Во время новогоднего путешествия в заповедное Кенозерье вы непременно поверите в то, что сказка действительно существует.
Тихая красота зимнего таежного леса, свежесть морозного воздуха, потрескивание поленьев в русской печи, новогодние забавы и сюрпризы от Деда Мороза. Приглашаем вас встретить Новый год в Кенозерье!
дек
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, переезд в Вершинино, встреча Нового года
13:10 Прибытие на ст. Плесецкая.
Гостей, которые приедут поездом, на станции Плесецкая будет ждать транспорт Кенозерского национального парка – машина с фирменной наклейкой-эмблемой (доп. плата).
13:30 Путь от Плесецка до Вершинино неблизкий – около 180 км и дорога местами может оставлять лучшего, но наши опытные водители довезут вас с комфортом – так, что и оглянуться не успеете.
По пути сделаем небольшую остановку.
16:00 – добро пожаловать в деревню Вершинино – административный центр Плесецкого сектора парка!
С дальней дороги следует хорошенько отдохнуть в уютных номерах гостиницы «Постоялый двор» – ведь впереди встреча Нового года.
А чтобы скоротать вечер – отведайте чая с деревенскими пирогами.
22:00 – 01:00 «Васильева ночь» в трактире «Почтовая гоньба»
Вас ждет Новый год на Кенозерский лад.
В эту волшебную ночь для вас приятные сюрпризы и подарки, кенозерские угощения, конкурсы, встреча с Дедом Морозом и, конечно, теплая дружеская атмосфера!
Экскурсия по Вершинино, интерактивный музей, мастер-класс
10:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».
10:30 Утро первого дня Нового года начнём с прогулки по Вершинино «Село раскинулось узорно».
Это знакомство с деревней Вершинино, кенозерскими традициями, обычаями, промыслами и ремёслами.
Мы посетим Никольскую часовню XVIII в. – символ Кенозерского национального парка, заглянем в «Рухлядный амбар», а также отроем секреты кузнечного, гончарного и плотницкого мастерства в музейной экспозиция «Амбарный ряд».
13:00 Обед в трактире «Почтовая гоньба».
14:00 Погрузимся в мир сказок и былин в интерактивном музее «В Начале было Слово», посвященном эпическому наследию Кенозерья – территории, которую исследователи назвали «Исландией русского эпоса».
Музей создан в реконструированном крестьянском доме в деревне Шишкино, которая находится примерно в 1 км от деревни Вершинино.
18:00 Ужин в трактире «Почтовая гоньба».
19:00 Мастер-классы на выбор по желанию "Новогоднее декорирование" в Визит-центре / ЭКОмастер-класс в Визит-центре (по предварительной записи до 31 декабря).
Ретро-путешествие, интерактивная программа
09:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».
10:00 Сегодня нас ждём ретро-путешествие «Поча. XX век».
Отправляемся в посёлок Поча (20 км от Вершинино, примерно 30 минут).
Время в дороге пролетит незаметно – будем по пути любоваться завораживающим кенозерским лесом и настоящим белым снегом!
10:30 – Поча – относительно молодой населенный пункт, основанный в 1959 году как посёлок лесозаготовителей.
Помните фильм «Девчата» и его удивительную атмосферу?
Для жителей поселка Поча это не кадры киноленты, а моменты истории, которой они готовы поделиться с вами.
Из уст местной жительницы в информационном центре под открытым небом «Поча. Жили, работали, любили» вы узнаете о непростой, но интересной судьбе посёлка.
В доме посёлка «Привал лесоруба» примем участие в интерактивной программе «Взвейтесь кострами».
Вот уже готов обед, кипит чайник, томятся свежие пироги с лесными ягодами на столах, а участницы группы «Северяночка» собрались на «Чокеровку новостей».
15:30 Возвращение в Вершинино.
18:00 Ужин в трактире «Почтовая гоньба».
Свободное время.
Почезерский храмовый комплекс, этнографическая программа, мастер-класс
09:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».
09:30 Начнём наш день со знакомства с жемчужиной Кенозерья – Почезерским храмовым комплексом XVIII века в д. Филипповская (20 км от Вершинино, автобусный переезд 30 минут).
10:00 По приезде прогуляемся вокруг стен храмового комплекса, осмотрим шатровую Спасскую церковь с двумя комплексами воссозданных «небес», зимнюю Предтеченскую церковь с трапезной, поднимемся на колокольню и насладимся колокольными звонами.
Выдающийся памятник древнерусского деревянного зодчества, ансамбль-«тройка», состоящий из двух церквей и колокольни, выглядит монументально и сказочно в зимнем ландшафте деревни Филипповская.
11:30 Продолжаем новогоднее путешествие и сразу из деревни Филипповская отправляемся в деревню Усть-Поча на этнографическую программу «Мастеровое Кенозерье».
12:00 Знаете ли вы, что «небеса» могут быть ручной работы?
В этом вы убедитесь, побывав в часовне Св. Николая Чудотворца XIX в. с уникальным 12-гранным расписным «небом».
13:00 После посещения часовни и прогулки по «Щучьему» хребту устроим душевные посиделки в центре промыслов и ремёсел «Ремесленное подворье».
Настоящие деревенские разносолы уже на столе, дымится чайник и подоспели пироги-ягодники! Слегка подкрепившись, попробуем свои силы в мастер-классах по плетению из бересты или войлоковалянию.
Перед отъездом в Вершинино не забудьте заглянуть в сувенирную лавку, чтобы приобрести подарки для своих родных и друзей, изготовленные кенозерскими мастерами.
18:00 Ужин в трактире «Почтовая гоньба».
Свободное время.
Отъезд
08:00 Деревенский завтрак в трактире «Почтовая гоньба».
09:00 Как не хочется уезжать и возвращаться туда, где заботы и суета.
В Кенозерье такая природа и умиротворение, что забываешь обо всём на свете.
Но транспорт уже подан, и наш путь лежит на станцию Плесецкая.
Трансфер на станцию Плесецкая или самостоятельный отъезд
12:55 Отправление поездом со ст. Плесецкая.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в деревне Вершинино в двух-, четрыехместных номерах.
Стоимость тура на 1 человека (трансфер включен):
- взрослый – 34 000 руб.;
- дети до 14 лет – 26 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Постоялый двор»
Современная двухэтажная гостиница «Постоялый двор» предлагает для размещения 12 номеров, где одновременно могут остановиться 28 гостей Парка. На первом этаже находятся 3-х и 4-х местные номера. На втором этаже - 2 одноместных номера, остальные - двухместные с раздельными и двуспальными кроватями.
В гостинице оборудованы 4 просторных кухни, где вы сможете самостоятельно приготовить еду. В каждой кухне есть холодильники, электроплитки, микроволновые печи и необходимая посуда. За большим столом легко разместится дружная компания.
На каждом этаже находится по 2 душевых комнаты и 2 туалета. А если вы желаете попариться в русской баньке - это возможно! Она находится рядом с гостиницей. Сообщите об этом заранее и баню подготовят к назначенному времени.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле
- Трансфер Плесецкая – Вершинино – Плесецкая
- Питание по программе
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до станции Плесецкая и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Экскурсии и услуги, указанные как «самостоятельно» или «за дополнительную плату»
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и т. д.)
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Особенно благодарна нашим сопровождающим Валентине и Екатерине за их любовь к родному краю, которой они заряжает гостей
Также благодарим водителей за вождение в зимних условиях, транспорт был вовремя комфортно и безопасность
Пожелание пересмотреть меню обеда, так как после сказки леса и пещер салат 'оливье" странно
Ведь есть прекрасные блюда поморской кухни
Спасибо развития и процветания компании