церковь 1655 г. постройки (самостоятельный осмотр).

Возвращение в Каргополь и отдых после 18:00.

Свободное время.

Ужин самостоятельно.

Русская баня (по желанию, за доп. плату).