Туры подходящие для зимних прогулок по Архангельску

Найдено 3 тура в категории «Зимние» в Архангельске, цены от 33 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Новогодний гранд-тур в Поморье
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
«Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой»
1 янв в 10:00
от 42 500 за человека
Зимние каникулы в Беломорье
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
«После этого вы побываете в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и поучаствуете в новогодних гуляниях вместе с жителями северных деревень»
3 янв в 10:00
от 33 000 за человека
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Начало: Северная железная дорога, станция Няндома
«Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой»
31 дек в 10:00
от 65 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    16 февраля 2024
    Зимние каникулы в Беломорье
    Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Зимние каникулы в Беломорье
    Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
  • Б
    Бартева
    5 февраля 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
  • О
    Ольга
    18 января 2024
    Зимние каникулы в Беломорье
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
    Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом
  • Л
    Лариса
    11 января 2024
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
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    и уровня подготовленности. Нам несказанно повезло с гидами. Наш основной гид - Марина Титова, коллеги Марины в Музее художественного освоения Арктики им. Борисова, в Северном морском музее - не просто профессионалы с большой буквы, но люди, любящие свое дело и свой родной край. Думаю, благодаря прежде всего Марине, наше путешествие удалось и оставило самые приятные впечатления. Наличие правильной теплой теплой одежды и обуви также добавит хорошего настроения и позволит почувствовать и полюбить русский север. Ну, а о некоторых шероховатостях по питанию организаторы знают и наверняка примут это во внимание. Тур интересный. Рекомендую.

  • В
    Виктория
    17 октября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
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    с ГИДом было назначено место, дополнительно информации о том, кто встречает не поступило. Звонила контактному лицу для уточнения. Второй раз путешествую по России и остаюсь при своем мнении: включить все экскурсии сразу в пакет, без доп расходов на месте. Обеды по туру великолепны! Спасибо! Трансферт утром без нареканий- все четко Размещение в гостинице- здесь было небольшое волнение, так как отель не владел информацией о раннем размещении, которое было оплачено. Данный момент требовал небольших дополнительных действий В целом оценка:4.7 При использовании моих фото обязательно указать имя автора: Виктория Перевалова

    Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!»
  • Г
    Галина
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
    Поездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отличноПоездка мне очень понравилась. Все было отлично
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Новогодний круиз «Величие Севера»
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
    Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворостТронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост
  • Д
    Дахина
    27 марта 2023
    Новогодний гранд-тур в Поморье
    Потрясающее путешествие в зимнюю сказку Русского Севера! В туре "Гранд-тур Поморье" с умом составлена программа на каждый день: вы получите
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    массу новых интересных впечатлений о достопримечательностях, погуляете и полюбуетесь красивейшей природой и архитектурой Русского Севера, но не успеете замерзнуть даже если на улице будет -25°-30°. Вечером всегда остается свободное время, которое можно провести по своему усмотрению. Гиды всегда готовы ответить на любые вопросы - рассказывают много интересной информации про историю, быт и слвременные реалии данного региона, про традиции, поверья и легенды. Сотрудники турфирмы всегда готовы помочь при возникновении любых проблем. Очень понравилась поездка, хочется вернуться в Архангельсую область еще и познокомиться поближе с этим прекрасным суровым краем

  • В
    Вера
    7 января 2023
    Кенозерское новогодие
    Спасибо большое организаторам тура Особенно благодарна нашим сопровождающим Валентине и Екатерине за их любовь к родному краю, которой они заряжает гостей Также
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    благодарим водителей за вождение в зимних условиях, транспорт был вовремя комфортно и безопасность Пожелание пересмотреть меню обеда, так как после сказки леса и пещер салат 'оливье" странно Ведь есть прекрасные блюда поморской кухни Спасибо развития и процветания компании

Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Зимние»

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Сколько стоит тур в Архангельске в июне 2024
Сейчас в Архангельске в категории "Зимние" можно забронировать 3 тура от 33 000 до 65 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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