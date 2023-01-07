Кенозерское новогодие

Групповой тур в Архангельске
5
3 отзыва
Новый Год – это праздник детства, тепла и любви! Это время волшебства, веселья и подарков. Под новый год каждый ждет чуда и мечтает попасть в сказку.

Во время новогоднего путешествия в заповедное Кенозерье вы непременно поверите в то, что сказка действительно существует.

Тихая красота зимнего таежного леса, свежесть морозного воздуха, потрескивание поленьев в русской печи, новогодние забавы и сюрпризы от Деда Мороза. Приглашаем вас встретить Новый год в Кенозерье!
Кенозерское новогодие
Кенозерское новогодие
Кенозерское новогодие
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Новый год на Кенозерский лад
Новый год на Кенозерский лад
Для вас приятные сюрпризы и подарки, кенозерские угощения и встреча с Дедом Морозом!
Окунемся в прошлое
Окунемся в прошлое
Побываем в поселке лесозаготовителей Поча и узнаем о его интересной судьбе
Жемчужина Кенозерья
Жемчужина Кенозерья
Познакомимся с Почезерским храмовым комплексом XVIII века

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, переезд в Вершинино, встреча Нового года

13:10 Прибытие на ст. Плесецкая.

Гостей, которые приедут поездом, на станции Плесецкая будет ждать транспорт Кенозерского национального парка – машина с фирменной наклейкой-эмблемой (доп. плата).

13:30 Путь от Плесецка до Вершинино неблизкий – около 180 км и дорога местами может оставлять лучшего, но наши опытные водители довезут вас с комфортом – так, что и оглянуться не успеете.

По пути сделаем небольшую остановку.

16:00 – добро пожаловать в деревню Вершинино – административный центр Плесецкого сектора парка!

С дальней дороги следует хорошенько отдохнуть в уютных номерах гостиницы «Постоялый двор» – ведь впереди встреча Нового года.

А чтобы скоротать вечер – отведайте чая с деревенскими пирогами.

22:00 – 01:00 «Васильева ночь» в трактире «Почтовая гоньба»

Вас ждет Новый год на Кенозерский лад.

В эту волшебную ночь для вас приятные сюрпризы и подарки, кенозерские угощения, конкурсы, встреча с Дедом Морозом и, конечно, теплая дружеская атмосфера!

Прибытие, переезд в Вершинино, встреча Нового годаПрибытие, переезд в Вершинино, встреча Нового годаПрибытие, переезд в Вершинино, встреча Нового годаПрибытие, переезд в Вершинино, встреча Нового года
2 день

Экскурсия по Вершинино, интерактивный музей, мастер-класс

10:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».

10:30 Утро первого дня Нового года начнём с прогулки по Вершинино «Село раскинулось узорно».

Это знакомство с деревней Вершинино, кенозерскими традициями, обычаями, промыслами и ремёслами.

Мы посетим Никольскую часовню XVIII в. – символ Кенозерского национального парка, заглянем в «Рухлядный амбар», а также отроем секреты кузнечного, гончарного и плотницкого мастерства в музейной экспозиция «Амбарный ряд».

13:00 Обед в трактире «Почтовая гоньба».

14:00 Погрузимся в мир сказок и былин в интерактивном музее «В Начале было Слово», посвященном эпическому наследию Кенозерья – территории, которую исследователи назвали «Исландией русского эпоса».

Музей создан в реконструированном крестьянском доме в деревне Шишкино, которая находится примерно в 1 км от деревни Вершинино.

18:00 Ужин в трактире «Почтовая гоньба».

19:00 Мастер-классы на выбор по желанию "Новогоднее декорирование" в Визит-центре / ЭКОмастер-класс в Визит-центре (по предварительной записи до 31 декабря).

Экскурсия по Вершинино, интерактивный музей, мастер-классЭкскурсия по Вершинино, интерактивный музей, мастер-классЭкскурсия по Вершинино, интерактивный музей, мастер-классЭкскурсия по Вершинино, интерактивный музей, мастер-класс
3 день

Ретро-путешествие, интерактивная программа

09:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».

10:00 Сегодня нас ждём ретро-путешествие «Поча. XX век».

Отправляемся в посёлок Поча (20 км от Вершинино, примерно 30 минут).

Время в дороге пролетит незаметно – будем по пути любоваться завораживающим кенозерским лесом и настоящим белым снегом!

10:30 – Поча – относительно молодой населенный пункт, основанный в 1959 году как посёлок лесозаготовителей.

Помните фильм «Девчата» и его удивительную атмосферу?

Для жителей поселка Поча это не кадры киноленты, а моменты истории, которой они готовы поделиться с вами.

Из уст местной жительницы в информационном центре под открытым небом «Поча. Жили, работали, любили» вы узнаете о непростой, но интересной судьбе посёлка.

В доме посёлка «Привал лесоруба» примем участие в интерактивной программе «Взвейтесь кострами».

Вот уже готов обед, кипит чайник, томятся свежие пироги с лесными ягодами на столах, а участницы группы «Северяночка» собрались на «Чокеровку новостей».

15:30 Возвращение в Вершинино.

18:00 Ужин в трактире «Почтовая гоньба».

Свободное время.

Ретро-путешествие, интерактивная программаРетро-путешествие, интерактивная программаРетро-путешествие, интерактивная программаРетро-путешествие, интерактивная программа
4 день

Почезерский храмовый комплекс, этнографическая программа, мастер-класс

09:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».

09:30 Начнём наш день со знакомства с жемчужиной Кенозерья – Почезерским храмовым комплексом XVIII века в д. Филипповская (20 км от Вершинино, автобусный переезд 30 минут).

10:00 По приезде прогуляемся вокруг стен храмового комплекса, осмотрим шатровую Спасскую церковь с двумя комплексами воссозданных «небес», зимнюю Предтеченскую церковь с трапезной, поднимемся на колокольню и насладимся колокольными звонами.

Выдающийся памятник древнерусского деревянного зодчества, ансамбль-«тройка», состоящий из двух церквей и колокольни, выглядит монументально и сказочно в зимнем ландшафте деревни Филипповская.

11:30 Продолжаем новогоднее путешествие и сразу из деревни Филипповская отправляемся в деревню Усть-Поча на этнографическую программу «Мастеровое Кенозерье».

12:00 Знаете ли вы, что «небеса» могут быть ручной работы?

В этом вы убедитесь, побывав в часовне Св. Николая Чудотворца XIX в. с уникальным 12-гранным расписным «небом».

13:00 После посещения часовни и прогулки по «Щучьему» хребту устроим душевные посиделки в центре промыслов и ремёсел «Ремесленное подворье».

Настоящие деревенские разносолы уже на столе, дымится чайник и подоспели пироги-ягодники! Слегка подкрепившись, попробуем свои силы в мастер-классах по плетению из бересты или войлоковалянию.

Перед отъездом в Вершинино не забудьте заглянуть в сувенирную лавку, чтобы приобрести подарки для своих родных и друзей, изготовленные кенозерскими мастерами.

18:00 Ужин в трактире «Почтовая гоньба».

Свободное время.

Почезерский храмовый комплекс, этнографическая программа, мастер-классПочезерский храмовый комплекс, этнографическая программа, мастер-классПочезерский храмовый комплекс, этнографическая программа, мастер-классПочезерский храмовый комплекс, этнографическая программа, мастер-класс
5 день

Отъезд

08:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».

09:00 Как не хочется уезжать и возвращаться туда, где заботы и суета.

В Кенозерье такая природа и умиротворение, что забываешь обо всём на свете.

Но транспорт уже подан, и наш путь лежит на станцию Плесецкая.

Трансфер на станцию Плесецкая или самостоятельный отъезд

12:55 Отправление поездом со ст. Плесецкая.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в деревне Вершинино в двух-, четрыехместных номерах.

Стоимость тура на 1 человека (трансфер включен):

  • взрослый – 34 000 руб.;
  • дети до 14 лет – 26 000 руб.

Варианты проживания

Гостиница «Постоялый двор»

4 ночи

Современная двухэтажная гостиница «Постоялый двор» предлагает для размещения 12 номеров, где одновременно могут остановиться 28 гостей Парка. На первом этаже находятся 3-х и 4-х местные номера. На втором этаже - 2 одноместных номера, остальные - двухместные с раздельными и двуспальными кроватями.

В гостинице оборудованы 4 просторных кухни, где вы сможете самостоятельно приготовить еду. В каждой кухне есть холодильники, электроплитки, микроволновые печи и необходимая посуда. За большим столом легко разместится дружная компания.

На каждом этаже находится по 2 душевых комнаты и 2 туалета. А если вы желаете попариться в русской баньке - это возможно! Она находится рядом с гостиницей. Сообщите об этом заранее и баню подготовят к назначенному времени.

Гостиница «Постоялый двор»Гостиница «Постоялый двор»Гостиница «Постоялый двор»Гостиница «Постоялый двор»Гостиница «Постоялый двор»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле
  • Трансфер Плесецкая – Вершинино – Плесецкая
  • Питание по программе
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Авиа- и ж/д билеты до станции Плесецкая и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Россия, Северная железная дорога, станция Плесецкая
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
7 янв 2023
Спасибо большое организаторам тура
Особенно благодарна нашим сопровождающим Валентине и Екатерине за их любовь к родному краю, которой они заряжает гостей
Также благодарим водителей за вождение в зимних условиях, транспорт был вовремя комфортно и безопасность
Пожелание пересмотреть меню обеда, так как после сказки леса и пещер салат 'оливье" странно
Ведь есть прекрасные блюда поморской кухни
Спасибо развития и процветания компании
Н
7 янв 2023
Данный тур "Сказка Русского Севера" очень понравился. Мы посетили музей "Малые корелы", побывали в Пинежье (удивительная красота), также познакомились с историей города Архангельска и г. Северодвинска. Посетили мастер-класс по изготовлению пряника - козули. В общем, остались только приятные и незабываемые впечатления. Организация тура была на высшем уровне - гостиница, транспорт были очень хорошие. Так что путешествовать с Большой страной одно удовольствие! Огромное спасибо за организацию экскурсий!
Т
17 окт 2022
Очень профессионально и Мега душевно).

Тур входит в следующие категории Архангельска

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