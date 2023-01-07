4 день

Почезерский храмовый комплекс, этнографическая программа, мастер-класс

09:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».

09:30 Начнём наш день со знакомства с жемчужиной Кенозерья – Почезерским храмовым комплексом XVIII века в д. Филипповская (20 км от Вершинино, автобусный переезд 30 минут).

10:00 По приезде прогуляемся вокруг стен храмового комплекса, осмотрим шатровую Спасскую церковь с двумя комплексами воссозданных «небес», зимнюю Предтеченскую церковь с трапезной, поднимемся на колокольню и насладимся колокольными звонами.

Выдающийся памятник древнерусского деревянного зодчества, ансамбль-«тройка», состоящий из двух церквей и колокольни, выглядит монументально и сказочно в зимнем ландшафте деревни Филипповская.

11:30 Продолжаем новогоднее путешествие и сразу из деревни Филипповская отправляемся в деревню Усть-Поча на этнографическую программу «Мастеровое Кенозерье».

12:00 Знаете ли вы, что «небеса» могут быть ручной работы?

В этом вы убедитесь, побывав в часовне Св. Николая Чудотворца XIX в. с уникальным 12-гранным расписным «небом».

13:00 После посещения часовни и прогулки по «Щучьему» хребту устроим душевные посиделки в центре промыслов и ремёсел «Ремесленное подворье».

Настоящие деревенские разносолы уже на столе, дымится чайник и подоспели пироги-ягодники! Слегка подкрепившись, попробуем свои силы в мастер-классах по плетению из бересты или войлоковалянию.

Перед отъездом в Вершинино не забудьте заглянуть в сувенирную лавку, чтобы приобрести подарки для своих родных и друзей, изготовленные кенозерскими мастерами.

18:00 Ужин в трактире «Почтовая гоньба».

Свободное время.