Сама Пинега — неторопливая спокойная
Программа тура по дням
Прибытие в п. Ясный
Встречаемся в 16:00 на ж/д вокзале Архангельска. До этого времени очень рекомендуем прогуляться по набережной Северной Двины и поискать Кудесников — хранителей севера, они принесут нам удачу!
В 17:00 садимся на поезд и едем до поселка Ясный (станция Мостовая). Времени в пути предостаточно — 4 часа, успеем познакомиться, поспать и полюбоваться первыми таёжными пейзажами.
Остается немного пройти до стапеля, ведь хороший водный поход всегда начинается с небольшой прогулки! Всё общественное снаряжение к нашему приезду уже будет доставлено в лагерь.
День был непростой, нам нужно отдохнуть с дороги, поэтому разбиваем лагерь, ужинаем и расходимся спать. В июне рекомендуем взять с собой маску для сна: не так-то просто уснуть под незаходящим солнцем!
- Переезд на поезде до старта 4 часа.
- 3 км пешком до стапеля.
- Уже можно купаться.
- Ночевка в палатке.
Урочище Малый бор
Ранний подъем и вкусный завтрак перед длинным днем. Желающие могут успеть сходить в местный магазин. Сегодня нам предстоит много дел.
Собираем лагерь, перепаковываем вещи в гермомешки, инструктор обязательно покажет, как сделать это максимально удобно. Внимательно слушаем инструктаж по гребле и технику безопасности.
Пора спускаться на воду! По пути будем делать остановки, чтобы размять ноги и сделать первые фотографии. Будет и большой привал с обедом.
Лагерь ставим уже вечером на урочище Малый бор. Здесь есть небольшой лесок, песчаный пляж и хороший вид на скалистый берег.
За ужином делимся первыми впечатлениями. Следим за временем, чтобы вовремя уйти спать! Северной ночью легко случайно просидеть до самого утра.
- 25 км на байдарке.
- Можно купаться.
- Около 6 часов гребли.
- Ночуем в палатке.
Древняя пустынь
Завтракаем, купаемся и отправляемся в путь.
Сегодня закрепим навыки гребли и установим лагерь на песчаной косе. Любителям красивых фотографий будет позировать отвесный берег, а рыболовы могут изучать глубину и искать крупную рыбу.
По пути к месту стоянки сделаем остановку в деревне Чакола, тут находится небольшая церквушка — памятник русского деревянного зодчества.
А буквально в километре от нашего лагеря найдем освященный крест на месте древнего монастыря Ламбасская Преображенская мужская пустынь, основанного ещё в 1615 году и упраздненного в 1802 году.
- 27 км на байдарке.
- Достопримечательности на маршруте.
- 5-6 часов гребли.
- Ночуем в палатке.
Ежуга - заброшенная деревня
Мы уже приноровились махать веслом и сегодня пройдем совсем мало километров.
Держим путь к заброшенной деревне Ежуга и устью одноимённой реки. 180 лет назад тут родилась известная русская сказительница Мария Дмитриевна Кривополенова. На её концерты ещё до революции ходил Борис Пастернак!
Приходим на стоянку пораньше, ставим лагерь, готовим обед, собираем баньку. Вечером уже привычный ритуал: пляж, лагерь, ужин, костёр.
- 16 км на байдарке.
- Достопримечательности на маршруте.
- 3-4 часа гребли.
- Ночуем в палатке.
Торома - ещё одна нежилая деревня
Сегодня весь день проведем на воде. Грести получается все легче и быстрее, особенно после вчерашней баньки!
Мы забрались в самое сердце тайги. Не звонит телефон, не шумят соседи. Слышно только, как дышит и живет Русский Север.
Лагерь разобьем у ещё одной заброшенной деревни на берегу реки. Отсюда, с огромного пляжа, открывается сказочный вид на красные скалы с прожилками селенита — визитная карточка Пинеги.
Вечером у нас небольшой праздник: отмечаем 100 км пройденного пути.
- 30 км на байдарке.
- Праздничный ужин.
- Около 6 часов гребли.
- Ночуем в палатках.
Лунные камни и заброшенные дома
Сегодня спим подольше. С желающими пораньше сплаваем на противоположный берег — встретить рассвет и поискать красивые камни. Рыбаки могут вдоволь насладиться удочками. С утра мы никуда не торопимся.
В первой половине дня поднимемся на высокий холм к заброшенным домам и разрушенным церквям. Без весла и пешком будет немного непривычно, но мы справимся.
Любуемся природой и пытаемся определить диковинные растения. Может, нам встретятся ива сетчатая, надбородник безлистный и ежевик коралловидный? По пути наберем ягод и трав для чая.
Обедаем и выходим в дорогу, нам предстоит путь к очередному пляжу!
- 20 км на байдарке.
- 4-5 часов гребли.
- Ночуем в палатках.
Кулогорская Троя (или запасной день)
Если всё пойдет по плану, мы неспеша соберемся утром и пройдем всего 8 км на байдарках до деревни Кулогора.
Дальше день можно спланировать по разному: после обеда сходить дружно поискать входы в одну из самых длинных карстовых пещер европейского континента — Кулогорская троя.
Пройти внутрь без специального снаряжения можно не далее 15-20 метров, но и это уже достижение в нашей экспедиции). А можно просто лежать на пляже и наслаждаться видом. На этой стоянке устойчиво ловит связь (МТС, Мегафон, Теле 2).
В случае плохой погоды или непредвиденных задержек на маршруте этот день будет использован как запасной, и на стоянку мы придем только к вечеру.
- 8 км на байдарке.
- Радиальный выход пешком 10-12 км.
- Есть сотовая связь.
- Ночуем в палатке.
Последний день сплава
Как ни жаль расставаться с веслом, но сегодня заключительный день водной части маршрута. Он же самый насыщенный!
Отдохнувшие и набравшиеся сил, снова встаем пораньше и гребем с двойным энтузиазмом, ведь на финише нас ждут мягкие кровати, душ, ресторан и интернет!
А пока в самой Пинеге мы сделаем длительную остановку: тут у нас обед в местной столовой, поход за сувенирами и экскурсия в Пинежский краеведческий музей.
Следующая остановка с прогулкой на 2 км к Пинежским рябчикам Пин и Нега — символы Пинеги. К 18 часам будем в нашем Лесном отеле и следующие две ночи проведем в комфорте.
- 24 км на байдарке.
- 6-7 часов гребли.
- Ночуем в номерах гостевом доме. Есть электричество и вай фай.
- Экскурсия в краеведческий музей.
Карстовые провалы и жаркая баня
Вылезти утром из мягкой кровати сложно вдвойне, но наша экспедиция ещё не закончена. Нас ждёт шведский стол в ресторане)
Наевшись, уходим делать фотографии карстовых провалов, промытых ещё во времена ледникового периода. Невероятных масштабов смотровая площадка, возведенная для туристов, покажется нам ещё одним чудом!
Обед устроим традиционный — на костре и в котелке, только в этот раз с лавочками и на газоне.
Дальше можно сходить на экскурсию в большую пещеру с местными гидами (это охраняемая территория, куда не пускают без специального сопровождения).
Вечером — прощальный ужин. После — жаркая банька! Самые активные могут вернуться обратно в ресторан. Последний раз собираемся нашим дружным кружком, делимся эмоциями, обмениваемся телефонами и планируем следующую экспедицию!
- 10 км пешком.
- Достопримечательности на маршруте.
- Праздничный ужин.
- Ноль часов гребли;)
Отъезд домой
Ранним утром собираемся выезжать домой. Нас снова ждет шведский стол на завтрак!
Перед тем, как поехать в Архангельск, наш трансфер проедет на Красную Горку, там расположен заброшенный Красногорский Богородицкий монастырь, а с высоты открывается обзорный вид на Пинегу и таежные леса вокруг — это место считается одной из главных экскурсионных точек Пинежья.
В город к ж/д вокзалу приедем не позднее 15 часов. Рекомендуем задержаться в Архангельске и съездить к Белому морю. А если не захочется уезжать из тайги, можно остаться на базе еще на пару дней и изучить окрестности самостоятельно.
- 10 км прогулка.
- 4 часа на автобусе.
- Возвращение в город.
- Достопримечательности в Архангельске.
*Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Клуб предоставит общественные палатки бесплатно.
В нашем арсенале есть просторные 3- и 4-местные модели от проверенных брендов: Normal Zero и Red Fox.
Последние две ночи мы живем в гостевом доме в трехместных номерах с душем и туалетом в каждом номере. Во всех номерах есть свет, вай фай и телевизор. В номерах две односпальные кровати и один двуспальный диван (можно заселиться семьёй их четырёх человек).
Заселяем в номера отдельно мужчин и женщин. Для пар предусмотрена возможность выкупить номер на двоих за доплату около 6000 руб. за оба дня, при наличии свободных номеров.
Варианты проживания
Палатка
Как мы распределяем места? Мы хотим, чтобы всем было комфортно
- Семьи или компании из 3-4 человек размещаются вместе.
- Трёхместные палатки выдаём на двоих, четырёхместные — на троих.
- Парам и семьям предоставляем отдельную палатку, без подселения.
- Незнакомых участников, по возможности, селим с учётом пола.
- Мы постоянно обновляем наши палатки — они всегда чистые и в отличном состоянии.
Трехместные модели палаток: Normal Zero Z 3 PRO и Red Fox Trekking Fox 3.
- Весит всего 3,15-3,45 кг
- Просторный тент: 324×218×114 см
- Размеры внутренней палатки: 172×211×104 см
Четырёхместные модели палаток: Normal Zero Z 4 PRO и Red Fox Trekking Fox 4
- Весит всего 4,09 кг
- Просторный тент: 380×236×140 см
- Размеры внутренней палатки: 225×235 см
Общественные палатки привезем к старту похода вместе с байдарками и заберём обратно.
Гостевой дом на берегу реки
Две ночи проживания в гостевом доме в конце маршрута.
Ответы на вопросы
Что включено
- Консультация и сопровождение по подготовке к походу и подбору снаряжения
- Прокат трехместных байдарок (на двоих) с веслами, юбками, спасжилетами и гермомешками
- Прокат всего необходимого группового снаряжения (палатки, костровое снаряжение, рации и спутниковая связь, газ, горелки и т. д.)
- Вкусное походное трехразовое питание на маршруте
- Групповая аптечка
- Сопровождение опытными инструкторами
- Две ночи проживания в гостевом доме в конце маршрута + шведский стол на завтрак в ресторане
- Баня на туристической базе в конце маршрута
- Экскурсия с нашими гидами к карстовому провалу Тараканий лог и в деревню Красная Горка
- Дорога на трансфере до Архангельска в конце маршрута
- Регистрация группы и маршрута в МЧС
Что не входит в цену
- Проезд на поезде/самолете до г. Архангельска и далее на поезде до п. Ясный
- Проезд на поезде/самолете от г. Архангельска
- Питание на маршруте в кафе (обед и ужин в 8 день, ужин в 9 день)
- Экскурсии на туристической базе с местными гидами (карстовая пещера, катание на лодках, рыбалка)
- Аренда личного снаряжения (коврик, спальник). Всё необходимое вы можете заказать у нас в прокате
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Собирайтесь по списку, приведенному ниже, но всегда делайте поправку на погоду. Если жарко — возьмите побольше воды и солнцезащитного крема; если прохладно — дополнительный слой сухой одежды.
Обычно так: комплект вещей для похода в байдарке, который мы, скорее всего, намочим, и комплект сухой одежды для приезда/отъезда и нахождении на берегу.
Рекомендуется взять отдельную обувь специально для воды — кроксы, сандалии, коралловые тапочки. Невысокие сапоги для нахождения на берегу в холодную и дождливую погоду.
Перед погрузкой упаковываем вещи в пакеты и гермомешки. Так как маршрут линейный, все личные вещи мы тоже везем с собой.
Снаряжение:
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- накомарник;
- гермочехол для телефона/документов;
- дождевик.
Одежда:
- одежда для сна;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- шорты;
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- перчатки;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- резиновые сапоги.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- средство от комаров;
- средство от клещей;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- термобельё;
- палатка;
- пуховик тонкий.
Будет ли связь на маршруте?
Практически на всём маршруте мобильная связь и интернет будут отсутствовать. Стационарные телефоны будут встречаться на пути в нескольких поселениях.
В первые два дня и последние три дня связь будет устойчивая.
Для экстренной связи на маршруте у инструктора будет спутниковый коммуникатор, который также постоянно отслеживает движение группы в автоматическом режиме.
Что по удобствам, душу, туалетам?
Удобства на стоянках не предусмотрены. В этом выезде у нас настоящий походный быт.
Последние две ночи проведем в гостевом доме с душем и туалетом в номерах.
Можно ли сойти в середине маршрута?
Можно сойти в первые два дня маршрута и потом только на седьмой день, при условии, что ловит связь, чтобы вызвать машину до ближайшего населенного пункта.
В остальное время мы находимся в полной автономии.
Будет время купаться и рыбачить?
Да! И утром и вечером времени будет хватать для рыбалки). Часто рыбаки добывают трофейную рыбку для ухи!
А уж купаться в водном походе можно практически везде! Все наши стоянки на песчаных берегах.
Можно ли взять с собой собаку?
Взять с собой верного друга можно, если он помещается на коленки и не помешает вам грести. Важно: у РЖД есть ограничения на перевозку собак без специальных клеток, обязательно учтите это.
Для комфорта всех участников важно, чтобы собака была дружелюбной, спокойно реагировала на новых людей и не проявляла агрессии. Проживание с собакой возможно только в личной палатке.
Важная информация для комфортного отдыха всех участников
- Если у вас есть аллергия или вам некомфортно находиться рядом с собаками, пожалуйста, сообщите нам об этом при заполнении анкеты.
- Вы можете заранее уточнить у нашего консультанта, будет ли в вашей группе четвероногий участник.
Как мы формируем группы
- Приоритет отдается тем, кто забронировал место первым.
- Если участник, не желающий находиться с собаками, забронировал место раньше — в эту группу нельзя будет записаться с питомцем.
- Если же в группе уже есть собака, мы обязательно предупредим новых участников, чтобы они могли принять осознанное решение о своем участии.
Мы стремимся создать комфортные условия для всех, поэтому ваше своевременное информирование поможет нам сделать поход приятным для каждого участника — как с хвостатыми друзьями, так и без них. Главное — взаимное уважение и хорошее настроение!
Какой рюкзак с собой взять?
В длительных водных походах объем ваших личных вещей обычно не превышает 40-50 литров (без учета палатки, пенки и спальника).
Все вещи мы упаковываем в гермомешки объемом 80-100 литров, турклуб их предоставит бесплатно. Рюкзак с жесткой спинкой в такой гермомешок не влезет, да и весь поход будет просто занимать место в байдарке.
Хороший вариант — это обычный рюкзак с мягкой спинкой или спортивная (тряпичная) сумка.
Идеальный вариант — специальный герморюкзак или гермобаул для водных походов, стоимость их в туристских магазинах от 3000 рублей.
Какие будут байдарки?
В этом походе мы используем гибридные байдарки Хатанга Travel 3. Байдарки оснащены жесткими элементами каркаса, жестким килем и имеют по 4 отсека непотопляемости, что делает их максимально удобными, ходкими и безопасными.
На таких байдарках можно ходить как по Средиземному морю, так и по рекам Карелии до 2 к. с.
Распределяемся в байдарки по два человека, третье место используем в качестве грузового отсека для наших вещей.
Ко всем байдаркам прилагаются защитные юбки, что позволит остаться в тепле и сухости в плохую погоду.
Как организовано питание?
В нашем походе будет организовано 3-разовое питание. В каждый обед и ужин добавляется тушенка высшего качества.
Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо.
Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите в анкете перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.
Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 2-4 человека и готовить по дежурствам.
Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то ништячки, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.)
Вода для готовки на маршруте набирается из реки, она здесь довольно чистая. На пути будут встречаться родники, где можно пополнить личный питьевой запас.
Можно ли с детьми, с какого возраста?
Мы рекомендуем этот поход подросткам с 14 лет.
Если вы уверены в своих силах, можно взять детей и младшего возраста. Вы должны понимать, что вся дополнительная работа за ребенка ляжет на вас, и в байдарке вы будете с ним вдвоем.
Какая обувь нужна? Можно ли приехать в кроссовках?
В этот поход можно приехать и пройти его в любой удобной обуви. Рекомендуется взять отдельную пару специально для воды — кроксы, сандалии, коралловые тапочки, в байдарки мы садимся на глубине примерно по колено.
Также рекомендуем взять невысокие сапоги для нахождения на берегу и в байдарке в холодную и дождливую погоду.