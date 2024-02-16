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Авторский тур
6 дней
Новогодний гранд-тур в Поморье
Начало: г. Архангельск
«Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой»
1 янв в 10:00
от 42 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимние каникулы в Беломорье
Начало: Архангельск
«После этого вы побываете в музее деревянного зодчества «Малые Корелы» и поучаствуете в новогодних гуляниях вместе с жителями северных деревень»
3 янв в 10:00
от 33 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Таинственный Север. Новогоднее путешествие по Архангельской области
Начало: Северная железная дорога, станция Няндома
«Через красивейшие карстовые лога, по густому таежному лесу, мы отправимся к уникальному хрустальному водопаду, который не замерзает даже зимой»
31 дек в 10:00
от 65 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья16 февраля 2024Организовано на высшем уровне, когда все предусмотрено: экскурсии, трансфер, обед, свободное время. Насыщенная программа, но именно не перегруженная.
- ББартева5 февраля 2024Организаторы приготовили этот тур безупречно. Нашим экскурсоводом была Марина Титова.
- ББартева5 февраля 2024Новогодний гранд-тур в Поморье - это сказочный подарок от организаторов. Вы почувствуете тепло и красоту этого места на краю земли. А сколько вы узнаете нового и очень интересного. Поверьте, это настоящий праздник и открытие севера.
- ООльга18 января 2024Спасибо большое. Все было отлично! Собираемся к Вам летом.
- ЛЛариса11 января 2024Хотела бы высказать благодарность организаторам за прекрасный познавательный тур в столицу Поморья. Программа была насыщенной, познавательной, интересной для людей разного возраста
- ВВиктория17 октября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Добрый день. Была с мамой в Казани 14-15 октября по туру «Удиви меня, Казань!» Хорошая организация. Есть моменты, которые можно скорректировать: Встреча
- ГГалина24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Поездка мне очень понравилась. Все было отлично.
- ИИгнатова24 сентября 2023Новогодний круиз «Величие Севера»Тронуты радушием в татарской деревне. Сладости там изумительные, особенно хворост.
- ДДахина27 марта 2023Потрясающее путешествие в зимнюю сказку Русского Севера! В туре "Гранд-тур Поморье" с умом составлена программа на каждый день: вы получите
- ВВера7 января 2023Кенозерское новогодиеСпасибо большое организаторам тура Особенно благодарна нашим сопровождающим Валентине и Екатерине за их любовь к родному краю, которой они заряжает гостей Также
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску в категории «Зимние»
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